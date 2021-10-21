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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург

21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
20.10.2021 НПО «Старлайн» начинает испытания беспилотного грузовика 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров 1
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 2
15.10.2021 «Тинькофф» и «Циан» запустили первый в России сервис для дистанционных сделок с недвижимостью 1
15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 1
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 4
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
11.10.2021 Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии 4
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
07.10.2021 Программа бета-тестирования ОС «Аврора» расширяет географию и переходит на релиз 4.0. 2
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 1
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 4
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 2
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 11
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 3
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч. 3
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2

Публикаций - 7288, упоминаний - 11060

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 549
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 472
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 452
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 448
Yandex - Яндекс 4107 349
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 332
Microsoft Corporation 11253 318
3806 221
SAP SE 3230 171
Ростех - Ростехнологии 2230 165
Samsung Electronics 5759 155
Huawei 2736 140
IBM 3586 137
Yota - Скартел 623 136
Google LLC 7210 135
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 128
VK - Mail.ru Group 2492 127
Cisco Systems 2074 126
Apple Inc - Эппл Рус 7761 124
Скай Линк - Skylink 514 119
Oracle Corporation 3389 119
HP Inc. 2959 114
Intel Corporation 4234 97
Facebook 3769 93
Ланит ГК 1165 88
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 86
Nokia Corporation 2471 82
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 82
Ericsson 873 82
Ростелеком Связьинвест 714 81
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 81
VMware 1832 80
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 335 77
Синтерра - Synterra 575 77
Softline - Софтлайн 1482 76
Акадо Телеком - Комкор 615 74
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 69
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 67
Крок 1223 66
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 66
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 329
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 167
Почта России ПАО 1580 141
РЖД - Российские железные дороги 1083 128
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 110
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 102
Visa International 1347 87
Связной ГК 887 85
Альфа-Банк 1128 73
Банк Санкт-Петербург 120 71
Газпромбанк - ГПБ 693 68
Евросеть 897 65
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 65
X5 Group - Пятерочка 561 63
X5 Group 601 58
ВТБ24 583 58
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 57
Яндекс.Такси 271 54
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 53
Уралсиб Банк 390 51
УЭК - Универсальная электронная карта 512 50
Аэрофлот 493 49
HeadHunter Group - HH Group 336 49
ПСБ - Промсвязьбанк 613 48
Газпром нефть 382 47
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 80 44
Газпром ПАО 525 42
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 41
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 35
НСПК - Национальная система платежных карт 257 33
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 32
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 30
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 30
ВТБ Банк Москвы 373 28
Лента - Сеть розничной торговли 189 28
AliExpress 275 28
Сбербанк Северо-Западный банк 68 28
X5 Group - Перекресток 205 28
Citibank - Ситибанк 170 28
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 408
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 137
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 130
Правительство РФ 2210 122
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 116
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 113
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 112
Президент Российской Федерации 1443 106
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 105
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 102
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 100
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 100
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 92
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 90
Федеральное казначейство России 766 84
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 79
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 71
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 69
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 68
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 64
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 64
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 64
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 64
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 61
Правительство Москвы 654 55
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 48
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 47
Роснано 456 46
Счётная палата РФ 463 45
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 44
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 49 44
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 44
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 44
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 41
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 38
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 36
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 34
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 38
Руссофт - Russoft 254 34
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 17
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 11
АРБ - Ассоциация российских банков 82 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 7
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 6
TIA - Telecommunications Industry Association 49 6
Linux Foundation 157 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
Единая Россия - Политическая партия 176 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 3
OpenCAPI Consortium 13 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 138 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 3
Gen-Z Consortium 11 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 2
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
ONF - Open Networking Foundation 14 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 598
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 341
3G - Стандарт мобильной связи 3762 297
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 271
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 222
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 194
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 178
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 151
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 150
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 115
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 113
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 106
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 99
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 97
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 93
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 92
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 86
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 85
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 81
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 69
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 69
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 66
Big Data - Большие данные 1136 66
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 66
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 65
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 63
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 63
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 60
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 56
ИТ-аутсорсинг 674 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 55
Безопасный город 348 55
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 494 53
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 50
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 49
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 47
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 47
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 46
Google Android 10752 301
Apple iOS 5742 221
Microsoft Windows 10 6707 125
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 100
Linux OS 4296 94
Apple - App Store 2199 93
Google Play - Google Store - Android Market 2515 93
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 80
Java - Язык программирования 1186 77
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 69
Superjob 172 60
Apple iPad 3263 57
Microsoft Azure 1171 54
Microsoft Skype 1480 53
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 50
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 44
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 42
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 42
Microsoft Office 1959 40
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 38
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 38
