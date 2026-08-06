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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации

ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации

 

 

Работай по КЗОТ и не воруй! В большой мышеловке, настоящей приманке для вора, лежит советская шоколадная конфета с говорящим названием. На задней стороне мышеловки прикреплено письменное напоминание с выдержками из КЗОТ РСФСР "О наказаниях за мелкое хищение". М. Рождествин, 1988г. Работай по КЗОТ и не воруй! В большой мышеловке, настоящей приманке для вора, лежит советская шоколадная конфета с говорящим названием. На задней стороне мышеловки прикреплено письменное напоминание с выдержками из КЗОТ РСФСР "О наказаниях за мелкое хищение". М. Рождествин, 1988г.
Работай по КЗОТ и не воруй! В большой мышеловке, настоящей приманке для вора, лежит советская шоколадная конфета с говорящим названием. На задней стороне мышеловки прикреплено письменное напоминание с выдержками из КЗОТ РСФСР "О наказаниях за мелкое хищение". М. Рождествин, 1988г.

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Одного из трех увольняющихся по собственному желанию можно удержать, и не только деньгами 1
03.08.2026 «1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией» 1
25.05.2026 Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций 1
30.04.2026 Искусственный интеллект научили распознавать цифровые документы с портала «Госуслуг» 1
23.03.2026 В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК 1
27.02.2026 Собственные программы поддержки сотрудниц в декрете действуют в каждой одиннадцатой компании 1
05.02.2026 Серые схемы трудоустройства: 4 из 10 россиян против, 1 из 3 готов согласиться 1
29.01.2026 Платформа Pyrus запустила систему кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью 1
29.12.2025 «Авито Работа» и «Онлайн-школа №1»: почти каждый второй школьник подрабатывает 1
24.11.2025 Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии 1
21.11.2025 Поиск новой работы втайне от работодателя осуждает лишь один из трех россиян 1
09.10.2025 Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство 1
29.09.2025 Большинство россиян мечтают работать в известных компаниях 1
Market.CNews. Кадровый электронный документооборот 2024 1
Удаленная работа 1
14.08.2025 Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру 2
08.07.2025 Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами 1
01.07.2025 В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн 1
10.06.2025 «Авито Работа»: спрос соискателей на вакансии с упоминанием наставничества вырос на 45% за год 1
10.06.2025 В СДЭК внедрили электронный обмен документами с сотрудниками ​ 1
28.04.2025 Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации 1
24.04.2025 «Контур.КЭДО» помог «Мовавике» снизить расходы на кадровый документооборот на 50% ​ 1
11.04.2025 Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов 1
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
27.12.2024 28 декабря 2024 г. — обычный рабочий день в большинстве компаний 1
20.11.2024 В «Контур.КЭДО» автоматизировали создание графика отпусков 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
07.11.2024 Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний 3
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 1
09.10.2024 Власти хотят запретить заказывать сварку и высотные работы через интернет 2
18.09.2024 «Контур»: 35% работодателей не оплачивают сертификаты сотрудников 1
10.09.2024 Docsvision в топ-10 систем КЭДО по версии CNews 1
02.09.2024 КЭДО: обзор ПО, предназначенного для отказа от бумажных документов в отделе кадров 1
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1
11.07.2024 В Пироговском центре организовали цифровой прием дистанционных сотрудников на базе Directum HR Pro 1
26.06.2024 Систему «Синимекс: Управление отпусками» включили в реестр российского ПО 1
14.05.2024 Релиз RuDesktop 2.6 1
08.05.2024 Гигантская российская сеть магазинов электроники в беде. Идет массовое сокращение работников, первыми выгнали ИТ-шников 1
09.04.2024 WiseAdvice-IT автоматизировала работу ГК «Спектр» 1

Публикаций - 188, упоминаний - 230

ТК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 33
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 13
SAP SE 5601 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Yandex - Яндекс 9216 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Docsvision - ДоксВижн 1060 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Directum - Директум 1268 7
Google LLC 12688 6
Microsoft Corporation 25775 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
Тензор 173 5
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13154 5
Oracle Corporation 7074 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
1С-Рарус 982 4
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
Такском - Taxcom 256 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 3
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 17 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 2
Катков и партнеры - КИП 7 2
Импульс-ИВЦ 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Superjob - Суперджоб 858 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 3
Почта России ПАО 2370 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Uber 357 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
Социальные гарантии 41 2
Macy's, Inc - Federated Department Stores 10 2
Alcoa 49 2
Связной ГК 1401 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Ак Барс Банк 283 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
LEGO 260 1
Комус 110 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
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Администрация Краснодарского края 64 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 4
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Единая Россия - Политическая партия 321 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Профсоюз работников связи России 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Демократическая политическая партия США 122 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 55
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 52
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 46
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 31
Электронный документ - Electronic document 1579 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Оповещение и уведомление - Notification 5943 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 85 11
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
HRM - Расчет отпуска 873 10
Оцифровка - Digitization 5185 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 10
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 7
Linux OS 11533 6
Microsoft Office 4170 6
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
VK HR Tek 65 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 3
1С:Документооборот КОРП 90 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
JQuery 43 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
Путин Владимир 3454 19
Махлин Дмитрий 123 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Неверов Сергей 8 5
Исаев Андрей 24 4
Ефимов Михаил 19 4
Клишас Андрей 60 4
Матвиенко Валентина 117 4
Карасев Павел 19 3
Юхневич Леонид 28 3
Рейман Леонид 1065 3
Мишустин Михаил 787 3
Андреев Владимир 101 3
Володин Вячеслав 108 3
Ибрагимов Руслан 35 2
Тер-Степанов Дмитрий 23 2
Чеглаков Андрей 63 2
Казак Максим 162 2
Муллахметова Гузель 11 2
Матюхин Владимир 61 2
Котяков Антон 8 2
Романченко Дмитрий 15 2
Родионов Иван 73 2
Гусев Михаил 27 2
Закоржевский Вячеслав 94 2
Бородинов Леонид 14 2
Емельянников Михаил 40 2
Бетсис Павел 101 2
Соловьев Игорь 53 2
Катков Павел 31 2
Басова Елена 13 2
Хабаров Андрей 9 2
Гарипов Айдар 9 2
Попова Юлия 5 2
Захарян Артур 15 2
Ревичев Вячеслав 6 2
Mancini John - Манчини Джон 14 2
Gauthier Stephen - Готье Стивен 2 2
Щеголев Игорь 699 2
Шипов Савва 102 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 157
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Европа 24964 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Канада 5081 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Россия - ПФО - Самарская область 1577 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
США - Калифорния 4829 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 4
Нидерланды 3746 4
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Польша - Республика 2031 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 85
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 76
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 67
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 48
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 10
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 10
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 10
Профсоюз - Профессиональный союз 290 10
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Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 9
Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ - О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде 24 9
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РБК Daily 91 3
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Российская газета 290 2
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
23ABC News 183 2
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Известия ИД 770 1
Daily Mail 58 1
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Автокод (портал) 40 1
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Times 661 1
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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РИА Новости 1033 1
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Мировой рынок ВКС 5 1
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Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЦРПО ГАОУ ДПО - Московский центр развития профессионального образования 2 2
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РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
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ТувГУ - Тувинский государственный университет 4 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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