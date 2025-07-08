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Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами

Российским компаниям нельзя даже частично выплачивать зарплаты в криптовалюте — такую позицию обозначили в Госинспекции труда в ответ на запрос бизнеса и подтвердили сотрудники Министерства труда и социальной защиты России. Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается цифровым активом, но не может быть средством платежа. Законопроект об ответственности за платежи в криптовалютах предусматривает штрафы от 100 тыс. руб. для физлиц и от 700 тыс. руб. для юрлиц.

Криптовалютные платежи сотрудникам

Российские работодатели не могут выплачивать заработную плату полностью или частично в криптовалюте, иначе им грозит штраф, пишут «Известия».

«Согласно действующему законодательству, криптовалюта в России признается «цифровым активом», но не может быть средством платежа», — уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) России. Это означает, что работодатель, зарегистрированный на территории России, не вправе выплачивать заработную плату полностью или частично в криптовалюте сотрудникам, которые выступают российскими налоговыми резидентами. Согласно Трудовому кодексу, зарплата может быть только в денежной форме в виде российских рублей.

Криптовалюта — это средство платежа, которое создается с помощью криптографических алгоритмов и функционирует только в цифровом виде. В ряде стран, таких как США, Швейцария, Португалия и Япония, криптовалюту используют для выплаты зарплаты, учитывая ее рыночную стоимость и облагая налогами.

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Власти в России заявили о недопустимости зарплат в криптовалюте, при расчете с сотрудниками компания может получить штраф

При этом в некоторых случаях бывает легален и расчет в иностранной валюте, уточнила журналистам «Известий» управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Речь идет о работе за пределами России, то есть в командировке, также это касается представительств и филиалов иностранных компаний.

Вопросы по этой теме у компаний возникают из-за удобства международных расчетов в крипте, скорости трансакций и снижения издержек, особенно при работе с зарубежными специалистами, пояснил член московского регионального отделения «Деловой России» Александр Хаминский. Кроме того, схема стала актуальной на фоне запуска с 2024 г. экспериментального режима для трансграничных расчетов в криптовалюте: выбранные компании могут проводить внешнеторговые платежи через лицензированные площадки, не затрагивая внутренний рублевый оборот. Поэтому работодатели могли подумать, что и зарплату теперь можно переводить в такой форме. В итоге выплаты в крипте несут правовые риски для работодателя, заключил Хаминский.

Но исключений, позволяющих легально выплачивать зарплату в цифровых активах, на 8 июля 2025 г. нет, заявил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев.

Ранее глава Центрального Банка (Центробанк) России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против применения криптовалюты в качестве средства платежа на территории страны.

Причины заинтересованности в бизнесе

На фоне роста популярности криптовалют и изменений в законодательстве различных стран, включая Россию, увеличивается интерес к альтернативным формам платежей. В частности, в России активно продвигается внедрение цифрового рубля. Однако, как отметил руководитель ИТ-направления PRIX Club Владимир Красников, третья форма национальной валюты не является криптовалютой, и ее прямой обмен на биткоин не предусмотрен. С ним согласен и глава Сбербанка Герман Греф, о чем уже писал CNews. Если эксперимент с цифровым рублем пройдет успешно, было бы логично ввести легальную возможность конвертации этой формы национальной валюты в криптовалюту, считает Владимир Красников. По его мнению, такой подход мог бы стать компромиссом между строгим соблюдением законодательства и потребностями рынка.

Еще одним фактором роста интереса к этой теме стало увеличение числа релоцированных и полностью удаленных сотрудников в российских компаниях после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в 2022 г. Традиционные международные платежи сопряжены с рядом сложностей: комиссии и курсовые потери составляют 4–6% от фонда оплаты труда, есть санкционные риски, а транзакции в евро и долларах могут быть заморожены или не проведены вовсе, отметила партнер Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Виктория Павлюшина.

Новая модель международных расчетов, которая постепенно формируется, указывает на неизбежность интеграции криптовалют в экономику России, считает эксперт экономического факультета в Российском университете дружбы народов (РУДН) Дамир Кудряков. По его словам, в 2025 г. компании все активнее ищут альтернативы традиционным банковским инструментам.

Штрафы за криптоплатежи в России

Как информировал CNews в мае 2025 г., сотрудники Центробанка уточнили будущие суммы штрафов за криптовалютные платежи в России.

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Безопасность

Законопроект находится в Госдуме. Он вводит штрафы за использование криптовалют во внутренних платежах. Согласно новым нормам, физические лица могут столкнуться со штрафами от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а юридические лица — от 700 тыс. до 1 млн руб.

Законопроект, разработанный сотрудниками Центробанка и представителями из Министерства финансов (Минфин) России, находится уже на рассмотрении в Госдуме. Он дополнит российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 15.49, устанавливающей ответственность за использование цифровой валюты в качестве средства платежа. Нарушителям грозит штраф и конфискация неправомерно использованных криптовалют.

Со слов директора юридического департамента Центробанка России Андрея Медведева, российский регулятор занимает жесткую позицию по вопросу использования цифровых валют в расчетах, что отражено в «Законе о цифровых финансовых активах, цифровой валюте (ЦФА)» (от 31.07.2020 №259-ФЗ). «Но ключевое — та цифровая валюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, она будет конфисковываться, такое наиболее болезненное будет явление», — подчеркнул Медведев.

Со слов Медведева, в связи с этим на новые положения КоАП возлагаются большие надежды, ведь та запретительная норма, которая сейчас есть в 259 законе, будет усилена этим механизмом ответственности. В то же время юрист отметил, что возможное использование криптовалют для внешнеэкономической деятельности будет регулироваться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), что позволит быстро реагировать на возникающие риски.

Антон Денисенко

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