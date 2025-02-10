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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трифонов Алексей



10.02.2025 Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора 1
20.12.2016 DDOnline вышла на массовый рынок краткосрочных онлайн-займов по всей России 1
15.09.2016 Алексей Трифонов возглавил финтех-проект DDOnline 2
07.09.2016 «Инфосистемы Джет» развернули офисный ИТ-ландшафт для «Аналитического кредитного рейтингового агентства» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Трифонов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3950 1
SAS Institute 974 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
ICA Group - Независимое Коллекторское Агентство 1 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1230 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 337 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2491 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3748 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8215 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 1
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Бахвалов Андрей 18 2
Недосеко Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Сингапур - Республика 1855 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1741 1
Индонезия - Республика 960 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 1
Филиппины - Республика 565 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5746 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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