Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мособлгаз ГУП МО
Мособлгаз ГУП МО и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириченко Игорь 49 2
|Голубков Дмитрий 3 2
|Куртяник Надежда 282 2
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Шипелов Андрей 22 1
|Скворцов Сергей 15 1
|Замков Антон 12 1
|Нечаев Иван 60 1
|Макаров Сергей 12 1
|Земков Сергей 159 1
|Оввян Армен 1 1
|Дубинин Виталий 2 1
|Касимов Вячеслав 32 1
|Демидов Сергей 127 1
|Палей Лев 52 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Осеевский Михаил 320 1
|Попов Денис 12 1
|Данилюк Юрий 9 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Сысоева Светлана 6 1
|Черников Михаил 7 1
|Салахов Ильдар 1 1
|Макаров Валерий 4 1
|Кузьмин Дмитрий 7 1
|Лящ Михаил 46 1
|Грибов Андрей 74 1
|Моисеев Дмитрий 12 1
|Анохин Сергей 72 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Юфаркин Александр 10 1
|Глазунов Александр 1 1
|Патока Андрей 109 1
|Цуканов Дмитрий 1 1
|Акимов Евгений 38 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Зиатдинов Денис 1 1
|Варназов Лев 10 1
|Ведомости 1056 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
|The Banker 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 2
|Forrester Research 821 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 237 1
|НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
|ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.