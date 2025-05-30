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Хаминский Александр


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России 1
27.07.2023 Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хаминский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 24 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 468 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
Оповещение и уведомление - Notification 4888 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30565 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 666 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16366 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 2
Россия - РФ - Российская федерация 149070 2
Беларусь - Белоруссия 5840 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 407 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7098 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6356 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1017 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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