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Мособлгаз ГУП МО

Мособлгаз ГУП МО

Судебные дела (19) на сумму 26 281 860 368 ₽
в качестве истца (18) на сумму 26 281 860 368 ₽


15.04.2025 На портале госуслуг Подмосковья теперь можно подать заявки на возобновление подачи газа и поверку счетчиков 3
29.11.2024 Услугу по оформлению согласий владельцем автомобильных дорог упростили на портале госуслуг Подмосковья 3
20.08.2024 В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис «Цифросети» 2
05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот 2
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 2
28.06.2019 Виталий Дубинин - На рынке мобильной разработки меняются источники денег 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
27.04.2018 ITSM станет опорой при переводе бизнеса в «цифру» 1
12.07.2017 «Мособлгаз» построил клиентоориентированный сервис на базе платформы Naumen 3
12.07.2017 Мособлгаз автоматизировал работу с клиентами на базе Naumen Service Desk 2
22.06.2016 Avaya внедрила новые технологии связи в «Мособлгазе» 4
10.04.2015 «МегаФон» подписал госконтракт с ИТ-управлением российской таможни 2
25.03.2015 Оплатить услуги в офисах МосгорБТИ возможно с помощью пластиковых карт любого банка 1
25.06.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечит информационную защиту «Мособлгаза» 3
03.04.2012 «Московский кредитный банк» лидирует по числу банковских терминалов в Москве 1
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» 8
19.10.2011 «Московский Кредитный Банк» установил трехтысячный терминал 1
15.11.2010 CyberPlat будет принимать платежи за услуги по газоснабжению «Мособлгаза» 4
15.11.2010 Жители Московской области не спешат обзаводиться приборами учета тепла 1
05.08.2008 «Микротест» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Мособлгаза» на базе решений Microsoft 7

Публикаций - 21, упоминаний - 53

Мособлгаз ГУП МО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9854 5
Naumen - Наумен 638 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
SAP SE 5316 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
ГЛОНАСС АО 202 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ServiceNow 89 1
Ростех - РТ-Инвест 57 1
Comindware - Колловэар 160 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 99 1
Микротест 278 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Softline - Софтлайн 2917 1
Microsoft Corporation 24773 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
Siemens AG - Siemens Group 2599 1
МегаФон 9141 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 975 1
Yandex - Яндекс 7583 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Симбиотел 16 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 2
Фаберлик - Faberlic 94 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
ПИК - ПИК-Комфорт УК 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Почта России ПАО 2145 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 270 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Царицын капитал 23 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
Русский стандарт Банк 448 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 363 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
Альфа-Банк 1787 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Газпром нефть 631 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Ак Барс Банк 272 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 216 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1400 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 37 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 1
Мосгортранс ГУП 122 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
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Avaya Aura 121 1
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Microsoft Office 3788 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Apple iPhone 6 4863 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
Яндекс.Лавка 239 1
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Оввян Армен 1 1
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Осеевский Михаил 320 1
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Сысоева Светлана 6 1
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Макаров Валерий 4 1
Кузьмин Дмитрий 7 1
Лящ Михаил 46 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 996 2
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 2
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Россия - ЦФО - Тульская область 1243 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 251 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 1
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Европа 21870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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