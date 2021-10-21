Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Санкт-Петербург
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 7288, упоминаний - 11060
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 99
|Медведев Дмитрий 1434 88
|Кусков Денис 150 54
|Никифоров Николай 1126 53
|Скородумов Анатолий 63 50
|Брюквин Юрий 197 49
|Громов Иван 96 48
|Орловский Виктор 229 45
|Щеголев Игорь 676 44
|Казарин Станислав 100 43
|Лысенко Эдуард 209 42
|Четвернин Алексей 651 41
|Шадаев Максут 384 38
|Козырев Алексей 270 38
|Рейман Леонид 429 36
|Ермолаев Артем 340 36
|Свердлов Денис 163 33
|Евраев Михаил 222 32
|Чаркин Евгений 182 31
|Гуральников Сергей 161 31
|Матвиенко Валентина 60 29
|Дуров Павел 216 28
|Бойко Елена 151 24
|Катамадзе Анна 72 24
|Осеевский Михаил 221 23
|Белоусов Максим 59 23
|Натрусов Артем 121 23
|Козлов Михаил 153 22
|Сафронов Юрий 61 21
|Попов Алексей 319 21
|Фомичев Олег 107 21
|Сотин Денис 103 20
|Дьяченко Валерий 66 20
|Васильев Евгений 94 20
|Разумовский Дмитрий 70 20
|Дюбанов Анатолий 86 20
|Богачев Игорь 172 20
|Иванов Олег 124 20
|Демидов Сергей 50 20
|Макаров Валентин 112 20
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772460, в очереди разбора - 676142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772460, в очереди разбора - 676142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru