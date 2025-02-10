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Серова Ольга
|10.02.2025
|Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора 1
Серова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2044 1
|МегаФон 8993 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
|Unsplash 855 1
|Газпром ПАО 1347 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 724 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
|Жаров Александр 175 1
|Трифонов Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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