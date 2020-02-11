РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий

TikTok при поддержке РОЦИТ займется повышением знаний о безопасности в интернете ение осведомленности о правилах интернет-безопасности среди российских пользователей, при поддержке РОЦИТ - Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Платформа руководс

РОЦИТ и Microsoft повысят цифровую грамотность россиян Microsoft и Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области повышения уровня цифровой грамотности и культуры пользователей интернета. Microsoft и РОЦИТ продолжат совместную раб

МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности ной связи в Европе, входящий в группу МТС, и Региональный общественный «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) запустили просветительский проект «Добавь интернет в друзья» по повышению интернет-гра

«РОЦИТ» и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз «РОЦИТ» и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать совместные инициативы: разрабатывать правила, инструменты и ресурсы для защиты российских пользователей со

«Роцит»: Более 50% пользователей не всегда публикуют достоверную информацию в интернете Согласно данным свежего исследования компаии «Роцит», 70% респондентов публикуют информацию в интернете для поддержания отношений с коллегами и профессиональным сообществом, при этом, почти половина участников опроса (45%) публикуют информ

Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль» Компания Orange Business Services и «Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) объявили об открытии «Лаборатории связи и интернета» в детском городе мастеров «Мастерславль». Курс занятий, разработанный для детей 5-14 лет, призван в игровой интерактивной форме расск

Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора ментальной электросвязи (АДЭ) и региональной общественной организацией «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Как и предсказывал CNews, новым директором КЦ стал Андрей Воробьев В августе 2015 г.

Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде суд Москвы удовлетворил иск автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ) к региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В иске речь идет о требовании возврата кредита на сумму в 4 млн руб. Этот заем КЦ в августе 2010 г. предоставил РОЦИТ сроком на 1,5 года под 7,75% годовых. Суд обязал ответчика в

РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы РОЦИТ и «Акадо» объявили о том, что установили на своих ресурсах рекомендательный функционал. РОЦИТ запустил сервис накануне РИФ+КИБ, чтобы улучшить навигацию пользователей на ресурсе rocID, куда выкладывается все материалы конференции. «Акадо» внедрило сервис, решая задачу персонализац

РОЦИТ вступил в «МедиаСоюз» е состоялся брифинг, посвященный вступлению Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) в Общероссийскую организацию работников СМИ «МедиаСоюз». Президент «МедиаСоюза» Валери

РОЦИТ наградит лучшие блоги Рунета Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что впервые проводит конкурс «Блог Рунета 2009». Конкурс стартовал 16 февраля 2009 г. по адресу www.blogruneta.ru. Конкурс посвящен исключительно блогосфере и служит инстр

i-Safety 2009: итоги конференции ety 2009. Организатором конференции выступил «Региональный общественный Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). В рамках конференции обсуждались как общие вопросы интернет-безопасности, так и многи

РОЦИТ проведет «Неделю безопасного Рунета» Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что проведит в России с 3 по 10 февраля 2009 г. очередную «Неделю безопасного Рунета» – серию публичных мероприятий, посвященных безопасному использованию интернета. Недел

РОЦИТ проведет Неделю российского интернета рвая в России «Неделя Российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW–2008). Поддержку и патронат RIW–2008 оказывает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Организатором RIW–2008 выступает РОЦИТ, главным организационным партнером – компания Formika. Неделя Российского Интернета – это большая конференция в рамках «ИнофоКом–2008», которая объединит в себе сразу несколько направлени

В Рунете будут плодить стукачей На ресурсе saferunet.ru региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) открыл Национальный узел безопасности. Он открыт при содействии как общественных, так

РОЦИТ запустил Национальный узел безопасности в интернете Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) объявил о том, что начал свою работу российский Национальный узел безопасности в интернете (saferunet.ru) - проект, направленный на повышение безопасности работы в Сети для пользователей

Аудитория Рунета составила 29,4 млн. человек в 2007 г. По данным РОЦИТ, опубликованным сегодня на Российском интернет-форуме РИФ-2008, к осени 2007 г. проникновение интернета в России составило 26%. Аудитория Рунета состояла из 29,4 млн. человек, проводящих

РОЦИТ и Microsoft провели «Неделю безопасного Рунета» «Неделя безопасного Рунета», организованная Региональным общественным Центром интернет-технологий (РОЦИТ) и российским офисом компании Microsoft. Акция, приуроченная к Международному дню безоп

РОЦИТ и Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета» В период с 29 января по 5 февраля 2008 г. РОЦИТ и российский офис Microsoft проводят «Неделю безопасного Рунета». Акция приурочена к Ме

