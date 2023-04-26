Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux

Российский разработчик и производитель Mobile Inform Group (MIG) анонсировал принципиально новую линейку корпоративных мобильных устройств.

Линейка будет включать в себя облегченный смартфон и планшет для корпоративного использования, а также защищенный смартфон и планшет для суровых условий эксплуатации, в том числе для работы во взрывоопасных средах. Об этом CNews сообщили представители MIG.

Ключевые особенности новой продуктовой линейки

ARM-архитектура с оптимальным соотношением производительности и энергопотребления, а также с удобной эргономикой. Нативная поддержка Linux, что позволит портировать на устройство любую операционную систему на Linux с ядром выше 5.10 и обеспечить бесшовную интеграцию в существующую Linux-инфраструктуру заказчика.

Информационная безопасность за счет отсутствия необходимости использовать AOSP при портации. Надежность и продолжительный срок службы — 5+ лет за счет использования индустриальных компонентов с длинным жизненным циклом (10+ лет) и высокой ремонтопригодности, позволяющей обслуживать устройства без ущерба для эксплуатационных характеристик.

Планшет MIG LT11 на Astra Linux Special Edition

Первым представителем новой линейки выступит облегченный 11-дюймовый планшет MIG LT11 на Astra Linux Special Edition. Эргономичный, легкий планшет весит 480 граммов. Это устройство принципиально расширит сферу применения продуктов MIG, так как предназначено для корпоративного использования, но в мягких условиях эксплуатации.

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«Мы рассчитываем, что продукт будет востребован в государственном, финансовом секторах, ритейле, а также подойдет для универсального применения офисными сотрудниками из всех отраслей экономики. Планшет стильный, легкий, удобный, но при этом надежный и, как и любой MIG, выдержит многолетнюю интенсивную эксплуатацию», — отметила коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова.

«В течение последних двух лет мы проделали действительно большую работу, и сегодня готовы анонсировать рынку принципиально новый подход к разработке корпоративных мобильных устройств. Если простыми словами, то мы обеспечили возможность прямого диалога российской операционной системы и железа без «прослойки Android». С нашими устройствами заказчики могут быть уверены в отсутствии недекларированных возможностей. Кроме того, MIG LT11 можно использовать как гибридное автоматизированное рабочее местом сотрудника, т.е. на раз-два переходить из полноценного стационарного рабочего места с большим монитором, мышкой и клавиатурой в легкое и компактное мобильное с тем же набором информации и приложений. Мечта любого сотрудника, который работает как в офисе, так и на выезде», — сказал генеральный директор Mobile Inform Group Константин Манцветов.

«MIG LT11 — это первое в России устройство, изначально спроектированное и реализованное для применения с ОС Astra Linux. Над его созданием, включая портирование операционной системы, с первого дня обе наши команды трудились бок о бок, взаимно влияя как на принимаемые проектные и технические решения при разработке планшета, так и на состав и функциональные возможности ОС. Мы рассчитываем на высокий интерес со стороны наших клиентов к этому продукту и на его активное применение в мобильном сегменте информационных систем различного назначения», — отметил Шухрат Махмадиев, технический руководитель проектов ГК «Астра».