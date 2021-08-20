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РОЦИТ
Региональный общественный центр интернет-технологий


20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
13.07.2021 TikTok запускает в России Центр безопасности 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 2
09.02.2021 Исследование Microsoft: мировой уровень цифровой культуры повысился в год пандемии 2
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 2
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 2
11.02.2020 TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете 2
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 3
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 3
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы 1
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян 4
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 3
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 3
15.02.2019 Цифровая грамотность россиян резко пошла на спад 3
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 2
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 3
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 2
26.07.2018 МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности 4
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 3
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 3
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
17.04.2018 «РОЦИТ» и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз 2
06.02.2018 В России цифровая культура женщин выше, чем у мужчин 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 4
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 3
13.06.2017 «Роцит»: Более 50% пользователей не всегда публикуют достоверную информацию в интернете 1
08.06.2017 Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль» 4
07.02.2017 Microsoft: почти 75% россиян хотя бы однажды сталкивались с интернет-рисками 2
07.11.2016 МВД, ФСБ и ИТ-компании потребуют ужесточить «хакерские» статьи в УК РФ 1
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям 1
07.12.2015 Власти взяли под контроль регулятора доменных зон .Ru и .РФ 2

Публикаций - 104, упоминаний - 193

РОЦИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
VK - Mail.ru Group 2483 9
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Facebook 3765 4
Google LLC 7148 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
HP Inc. 2909 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Tencent 93 2
Telegram Group 702 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Alibaba Group 298 2
Академия Ростеха 5 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Нетология - Netology 30 1
Custis 73 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Brand Analytics 25 1
DigitalOcean 16 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Ланит ГК 1156 1
Бизон 8 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2730 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Почта России ПАО 1572 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Uber Technologies 258 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Uber 257 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Maximum Education 2 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Equifax 22 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Яндекс.Такси 271 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Wildberries 128 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
МКС - Международная космическая станция 98 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 2
Фонд президентских грантов 11 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство РФ 2203 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 12
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
ByteDance TikTok 95 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
LiveInternet - блог-платформа 121 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Baidu 179 2
Google Gmail 605 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Pinterest 45 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Microsoft Windows 10 6635 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Symbian OS 776 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Microsoft Azure 1171 1
Rakuten Viber 429 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Гребенников Сергей 28 13
Воробьев Андрей 125 8
Путин Владимир 1824 6
Ганеева Эльза 10 6
Казарян Карен 31 4
Клименко Герман 31 4
Петров Сергей 51 3
Плуготаренко Сергей 50 3
Володин Вячеслав 62 3
Медведев Дмитрий 1433 2
Щеголев Игорь 676 2
Никифоров Николай 1126 2
Подольский Олег 15 2
Левин Леонид 83 2
Солдатов Алексей 77 2
Сельский Андрей 21 2
Зинина Ульяна 4 2
Буянов Максим 3 2
Иванюк Александр 2 1
Здольников Владимир 5 1
Борзов Максим 2 1
Кузьмичев Андрей 5 1
Левова Ирина 18 1
Малышев Олег 5 1
Грибов Владимир 25 1
Абрамович Роман 23 1
Васильев Евгений 93 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Гольцов Александр 23 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Лапина Надежда 1 1
Мартьянова Татьяна 7 1
Голубовская Татьяна 2 1
Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
Черкасенко Никита 3 1
Томлянович Степан 6 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Гуриев Марат 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Бразилия - Федеративная Республика 1125 4
Индия - Республика 2169 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа 3752 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Венгрия 293 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 2
Малайзия 340 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - Белгородская область 367 2
Чили - Республика 121 2
Южная Африка 159 2
Россия - Республика Алтай 684 2
Перу - Республика 96 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Колумбия - Республика 137 2
Латвия - Юрмала 13 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Россия - Свердловская область 806 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Бельгия - Королевство 398 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Ирландия - Республика 363 2
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Ярославская область 332 1
Швеция - Королевство 752 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
Digital Диктант 3 2
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Образование в России 335 1
Сельское хозяйство 12 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Комсомольская Правда - Газета 22 3
Российская газета 92 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 2
Rusbase 15 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 6
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ТИАР-Центр 3 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 4
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Всероссийский цифровой диктант 8 5
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 4
РИФ - Российский Интернет Форум 17 2
GeekBrains 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761695, в очереди разбора - 665384.
Создано именных указателей - 46354.
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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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