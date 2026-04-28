Подтверждена совместимость платформы серверной виртуализации VMmanager 6 и систем хранения данных Baum-Inform

Компания Baum-Inform, российский производитель систем хранения данных, и ISPsystem (входит в «Группу Астра»), разработчик платформ для управления ИТ-инфраструктурой, подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации VMmanager 6 редакции Infrastructure. Результаты проведенных испытаний подтверждены сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщил представитель Baum-Inform.

В ходе тестирования специалисты компаний проверили работу платформы виртуализации VMmanager 6 Infrastructure с системами хранения данных Baum-Inform. Испытания проводились в соответствии с программой и методикой испытаний, учитывающей практические особенности работы СХД в инфраструктуре.

Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранения и обработки больших объёмов данных и применяются в корпоративных ИТ-инфраструктурах различного масштаба. Решения обеспечивают высокую производительность, гибкость и отказоустойчивость хранения.

VMmanager — это масштабируемая российская платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации. Решение подходит для управления аппаратной и контейнерной виртуализацией, обеспечивая изоляцию и абстрагирование виртуальной инфраструктуры от физической. Платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер, поддерживая SAN и Ceph. Высокий уровень надежности достигается за счет НА-кластера, встроенного резервного копирования и микросервисной архитектуры.

«Совместимость решений — это не только факт подключения, но и предсказуемая работа инфраструктуры в реальных условиях эксплуатации. Подтверждение совместимости с VMmanager 6 Infrastructure снижает риски при переходе на отечественные решения и даёт заказчикам уверенность в стабильной работе систем хранения в составе инфраструктуры», — отметил руководитель направления по развитию бизнеса «Баум-Информ» Роман Фазлыев.

«Для нас важно, чтобы заказчики, выбирающие VMmanager для построения виртуальной инфраструктуры, имели возможность использовать проверенные и совместимые системы хранения данных. Совместные тесты с Baum-Inform подтвердили корректную работу СХД под управлением VMmanager, что позволяет клиентам не беспокоиться о производительности и надёжности хранения данных при развёртывании виртуальных сред», — сказал Алексей Калуга, владелец продукта VMmanager.

Эксперты Baum-Inform и ISPsystem отмечают, что подтверждение совместимости решений расширяет возможности использования отечественных технологий при построении и развитии ИТ-инфраструктуры.