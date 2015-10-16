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16.10.2015 Росавтодор начал приемку системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн «Платон»

5 г. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) начало мероприятия по приемке объектов и элементов системы взимания платы с транспортных средств с разрешенной максимальной массой выше 12 тонн,
12.10.2015 Газпромбанк упростит внесение платы для пользователей системы «Платон»

адельцу транспортного средства массой свыше 12 тонн уже сейчас пройти предварительную регистрацию в реестре системы взимания платы. Для этого необходимо заполнить соответствующее онлайн-заявлен
15.09.2015 Начал работу круглосуточный колл-центр системы взимания платы с 12-тонников

Начал работу круглосуточный колл-центр системы взимания платы с 12-тонников. Владельцы транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн могут получить всю необходимую информацию о работе системы взимания платы
03.09.2015 Заработал официальный интернет-сайт системы взимания платы с 12-тонников «Платон»

С 1 сентября 2015 г. открыт главный информационный ресурс системы взимания платы с 12-тонников «Платон». Об этом CNews сообщили в Росавтодоре. Официаль
20.08.2015 «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»

ак Beeper) начинают совместную работу по созданию контактного центра для обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон». Об этом CNews сообщили в «РТ-Инвест Транспортных Системах».

18.08.2015 Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»

нструкции пользователя бортового устройства; предоставления необходимых отчетных документов. Запуск системы взимания платы назначен на 15 ноября 2015 г.
13.11.2013 Kapsch и «НИС» объединяют усилия для развития системы взимания платы с большегрузного транспорта в России

sch TrafficCom Russia, Kapsch TrafficCom и российская компания «Навигационно-информационные системы» успешно прошли преквалификацию и готовы участвовать в дальнейших этапах конкурса на право создания системы взимания платы с транспортных средств, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн на основе использования спутникового сигнала ГЛОНАСС/GPS на дорогах в России. Kapsch и «НИС»

12.12.2011 «Сбербанк России» профинансирует создание системы взимания платы с большегрузного транспорта НИС ГЛОНАСС

«Сбербанк России» и федеральный сетевой оператор НИС ГЛОНАСС подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проекта по созданию системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (пользователей) транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых — более 12 тон

Публикаций - 85, упоминаний - 93

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 41
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Ростех - РТ-Инвест 56 26
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НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 10
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 9
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 9
Прогресс софт 9 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 6
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 6
Телематические системы 54 6
МегаФон 8915 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
HTC Corporation 1499 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 4
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Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Amazon Inc - Amazon.com 3008 3
Google LLC 11816 3
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Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 3
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Восход ФГБУ НИИ 644 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 3
Qualcomm Technologies 1827 3
Intel Corporation 12212 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
Прогноз 1652 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 3
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РЖД - Российские железные дороги 1910 6
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Visa International 1950 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 5
ГПБ - Газпромбанк 1086 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Почта России ПАО 2118 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
eBay Inc 1622 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 3
NanduQ - Qiwi 996 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 129 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
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НСПК - Национальная система платежных карт 817 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 2
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НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
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