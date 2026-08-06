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ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации
- Трудовой договор
- Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ - О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде
СОБЫТИЯ
ТК РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 19
|Махлин Дмитрий 123 10
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Неверов Сергей 8 5
|Исаев Андрей 24 4
|Ефимов Михаил 19 4
|Клишас Андрей 60 4
|Матвиенко Валентина 117 4
|Карасев Павел 19 3
|Юхневич Леонид 28 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Андреев Владимир 101 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Тер-Степанов Дмитрий 23 2
|Чеглаков Андрей 63 2
|Казак Максим 162 2
|Муллахметова Гузель 11 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Котяков Антон 8 2
|Романченко Дмитрий 15 2
|Родионов Иван 73 2
|Гусев Михаил 27 2
|Закоржевский Вячеслав 94 2
|Бородинов Леонид 14 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Бетсис Павел 101 2
|Соловьев Игорь 53 2
|Катков Павел 31 2
|Басова Елена 13 2
|Хабаров Андрей 9 2
|Гарипов Айдар 9 2
|Попова Юлия 5 2
|Захарян Артур 15 2
|Ревичев Вячеслав 6 2
|Mancini John - Манчини Джон 14 2
|Gauthier Stephen - Готье Стивен 2 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Шипов Савва 102 2
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