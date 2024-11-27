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Россети МОЭСК Московская объединённая электросетевая компания Россети МР Россети Московский регион

Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион

ПАО «Россети Московский регион» — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, оказывающая услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электросетям на территории Москвы и Московской области. Общая территория обслуживания — 46 892 км². Число клиентов компании превышает 20 млн человек.

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ


27.11.2024 С начала 2024 г. «Россети Московский регион» выявили более 190 тыс. нелегальных ВОЛС на опорах ЛЭП

В «Россети Московский регион» продолжается реализация программы легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Она включает в себя мероприятия по выявле
27.09.2024 «Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

ной инфраструктуры в столичном регионе между одной из самых крупных электросетевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для ко
12.09.2024 Александр Пятигор возглавил «Россети Московский регион»

директора принял Совет директоров. Полномочия Петра Синютина, ранее занимавшего этот пост, досрочно прекращены в связи с его переходом на другую работу. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион». Общий стаж Александра Пятигора в энергетике превышает 20 лет. До настоящего времени он возглавлял компанию «Россети Урал», которая обеспечивает электроснабжение потр
04.07.2024 «Россети Московский регион» перешли на российскую систему электронного архива проектно-сметной документации

Проект электронного архива проектно-сметной документации (АПСД) реализован в рамках цифровой трансформации и импортозамещения в компании «Россети Московский регион» для автоматизации процессов подготовки, согласования и утверждения исходно-разрешительной и проектно-сметной документации. Об этом CNews сообщили представители «АйДи

06.06.2024 «Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании

Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодейс
23.04.2024 Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

Миграция на «1С» «Россети Московский регион» (ранее известная как «Московская объединенная электросетевая компания») решила перевести бухгалтерский и налоговый

28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье

«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при в
07.10.2022 «Россети Московский регион» готовят энергообъекты к работе в зимний период

«Россети Московский регион» заканчивает подготовку электросетевого хозяйства компании к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., сообщили CNews представители компании. На текущий момент выпо
03.10.2022 «Россети» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье

«Россети Московский регион» обнаружили майнинговую ферму в Подмосковье, сообщили CNews предста
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G

ПАО «Россети Московский регион» в сотрудничестве с ООО «Арсенал-Технология» начали реализацию ново
06.06.2019 МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования

, инновационных ИТ-технологий и финансирования. Подписи на документе поставили генеральный директор МОЭСК Петр Синютин и вице-президент Сбербанк - председатель Московского банка Вячеслав Цыбуль
28.04.2017 «Ай-теко» взыскала с энергетиков Москвы долгов и неустоек на 137 миллионов

«Ай-теко» засудила МОЭСК Интегратору «Ай-теко» удалось убедить суд в необходимости взыскать в ее пользу с Москов
07.02.2017 МОЭСК, «Лидер» и «Альфа-Банк» запустили совместный проект для жителей Москвы и области

«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), «Альфа-Банк» и платежная система «Лидер» запустили совместный проект, целью которого

01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически

я численность персонала – более 14 тыс. человек. Выручка – порядка p130 млрд в год. Основной бизнес МОЭСК – это передача электроэнергии. Кроме того, компания осуществляет технологическое подсое
10.11.2015 МОЭСК мигрировала на платформу Naumen Service Desk

«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), входящая в группу компаний «Россети», завершила проект миграции с западного решения н
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность

онной безопасности «Эльдорадо» Константин Коротнев; директор департамента риск-менеджмента VISA Олег Скородумов; директор департамента развития и сопровождения корпоративных автоматизированных систем МОЭСК Дмитрий Пшиченко; начальник отдела информационной безопасности Банка Санкт-Петербург Анатолий Скородумов; начальник управления режима информационной безопасности департамента защиты инфор
03.08.2015 AT Consulting обновила портал по технологическим присоединениям клиентов МОЭСК

Компания AT Consulting модернизировала информационный портал по технологическим присоединениям к электрическим сетям МОЭСК (utp.moesk.ru). Как сообщили CNews в AT Consulting, на обновленном портале изменились дизайн и структура, а также появились новые возможности для клиентов, желающих осуществить процедуру

12.02.2014 «Элар» выполнила архивную обработку документов МОЭСК

и «Элар» выполнили архивную обработку документов «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Всего было обработано более 460 дел постоянного и долговременного хранения за 2005-20
30.01.2014 МОЭСК ускоряет техприсоединение к электрическим сетям с запуском сервиса «электронная заявка»

ологического присоединения к электрическим сетям «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) и для сокращения количества визитов клиентов в офисы компании с начала года на портале
16.07.2013 МОЭСК запустила услугу подачи заявки на техприсоединение через интернет

С 15 июля текущего года на портале «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) клиенты, присоединяемая мощность которых не превышает 150 кВт, могут подать предварите
07.06.2013 МОЭСК оптимизирует систему управления производственными активами

