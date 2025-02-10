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Жаров Николай


10.02.2025 Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Жаров Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9011 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4938 1
Telegram Group 2052 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 706 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3514 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
Создано именных указателей - 170401.
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