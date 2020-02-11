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Индексная книга (каталог) CNews*
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РОЦИТ Региональный общественный центр интернет-технологий

РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий

СОБЫТИЯ


11.02.2020 TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете

ение осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей, при поддержке РОЦИТ - Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Платформа руководс
06.06.2019 РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян

Microsoft и Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области повышения уровня цифровой грамотности и культуры пользователей интернета. Microsoft и РОЦИТ продолжат совместную раб
26.07.2018 МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности

ной связи в Европе, входящий в группу МТС, и Региональный общественный «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) запустили просветительский проект «Добавь интернет в друзья» по повышению интернет-гра
22.05.2018 РОЦИТ выпустил мобильное приложение «Горячая линия Рунета»
17.04.2018 «РОЦИТ» и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз

«РОЦИТ» и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать совместные инициативы: разрабатывать правила, инструменты и ресурсы для защиты российских пользователей со
13.06.2017 «Роцит»: Более 50% пользователей не всегда публикуют достоверную информацию в интернете

Согласно данным свежего исследования компаии «Роцит», 70% респондентов публикуют информацию в интернете для поддержания отношений с коллегами и профессиональным сообществом, при этом, почти половина участников опроса (45%) публикуют информ
08.06.2017 Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль»

Компания Orange Business Services и «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) объявили об открытии «Лаборатории связи и интернета» в детском городе мастеров «Мастерславль». Курс занятий, разработанный для детей 5-14 лет, призван в игровой интерактивной форме расск
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора

ментальной электросвязи (АДЭ) и региональной общественной организацией «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Как и предсказывал CNews, новым директором КЦ стал Андрей Воробьев В августе 2015 г.

08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде

суд Москвы удовлетворил иск автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ) к региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В иске речь идет о требовании возврата кредита на сумму в 4 млн руб. Этот заем КЦ в августе 2010 г. предоставил РОЦИТ сроком на 1,5 года под 7,75% годовых. Суд обязал ответчика в
20.04.2009 РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы

РОЦИТ и «Акадо» объявили о том, что установили на своих ресурсах рекомендательный функционал. РОЦИТ запустил сервис накануне РИФ+КИБ, чтобы улучшить навигацию пользователей на ресурсе rocID, куда выкладывается все материалы конференции. «Акадо» внедрило сервис, решая задачу персонализац
23.03.2009 РОЦИТ вступил в «МедиаСоюз»

е состоялся брифинг, посвященный вступлению Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) в Общероссийскую организацию работников СМИ «МедиаСоюз». Президент «МедиаСоюза» Валери
24.02.2009 РОЦИТ наградит лучшие блоги Рунета

Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что впервые проводит конкурс «Блог Рунета 2009». Конкурс стартовал 16 февраля 2009 г. по адресу www.blogruneta.ru. Конкурс посвящен исключительно блогосфере и служит инстр
13.02.2009 i-Safety 2009: итоги конференции

ety 2009. Организатором конференции выступил «Региональный общественный Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В рамках конференции обсуждались как общие вопросы интернет-безопасности, так и многи
27.01.2009 РОЦИТ проведет «Неделю безопасного Рунета»

Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что проведит в России с 3 по 10 февраля 2009 г. очередную «Неделю безопасного Рунета» – серию публичных мероприятий, посвященных безопасному использованию интернета. Недел
18.09.2008 РОЦИТ проведет Неделю российского интернета

рвая в России «Неделя Российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW–2008). Поддержку и патронат RIW–2008 оказывает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Организатором RIW–2008 выступает РОЦИТ, главным организационным партнером – компания Formika. Неделя Российского Интернета – это большая конференция в рамках «ИнофоКом–2008», которая объединит в себе сразу несколько направлени
20.08.2008 В Рунете будут плодить стукачей

На ресурсе saferunet.ru региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) открыл Национальный узел безопасности. Он открыт при содействии как общественных, так

19.08.2008 РОЦИТ запустил Национальный узел безопасности в интернете

Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что начал свою работу российский Национальный узел безопасности в интернете (saferunet.ru) - проект, направленный на повышение безопасности работы в Сети для пользователей
03.04.2008 Аудитория Рунета составила 29,4 млн. человек в 2007 г.

По данным РОЦИТ, опубликованным сегодня на Российском интернет-форуме РИФ-2008, к осени 2007 г. проникновение интернета в России составило 26%. Аудитория Рунета состояла из 29,4 млн. человек, проводящих

07.02.2008 РОЦИТ и Microsoft провели «Неделю безопасного Рунета»

«Неделя безопасного Рунета», организованная Региональным общественным Центром интернет-технологий (РОЦИТ) и российским офисом компании Microsoft. Акция, приуроченная к Международному дню безоп
23.01.2008 РОЦИТ и Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета»

В период с 29 января по 5 февраля 2008 г. РОЦИТ и российский офис Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета». Акция приурочена к Ме
01.11.2007 Подведены итоги фестиваля «Новая Реальность'2007»

и конкурса выступают «Компания ТрансТелеКом» и Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ). Патронат мероприятию оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникаци
15.08.2007 РОЦИТ проведет первую профессиональную конференцию российских интернет-СМИ

В октябре 2007 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Общероссийская организация работников СМИ «Медиасоюз» при поддержке Федерального аге
23.05.2007 Интернет-общественность против четвертой части ГК

