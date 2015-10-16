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|16.10.2015
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Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон»
5 г. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) начало мероприятия по приемке объектов и элементов системы взимания платы с транспортных средств с разрешенной максимальной массой выше 12 тонн,
|12.10.2015
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Газпромбанк упростит внесение платы для пользователей системы «Платон»
адельцу транспортного средства массой свыше 12 тонн уже сейчас пройти предварительную регистрацию в реестре системы взимания платы. Для этого необходимо заполнить соответствующее онлайн-заявлен
|15.09.2015
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Начал работу круглосуточный колл-центр системы взимания платы с 12-тонников
Начал работу круглосуточный колл-центр системы взимания платы с 12-тонников. Владельцы транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн могут получить всю необходимую информацию о работе системы взимания платы
|03.09.2015
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Заработал официальный интернет-сайт системы взимания платы с 12-тонников «Платон»
С 1 сентября 2015 г. открыт главный информационный ресурс системы взимания платы с 12-тонников «Платон». Об этом CNews сообщили в Росавтодоре. Официаль
|20.08.2015
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«РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»
ак Beeper) начинают совместную работу по созданию контактного центра для обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон». Об этом CNews сообщили в «РТ-Инвест Транспортных Системах».
|18.08.2015
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Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»
нструкции пользователя бортового устройства; предоставления необходимых отчетных документов. Запуск системы взимания платы назначен на 15 ноября 2015 г.
|13.11.2013
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Kapsch и «НИС» объединяют усилия для развития системы взимания платы с большегрузного транспорта в России
sch TrafficCom Russia, Kapsch TrafficCom и российская компания «Навигационно-информационные системы» успешно прошли преквалификацию и готовы участвовать в дальнейших этапах конкурса на право создания системы взимания платы с транспортных средств, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн на основе использования спутникового сигнала ГЛОНАСС/GPS на дорогах в России. Kapsch и «НИС»
|12.12.2011
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«Сбербанк России» профинансирует создание системы взимания платы с большегрузного транспорта НИС ГЛОНАСС
«Сбербанк России» и федеральный сетевой оператор НИС ГЛОНАСС подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проекта по созданию системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых — более 12 тон
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