В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит

В России ведется разработка мобильной ОС AltPhone. Над ней трудится компания «Базальт СПО», известная настольными и серверными Linux-дистрибутивами семейства «Альт». Почти все крупные разработчики десктопных ОС в России располагают мобильными платформами – у «Ред Софт» есть «Ред ОС М», у «Группы Астра» – Astra Linux Mobile и пр.

Новая замена Android

Российская компания «Базальт СПО» работает над новой операционной системой AltPhone. У нее есть линейка настольных ОС «Альт», а эта платформа будет предназначена для мобильных устройств.

«Базальт СПО» уже зарегистрировала товарный знак AltPhone. Первым на это обратили внимание эксперты РБК. В «Базальт СПО» подтвердили CNews, что это название получит именно мобильная ОС, работа над которой уже ведется.

Оригинальной в плане своей основы система не будет – «Базальт СПО» не стала разрабатывать собственное ядро и пошла по давно проверенному пути. AltPhone будет базироваться на ядре Linux, как и все ныне существующие операционные системы компании. Также в состав системы войдут компоненты из набора независимого репозитория проекта «Сизиф», сообщили CNews разработчики. Они подчеркнули также, что сотрудничают с несколькими разработчиками мобильных устройств, но их название раскрывать не стали.

В «Базальт СПО» сделали акцент на том, что в настоящее время система еще не является готовым продуктом. В теории, это может означать, что разработка вполне может находиться на одной из ранних стадий – процент ее готовности в компании не уточняют.

Также к моменту выхода материала не было данных о сроках релиза первой стабильной сборки AltPhone. Нет информации и о том, почему для российской ОС было выбрано англоязычное название.

«Разработка ОС ведется более двух лет», – сказали CNews представители «Базальт СПО». По их словам, они фиксируют «запрос на российскую мобильную ОС со стороны крупных В2В-пользователей».

Сэкономить на разработке

Размеры инвестиций в проект пока тоже держатся в тайне. По оценке опрошенных РБК аналитиков, вливания в проект могут исчисляться сотнями миллионов рублей – такое мнение, к примеру, изданию высказал сооснователь венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров.

При этом, по его словам, сумма вложений могла бы оказаться значительно более внушительной. Сэкономить, считает Комиссаров, удалось за счет использования открытого исходного кода.

Пока нет данных, из каких источников «Базальт СПО» берет деньги на разработку, но не исключено, что она обходится без сторонней помощи. Число пользователей ее ОС составляет около 1 млн, а чистая прибыль компании по итогам 2023 г. составила около 638 млн руб. при выручке 1,3 млрд руб. (данные «Контур.Фокуса»). Компанией на 73% владеет «Агентство финансовой поддержки».

Конкурентов больше, чем кажется

Может показаться, что будущая AltPhone – это российская замена американских платформ Apple iOS и Google Android, которые полностью оккупировали российский и мировой рынки смартфонов и планшетов. Но на самом деле, чтобы добраться до них, новой системе «Базальт СПО» для начала потребуется обойти своих отечественных конкурентов, которых не так уж и мало.

Почти каждый крупный российский разработчик настольных ОС имеет в свое арсенале еще и мобильную платформу. Так, у «Группы Астра» есть не только Astra Linux, в начале августа 2024 г. обновившаяся до версии 1.8, но и мобильная Astra Linux Mobile. НТЦ ИТ РОСА развивает не только ОС РОСА, но и «РОСА Мобайл», а у «Ред Софт» имеется мобильная «Ред ОС М» в дополнение к настольной «Ред ОС».

И это далеко не все примеры. Также есть компании, которые сосредоточены на развитии исключительно мобильной ОС – российская «Открытая мобильная платформа» (ОМП) развивает систему «Аврора».

Ни одна из этих систем пока не смогла подмять под себя российскую розницу, хотя попытки были. CNews писал, что россиян не заинтересовали смартфоны на «Авроре». А единственный пока гаджет на «Роса Мобайл», смартфон «Р-фон», спустя почти год с момента своего анонса так и не поступил в продажу.

Что до Android, то это самая популярная в России мобильная ОС – на ней работают смартфоны, планшеты, умные часы, головные устройства автомобилей и многие другие устройства. Результат – Android доминирует на российском мобильном рынке с результатом 74,64% на июль 2024 г. (статистика StatCounter), оставив iOS лишь 24,96%. Все остальные ОС делят между собой оставшиеся 0,4%.

Как выбиться в лидеры

Как сообщил РБК представитель ОМП, современной мобильной ОС нужно быть безопасной, в частности, уметь «изолировать каждое приложение и его данные от действий других приложений и иметь развитые механизмы защиты». Также разработчики такой системы обязаны подготовить инструменты создания приложений под нее, то есть SDK или software development kit, чтобы сторонним программистам было проще писать софт под нее. «Кроме того, мобильный телефон, совместимый с конкретной мобильной операционной системой, должен быть энергоэффективным в реальных, а не синтетических тестах, что достигается лишь опытом длительного использования в реальных проектах», – добавил собеседник РБК в ОМП.

Дмитрий Комиссаров сказал РБК, что современные российские мобильные ОС не соответствуют требованиям рынка – плохо держат заряд батареи и не справляются с многозадачностью, не умеют работать с некоторыми компонентами смартфонов, например, NFC. Но, по его словам, они через два-три года эти платформы и, возможно, будущая AltPhone, догонят рынок. Самой «готовой» Комиссаров назвал «Аврору».

Сооснователь и замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко сказал РБК, что в начале своего пути AltPhone будет доступна на ограниченном количестве устройств. От «Базальт СПО», по его словам, потребуется подготовка качественных драйверов «для всех систем мобильных устройств», в том числе модулей беспроводной связи и различных датчиков, чтобы у ее новой ОС были перспективы на рынке.

Также, по мнению Панченко, если «Базальт СПО» при распространении AltPhone будет ориентироваться только на крупный бизнес, то в итоге «ограниченная пользовательская база» негативно отразится «и на качестве платформы, и на количестве приложений, способных на ней работать».

Впрочем, появление еще одной российской альтернативы Android должно положительно сказаться как на качестве отечественных операционных систем, так и на удобстве конечных пользователей, сказал CNews Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. По его мнению, высокая конкуренция на российском рынке мобильных ОС поможет продуктам развиваться еще быстрее.

«Однако полностью заменить Android на горизонте нескольких лет вряд ли получится, – добавил Евгений Перов. – Успех операционной системы во многом зависит от количества и качества поддерживаемых приложений. Каждая новая мобильная ОС проходит этап, когда нужно позаботиться о магазине приложений, совместимости с популярными приложениями на других платформах и т.д. Основная задача разработчиков на данном этапе – решить эти вопросы и тем самым убрать барьеры на пути к конечным пользователям».