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Google Docs Google Office Бесплатный онлайн-офис Текстовый редактор

Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор

СОБЫТИЯ

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16.12.2025 Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Документы», доступная для скачивания в большинстве крупнейших магазинов приложений, включая Google Play. «МойОфис Документы Мобильные» представляет собой отечественную альтернативу западным сервисам Google Docs и Microsoft Office 365. На вопрос редакции CNews, подходит ли эта утилита для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), представители компании «МойО
28.11.2025 Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

аузер, используя «ядро» LibreOffice. За Collabora Office стоит компания Collabora. Свой продукт она позиционирует как замену не только локальному пакету Microsoft Office, но также и облачным сервисам Google Docs и Office 365, ныне известному как Microsoft 365. Collabora Текстовый редактор Writer в составе Collabora Office Это стало возможным благодаря объединению серверного и браузерного ко
21.03.2025 Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

Google Docs по-европейски Франция и Германия представили Docs – европейскую альтернативу Google Docs собственной разработки. Как пишет TechSpot, над сервисом совместно работали немецкие и французские власти. Сервис может использоваться в облаке или режиме офлайн и, что важно, имеет
15.10.2024 «МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»

с коллегами работать над файлами, а также вносить комментарии и правки в режиме реального времени Как неофициально пояснили CNews в «МойОфис», сейчас в Squadus PRO работа с файлами похожа на работу в Google Docs: над документом могут совместно работать в онлайн-режиме одновременно несколько человек. Для совместной работы над документом в приложение и внедрено хранилище: документ в момент со
03.07.2024 Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные

Шах и мат, Google и Microsoft Компания Proton, создала защищенный сервис Proton Docs, представляющий собой альтернативу Google Docs и Microsoft 365, ранее известному как Office 365. Это сервис для онлайн-работы с документами, как индивидуальной, так и совместной, в центре которого – максимальная защищенность и б
04.10.2023 Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

работчик платформы видеоконференцсвязи Zoom запустит собственный аналог сервиса «Google документы» (Google Docs). Продукт, анонсированный компанией в рамках мероприятия Zoomtopia 2023, получит

11.08.2023 В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск

кументам для совместной работы и файлам, загруженным в облако. «После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», – заявил один из собеседников издания. Фо
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs

вами, чтобы воспользоваться видеохостингом YouTube, почтой Gmail, онлайн-офисом «Документы Google» (Google Docs) или другими сервисами Google на своем персональном компьютере, пользователю буде
06.04.2023 В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK

ционной инфраструктуре. О предстоящей миграции на сервис российской компании сообщило Минцифры Амурской области, уточнив, что новый мессенджер должен заменить чиновникам Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др. Кроме того, продуктом VK уже пользуются около 1000 государственных гражданских служащих Новгородской области, отметил в беседе с изданием глава управления пресс-с
10.02.2023 Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников

оративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые блокируют доступ к Google Drive и Google Docs. В 2022 г. спрос на сервисы и аппаратно программные комплексы такого рода серьезн
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

ийский облачный пакет офисных редакторов, который будет полезен и для домашнего использования, и для бизнеса. Все сервисы интегрированы с Google, что позволяет совместно работать с онлайн-документами Google Docs. Есть поддержка файлов, созданных в MS Office, Open Office и других офисных пакетах.  Пакет включает аналог программы Word для работы с текстом Writer, приложение для работы с табли
16.01.2022 Google Документы читают, что пишут пользователи – чего стоит опасаться?

Знаете ли вы, что приложение Google Документы всегда читает контент, который в нем пишут? Попробуем разобраться, почему та
03.11.2021 В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах»

нию Microsoft, некоторые компоненты Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре 2021 г. Самостоятельное приложение Loop будет запущено позднее. Издание The Verge называло Loop (тогда еще Fluid) «Google Docs на стероидах», отмечая, что сервис Microsoft стремится избавиться от устоявшегося подхода к совместной работе над документами, который предполагает наличие некой условной цепочки де
23.07.2021 В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов

а сервере, на котором работает Etherpad, что позволит производить любые манипуляции с данными. Опасности подвергаются также системы, доступные с самого сервера. Etherpad часто называют «альтернативой Google Docs». Это многопользовательский опенсорсный редактор, позволяющий одновременное редактирование одного и того же документа множеством людей. В 2008 г. Google выкупил Etherpad для интегра
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно

Обновление Google Docs В редакторе текстовых документов из набора веб-приложений Google Docs («До
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs

Российский ответ Google Docs Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил веб-сервис для совместной работы над
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc

