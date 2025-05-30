Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хаминский Александр
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России 1
|27.07.2023
|Российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл миллиардный иск OCS 1
Хаминский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 24 1
|Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 149 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 468 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 2
|Россия - РФ - Российская федерация 149070 2
|Беларусь - Белоруссия 5840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.