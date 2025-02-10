Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора

У сына гендиректора «Газпром-медиа», по совместительству экс-директора Роскомнадзора Александра Жарова украли 65 млн руб.



Развод на миллионы

У сына бывшего главы Роскомнадзора и нынешнего гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова телефонные мошенники выманили 65 млн руб. Об этом первым написал Telegram-канал «База».

CNews отправил в «Газпром-медиа» запрос, но пока не получил ответа.



По данным источника «Базы», 8 февраля 2025 г. жертвой мошенников стал 20-летний Николай Жаров, студент второго курса Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Злоумышленники представились сотрудниками компании «Мегафон» и использовали для обмана популярную схему «продления договора на SIM-карту». Николай отправил им SMS с кодом, после чего преступники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги».

Unsplash - Ilya Yarmosh У сына экс-главы Роскомнадзора мошенники украли 65 миллионов

По требованию мошенников Николай передал им все имеющиеся у него денежные средства: 49 млн руб., $36 тыс. (около 3,5 млн руб. по курсу ЦБ РФ) и 133 тыс. евро (около 13,3 млн руб. по курсу ЦБ РФ). Передача денег состоялась вечером 8 февраля.

Сотрудница ломбарда спасла от еще больших потерь

По данным «Базы», после передачи основной суммы денег злоумышленники переключились на драгоценности. Они заставили Николая забрать из дома имеющиеся у него 16 дорогих часов и отнести их в ломбард, а полученные деньги передать курьеру.

Однако, как сообщается, бдительная сотрудница ломбарда предотвратила продажу часов. Николай настаивал на продаже без документов, и сотрудница ломбарда вызвала полицию.

Далеко не рекордная сумма

В конце января 2022 года в СМИ появилась информация о беспрецедентном случае финансового обмана. Злоумышленники похитили у Ольги Серовой, которая ранее занимала должность помощника губернатора Самарской области и возглавляла Корпорацию развития региона, около 500 млн руб.

Один из первых случаев мошенничества с участием бывшей чиновницы был выявлен Алексеем Трифоновым — членом Общественного совета при МВД России, экспертом РОЦИТ и полковником полиции в отставке. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.

По данным источника, злоумышленники похитили около 350 млн руб. и $800 тыс.

Сотрудники банка ВТБ в течение двух дней пытались убедить 71-летнюю пенсионерку не переводить деньги мошенникам, но она оставалась непреклонной.

По информации Telegram-канала «Экономика и не только», пенсионерка не собиралась останавливаться и отправилась в Сбербанк, где ее попытку передать деньги преступникам предотвратила служба безопасности.

Итоговая сумма могла быть значительно больше. Сама Серова отказалась разглашать информацию о случившемся.

Онлайн-мошенники выманивают деньги у сотрудников российских компаний

31 января 2025 г. представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews о новой схеме онлайн-мошенничества, нацеленную на сотрудников российских организаций.

Мошенники отправляют сотрудникам компаний электронные письма, в которых говорится о том, что их организации получили предписание о необходимости легализовать трудовые отношения.

По словам отправителей, подробности можно найти в PDF-файле, который также прикреплен к письму. В нем сообщается, что юридическое лицо подозревают в использовании нелегальных трудовых отношений, и если не принять меры, то компанию ожидает выездная проверка.

Чтобы, якобы, избежать проблем, согласно новой схеме онлайн-мошенников, необходимо предоставить необходимые документы в течение трех дней. Злоумышленники утверждают, что документы уже готовы и находятся в почтовом отделении. Чтобы их получить, нужно отсканировать QR-код, который находится внутри PDF-файла, и оплатить комиссию за пересылку в размере 108 руб. После этого можно будет забрать документы на почте и отнести их в надзорный орган. Однако на самом деле эта комиссия и есть цель атакующих. Кроме того, злоумышленники могут использовать украденные платежные данные пользователей в своих целях.