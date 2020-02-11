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РОЦИТ Региональный общественный центр интернет-технологий
СОБЫТИЯ
|11.02.2020
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TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете
ение осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей, при поддержке РОЦИТ - Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Платформа руководс
|06.06.2019
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РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян
Microsoft и Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области повышения уровня цифровой грамотности и культуры пользователей интернета. Microsoft и РОЦИТ продолжат совместную раб
|26.07.2018
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МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности
ной связи в Европе, входящий в группу МТС, и Региональный общественный «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) запустили просветительский проект «Добавь интернет в друзья» по повышению интернет-гра
|22.05.2018
|РОЦИТ выпустил мобильное приложение «Горячая линия Рунета»
|17.04.2018
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«РОЦИТ» и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз
«РОЦИТ» и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать совместные инициативы: разрабатывать правила, инструменты и ресурсы для защиты российских пользователей со
|13.06.2017
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«Роцит»: Более 50% пользователей не всегда публикуют достоверную информацию в интернете
Согласно данным свежего исследования компаии «Роцит», 70% респондентов публикуют информацию в интернете для поддержания отношений с коллегами и профессиональным сообществом, при этом, почти половина участников опроса (45%) публикуют информ
|08.06.2017
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Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль»
Компания Orange Business Services и «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) объявили об открытии «Лаборатории связи и интернета» в детском городе мастеров «Мастерславль». Курс занятий, разработанный для детей 5-14 лет, призван в игровой интерактивной форме расск
|12.10.2015
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Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора
ментальной электросвязи (АДЭ) и региональной общественной организацией «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Как и предсказывал CNews, новым директором КЦ стал Андрей Воробьев В августе 2015 г.
|08.11.2012
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Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде
суд Москвы удовлетворил иск автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ) к региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В иске речь идет о требовании возврата кредита на сумму в 4 млн руб. Этот заем КЦ в августе 2010 г. предоставил РОЦИТ сроком на 1,5 года под 7,75% годовых. Суд обязал ответчика в
|20.04.2009
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РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы
РОЦИТ и «Акадо» объявили о том, что установили на своих ресурсах рекомендательный функционал. РОЦИТ запустил сервис накануне РИФ+КИБ, чтобы улучшить навигацию пользователей на ресурсе rocID, куда выкладывается все материалы конференции. «Акадо» внедрило сервис, решая задачу персонализац
|23.03.2009
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РОЦИТ вступил в «МедиаСоюз»
е состоялся брифинг, посвященный вступлению Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) в Общероссийскую организацию работников СМИ «МедиаСоюз». Президент «МедиаСоюза» Валери
|24.02.2009
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РОЦИТ наградит лучшие блоги Рунета
Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что впервые проводит конкурс «Блог Рунета 2009». Конкурс стартовал 16 февраля 2009 г. по адресу www.blogruneta.ru. Конкурс посвящен исключительно блогосфере и служит инстр
|13.02.2009
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i-Safety 2009: итоги конференции
ety 2009. Организатором конференции выступил «Региональный общественный Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В рамках конференции обсуждались как общие вопросы интернет-безопасности, так и многи
|27.01.2009
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РОЦИТ проведет «Неделю безопасного Рунета»
Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что проведит в России с 3 по 10 февраля 2009 г. очередную «Неделю безопасного Рунета» – серию публичных мероприятий, посвященных безопасному использованию интернета. Недел
|18.09.2008
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РОЦИТ проведет Неделю российского интернета
рвая в России «Неделя Российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW–2008). Поддержку и патронат RIW–2008 оказывает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Организатором RIW–2008 выступает РОЦИТ, главным организационным партнером – компания Formika. Неделя Российского Интернета – это большая конференция в рамках «ИнофоКом–2008», которая объединит в себе сразу несколько направлени
|20.08.2008
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В Рунете будут плодить стукачей
На ресурсе saferunet.ru региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) открыл Национальный узел безопасности. Он открыт при содействии как общественных, так
|19.08.2008
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РОЦИТ запустил Национальный узел безопасности в интернете
Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что начал свою работу российский Национальный узел безопасности в интернете (saferunet.ru) - проект, направленный на повышение безопасности работы в Сети для пользователей
|03.04.2008
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Аудитория Рунета составила 29,4 млн. человек в 2007 г.
