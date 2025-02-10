Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора
У сына гендиректора «Газпром-медиа», по совместительству экс-директора Роскомнадзора Александра Жарова украли 65 млн руб.
Развод на миллионы
У сына бывшего главы Роскомнадзора и нынешнего гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова телефонные мошенники выманили 65 млн руб. Об этом первым написал Telegram-канал «База».
CNews отправил в «Газпром-медиа» запрос, но пока не получил ответа.
По данным источника «Базы», 8 февраля 2025 г. жертвой мошенников стал 20-летний Николай Жаров, студент второго курса Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Злоумышленники представились сотрудниками компании «Мегафон» и использовали для обмана популярную схему «продления договора на SIM-карту». Николай отправил им SMS с кодом, после чего преступники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги».
По требованию мошенников Николай передал им все имеющиеся у него денежные средства: 49 млн руб., $36 тыс. (около 3,5 млн руб. по курсу ЦБ РФ) и 133 тыс. евро (около 13,3 млн руб. по курсу ЦБ РФ). Передача денег состоялась вечером 8 февраля.
Сотрудница ломбарда спасла от еще больших потерь
По данным «Базы», после передачи основной суммы денег злоумышленники переключились на драгоценности. Они заставили Николая забрать из дома имеющиеся у него 16 дорогих часов и отнести их в ломбард, а полученные деньги передать курьеру.
Однако, как сообщается, бдительная сотрудница ломбарда предотвратила продажу часов. Николай настаивал на продаже без документов, и сотрудница ломбарда вызвала полицию.
Далеко не рекордная сумма
В конце января 2022 года в СМИ появилась информация о беспрецедентном случае финансового обмана. Злоумышленники похитили у Ольги Серовой, которая ранее занимала должность помощника губернатора Самарской области и возглавляла Корпорацию развития региона, около 500 млн руб.
Один из первых случаев мошенничества с участием бывшей чиновницы был выявлен Алексеем Трифоновым — членом Общественного совета при МВД России, экспертом РОЦИТ и полковником полиции в отставке. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.
По данным источника, злоумышленники похитили около 350 млн руб. и $800 тыс.
Сотрудники банка ВТБ в течение двух дней пытались убедить 71-летнюю пенсионерку не переводить деньги мошенникам, но она оставалась непреклонной.
По информации Telegram-канала «Экономика и не только», пенсионерка не собиралась останавливаться и отправилась в Сбербанк, где ее попытку передать деньги преступникам предотвратила служба безопасности.
Итоговая сумма могла быть значительно больше. Сама Серова отказалась разглашать информацию о случившемся.
Онлайн-мошенники выманивают деньги у сотрудников российских компаний
31 января 2025 г. представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews о новой схеме онлайн-мошенничества, нацеленную на сотрудников российских организаций.
Мошенники отправляют сотрудникам компаний электронные письма, в которых говорится о том, что их организации получили предписание о необходимости легализовать трудовые отношения.
По словам отправителей, подробности можно найти в PDF-файле, который также прикреплен к письму. В нем сообщается, что юридическое лицо подозревают в использовании нелегальных трудовых отношений, и если не принять меры, то компанию ожидает выездная проверка.
Чтобы, якобы, избежать проблем, согласно новой схеме онлайн-мошенников, необходимо предоставить необходимые документы в течение трех дней. Злоумышленники утверждают, что документы уже готовы и находятся в почтовом отделении. Чтобы их получить, нужно отсканировать QR-код, который находится внутри PDF-файла, и оплатить комиссию за пересылку в размере 108 руб. После этого можно будет забрать документы на почте и отнести их в надзорный орган. Однако на самом деле эта комиссия и есть цель атакующих. Кроме того, злоумышленники могут использовать украденные платежные данные пользователей в своих целях.