На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X

«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») в пилотном режиме подключит к «умной» дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортными и безопасными. Это — первый масштабный проект подключенного транспорта в Московском регионе. Для этого автомобили аваркомов оборудуют модулями V2X отечественной разработки, интегрируют технологию и в мобильное приложение для аварийных комиссаров. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Автомобили подключаются к «умной» дороге с помощью технологии V2X (которая буквально и означает Vehicle-to-everything, то есть «автомобиль, подключенный ко всему»). Благодаря этому они обмениваются информацией в онлайн-режиме с дорожной инфраструктурой или с другими машинами. Таким образом транспортное средство непрерывно анализирует дорожную обстановку как в непосредственной близости, так и на отдаленном расстоянии.

Компания «Единый оператор», которая осуществляет эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы ЦКАД и оказывает помощь на дороге, в пилотном режиме «подключит к дороге» автомобили аварийных комиссаров, несущими круглосуточное дежурство на «умном» участке ЦКАД (от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга).

В 2022 г. автомобиль, оборудованный таким модулем V2X, прошел на ЦКАД необходимые тестирования для запуска проекта, и в ближайшее время автопарк аварийных комиссаров будет оснащен устройствами с этой технологией. Устанавливаемый модуль является отечественной разработкой концерна «Телематика». Система V2X интегрируется в мобильное приложение на экран автомобиля аварийных комиссаров и в систему операторов Центрального пункта управления, контролирующих дорожные события на ЦКАД.

Если на дороге произойдет внештатная ситуация, ее автоматически идентифицирует система управления дорожным движением и сделает соответствующую отметку на карте, информация об инциденте отправится на экран автомобиля. Это повысит скорость информирования аварийных комиссаров, призванных помогать водителям на платных скоростных магистралях.

«ЦКАД, являющаяся одной из самых современных скоростных трасс Европы и первая «умная» дорога России, предоставляет водителям высокий уровень безопасности. Благодаря интеллектуальной транспортной системе, которая составляет неотъемлемую часть дорожной инфраструктуры, централизованному управлению и, конечно, эффективной работе аварийных комиссаров, количество дорожно-транспортных происшествий снижается. В свою очередь, применение технологии V2X позволит аварийным комиссарам оперативно получать информацию о происходящем на трассе в автоматическом режиме. Мы надеемся, что запуск пилотного проекта создаст необходимую основу для дальнейшего распространения «умных» дорог в России», — отметил генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

Центральная кольцевая автодорога — самый масштабный инфраструктурный проект в Московском регионе. За безопасность и комфорт пользователей скоростной трассы отвечает автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) с подключенными к ней видеокамерами, системой выявления инцидентов на базе компьютерного зрения, детекторами транспорта, динамическими информационными табло, метеостанциями. Все это необходимо для того, чтобы осуществлять непрерывный мониторинг дорожного движения, безошибочно идентифицировать аварии и посторонние предметы.

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Поступающие с камер и датчиков данные автоматически запускают заложенные сценарии, и участники дорожного движения моментально оповещаются о потенциальной опасности посредством информационных табло. По мере развития подключенных автомобилей и появления автономного транспорта сообщения об инцидентах будут поступать сразу на экран машины или в систему управления беспилотника. Координация работы всех систем осуществляется из Центрального пункта управления, который в дальнейшем будет управлять не только ЦКАД, но и новой скоростной трассой М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в составе транспортного коридора Запад-Восток.

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«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») осуществляет создание, проектирование, обслуживание и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, взаимодействие и информирование пользователей, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. Реализует проекты безбарьерной (Free-Flow) системы взимания платы.

Концерн «Телематика» — международный разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.