РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий

TikTok запускает в России Центр безопасности 1

Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 2

В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 2

Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 2

TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете 2

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