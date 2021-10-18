Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 102
ТК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 12
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Клишас Андрей 44 3
|Исаев Андрей 19 3
|Неверов Сергей 6 3
|Володин Вячеслав 62 3
|Ибрагимов Руслан 29 2
|Родионов Иван 45 2
|Карасев Павел 15 2
|Тер-Степанов Дмитрий 20 2
|Бородинов Леонид 12 2
|Емельянников Михаил 33 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Бетсис Павел 84 2
|Матвиенко Валентина 59 2
|Рейман Леонид 412 2
|Боронина Евгения 1 1
|Нагорнов Иван 6 1
|Дьяков Петр 9 1
|Мурадян Артур 17 1
|Жеребков Дмитрий 1 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Зубарев Сергей 1 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Ворсина Мария 2 1
|Ходыревский Юрий 1 1
|Иванов Юрий 3 1
|Акатов Олег 1 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Котяков Антон 4 1
|Фогель Олег 1 1
|Ершова Элеонора 31 1
|Гусев Михаил 6 1
|Валеев Ренат 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Цабрия Давид 1 1
|Вениамин Левцов 32 1
|Шевченко Денис 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru