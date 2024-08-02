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Baum-Inform и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость своих продуктов

ИТ–компания Baum-Inform, российский производитель вычислительных решений, и компания «Роса», российский разработчик инфраструктурного и системного ПО, подтвердили совместимость между системами хранения данных Baum-Inform и платформой виртуализации Rosa Virtualization.

Специалисты организаций успешно завершили тесты на совместимость платформы виртуализации и работу функционала. В процессе тестирования были задействованы СХД Baum-Inform Unified2500, Unified4500, Unified8500, B-Flash4500 и Rosa Virtualization 2.1.

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Благодаря технологическому партнерству СХД Baum-Inform и платформ виртуализации Rosa Virtualization решения обладают повышенной производительностью, а именно: схемы кэширования и оптимизации, встроенные в Baum-Inform, гарантируют быстрые операции чтения и записи, что позволяет платформе компании «Роса» виртуализировать ресурсы пользователя с максимальной эффективностью.

Компании уделяют первостепенное внимание безопасности данных. Совместно они обеспечивают систему защиты, начиная от шифрования данных и заканчивая многоуровневыми механизмами аутентификации. Помимо этого, интеграция двух систем позволяет сократить затраты на инфраструктуру и обслуживание, предоставляя больше ресурсов для инноваций и роста.

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