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Махмадиев Шухрат



13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux 1
13.08.2024 В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит 1
15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux 1
28.09.2023 Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити 1
26.04.2023 Корпоративный планшет MIG с нативной поддержкой Linux 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Махмадиев Шухрат и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Inform GmbH 46 1
Qtech - Кьютэк 170 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Unsplash 764 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Эмулятор - Emulation 264 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Linux OS 9937 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Google Android 13994 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Mobile 2 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Apple iOS 7809 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
StatCounter 395 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Манцветов Константин 8 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Перов Евгений 55 1
Панченко Иван 138 1
Манцветова Анна 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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