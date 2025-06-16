Комиссаров Дмитрий

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» попросили их обанкротить. Долги превысили 2 миллиарда Не были произведены и выплаты при увольнении сотрудников. Информацию об этом CNews ранее подтвердил Дмитрий Комиссаров. «Некоторые сотрудники уже подали личные иски в Роспотребнадзор и Трудовую

Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят 025 г. Офисы компаний закрыты, а выплаты зарплат задерживаются. Информацию об этом CNews подтвердил Дмитрий Комиссаров. По словам сотрудников двух компаний, с которыми связался CNews, заработны

Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату ынке производителей электроники. Информацию о простое CNews подтвердил один из учредителей компании Дмитрий Комиссаров. Простой — это временная приостановка работы компании по экономическим, те

Дмитрий Комиссаров, «Ростелеком»: Когда банки начинают перенимать опыт у телекома, значит, ты сделал что-то важное CNews: Дмитрий, расскажите, как вы пришли в «Ростелеком», и как менялась ваша роль в компании Дмитрий Комиссаров: Мой путь в телекоме начинался с самых базовых позиций. Я работал в колл-ц

Александр Комиссаров, «Иткам»: Параллельный импорт обречен, заказчики потеряли интерес к закупке оборудования производителей, которых нет в России «Кто-то жалуется на обстоятельства, а кто-то идет на риск» CNews: Александр, как получилось, что после многих лет работы по найму вы решили заняться собственным бизнесом? Александр Комиссаров: Моя история точно найдет отклик у многих представителей малого предпринимательства. Я более десяти лет занимался поставками ИТ-оборудования в крупные компании, и у меня сформировала

Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» еры фонда распределили функциональные обязанности в соответствии со своими ключевыми компетенциями. Дмитрий Комиссаров стал главным техническим идеологом и визионером, в его обязанности входит

На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X «Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — пер

«Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ Б, нынешнее название - госкорпорация «ВЭБ.РФ»). Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава компании Дмитрий Комиссаров. В 2018 г. НОТ договорился с ВЭБ о получении финансирования на сумму 1,9 м

Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью ров появились отдельные направления по распространению отечественного софта, начал свое выступление Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии». Однако пока не

Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства Как рассказал CNews генеральный директор и основатель «Новых облачных технологий» (НОТ) Дмитрий Комиссаров, он надеется, что на следующей неделе его компания сможет официально объяв

В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs ке проекта CNews рассказал его руководитель, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров. Сервис «МойОфис» разрабатывается с 2013 г. группой специалистов более чем

Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva 2009 г., внесения изменений в устав компании и др., в повестку дня собрания также включено избрание новых членов совета директоров компании. По информации Mandriva, в состав совета директоров войдёт Дмитрий Комиссаров, генеральный директор Pingwin Soft, полномочия которого истекут в 2016 г., по завершении общего собрания акционеров, посвященного утверждению отчетности за 2015 финансовый го