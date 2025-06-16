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Комиссаров Дмитрий
СОБЫТИЯ
|16.06.2025
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Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» попросили их обанкротить. Долги превысили 2 миллиарда
Не были произведены и выплаты при увольнении сотрудников. Информацию об этом CNews ранее подтвердил Дмитрий Комиссаров. «Некоторые сотрудники уже подали личные иски в Роспотребнадзор и Трудовую
|14.05.2025
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Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят
025 г. Офисы компаний закрыты, а выплаты зарплат задерживаются. Информацию об этом CNews подтвердил Дмитрий Комиссаров. По словам сотрудников двух компаний, с которыми связался CNews, заработны
|31.03.2025
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Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату
ынке производителей электроники. Информацию о простое CNews подтвердил один из учредителей компании Дмитрий Комиссаров. Простой — это временная приостановка работы компании по экономическим, те
|15.09.2024
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Дмитрий Комиссаров, «Ростелеком»: Когда банки начинают перенимать опыт у телекома, значит, ты сделал что-то важное
CNews: Дмитрий, расскажите, как вы пришли в «Ростелеком», и как менялась ваша роль в компании Дмитрий Комиссаров: Мой путь в телекоме начинался с самых базовых позиций. Я работал в колл-ц
|12.02.2024
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Александр Комиссаров, «Иткам»: Параллельный импорт обречен, заказчики потеряли интерес к закупке оборудования производителей, которых нет в России
«Кто-то жалуется на обстоятельства, а кто-то идет на риск» CNews: Александр, как получилось, что после многих лет работы по найму вы решили заняться собственным бизнесом? Александр Комиссаров: Моя история точно найдет отклик у многих представителей малого предпринимательства. Я более десяти лет занимался поставками ИТ-оборудования в крупные компании, и у меня сформировала
|13.06.2023
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Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал»
еры фонда распределили функциональные обязанности в соответствии со своими ключевыми компетенциями. Дмитрий Комиссаров стал главным техническим идеологом и визионером, в его обязанности входит
|16.03.2023
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На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X
«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — пер
|30.10.2019
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«Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ
Б, нынешнее название - госкорпорация «ВЭБ.РФ»). Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава компании Дмитрий Комиссаров. В 2018 г. НОТ договорился с ВЭБ о получении финансирования на сумму 1,9 м
|13.01.2017
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Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью
ров появились отдельные направления по распространению отечественного софта, начал свое выступление Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии». Однако пока не
|16.06.2015
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Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства
Как рассказал CNews генеральный директор и основатель «Новых облачных технологий» (НОТ) Дмитрий Комиссаров, он надеется, что на следующей неделе его компания сможет официально объяв
|05.03.2015
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В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs
ке проекта CNews рассказал его руководитель, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров. Сервис «МойОфис» разрабатывается с 2013 г. группой специалистов более чем
|23.08.2010
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Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva
2009 г., внесения изменений в устав компании и др., в повестку дня собрания также включено избрание новых членов совета директоров компании. По информации Mandriva, в состав совета директоров войдёт Дмитрий Комиссаров, генеральный директор Pingwin Soft, полномочия которого истекут в 2016 г., по завершении общего собрания акционеров, посвященного утверждению отчетности за 2015 финансовый го
|17.02.2005
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Валерий Комиссаров: объем электронной торговли увеличится в разы
Вчера Валерий Комиссаров, руководитель Комитета по информационной политике Государственной Думы РФ и Антон Никольский, исполнительный директор Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ)
Комиссаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеглаков Андрей 63 40
|Кирсанов Алексей 24 22
|Кривенко Виталий 23 20
|Савюк Виктор 41 20
|Доброхотов Алексей 18 18
|Путин Владимир 3454 17
|Давидан Александр 16 16
|Тимченко Александр 20 14
|Рейман Леонид 1065 13
|Смирнов Алексей 269 12
|Цуприк Василий 12 12
|Басова Елена 13 12
|Рубанов Владимир 76 11
|Новодворский Алексей 114 10
|Закоржевский Вячеслав 94 10
|Hendel Thomas - Хендель Томас 14 9
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 9
|Басов Алексей 117 8
|Калина Роман 62 7
|Бутенко Юрий 65 7
|Массух Илья 239 7
|Комиссаров Алексей 26 7
|Мельников Алексей 74 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Рыжавский Дмитрий 8 7
|Батанов Эдуард 20 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Скляр Алексей 54 6
|Елистратов Николай 90 6
|Киселева Екатерина 9 6
|Корольков Владимир 8 6
|Шатилин Николай 6 6
|Журавлёва Надежда 9 6
|Щеглов Петр 85 5
|Рыбчинский Михаил 27 5
|Пакер Александра 5 5
|Липунцов Юрий 7 5
|Касперская Наталья 319 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Касперский Евгений 337 4
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