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Власти хотят запретить заказывать сварку и высотные работы через интернет

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России предложил запретить организацию работ повышенной опасности через ИТ-платформы. К ним относятся услуги сварщиков, работы на высоте и в замкнутых пространствах. Для выполнения работ повышенной опасности сформирована нормативно-правовая база (НПБ), на основании которой работодатель обязан обеспечить охрану труда. Ведомство разработало соответствующий законопроект.

Новый законопроект

Минтруд России вышел с инициативой запретить организацию работ повышенной опасности через ИТ-платформы. Об этом в начале октября 2024 г. пишет издание РБК со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Законопроект перечисляет условия, при которых оператор ИТ-платформы или пользователь в лице заказчика не признаются работодателями, следовательно, к их отношениям не применяется трудовое законодательство. Это формирует правовую неопределенность, поэтому такую практику необходимо запретить, указали в ведомстве.

Работы повышенной опасности - это работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов. К ним предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами (НПА), содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

По оценке Минтруда России, есть риски в привлечении самозанятого к выполнению работ повышенной опасности. Сейчас нормами Трудового кодекса (ТК) установлены принципы безопасности труда, которые работодатель обязан обеспечить (на самозанятых эти нормы не распространяются, поскольку их с ИТ-платформой и ее клиентами связывают отношения гражданско-правового характера (ГПХ)). К ним относятся предупреждение и профилактика опасностей, а также минимизация повреждения здоровья работников. Минтруд ссылается на приказ «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда», в котором перечислены работы повышенной опасности. К ним относятся, например, работы на высоте, в ограниченных пространствах, электросварочные и газосварочные работы и др.

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Mintrud.gov
В России предлагают запретить организацию работ повышенной опасности через ИТ-платформы

В ведомстве напомнили, что для выполнения работ повышенной опасности сформирована НПБ, на основании которой работодатель обязан обеспечить охрану труда. Ряд должностей категории повышенной опасности в настоящее время обязана проходить обучение и стажировку на рабочем месте. Эти правила распространяются только на работников, заключивших трудовой договор с работодателем.

Законопроект Министерства экономического развития (Минэкономразвития) России, который есть у РБК, и его подлинность подтвердил знакомый с содержанием источник. Законопроект призван определить правовые основы платформенной экономики в России и отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсами, сервисами доставки еды и предоставления различных услуг, агрегаторами такси) и их партнерами - продавцами товаров или исполнителями работ, услуг, а также потребителями. Как ранее уже сообщалось в СМИ, законопроект уже подвергся критике Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Будет ли решена проблема безопасности

В настоящее время услуги, которые оказываются с применением ИТ-платформ и которые можно отнести к опасным, в основном относятся к сектору пользователь-пользователю (C2C), говорит глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. Чаще всего исполнители зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП), указывает он.

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Генеративный ИИ

Например, на ИТ-платформах легко найти сварщика: они востребованы дачниками для выполнения различных работ на участках. При этом качество услуг и соблюдение таким сварщиком норм безопасности находится на его совести, и тут может быть много нюансов, отмечает Котов. Если же в процессе выполнения работ он не применяет меры предосторожности и необходимые средства защиты, подвергая опасности себя и заказчика, как это нужно регулировать? При этом статистики несчастных случаев при проведении опасных работ физическими лицами нет: такие данные существуют только по предприятиям, и даже там есть много разночтений в зависимости от источника данных.

Запрет, предлагаемый Минтрудом России, проблему безопасности не решит, уверен Котов. Он прогнозирует, что сама необходимость в опасных работах никуда не уйдет - они просто перейдут в нелегальное поле. В первую очередь необходимо менять культуру отношения к безопасности в целом, резюмирует эксперт.

Все, что связано с категорией «опасность», относится к другому разделу российского законодательства, заявили РБК в Ассоциации цифровых платформ. Это законодательство о техническом регулировании и связанные с ним технические регламенты, обязательные стандарты, которые утверждаются постановлениями Правительства России.

Антон Денисенко

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