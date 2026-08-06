ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации

Работай по КЗОТ и не воруй! В большой мышеловке, настоящей приманке для вора, лежит советская шоколадная конфета с говорящим названием. На задней стороне мышеловки прикреплено письменное напоминание с выдержками из КЗОТ РСФСР "О наказаниях за мелкое хищение". М. Рождествин, 1988г. Работай по КЗОТ и не воруй! В большой мышеловке, настоящей приманке для вора, лежит советская шоколадная конфета с говорящим названием. На задней стороне мышеловки прикреплено письменное напоминание с выдержками из КЗОТ РСФСР "О наказаниях за мелкое хищение". М. Рождествин, 1988г. Работай по КЗОТ и не воруй! В большой мышеловке, настоящей приманке для вора, лежит советская шоколадная конфета с говорящим названием. На задней стороне мышеловки прикреплено письменное напоминание с выдержками из КЗОТ РСФСР "О наказаниях за мелкое хищение". М. Рождествин, 1988г.