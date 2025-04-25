Разделы

РАО ЕЭС России ПАО Единая энергосистема России Единая энергетическая система России Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ

РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ

25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate

ние в Единой энергетической системе России. В число задач СО ЕЭС входят управление технологическими режимами работы объектов энергетики в режиме реального времени, обеспечение перспективного развития ЕЭС России, обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности. В состав АО «СО ЕЭС» входят исполнительный аппарат
08.07.2015 Интегратора бывшей РАО «ЕЭС России» отдали под контроль ФСК ЕЭС

аже 20% доли в IT Energy. Компания IT Energy создавалась в 2008 г. для консолидации ИТ-активов РАО «ЕЭС России» – бывшего монополиста в области электроэнергетики. В конце 2000-х годов была заве
11.11.2010 Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание

од оперативно-диспетчерского управления Ленинградского РДУ стал заключительным этапом 15-летней работы по созданию комплекса зданий диспетчерских центров в Санкт-Петербурге, которая была инициирована РАО ЕЭС России еще в 1995 году. Первая очередь здания была введена в эксплуатацию в 2002 году. В период с 2007 по 2008 год был разработан проект строительства второй очереди здания. В октябре 2
14.04.2008 Реструктуризация «ГВЦ Энергетики» утверждена РАО «ЕЭС России»

Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил схему реструктуризации ОАО «ГВЦ Энергетики». В соответствии с этим решен
20.03.2008 «ЛК» и РАО «ЕЭС России» объявили о начале реализации совместной стратегической программы

о», производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, и РАО «ЕЭС России» подписали соглашение о реализации совместной стратегической программы «Защита инф
19.12.2007 «Крок» помог создать новый диспетчерский центр Московской энергосистемы ЕЭС России

Управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России в операционной зоне филиала СО – ЦДУ ЕЭС – Московского регионального диспетчерского управления (Московского РДУ) переведено в новый диспетчерский центр. Операционная зона Московского
14.12.2007 IT Team Energy: итоги

шла 6-я Всероссийская отраслевая конференция для руководителей и специалистов ИТ-служб ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» IT Team Energy "Единое ИТ-пространство энергетики в постреформенный период". В ме
06.11.2007 В РАО «ЕЭС России» будут использоваться решения Avaya

Компания Avaya, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и РАО «ЕЭС России» объявили о подписании стратегического соглашения. Компании будут развивать сотруд
31.10.2007 «АйТи» поможет РАО «ЕЭС России» оптимизировать электронные закупки

o с ERP-системами участников электронных торгов. С ее помощью энергетические компании холдинга РАО «ЕЭС России» смогут интегрировать свои ERP-системы Oracle E-Business Suite с порталом B2B-Ener
11.05.2007 «Дочка» РАО ЕЭС России перешла на «1С:Предприятие 8»

авленческой отчетности и ряда других бизнес-процессов организации. «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (СО – ЦДУ ЕЭС) является дочерней компанией РАО ЕЭС России. Основная задача организации – обеспечение централизованного оперативно-диспетчерского управления энергосистемой России. Общество насчитывает 62 филиала со сложной структурой под
12.03.2007 «Би-Эй-Си» вносит свой вклад в реформирование электроэнергетики России

«Разработке рекомендаций для повышения качества услуг в Департаменте информационных технологий РАО «ЕЭС России». В ходе данного проекта была подготовлена методическая платформа для унификации И
22.12.2006 Обеспечена защита корпоративного портала "ЕЭС России"

Компании «Крок», «Элвис-Плюс» и PM City ввели в промышленную эксплуатацию систему обеспечения безопасности информации (СОБИ) корпоративного портала «ЕЭС России». Это позволило перевести портал в интернет-режим и подключить к нему все региональные предприятия холдинга. Напомним, что корпоративный портал «ЕЭС России» был создан при уча
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy

Лейтмотивом четвертой всероссийской конференции ИТ-специалистов дочерних и зависимых обществ РАО «ЕЭС России» IT Team Energy, проходившей 27-30 ноября 2006 года, стало обсуждение Технической

14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy

ференция IT Team Energy – самый влиятельный форум ИТ-специалистов дочерних и зависимых обществ РАО “ЕЭС России”. Организаторы четвертой конференции IT Team Energy в лице Департамента информацио
10.11.2006 РАО "ЕЭС России" увеличит объем электронных закупок

РАО «ЕЭС России» намерено увеличить объем закупок в электронной форме, пишет "РБК-Daily". Правлени
01.11.2006 Конференция "IT Team Energy" пройдет 27-30 ноября

