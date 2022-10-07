«Россети Московский регион» готовят энергообъекты к работе в зимний период

«Россети Московский регион» заканчивает подготовку электросетевого хозяйства компании к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг., сообщили CNews представители компании.

На текущий момент выполнен ремонт 160 силовых трансформаторов, 1 550 выключателей 6-220 кВ, 2 217 трансформаторных подстанций, 416 трансформаторов 6-10 кВ, все работы выполнены с опережением годового плана. По линиям электропередачи отремонтировано более 1 тыс. км воздушных линий (ВЛ) 35-220 кВ, более 250 км ВЛ 0,4-20 кВ и более 220 км кабельных линий 0,4-220 кВ. Работы по ремонту ЛЭП также выполнены с опережением плана.

Во время подготовки к осенне-зимнему периоду особое внимание уделяется состоянию трасс и просек воздушных линий электропередачи. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, характерными для зимнего периода, возрастает риск повреждения ЛЭП при падении деревьев и выпадении обильных осадков в виде мокрого снега и ледяного дождя. С начала текущего года от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 5 тыс. га просек воздушных ЛЭП, на ВЛ 0,4 — 20 кВ более 1,1 тыс. км неизолированного провода заменено на более надежный и устойчивый к повреждениям самонесущий изолированный провод.

Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ в зимний период на 100% укомплектован аварийный резерв. В случае необходимости к ликвидации последствий технологических нарушений готовы 443 бригады (2 291 человек) и 3 544 единицы техники. На помощь специалистам компании в восстановлении энергоснабжения потребителей готовы прийти 977 работников подрядных организаций и 409 единиц техники.

Для электроснабжения социально значимых объектов на период восстановительных работ готовы 127 передвижных резервных источников снабжения электрической энергии (РИСЭ) мощностью более 30 кВт каждая. Общая мощность РИСЭ — 36,981 МВт.

Проведены противоаварийные тренировки по отработке действий оперативного персонала при применении графиков временного отключения потребителей и командно-штабные учения по отработке взаимодействия с территориальными структурами МЧС, органами государственной власти, энергосбытовыми компаниями, Московским РДУ и другими заинтересованными субъектами.

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«Россети Московский регион» — одна из распределительных электросетевых компаний России с богатой историей. Сегодня обеспечивает электроэнергией 20-миллионное население Московского региона. Является активом ПАО «Россети». В обслуживании «Россети Московский регион» находятся 624 высоковольтных центра питания суммарной трансформаторной мощностью 52,32 тыс. МВА; более 47,04 тыс. подстанций распределительных сетей мощностью около 30,65 тыс. МВА; 169,49 тыс. км воздушных и кабельных ЛЭП.