Apple Pay 385 36
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 35
Microsoft Windows Phone OS 1472 35
Яндекс.Маркет 439 34
VK - Mail.ru Одноклассники 863 33
Яндекс.Карты и Транспорт 293 33
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 33
Google YouTube - Видеохостинг 1750 32
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 32
Apple iPhone 5 710 32
WhatsApp Messenger 654 31
Microsoft SQL Server 799 31
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 31
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 31
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 30
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 30
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 30
C++ - Язык программирования 284 29
SQL - Язык программирования 436 27
Путин Владимир 1831 99
Медведев Дмитрий 1434 88
Кусков Денис 150 54
Никифоров Николай 1126 53
Скородумов Анатолий 63 50
Брюквин Юрий 197 49
Громов Иван 96 48
Орловский Виктор 229 45
Щеголев Игорь 676 44
Казарин Станислав 100 43
Лысенко Эдуард 209 42
Четвернин Алексей 651 41
Шадаев Максут 384 38
Козырев Алексей 270 38
Рейман Леонид 429 36
Ермолаев Артем 340 36
Свердлов Денис 163 33
Евраев Михаил 222 32
Чаркин Евгений 182 31
Гуральников Сергей 161 31
Матвиенко Валентина 60 29
Дуров Павел 216 28
Бойко Елена 151 24
Катамадзе Анна 72 24
Осеевский Михаил 221 23
Белоусов Максим 59 23
Натрусов Артем 121 23
Козлов Михаил 153 22
Сафронов Юрий 61 21
Попов Алексей 319 21
Фомичев Олег 107 21
Сотин Денис 103 20
Дьяченко Валерий 66 20
Васильев Евгений 94 20
Разумовский Дмитрий 70 20
Дюбанов Анатолий 86 20
Богачев Игорь 172 20
Иванов Олег 124 20
Демидов Сергей 50 20
Макаров Валентин 112 20
Россия - Российская федерация - РФ 57914 4218
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3935
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1091
Россия - СФО - Новосибирск 1992 920
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 779
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 756
Россия - ПФО - Казань 1529 672
Россия - ПФО - Самара 1309 583
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 568
Россия - Краснодар 1043 542
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 527
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 522
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 516
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 416
Россия - Челябинск 782 341
Россия - Владивосток 869 324
Россия - Уфа 650 301
Россия - Красноярск 856 299
Россия - Сочи 914 296
Россия - Воронеж 695 294
Россия - Пермь 750 286
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 286
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 285
Россия - Волгоград 548 260
Россия - Калининград 680 258
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 253
Россия - Краснодарский край 921 248
Украина 3431 246
Россия - Омск 637 228
Германия - Федеративная Республика 3702 217
Казахстан - Республика 2665 216
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 213
Россия - Хабаровск 626 212
Европа 3804 212
Беларусь - Белоруссия 2107 196
Россия - Новосибирская область 824 193
Россия - Свердловская область 811 187
Россия - Иркутск 473 172
Россия - Тюмень 502 171
Россия - Тульская область 755 167
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 268
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 236
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 180
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 145
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 90
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 88
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 82
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 75
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 71
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 70
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 64
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 59
Русский язык 1006 56
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 54
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 46
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 41
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 38
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 34
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 31
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 25
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 24
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 24
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 23
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 20
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 20
Информационное общество - Государственная программа 282 19
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 244 18
Федеральное законодательство 254 18
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 16
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 16
Образование в России 352 16
Великая Отечественная война 124 16
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 15
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 86 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 90
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 55
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 46
Коммерсантъ - Издательский дом 481 32
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 31
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 23
РИА Новости 654 23
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 22
Ведомости 259 22
Forbes - Форбс 442 20
Прайм - Агентство экономической информации 530 19
TAdviser - Центр выбора технологий 214 17
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НТВ - Телекомпания 166 13
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N+1 - Издание 94 10
Фонтанка 13 9
Радио России - радиостанция 31 8
Пятый канал - Телеканал 38 8
FT - Financial Times 247 8
Стрим-ТВ - телекомпания 80 8
Bloomberg 786 8
Юность - радиостанция 15 7
Apps4All 25 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 7
WikiLeaks 106 7
The Verge - Издание 448 6
ТНТ - Телеканал 94 6
Известия ИД 59 6
ТВ-3 - телеканал 48 5
Российская газета 92 5
КиноПоиск - Портал о кино 118 5
The Washington Post 111 5
The Guardian - Британская газета 191 5
Рен ТВ - телеканал 48 5
The Wall Street Journal 710 5
Комсомольская Правда - Газета 23 4
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IDC - International Data Corporation 2743 79
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 62
Gartner 2201 56
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TelecomDaily ИАА 112 22
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IDC Russia - IDC Россия 115 3
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Technavio 23 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
Net Applications 110 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 68
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 59
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 54
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 52
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 50
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 36
РАН - Российская академия наук 317 26
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 21
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 17
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 13
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 13
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 12
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 11
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 11
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 10
Сириус - Образовательный центр 85 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 9
ТГУ - Томский государственный университет 64 9
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 8
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 230 8
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 7
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 7
GfK - ГФК-Русь 120 7
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 7
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 67 6
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 6
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 6
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 6
Samsung Исследовательский центр 6 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 77
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 55
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 54
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 52
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Microsoft Imagine Cup 47 21
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 17
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 13
CNews Баттл 34 11
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Digital October - конференционное пространство 86 7
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 6
CNews FORUM Кейсы 44 6
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iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 5
Криптонит Startup Challenge 13 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 5
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 5
Петербургский Цифровой Форум 6 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 5
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 4
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 3
Армия - Международный военно-технический форум 37 3
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VK Cup - чемпионат по программированию 6 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 3
Цифровая прокачка региона 22 3
Docflow 61 3
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Иннопром - Международная промышленная выставка 48 3
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SAP Quality Awards 6 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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