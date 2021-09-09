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Комиссаров Дмитрий


09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
03.06.2021 «Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 2
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M 1
09.03.2021 В компании «Мой офис» назначен коммерческий директор 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 1
17.02.2021 В Минцифры обсудили предложения по порядку включения продуктов в реестр ПО 1
11.02.2021 Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам 1
11.02.2021 Минцифры России предложило оптимизировать порядок включения продуктов в реестр ПО 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
03.12.2020 Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы 1
18.11.2020 Первое предприятие «Росатома» приобрело защищенные лицензии «Мойофис» 1
27.10.2020 «МойОфис» и Huawei подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1
27.08.2020 Продукты «Мойофис» стали доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 3
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи 2
25.05.2020 «Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK» 1
28.04.2020 В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО 1
24.03.2020 После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз 5
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 3
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
03.03.2020 Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование» 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 2
21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом 2
30.10.2019 Решения «МойОфис» буду адаптированы к применению на платформе МЦСТ «Эльбрус» 1
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 5
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
30.10.2019 Росгвардия докупает лицензии «МойОфис» на 59,7 млн рублей 1

Публикаций - 157, упоминаний - 241

Комиссаров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 26
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 24
Microsoft Corporation 11060 20
Новые облачные технологии (НОТ) 227 16
Акадо Телеком - Комкор 609 15
АйТи 751 10
Samsung Electronics 5651 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ЭОС - Электронные офисные системы 984 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Docsvision - ДоксВижн 772 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Сервис Плюс 97 4
Ланит ГК 1155 4
Интеркорп 5 4
Google LLC 7144 4
iTeco - Ай-Теко 715 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Verisium 9 3
Merlion - Мерлион 273 3
Свемел МВП - Swemel 23 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
Астерос - Asteros 531 2
LG Electronics 1844 2
Крок 1219 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Синтерра - Synterra 565 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
SAP SE 3211 2
Acronis - Акронис 364 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Philips 702 2
Почта России ПАО 1572 10
Бином 16 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Роснефть НК 367 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Volvo Cars 155 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Газпром газораспределение Кострома 1 1
Газпром газораспределение Киров 1 1
Газпром газораспределение Астрахань 1 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Газпром газораспределение Липецк 1 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Газпром бурение 9 1
МСП банк 24 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Газпром межрегионгаз Курган 1 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
Газпром межрегионгаз Ульяновск 1 1
Транснефть 159 1
Банк Россия 56 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Visa International 1345 1
Альфа-Банк 1123 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Связной ГК 877 1
Газпром ПАО 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
Президент Российской Федерации 1439 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Правительство РФ 2201 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 3
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Федеральное казначейство России 766 1
Администрация Президента РФ 267 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
Руссофт - Russoft 250 1
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Офисные приложения 7 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
OpenStack 347 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 173 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 94
Linux OS 4253 33
Microsoft Windows 10 6629 30
Google Android 10750 27
Apple iOS 5741 27
Apple macOS X 901 19
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 8
Microsoft Windows 852 7
Apple macOS 922 6
Microsoft Office 1934 6
Microsoft Office 365 769 6
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Tizen OS - Linux 215 4
Microsoft Excel 436 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Т-Платформы Таволга терминал 26 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 3
Kaspersky Polys Voting Machine 16 3
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 3
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 3
Apple iPad 3263 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
AlterOffice 16 2
Kaspersky Internet Security 289 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Dialog - Мессенджер 23 2
Кирсанов Алексей 24 22
Путин Владимир 1824 14
Савюк Виктор 22 14
Давидан Александр 14 14
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 8
Чеглаков Андрей 40 8
Горбачев Александр 18 7
Басов Алексей 79 7
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 7
Елистратов Николай 90 6
Смирнов Алексей 142 6
Скляр Алексей 49 6
Цуприк Василий 7 6
Тимченко Александр 6 4
Доброхотов Алексей 8 4
Тихонов Андрей 33 3
Касперская Наталья 197 3
Рыбчинский Михаил 14 3
Кривенко Виталий 15 3
Гусков Антон 5 2
Чайка Юрий 21 2
Неклюдов Алексей 2 2
Михайлов Сергей 37 2
Данилин Александр 12 2
Никифоров Николай 1126 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Голдсмит Никита 3 1
Мельников Иван 2 1
Пузырникова Наталья 1 1
Дорохина Юлия 42 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Губанова Надежда 1 1
Солнышкова Светлана 1 1
Степанов Антон 56 1
Воробушков Василий 2 1
Мельников Денис 1 1
Сафронов Роман 33 1
Горбань Александр 2 1
Геннадия Тимченко 4 1
Болотник Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Европа 3745 7
Африка 1487 6
Франция - Французская Республика 2120 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Украина 3361 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - Ростовская область 861 4
Конго - Демократическая Республика 11 4
Гана - Республика 35 3
Мадагаскар - Республика 15 3
Марокко - Королевство 75 3
Нигерия - Федеративная Республика 113 3
Того - Тоголезская Республика 11 3
Уганда - Республика 32 3
Сенегал - Республика 19 3
Габон 7 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Бурунди - Республика 51 3
Россия - Сочи 911 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Восточная Европа 1676 2
Камерун - Республика 25 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Владивосток 864 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Современная школа - Национальный проект 7 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральное законодательство 254 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 3
Gartner 2190 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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