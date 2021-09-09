Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комиссаров Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 157, упоминаний - 241
Комиссаров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанов Алексей 24 22
|Путин Владимир 1824 14
|Савюк Виктор 22 14
|Давидан Александр 14 14
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 8
|Чеглаков Андрей 40 8
|Горбачев Александр 18 7
|Басов Алексей 79 7
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 7
|Елистратов Николай 90 6
|Смирнов Алексей 142 6
|Скляр Алексей 49 6
|Цуприк Василий 7 6
|Тимченко Александр 6 4
|Доброхотов Алексей 8 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Касперская Наталья 197 3
|Рыбчинский Михаил 14 3
|Кривенко Виталий 15 3
|Гусков Антон 5 2
|Чайка Юрий 21 2
|Неклюдов Алексей 2 2
|Михайлов Сергей 37 2
|Данилин Александр 12 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Голдсмит Никита 3 1
|Мельников Иван 2 1
|Пузырникова Наталья 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
|Губанова Надежда 1 1
|Солнышкова Светлана 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Воробушков Василий 2 1
|Мельников Денис 1 1
|Сафронов Роман 33 1
|Горбань Александр 2 1
|Геннадия Тимченко 4 1
|Болотник Андрей 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2190 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759081, в очереди разбора - 662771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759081, в очереди разбора - 662771.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru