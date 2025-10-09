Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство
Системный администратор из северной столицы приговорен к тюремному заключению в течение 21 года. За убийство в России дают максимум 20 лет. Он когда он освободится, ему будет 58 лет. Его посадили за администрирование интернет-магазина, торговавшего запрещенными в России веществами.
Почти полжизни за решеткой
Дзержинский суд Ярославля приговорил 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, работающего системным администратором к 21 году тюремного заключения. Его признали виновным в участии в преступном сообществе и сбыте запрещенных в России веществ крупном размере.
По информации следствия, петербуржец в период с 2012 по 2022 гг. осуществлял поддержку работы интернет-магазина по продаже запрещенных на территории России веществ. Этот ресурс использовался для распространения столь специфического товара сразу в нескольких крупнейших регионах России, включая Санкт-Петербург, Камчатский край и Волгоградскую область.
Сотрудничество осужденного сисадмина с этой площадкой прекратилось на фоне принудительного ее закрытия органами правопорядка. К моменту его выхода из тюрьмы ему будет 58 лет, то есть, по меркам 2025 г., ему останется всего два года до получения статуса предпенсионера, который сейчас выдается мужчинам, достигшим 60-летия.
Подчеркнем, что системному администратору присудили срок, превышающий меру наказания за убийство. Согласно ст. 105 ТК РФ («Убийство»), за лишение другого человека жизни осужденного могут посадить максимум на 20 лет.
Кошелек и жизнь
Согласно решению суда, системный администратор понесет наказание сразу по нескольким пунктам обвинения. Его признали виновным не только в участии в преступной организации, но также в пособничестве в сбыте запрещенных в России веществ через интернет.
Наряду с необходимостью провести 21 год жизни в стенах исправительного учреждения, ИТ-специалисту потребуется выплатить очень крупный штраф. Его размер составил около 13,6 млн руб.
В дополнение к этому после отбытия наказания в тюрьме системный администратор получит еще и ограничение свободы сроком на полтора года. К моменту выхода материала приговор в законную силу не вступил, но у обвиненного уже конфисковали его компьютер и телефон, которые, по версии следствия, тот использовал в своей преступной деятельности.
Таинственный преступник
Личность осужденного ИТ-специалиста пока не раскрывается. Как пишет издание «Фонтанка», им может быть ранее задержанный в Москве петербургский ИТ-специалист Борис Губко.
Согласно информации следствия, он администрировал серверы очень известного российского интернет-магазина по продаже запрещенных в стране веществ, который работал с 2015 г. и вплоть до своего принудительного закрытия в 2022 г.
Примечательно, что российский магазин был ликвидирован спецслужбами других стран, которые ранее ввели санкции против России – США и Германии. Объяснить это можно тем, что серверы ресурса физически дислоцировались на территории Германии.
Официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе операции США получили всю информацию по расследованию, тогда как серверы и прочее оборудование забрали немецкие силовики.
Нужно больше администраторов
Как пишет «Фонтанка», по этому делу проходит еще один администратор, но его имя известно – это Дмитрий Павлов из Санкт-Петербурга.
Павлов поначалу отрицал свою связь с площадкой, но позже согласился на сделку со следствием, дал показания по делу Губко и в ноябре 2024 г. получил наказание в виде шести лет в колонии, пишет Security Lab.