Подведены итоги фестиваля «Новая Реальность'2007» и конкурса выступают «Компания ТрансТелеКом» и Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ). Патронат мероприятию оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникаци

РОЦИТ проведет первую профессиональную конференцию российских интернет-СМИ В октябре 2007 года Региональный общественный Центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Общероссийская организация работников СМИ «Медиасоюз» при поддержке Федерального аге

Интернет-общественность против четвертой части ГК явил Марк Твердынин, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). — Потому что Россия вступает в ВТО. Но, поскольку теперь опять отложили этот процесс,

Скоро заканчивается подача заявок на участие в "Новой реальности" кругах РФ, выступают «Компания ТрансТелеКом» и Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Подать заявку на участие в «Новой реальности» можно прямо на официальном сайте фестив

Всероссийский Интернет-Марафон едет в Самару ероссийский Интернет-Марафон, организованный Региональным Общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ), прошел половину дистанции: позади мероприятия в четырех Федеральных округах РФ. Среди

Всероссийский интернет-марафон объявил о старте фестиваля "Новая реальность" рганизационный комитет Интернет-марафона`2006, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и «Компания ТрансТелеКом» объявили о старте Всероссийского фестиваля интернет-проектов

В Петербурге прошла конференция "Интернет и реклама" ийский Интернет-Марафон`2006, организованный Региональным Общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ). За это время мероприятия этой уникальной акции, которая впервые проводится в истории

Интернет-Марафон в Омске: "Омский интернет: 6 лет отставания от столицы" вый Сибирский Интернет Форум, организованный Региональным общественным Центром Интернет Технологий (РОЦИТ). Торжественное открытие Форума состоялось в Омской государственной областной научной б

Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги арафона`2006, организатором которого выступает Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Первым городом, принявшим московскую эстафету Интернет Марафона, стала Казань: именно

В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета агентство по печати и массовым коммуникациям, Региональный Общественный Центр Интернет-Технологий (РОЦИТ), «Компания «ТрансТелеКом». Открывший мероприятие заместитель начальника Управления тел

21 марта 2006 года начнется РИФ-2006 го и дальнего зарубежья. Организатор РИФ-2006: Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ). Патронат Форума: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Поддержка

РОЦИТ провел семинар "Игры в интернете - это бизнес или тоже игры?" 28 ноября состоялся очередной семинар РОЦИТ. Заседание было посвящено теме: "Игры в интернете - это бизнес или тоже игры?". Семинар вел исполнительный директор РОЦИТ Джан Хан-Магомедов. Юрий Мирошников из компании 1С в своем

РОЦИТ исследовал аудиторию Рунета 82% пользователей интернета в России используют его для работы, сообщает РБК со ссылкой на материалы исследования рабочей группы РОЦИТ, представленных на конференции "Интернет в России: Свобода и Регулирование". 50% интернет-посетителей используют этот ресурс для получения информации, 38,8% - для поиска информации, 35,7%

Семинар РОЦИТ: Интернет-сообщества в российском интернете 27 сентября 2001 года РОЦИТ проведет семинар "Интернет-сообщества в российском интернете". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов: как найти нужных людей и как удержать их интерес; веб-чаты - мифы

РОЦИТ проведет семинар "Сколько же пользователей в Рунете?" Региональный (Российский) Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет 30 августа очередной семинар на тему "Сколько же пользователей в Рунете?" На

Семинар РОЦИТ "Практика создания систем B2B" Сегодня Региональный Общественный Центр Интернет Tехнологий (РОЦИТ) проведет семинар "Практика создания систем B2B". На семинаре предполагается обсуждение

РОЦИТ проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете" 28 июня Региональный Общественный Центр Интернет Технологий (РОЦИТ) проведет семинар "Эффективность рекламы в интернете". На семинаре предполагается обсуд

РОЦИТ проведет семинар на тему "Перспективность бесплатных интернет-сервисов" Сегодня Региональный Общественный Центр Интернет Tехнологий (РОЦИТ) проведет семинар на тему "Перспективность бесплатных интернет-сервисов". На семинаре п

Состоялся семинар РОЦИТ по теме "Технологии трехмерной графики в интернете" Состоялся очередной семинар РОЦИТ. Заседание было посвящено теме: "Технологии трехмерной графики в интернете". Семинар вел исполнительный директор РОЦИТ Джан Хан-Магомедов. Александр Пивоваров из "ParallelGraphics"