Началась подготовка четвертой конференции ИТ-специалистов ДЗО РАО "ЕЭС России" IT Team Energy. Мероприятие состоится 27-30 ноября 2006 года в подмосковном панси
28.06.2006 "ГВЦ Энергетики" взялся за "ОГК-4"

ерестройке работы ИТ-подразделений ОАО «ОГК-4» в соответствии с требованиями ИТ-стандартов ОАО РАО «ЕЭС России». Проект должен быть закончен 31 декабря 2006 года. В ходе работы над проектом стр
28.03.2006 В РАО ЕЭС создан корпоративный портал

вный портал на основе технологий IBM. Проект реализован компанией «Крок». Корпоративный портал РАО «ЕЭС России» запущен в промышленную эксплуатацию. Он объединил основные информационные ресурсы
27.05.2005 МГТС не будет подавать иск к РАО "ЕЭС России"

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) не будет подавать судебные иски к РАО «ЕЭС России» в связи с отключениями электроэнергии в Москве 25 мая 2005 г., поскольку свои пот
09.03.2004 В РАО " ЕЭС России" завершен первый этап строительства защищенной сети передачи данных

» сообщила о завершении первого этапа работ по созданию защищенной сети передачи данных (ЗСПД) РАО «ЕЭС России». Цель крупномасштабного проекта — обеспечить предприятия электроэнергетическ
25.09.2003 РАО "ЕЭС России" начало создание единой цифровой сети связи

ъявила о начале реализации первого этапа проекта создания единой цифровой сети связи по заказу РАО "ЕЭС России". Основной задачей проекта является создание базовой телекоммуникационной инфрастр
23.06.2003 “Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России

ое внедрение системы управления проектами на базе Microsoft Project Server в дочернем подразделении РАО ЕЭС России - ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС”. Внедрение велось применительно к комплексу проектов по реф
17.01.2003 РАО "ЕЭС России" внедрило Oracle Е-Business Suite

В январе 2003 г. РАО "ЕЭС России" начало эксплуатацию принципиально новой системы организации учета с использование
14.08.2002 Система BreezeACCESS XL рекомендована к эксплуатации на сетях РАО "ЕЭС России"

НижНовЭнерго", проведена комплексная проверка системы. В условиях рыночной экономики для сетей РАО "ЕЭС России" актуальным является применение электронных счетчиков электроэнергии и передача ре
05.07.2002 РАО "ЕЭС России" выбрало информационную систему Oracle E-Business Suite

4 июля состоялась встреча Первого заместителя Председателя Правления РАО "ЕЭС России" Леонида Меламеда и Главы Европейского офиса Oracle, исполнительного вице-президен
10.01.2002 "Энерго-Инфа" вошла в группу компаний "Борлас"

зе программных продуктов Oracle. В настоящее время компания "Борлас" совместно со специалистами РАО ЕЭС России ведет работы по внедрению модуля "Управление персоналом", входящего в программный

18.09.2001 Компания "Школа-Инфо" адаптировала пакет TOPAZ Graphics в филиале РАО ЕЭС России ОДУ Северного Кавказа

Компания "Школа-Инфо" реализовала графическое представление оперативных данных филиала РАО ЕЭС России ОДУ Северного Кавказа на диспетчерском щите. В ОДУ завершены основные этапы работ

02.07.2001 РАО ЕЭС России автоматизирует делопроизводство на своих предприятиях

Центр Межсистемных электрических сетей (МЭС) РАО ЕЭС России заключил договор с Научно-технологическим центром Института развития Москвы (НТЦ ИРМ) об автоматизации делопроизводства на своих предприятиях. Обмен информацией между базами
14.07.2000 Будет проведена дополнительная юридическая экспертиза участия иностранцев в приватизации РАО "ЕЭС России".

проведена дополнительная юридическая экспертиза по вопросам участия иностранцев в приватизации РАО "ЕЭС России". Об этом сегодня заявил председатель четной палаты Сергей Степашин. Он подчеркнул
26.05.2000 РАО "ЕЭС России" начнет определение затрат по созданию новых телекоммуникационных сетей в июне

По словам руководителя ЦДУ РАО "ЕЭС России" Вячеслава Ишкина, в июне после принятия решения о реструктуризации начнется опред
10.06.1999 "Анкей" и РАО "ЕЭС России" заключили договор на разработку информационно-аналитической системы

Компания "Анкей" и РАО "ЕЭС России" подписали контракт на разработку информационно-аналитической системы. Оно состоял

