Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион

С начала 2024 г. «Россети Московский регион» выявили более 190 тыс. нелегальных ВОЛС на опорах ЛЭП В «Россети Московский регион» продолжается реализация программы легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Она включает в себя мероприятия по выявле

«Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей ной инфраструктуры в столичном регионе между одной из самых крупных электросетевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для ко

Александр Пятигор возглавил «Россети Московский регион» директора принял Совет директоров. Полномочия Петра Синютина, ранее занимавшего этот пост, досрочно прекращены в связи с его переходом на другую работу. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион». Общий стаж Александра Пятигора в энергетике превышает 20 лет. До настоящего времени он возглавлял компанию «Россети Урал», которая обеспечивает электроснабжение потр

«Россети Московский регион» перешли на российскую систему электронного архива проектно-сметной документации Проект электронного архива проектно-сметной документации (АПСД) реализован в рамках цифровой трансформации и импортозамещения в компании «Россети Московский регион» для автоматизации процессов подготовки, согласования и утверждения исходно-разрешительной и проектно-сметной документации. Об этом CNews сообщили представители «АйДи

«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодейс

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP Миграция на «1С» «Россети Московский регион» (ранее известная как «Московская объединенная электросетевая компания») решила перевести бухгалтерский и налоговый

«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье «Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при в

«Россети Московский регион» готовят энергообъекты к работе в зимний период «Россети Московский регион» заканчивает подготовку электросетевого хозяйства компании к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., сообщили CNews представители компании. На текущий момент выпо

«Россети» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье «Россети Московский регион» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье, сообщили CNews предста

Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G ПАО «Россети Московский регион» в сотрудничестве с ООО «Арсенал-Технология» начали реализацию ново

МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования , инновационных ИТ-технологий и финансирования. Подписи на документе поставили генеральный директор МОЭСК Петр Синютин и вице-президент Сбербанк - председатель Московского банка Вячеслав Цыбуль

«Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов «Ай-теко» засудила МОЭСК Интегратору «Ай-теко» удалось убедить суд в необходимости взыскать в ее пользу с Москов

МОЭСК, «Лидер» и «Альфа-Банк» запустили совместный проект для жителей Москвы и области «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), «Альфа-Банк» и платежная система «Лидер» запустили совместный проект, целью которого

Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически я численность персонала – более 14 тыс. человек. Выручка – порядка p130 млрд в год. Основной бизнес МОЭСК – это передача электроэнергии. Кроме того, компания осуществляет технологическое подсое

МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), входящая в группу компаний «Россети», завершила проект миграции с западного решения н

Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность онной безопасности «Эльдорадо» Константин Коротнев; директор департамента риск-менеджмента VISA Олег Скородумов; директор департамента развития и сопровождения корпоративных автоматизированных систем МОЭСК Дмитрий Пшиченко; начальник отдела информационной безопасности Банка Санкт-Петербург Анатолий Скородумов; начальник управления режима информационной безопасности департамента защиты инфор

AT Consulting обновила портал по технологическим присоединениям клиентов МОЭСК Компания AT Consulting модернизировала информационный портал по технологическим присоединениям к электрическим сетям МОЭСК (utp.moesk.ru). Как сообщили CNews в AT Consulting, на обновленном портале изменились дизайн и структура, а также появились новые возможности для клиентов, желающих осуществить процедуру

«Элар» выполнила архивную обработку документов МОЭСК и «Элар» выполнили архивную обработку документов «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Всего было обработано более 460 дел постоянного и долговременного хранения за 2005-20

МОЭСК ускоряет техприсоединение к электрическим сетям с запуском сервиса «электронная заявка» ологического присоединения к электрическим сетям «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) и для сокращения количества визитов клиентов в офисы компании с начала года на портале

МОЭСК запустила услугу подачи заявки на техприсоединение через интернет С 15 июля текущего года на портале «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) клиенты, присоединяемая мощность которых не превышает 150 кВт, могут подать предварите

МОЭСК оптимизирует систему управления производственными активами В «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) ведется работа по внедрению системы управления производственными активами. Проект вклю

«Компьюлинк» разработает для МОЭСК концепцию интеграции ИТ-систем на основе модели сети и интеграции ИТ-систем на основе модели сети для «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Как сообщили CNews в «Компьюлинке», проект станет одним из первых шагов заказчика на

«Энергодата» автоматизировала инвестиционную деятельность МОЭСК на базе SAP PPM льтаты автоматизации инвестиционной деятельности «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Проект был выполнен в рамках глобальной программы по комплексной автоматизации финанс

МОЭСК внедрила систему управления ТОиР на платформе SAP иванием и ремонтом оборудования (АСУ ТОиР) в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК). Проект выполнялся в рамках глобальной программы МОЭСК по комплексной автоматиз

С 1 января МОЭСК переходит на SAP Компания «Энергодата» подвела первые итоги реализации проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов МОЭСК на платформе SAP. Территория обслуживания региональной распределительной сетевой компании составляет 47 тыс. кв. км с населением около 17 млн человек. На протяжении нескольких лет МОЭС

МОЭСК получила возможность круглосуточного мониторинга сетей связи истемы мониторинга сетей центрального узла связи «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Компания получила возможность осуществлять круглосуточный мониторинг состояния сетей

«МОЭСК» открыла закупки в системе B2B-moesk на 4,639 млрд руб. вила 50 открытых конкурсов в системе электронной торговли B2B-moesk на общую сумму 4,639 млрд руб. «МОЭСК» начала работать на торговой площадке B2B-moesk с конца 2009 г. Площадка разработана ко

МОЭСК автоматизировал мониторинг транспортных средств п внедрения транспортной навигационной системы в «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) – в промышленную эксплуатацию введена сеть из одного центрального и пяти филиальных ди

Avaya внедрила систему коммуникаций для МОЭСК Компания Avaya объявила о завершении проекта по модернизации системы связи ОАО «МОЭСК», целью которого являлось внедрение отказоустойчивого телекоммуникационного оборудовани

«Центральный Телеграф» построит сеть для Московской городской электросетевой компании По результатам конкурса по созданию мультисервисной сети передачи данных для ОАО «Московская городская электросетевая компания» право на выполнение заказа выиграла компан

«Бородино-Телеком» поможет МОЭСК в регистрации аварийных процессов ельного подряда на выполнение работ по созданию системы регистрации аварийных процессов в интересах МОЭСК. Проект охватывает 126 объектов в Москве и Московской области. Сумма контракта составля

DocsVision внедрили в ОАО МОЭСК МРЦБ в рамках автоматизации информационной системы управления технологическими присоединениями ОАО МОЭСК. В рамках проекта была осуществлена поставка 100 лицензий системы DocsVision. Для реали