По данным РОЦИТ, опубликованным сегодня на Российском интернет-форуме РИФ-2008, к осени 2007 г. проникновение интернета в России составило 26%. Аудитория Рунета состояла из 29,4 млн. человек, проводящих
|07.02.2008
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РОЦИТ и Microsoft провели «Неделю безопасного Рунета»
«Неделя безопасного Рунета», организованная Региональным общественным Центром интернет-технологий (РОЦИТ) и российским офисом компании Microsoft. Акция, приуроченная к Международному дню безоп
|23.01.2008
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РОЦИТ и Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета»
В период с 29 января по 5 февраля 2008 г. РОЦИТ и российский офис Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета». Акция приурочена к Ме
|01.11.2007
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Подведены итоги фестиваля «Новая Реальность'2007»
и конкурса выступают «Компания ТрансТелеКом» и Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ). Патронат мероприятию оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникаци
|15.08.2007
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РОЦИТ проведет первую профессиональную конференцию российских интернет-СМИ
В октябре 2007 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Общероссийская организация работников СМИ «Медиасоюз» при поддержке Федерального аге
|23.05.2007
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Интернет-общественность против четвертой части ГК
явил Марк Твердынин, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). — Потому что Россия вступает в ВТО. Но, поскольку теперь опять отложили этот процесс,
|24.08.2006
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Скоро заканчивается подача заявок на участие в "Новой реальности"
кругах РФ, выступают «Компания ТрансТелеКом» и Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Подать заявку на участие в «Новой реальности» можно прямо на официальном сайте фестив
|23.06.2006
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Всероссийский Интернет-Марафон едет в Самару
ероссийский Интернет-Марафон, организованный Региональным Общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ), прошел половину дистанции: позади мероприятия в четырех Федеральных округах РФ. Среди
|15.06.2006
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Всероссийский интернет-марафон объявил о старте фестиваля "Новая реальность"
рганизационный комитет Интернет-марафона`2006, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и «Компания ТрансТелеКом» объявили о старте Всероссийского фестиваля интернет-проектов
|06.06.2006
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В Петербурге прошла конференция "Интернет и реклама"
ийский Интернет-Марафон`2006, организованный Региональным Общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ). За это время мероприятия этой уникальной акции, которая впервые проводится в истории
|23.05.2006
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Интернет-Марафон в Омске: "Омский интернет: 6 лет отставания от столицы"
вый Сибирский Интернет Форум, организованный Региональным общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ). Торжественное открытие Форума состоялось в Омской государственной областной научной б
|23.05.2006
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Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги
арафона`2006, организатором которого выступает Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Первым городом, принявшим московскую эстафету Интернет Марафона, стала Казань: именно
|10.04.2006
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В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета
агентство по печати и массовым коммуникациям, Региональный Общественный Центр Интернет-Технологий (РОЦИТ), «Компания «ТрансТелеКом». Открывший мероприятие заместитель начальника Управления тел
|14.03.2006
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21 марта 2006 года начнется РИФ-2006
го и дальнего зарубежья. Организатор РИФ-2006: Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Патронат Форума: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Поддержка
|02.12.2002
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РОЦИТ провел семинар "Игры в интернете - это бизнес или тоже игры?"
28 ноября состоялся очередной семинар РОЦИТ. Заседание было посвящено теме: "Игры в интернете - это бизнес или тоже игры?". Семинар вел исполнительный директор РОЦИТ Джан Хан-Магомедов. Юрий Мирошников из компании 1С в своем
|18.02.2002
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РОЦИТ исследовал аудиторию Рунета
82% пользователей интернета в России используют его для работы, сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования рабочей группы РОЦИТ, представленных на конференции "Интернет в России: Свобода и Регулирование". 50% интернет-посетителей используют этот ресурс для получения информации, 38,8% - для поиска информации, 35,7%
|25.09.2001
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Семинар РОЦИТ: Интернет-сообщества в российском интернете
27 сентября 2001 года РОЦИТ проведет семинар "Интернет-сообщества в российском интернете". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов: как найти нужных людей и как удержать их интерес; веб-чаты - мифы
|21.08.2001
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РОЦИТ проведет семинар "Сколько же пользователей в Рунете?"
Региональный (Российский) Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет 30 августа очередной семинар на тему "Сколько же пользователей в Рунете?" На
|26.07.2001
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Семинар РОЦИТ "Практика создания систем B2B"
Сегодня Региональный Общественный Центр Интернет Tехнологий (РОЦИТ) проведет семинар "Практика создания систем B2B". На семинаре предполагается обсуждение
|25.06.2001
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РОЦИТ проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете"
28 июня Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете". На семинаре предполагается обсуд
|26.04.2001
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РОЦИТ проведет семинар на тему "Перспективность бесплатных интернет-сервисов"
Сегодня Региональный Общественный Центр Интернет Tехнологий (РОЦИТ) проведет семинар на тему "Перспективность бесплатных интернет-сервисов". На семинаре п
|26.02.2001
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Состоялся семинар РОЦИТ по теме "Технологии трехмерной графики в интернете"
Состоялся очередной семинар РОЦИТ. Заседание было посвящено теме: "Технологии трехмерной графики в интернете". Семинар вел исполнительный директор РОЦИТ Джан Хан-Магомедов. Александр Пивоваров из "ParallelGraphics"
|21.02.2001
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22 февраля РОЦИТ проводит семинар "Технологии трехмерной графики в интернете"
22 февраля 2001 года РОЦИТ проводит семинар "Технологии трехмерной графики в интернете". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов: - применение трехмерных технологий в электронной коммерции; - VRML;
РОЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 199 25
|Гребенников Сергей 35 24
|Плуготаренко Сергей 89 22
|Твердынин Марк 19 17
|Путин Владимир 3454 15
|Клименко Герман 51 10
|Хан-Магомедов Джан 10 8
|Ганеева Эльза 10 7
|Якушев Михаил 50 7
|Ярных Андрей 16 7
|Айгистов Александр 9 7
|Парфентьев Урван 7 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Володин Вячеслав 108 6
|Лесников Алексей 25 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Левин Леонид 134 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Солдатов Алексей 104 4
|Казарян Карен 84 4
|Петров Сергей 61 4
|Миронов Сергей 64 4
|Рыжиков Сергей 112 4
|Буянов Максим 5 4
|Сеславинский Михаил 32 4
|Панков Александр 82 3
|Аитов Тимур 197 3
|Наумов Виктор 126 3
|Лосева Наталья 7 3
|Левова Ирина 25 3
|Зинина Ульяна 4 3
|Афанасьев Георгий 11 3
|Стафеев Денис 6 3
|Кравчук Дмитрий 5 3
|Исаев Леонид 3 3
|Чичикин Арсен 3 3
|Давыдов Денис 48 3
|Жаров Александр 183 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Делицын Леонид 137 2
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