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ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 1
16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
10.03.2021 «Делойт» в СНГ разработала HR Portal на базе системы Directum RX 1
25.02.2021 Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 2
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней 2
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 2
10.11.2020 Власти нашли способ забрать у россиян бумажные трудовые книжки, который удобен всем 2
03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 1
11.08.2020 Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку» 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
20.07.2020 Мишустин подписал: В 2021 г. россиян будут принимать на работу с электронными трудовыми книжками 1
17.06.2020 В Трудовом кодексе узаконят три вида удаленной работы 3
03.06.2020 Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы 6
28.05.2020 Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 3
25.05.2020 «Пятерочка» пилотирует интеллектуальную систему для планирования смен сотрудников 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 2
24.04.2020 Путин разрешил провести в России эксперимент с электронными трудовыми договорами 1
17.04.2020 Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
17.12.2019 Путин распорядился перевести россиян на электронные трудовые книжки 2
03.12.2019 Россиян переводят на электронные трудовые книжки. Законопроект одобрен Думой 2
11.10.2019 CNews приглашает на работу PHP-программистов 1
10.10.2019 CNews приглашает на работу PHP-программистов 1
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 1
02.07.2019 В России началась легализация электронных трудовых книжек 2
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
14.12.2018 В России более года тормозится «уникальное» дело о вскрытии чиновниками электронной почты подчиненных 2
19.07.2018 Россиянам выдадут электронные трудовые книжки и бесплатные электронные подписи 1
18.07.2018 Рабочая группа при АНО «Цифровая экономика» одобрила законопроект об электронных трудовых книжках 1

Публикаций - 77, упоминаний - 102

ТК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3753 11
SAP SE 3216 7
Facebook 3766 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Ланит ГК 1158 3
1С-Рарус 538 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Cisco Systems 2044 3
Microsoft Corporation 11110 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
HRlink - Инновации в управлении кадрами 8 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
IBM 3546 2
Intel Corporation 4186 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Google LLC 7158 2
Крипто-ПРО 200 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Docsvision - ДоксВижн 776 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Twitter 2204 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Такском - Taxcom 119 2
ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 4 2
Код Безопасности 365 1
Рустелеком ТК 197 1
Скай Линк - Skylink 503 1
Эшелон НПО 56 1
PTC Vuforia 5 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 267 1
Inventive Retail Group 63 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Deloitte - Делойт 187 1
Trend Micro 342 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
1С-Битрикс 348 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
Газпромбанк - ГПБ 693 6
Пепеляев Групп 25 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
AstraZeneca - АстраЗенека 28 2
X5 Group 599 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
ВТБ24 583 1
ВТБ Факторинг 22 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Комус 25 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 5 1
Мосводоканал 44 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Chiesi Group 2 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Uber 257 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Открытие Брокер 13 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 10 1
Эркафарм - Erkapharm 9 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
Traft - Трафт 23 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Синтез 5 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Uber Technologies 258 1
Qiwi 783 1
Почта России ПАО 1574 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
LinkedIn 520 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Правительство РФ 2206 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 19
Президент Российской Федерации 1440 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 15
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 14
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
Правительство Москвы 653 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Правительство Самарской области 48 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Правительство Ставропольского края 23 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Правительство Воронежской области 12 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Республики Коми 19 2
Правительство Нижегородской области 28 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Федеральное казначейство России 766 2
Администрация Волгоградской области 12 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Правительство Пензенской области 16 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство Рязанской области 10 2
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 2
Единая Россия - Политическая партия 176 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 5
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 2 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 4
БОСС-Кадровик 74 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 2
OpenText Documentum 191 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 372 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 2
Microsoft Exchange 683 2
Google Gmail 606 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Google Android 10751 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
PHP - Язык программирования 305 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
1С:Розница 55 1
ABC Solutions Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 5 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
IBM WebSphere 79 1
1С:БухОбслуживание 13 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Бухгалтерия 397 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Microsoft Lync 272 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Alfresco 114 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
1С:Отчетность 5 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
Путин Владимир 1826 12
Медведев Дмитрий 1434 6
Клишас Андрей 44 3
Исаев Андрей 19 3
Неверов Сергей 6 3
Володин Вячеслав 62 3
Ибрагимов Руслан 29 2
Родионов Иван 45 2
Карасев Павел 15 2
Тер-Степанов Дмитрий 20 2
Бородинов Леонид 12 2
Емельянников Михаил 33 2
Щеголев Игорь 676 2
Бетсис Павел 84 2
Матвиенко Валентина 59 2
Рейман Леонид 412 2
Боронина Евгения 1 1
Нагорнов Иван 6 1
Дьяков Петр 9 1
Мурадян Артур 17 1
Жеребков Дмитрий 1 1
Соловьев Игорь 35 1
Зубарев Сергей 1 1
Черноволенко Сергей 18 1
Белянцева Наталья 1 1
Ворсина Мария 2 1
Ходыревский Юрий 1 1
Иванов Юрий 3 1
Акатов Олег 1 1
Бейлезон Олег 32 1
Романченко Дмитрий 11 1
Котяков Антон 4 1
Фогель Олег 1 1
Ершова Элеонора 31 1
Гусев Михаил 6 1
Валеев Ренат 1 1
Арипов Никита 1 1
Цабрия Давид 1 1
Вениамин Левцов 32 1
Шевченко Денис 3 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - Волгоградская область 399 5
Россия - Краснодарский край 915 5
Россия - Самарская область 562 4
Россия - Ставропольский край 461 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Россия - Рязанская область 314 3
Россия - Пензенская область 347 3
Россия - Псковская область 305 3
Россия - Республика Мордовия 388 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
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Земля - планета Солнечной системы 868 2
Россия - Вологодская область 317 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - Республика Крым 626 2
Канада 1307 2
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Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Великобритания - Лондон 823 2
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Россия - Ульяновская область 350 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - Челябинская область 659 2
Россия - Оренбургская область 293 2
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Коррупция 22 1
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ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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