Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РОЦИТ
Региональный общественный центр интернет-технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 104, упоминаний - 193
РОЦИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гребенников Сергей 28 13
|Воробьев Андрей 125 8
|Путин Владимир 1824 6
|Ганеева Эльза 10 6
|Казарян Карен 31 4
|Клименко Герман 31 4
|Петров Сергей 51 3
|Плуготаренко Сергей 50 3
|Володин Вячеслав 62 3
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Подольский Олег 15 2
|Левин Леонид 83 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Сельский Андрей 21 2
|Зинина Ульяна 4 2
|Буянов Максим 3 2
|Иванюк Александр 2 1
|Здольников Владимир 5 1
|Борзов Максим 2 1
|Кузьмичев Андрей 5 1
|Левова Ирина 18 1
|Малышев Олег 5 1
|Грибов Владимир 25 1
|Абрамович Роман 23 1
|Васильев Евгений 93 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Гольцов Александр 23 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Лапина Надежда 1 1
|Мартьянова Татьяна 7 1
|Голубовская Татьяна 2 1
|Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
|Черкасенко Никита 3 1
|Томлянович Степан 6 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Гуриев Марат 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761695, в очереди разбора - 665384.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761695, в очереди разбора - 665384.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru