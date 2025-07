Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион

AT Consulting обновила портал по технологическим присоединениям клиентов МОЭСК Компания AT Consulting модернизировала информационный портал по технологическим присоединениям к электрическим сетям МОЭСК (utp.moesk.ru). Как сообщили CNews в AT Consulting, на обновленном портале изменились дизайн и структура, а также появились новые возможности для клиентов, желающих осуществить процедуру