В «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) ведется работа по внедрению системы управления производственными активами. Проект вклю
14.11.2012 «Компьюлинк» разработает для МОЭСК концепцию интеграции ИТ-систем на основе модели сети

и интеграции ИТ-систем на основе модели сети для «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Как сообщили CNews в «Компьюлинке», проект станет одним из первых шагов заказчика на

14.06.2012 «Энергодата» автоматизировала инвестиционную деятельность МОЭСК на базе SAP PPM

льтаты автоматизации инвестиционной деятельности «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Проект был выполнен в рамках глобальной программы по комплексной автоматизации финанс
23.03.2012 МОЭСК внедрила систему управления ТОиР на платформе SAP

иванием и ремонтом оборудования (АСУ ТОиР) в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК). Проект выполнялся в рамках глобальной программы МОЭСК по комплексной автоматиз
26.12.2011 С 1 января МОЭСК переходит на SAP

Компания «Энергодата» подвела первые итоги реализации проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов МОЭСК на платформе SAP. Территория обслуживания региональной распределительной сетевой компании составляет 47 тыс. кв. км с населением около 17 млн человек. На протяжении нескольких лет МОЭС
01.06.2011 МОЭСК получила возможность круглосуточного мониторинга сетей связи

истемы мониторинга сетей центрального узла связи «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК). Компания получила возможность осуществлять круглосуточный мониторинг состояния сетей

26.02.2010 «МОЭСК» открыла закупки в системе B2B-moesk на 4,639 млрд руб.

вила 50 открытых конкурсов в системе электронной торговли B2B-moesk на общую сумму 4,639 млрд руб. «МОЭСК» начала работать на торговой площадке B2B-moesk с конца 2009 г. Площадка разработана ко
21.05.2009 МОЭСК автоматизировал мониторинг транспортных средств

п внедрения транспортной навигационной системы в «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) – в промышленную эксплуатацию введена сеть из одного центрального и пяти филиальных ди
19.05.2008 Avaya внедрила систему коммуникаций для МОЭСК

Компания Avaya объявила о завершении проекта по модернизации системы связи ОАО «МОЭСК», целью которого являлось внедрение отказоустойчивого телекоммуникационного оборудовани
26.11.2007 «Центральный Телеграф» построит сеть для Московской городской электросетевой компании

По результатам конкурса по созданию мультисервисной сети передачи данных для ОАО «Московская городская электросетевая компания» право на выполнение заказа выиграла компан
09.07.2007 «Бородино-Телеком» поможет МОЭСК в регистрации аварийных процессов

ельного подряда на выполнение работ по созданию системы регистрации аварийных процессов в интересах МОЭСК. Проект охватывает 126 объектов в Москве и Московской области. Сумма контракта составля
23.01.2007 DocsVision внедрили в ОАО МОЭСК

МРЦБ в рамках автоматизации информационной системы управления технологическими присоединениями ОАО МОЭСК. В рамках проекта была осуществлена поставка 100 лицензий системы DocsVision. Для реали
27.12.2005 МОЭсК продолжает внедрять КИСУ

иагностика финансово-экономических, хозяйственных и информационно-технических аспектов деятельности МОЭсК, а также выполнены работы по энергетическому обследованию производственных и администра

Публикаций - 135, упоминаний - 176

Россети МОЭСК и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 25
Microsoft Corporation 24917 20
Ростелеком 10004 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 19
Citrix Systems 824 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 19
SAP SE 5349 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 18
Развитие Бизнеса / Ру 81 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2193 15
VK - Mail.ru Group 3491 15
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 15
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 69 15
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 14
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 13
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 13
МегаФон 9391 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 10
Tonk - Тонк ГК 52 10
Instabank - Инстабанк 23 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 9
Webmoney - Вебмани.Ру 544 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5070 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
IBM - International Business Machines Corp 9482 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2073 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 7
8548 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 622 54
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 27
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 23
Альфа-Банк 1804 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2550 20
ПСБ - Промсвязьбанк 873 20
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 19
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 19
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 17
Роснефть НК - нефтяная компания 520 16
Mary Kay - Мэри Кэй 104 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 14
Газпром нефть 645 14
Citi - Citibank - Ситибанк 319 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 13
РЖД - Российские железные дороги 1948 13
ГПБ - Газпромбанк 1114 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 13
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 12
Россети Ленэнерго 1700 12
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 11
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 11
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 11
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 11
Пробизнесбанк АКБ 134 10
KupiVip - Приват Трэйд 81 10
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 10
ВкусВилл - Избёнка 164 10
Лента - Утконос 177 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 10
OR Group - Обувь России 29 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 9
Новард УК - Novard 72 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 172 9
Visa International 1955 9
Федеральное казначейство России 1825 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3154 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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