Состав нового сервиса В настоящее время известно, что ByteDance Office Tools будет включать в себя как минимум четыре облачных сервиса. В их число входят в первую очередь Docs в качестве альтернативы Google Docs (редактор текстовых документов) и Sheets, который заменит Google Sheets (редактор электронных таблиц). Вместе с ними ByteDance планирует запустить аналог Google Keep (сервис создани
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs

г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа.
15.04.2019 «Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs

г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа. Тогда же «Лаборато
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office

Google Office Облачный сервис Google Docs для редактирования документов и таблиц обзавелся полноценной поддержкой документо
09.06.2017 Microsoft закрывает «убийцу» Google Docs, созданного вместе с Facebook

t Office. Все внесенные изменения сохраняются сразу в облако.Предполагалось, что с помощью Docs.com пользователи Facebook будут делиться файлами друг с другом. Сервис должен был составить конкуренцию Google Docs. О запуске Docs.com объявил лично Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на конференции Facebook. Сайт был рассчитан в основном на использование частными пользователями, в первую очередь

05.08.2016 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs

ет его похожим на iA Writer и другие подобные приложения. Основная же задача Paper — обеспечить возможность одновременной работы с документом несколькими лицами.Paper будет конкурировать с Evernote и Google Docs сервисами, которые имеют функцию совместной работы с заметками и документами. Дизайн Стартовый экран Paper содержит четыре плитки. Первые три служат для создания документа с заранее
16.10.2015 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs

Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила новое веб-приложение под названием Paper, которое должно стать конкурентом Ever
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства

офисных приложений (включая мобильные и облачные) в СНГ, до 20% в Бразилии и Латинской Америке и до 10% в Европе. Пакет «МойОфис» представляет собой аналог облачных приложений Microsoft Office 365 и Google Docs — платформу совместного редактирования документов и хранения файлов, а также полный набор офисных приложений для Windows, OS X, Linux, включая Windows XP, и мобильных платформ Andro
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs

Весной 2015 г. откроется публичный доступ к отечественному сервису «МойОфис» - аналогу облачных приложений Microsoft Office 365 и Google Docs. О предстоящем запуске проекта CNews рассказал его руководитель, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров. Сервис «МойОфис» разрабатывается с 2013 г
23.09.2014 Mail.ru запустила «убийцу» Google Docs на движках Microsoft

лицах Excel. Онлайн-редакторы электронных таблиц Mail.ru (вверху) и Microsoft OneDrive (внизу) Таким образом, в результате запуска онлайн-офиса, Mail.ru Group стала прямым конкурентом облачных офисов Google Docs, принадлежащего Microsoft онлайн-офиса OneDrive (ранее известного как SkyDrive), а также облачного пакета Apple iCloud. «Яндекс», будучи российским конкурентом Mail.ru Group, более

26.06.2014 Mail.ru запустила аналог Google Docs

рматов помимо .doc и .docx, а также появление инструментария для работы с электронными таблицами и презентациями. Запустив онлайн-редактор, Mail.ru Group становится прямым конкурентом облачных офисов Google Docs, принадлежащего Microsoft OneDrive (ранее известному как SkyDrive) и облачного пакета Apple iCloud. Документ сложной верстки в онлайн-редакторах Mail.ru (вверху), Microsoft OneDrive
11.03.2014 Таинственный программист объяснил, как легко «положить» чужой сайт с помощью Google Docs

ог программиста» (A Programmer's Blog), скрывающийся под ником chr13, описал способ организации DDoS-атаки на произвольный сайт с помощью штатной функциональности редактора электронных таблиц сервиса Google Docs. Интересно, что это описание - первая и к нынешнему моменту единственная запись в его блоге. Как сообщает автор блога, для организации DDoS-атак можно применять функцию =image("link
11.07.2013 «Яндекс» запустил помесь чата и Google Docs

ивые письма» выглядят сейчас Интересно, что глава команды разработчиков Citrea Виктор Грищенко еще в начале 2012 г. в разговоре с CNews называл в числе аналогов своего проекта «покойный Google Wave», Google Docs и Hackpad. По его словам, если Google Docs ориентирован на WYSIWYG-представление документа (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получаешь»), то Citrea делает акце
24.05.2013 Фрилансер за месяц создал аналог Google Docs

крытым Microsoft Office, ни с открытыми LibreOffice и OpenOffice.org. Автор Joeffice утверждает, что набор возможностей офисных приложений будет минималистичным. Такой концепции придерживается сервис Google Docs, с которым проект в конечном итоге и рассчитывает помериться силами. Губард надеется, что альфа-релиз заинтересует других разработчиков, которые смогут помочь ему с улучшением проек
11.04.2012 «Яндекс» дал денег русскому аналогу Google Docs