явил Марк Твердынин, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). — Потому что Россия вступает в ВТО. Но, поскольку теперь опять отложили этот процесс,
24.08.2006 Скоро заканчивается подача заявок на участие в "Новой реальности"

кругах РФ, выступают «Компания ТрансТелеКом» и Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Подать заявку на участие в «Новой реальности» можно прямо на официальном сайте фестив
23.06.2006 Всероссийский Интернет-Марафон едет в Самару

ероссийский Интернет-Марафон, организованный Региональным Общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ), прошел половину дистанции: позади мероприятия в четырех Федеральных округах РФ. Среди
15.06.2006 Всероссийский интернет-марафон объявил о старте фестиваля "Новая реальность"

рганизационный комитет Интернет-марафона`2006, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и «Компания ТрансТелеКом» объявили о старте Всероссийского фестиваля интернет-проектов
06.06.2006 В Петербурге прошла конференция "Интернет и реклама"

ийский Интернет-Марафон`2006, организованный Региональным Общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ). За это время мероприятия этой уникальной акции, которая впервые проводится в истории

23.05.2006 Интернет-Марафон в Омске: "Омский интернет: 6 лет отставания от столицы"

вый Сибирский Интернет Форум, организованный Региональным общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ). Торжественное открытие Форума состоялось в Омской государственной областной научной б
23.05.2006 Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги

арафона`2006, организатором которого выступает Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Первым городом, принявшим московскую эстафету Интернет Марафона, стала Казань: именно
10.04.2006 В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета

агентство по печати и массовым коммуникациям, Региональный Общественный Центр Интернет-Технологий (РОЦИТ), «Компания «ТрансТелеКом». Открывший мероприятие заместитель начальника Управления тел
14.03.2006 21 марта 2006 года начнется РИФ-2006

го и дальнего зарубежья. Организатор РИФ-2006: Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Патронат Форума: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Поддержка

02.12.2002 РОЦИТ провел семинар "Игры в интернете - это бизнес или тоже игры?"

28 ноября состоялся очередной семинар РОЦИТ. Заседание было посвящено теме: "Игры в интернете - это бизнес или тоже игры?". Семинар вел исполнительный директор РОЦИТ Джан Хан-Магомедов. Юрий Мирошников из компании 1С в своем
18.02.2002 РОЦИТ исследовал аудиторию Рунета

82% пользователей интернета в России используют его для работы, сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования рабочей группы РОЦИТ, представленных на конференции "Интернет в России: Свобода и Регулирование". 50% интернет-посетителей используют этот ресурс для получения информации, 38,8% - для поиска информации, 35,7%
25.09.2001 Семинар РОЦИТ: Интернет-сообщества в российском интернете

27 сентября 2001 года РОЦИТ проведет семинар "Интернет-сообщества в российском интернете". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов: как найти нужных людей и как удержать их интерес; веб-чаты - мифы

21.08.2001 РОЦИТ проведет семинар "Сколько же пользователей в Рунете?"

Региональный (Российский) Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет 30 августа очередной семинар на тему "Сколько же пользователей в Рунете?" На

26.07.2001 Семинар РОЦИТ "Практика создания систем B2B"

Сегодня Региональный Общественный Центр Интернет Tехнологий (РОЦИТ) проведет семинар "Практика создания систем B2B". На семинаре предполагается обсуждение
25.06.2001 РОЦИТ проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете"

28 июня Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете". На семинаре предполагается обсуд
26.04.2001 РОЦИТ проведет семинар на тему "Перспективность бесплатных интернет-сервисов"

Сегодня Региональный Общественный Центр Интернет Tехнологий (РОЦИТ) проведет семинар на тему "Перспективность бесплатных интернет-сервисов". На семинаре п
26.02.2001 Состоялся семинар РОЦИТ по теме "Технологии трехмерной графики в интернете"

Состоялся очередной семинар РОЦИТ. Заседание было посвящено теме: "Технологии трехмерной графики в интернете". Семинар вел исполнительный директор РОЦИТ Джан Хан-Магомедов. Александр Пивоваров из "ParallelGraphics"
21.02.2001 22 февраля РОЦИТ проводит семинар "Технологии трехмерной графики в интернете"

22 февраля 2001 года РОЦИТ проводит семинар "Технологии трехмерной графики в интернете". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов: - применение трехмерных технологий в электронной коммерции; - VRML;

Публикаций - 227, упоминаний - 359

РОЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 28
Microsoft Corporation 25775 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Ростелеком 10948 16
Yandex - Яндекс 9216 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 11
Google LLC 12688 9
SpyLOG 83 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 7
МегаФон 10742 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
TRINET - Тринет 13 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Telegram Group 2940 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 3
UnitSpace Corporation 20 3
Тырнет 10 3
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Лесные дали - пансионат 19 10
Почта России ПАО 2370 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Uber 357 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Русагро Группа Компаний 379 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 39
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 8
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Евросоюз - Совет Европы 107 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Фонд президентских грантов 17 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 37
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 13
СОИ - Союз операторов интернета 31 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Интернет и бизнес - ассоциация 34 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Союз продовольственных бирж 3 2
Союз вебмастеров России 6 2
Дружественный Рунет 11 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Знание - Российское общество 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
Социальные медиа - ассоциация 1 1
Татарский Интернет 4 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 45
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 24
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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