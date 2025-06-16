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Комиссаров Дмитрий

СОБЫТИЯ


16.06.2025 Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» попросили их обанкротить. Долги превысили 2 миллиарда

Не были произведены и выплаты при увольнении сотрудников. Информацию об этом CNews ранее подтвердил Дмитрий Комиссаров. «Некоторые сотрудники уже подали личные иски в Роспотребнадзор и Трудовую
14.05.2025 Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят

025 г. Офисы компаний закрыты, а выплаты зарплат задерживаются. Информацию об этом CNews подтвердил Дмитрий Комиссаров. По словам сотрудников двух компаний, с которыми связался CNews, заработны
31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату

ынке производителей электроники. Информацию о простое CNews подтвердил один из учредителей компании Дмитрий Комиссаров. Простой — это временная приостановка работы компании по экономическим, те
15.09.2024 Дмитрий Комиссаров, «Ростелеком»: Когда банки начинают перенимать опыт у телекома, значит, ты сделал что-то важное

CNews: Дмитрий, расскажите, как вы пришли в «Ростелеком», и как менялась ваша роль в компании Дмитрий Комиссаров: Мой путь в телекоме начинался с самых базовых позиций. Я работал в колл-ц
12.02.2024 Александр Комиссаров, «Иткам»: Параллельный импорт обречен, заказчики потеряли интерес к закупке оборудования производителей, которых нет в России

«Кто-то жалуется на обстоятельства, а кто-то идет на риск» CNews: Александр, как получилось, что после многих лет работы по найму вы решили заняться собственным бизнесом? Александр Комиссаров: Моя история точно найдет отклик у многих представителей малого предпринимательства. Я более десяти лет занимался поставками ИТ-оборудования в крупные компании, и у меня сформировала
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал»

еры фонда распределили функциональные обязанности в соответствии со своими ключевыми компетенциями. Дмитрий Комиссаров стал главным техническим идеологом и визионером, в его обязанности входит

16.03.2023 На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X

«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — пер
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ

Б, нынешнее название - госкорпорация «ВЭБ.РФ»). Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава компании Дмитрий Комиссаров. В 2018 г. НОТ договорился с ВЭБ о получении финансирования на сумму 1,9 м
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью

ров появились отдельные направления по распространению отечественного софта, начал свое выступление Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии». Однако пока не
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства

Как рассказал CNews генеральный директор и основатель «Новых облачных технологий» (НОТ) Дмитрий Комиссаров, он надеется, что на следующей неделе его компания сможет официально объяв
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs

ке проекта CNews рассказал его руководитель, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров. Сервис «МойОфис» разрабатывается с 2013 г. группой специалистов более чем
23.08.2010 Гендиректор Pingwin Soft Дмитрий Комиссаров войдет в совет директоров Mandriva

2009 г., внесения изменений в устав компании и др., в повестку дня собрания также включено избрание новых членов совета директоров компании. По информации Mandriva, в состав совета директоров войдёт Дмитрий Комиссаров, генеральный директор Pingwin Soft, полномочия которого истекут в 2016 г., по завершении общего собрания акционеров, посвященного утверждению отчетности за 2015 финансовый го
17.02.2005 Валерий Комиссаров: объем электронной торговли увеличится в разы

Вчера Валерий Комиссаров, руководитель Комитета по информационной политике Государственной Думы РФ и Антон Никольский, исполнительный директор Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ)


Публикаций - 248, упоминаний - 334

Комиссаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 485 113
Ростелеком 10948 38
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 35
Microsoft Corporation 25775 35
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
АйТи 1519 17
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Yandex - Яндекс 9215 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
9594 14
Oracle Corporation 7074 14
Google LLC 12688 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 12
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 10
Росплатформа - Р-Платформа 98 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 9
Стриго Кэпитал - Авроид - Avroid 34 9
Samsung Electronics 11064 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 8
МегаФон 10742 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
SAP SE 5601 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
Почта России ПАО 2370 19
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 16
NGI Fund 36 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Volvo Cars 262 3
Газпром нефть 725 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Агентство Финансовой Поддержки 10 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 2
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Bryan Garnier - Occam 6 2
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Связной ГК 1401 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Транснефть 335 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 68
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 96
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 84
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 67
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 50
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 40
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 10
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 134
Linux OS 11533 64
Microsoft Windows 16882 45
Google Android 15243 36
Apple iOS 8583 31
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 26
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 24
Microsoft Office 4170 24
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 23
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 18
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 16
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 15
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 14
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 14
Google QuickOffice 53 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Mandriva Linux 87 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Apple macOS 2419 10
Apache OpenOffice 490 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
НКТ - Р7-Офис 543 9
Microsoft Office 365 1042 8
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 5
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 5
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 5
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 5
Чеглаков Андрей 63 40
Кирсанов Алексей 24 22
Кривенко Виталий 23 20
Савюк Виктор 41 20
Доброхотов Алексей 18 18
Путин Владимир 3454 17
Давидан Александр 16 16
Тимченко Александр 20 14
Рейман Леонид 1065 13
Смирнов Алексей 269 12
Цуприк Василий 12 12
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