на совещаниях или организацию «живого текста» в реальном времени на сайтах, в частности, онлайн-СМИ. Говоря о существующих аналогах Citrea, Грищенко упоминает севрис Hackpad, «покойный Google Wave» и Google Docs. При этом он подчеркивает, что каждый из этих продуктов занимает собственную нишу. В частности, если Google Docs ориентирован на WYSIWYG-представление документа (What You See
11.03.2012 Apple закрывает «убийцу» Google Docs

iWork, сервис позволял осуществлять совместную работу над документами с другими пользователями iWork, а также с пользователями Microsoft Office, работающими за Windows. Сервис задумывался как аналог Google Docs, однако, в отличие от Google Docs, iWork.com представлял собой лишь просмотрщик документов с возможностью комментирования, а не редактор. При этом сервис позволял легко выпол
19.01.2012 IBM запустила аналог Google Docs и Office 365

IBM официально приступила к бета-тестированию облачного сервиса IBM Docs для работы с документами, электронными таблицами и презентациями через веб-интерфейс, сообщает ZDNet. Как и Google Docs и Office 365, сервис позволяет осуществлять коллективную работу над документами. Однако он предлагает и уникальную особенность - возможность сотрудников с разными должностными обяза
06.10.2011 Обновилось приложение Google Docs для Android

В конце лета бесплатное приложение Google Docs обзавелось поддержкой 46 языков, а свежее обновление до версии 1.0.27 ориентировано в первую очередь на пользователей планшетной версии Android Honeycomb 3.0 и выше.     В режиме пр
30.09.2011 Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка

По данным аналитиков Forrester Research, на сегодняшний день Google Docs используется 8% ИТ-отделов для повышения производительности труда, а 9% применяют Google Apps для совместной работы. В качестве обоснования наличия ненулевой доли сервисов Google в

20.05.2011 Оффлайн-версия Google Docs ожидается летом

Версия Google Docs, пригодная для запуска в оффлайн-режиме, должна появиться уже этим летом, сообщил старший вице-президент по Chrome Сундар Пичаи (Sundar Pichai) во время состоявшейся на прошлой неде
02.02.2011 Приложение SAP StreamWork интегрировали с Google Docs

Компания SAP AG объявила о том, что усовершенствовала свое приложение SAP StreamWork, интегрировав его с Google Docs. Благодаря интеграции c Google Apps Marketplace, о котором SAP объявила в декабре 2010 г., пользователи приложения SAP StreamWork смогут совместно создавать, редактировать и использ
13.12.2010 Владельцам iPad открылись новые функции в Google Docs

Компания Google объявила в своем блоге о том, что адаптировала настольную версию веб-сервиса Google Docs под iPad. Теперь онлайновый редактор текстовых документов позволяет выполнять форматирование, управлять шрифтами и стилями, а редактор электронных таблиц - вставлять формулы. Для то
24.11.2010 Google объединяет Docs и Microsoft Office

- плагина для Microsoft Office, позволяющего осуществлять совместную работу над текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями в настольном пакете Microsoft Office и облачном сервисе Google Docs. Как сообщается в блоге компании, плагин был выложен 22 ноября. Однако вскоре компания удалила его, сославшись на то, что необходимое число тестеров было набрано за несколько часов.
18.11.2010 Google Docs научился работать с iPhone, iPad и Android

Компания Google объявила об обновлении сервиса Google Docs для мобильных устройств - отныне он поддерживает возможность редактирования документов. Сервис Google Docs был запущен в 2006 г. после приобретения компании Upstartle, разраб

Публикаций - 359, упоминаний - 413

Google Docs и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 227
Microsoft Corporation 25775 136
Apple Inc 13154 44
Yandex - Яндекс 9216 39
Dropbox 527 33
Meta Platforms - Facebook 4621 25
VK - Mail.ru Group 3602 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Telegram Group 2940 18
Ростелеком 10948 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
9594 17
Adobe Systems 1597 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
SAP SE 5601 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Новые облачные технологии (НОТ) 485 14
Softline - Софтлайн 3743 13
HP Inc. 5883 13
Oracle Corporation 7074 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
X Corp - Twitter 2938 10
Samsung Electronics 11064 9
Intel Corporation 12811 9
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
TerraLink - ТерраЛинк 292 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
TrueConf - ТруКонф 454 8
Salesforce 498 8
InterTrust - ИнтерТраст 336 7
Zoho Corporation 23 7
Box inc - box.com - box.net 375 7
Huawei 4676 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Fujitsu 2105 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
Google Russia - Гугл Россия 226 6
Dell EMC 5180 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Почта России ПАО 2370 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Верный - торговая сеть 326 3
Uber 357 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 2
Enron - Enrongate 122 2
Mayfield Fund 10 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
TMT Investments 115 1
Carl Zeiss AG 307 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правительство Челябинской области 78 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 125
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 109
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 102
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 80
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
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