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В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис «Цифросети»

На портале госуслуг Московской области заработал новый электронный сервис по согласованию проектной документации с ресурсоснабжающими организациями. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Проект сейчас функционирует в пилотном режиме. К нему подключены две организации, предоставляющие газ и электричество в Подмосковье, а также несколько областных ведомств. В будущем к “Цифросетям” присоединятся другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, заинтересованные в согласовании проектной документации. Это цифровое решение избавит заявителей от хождения по инстанциям, при этом весь процесс предоставления услуги будет отображаться в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В настоящее время сервис «Цифросети» позволяет в электронном виде согласовать инженерно-топографический план с АО «Мособлгаз», ПАО «Россети Московский регион». Кроме того, доступно согласование с региональными ведомствами: Главным управлением культурного наследия, Комитетом лесного хозяйства, Министерством экологии и природопользования, а также Министерством культуры и туризма.

Воспользоваться онлайн-сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья от лица организации, заполнить электронную форму, приложить обязательные документы и отправить заявку.

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цифровизация

На основании заявления ресурсоснабжающая организация определит объем работ, необходимых для предоставления услуги, и их стоимость. После этого заявителю в течение одного рабочего дня направят счет, на оплату которого выделяется пять рабочих дней. Квитанцию об оплате следует отправить в организацию через личный кабинет.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней.

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