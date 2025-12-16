Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов Документы», доступная для скачивания в большинстве крупнейших магазинов приложений, включая Google Play. «МойОфис Документы Мобильные» представляет собой отечественную альтернативу западным сервисам Google Docs и Microsoft Office 365. На вопрос редакции CNews, подходит ли эта утилита для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), представители компании «МойО

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают аузер, используя «ядро» LibreOffice. За Collabora Office стоит компания Collabora. Свой продукт она позиционирует как замену не только локальному пакету Microsoft Office, но также и облачным сервисам Google Docs и Office 365, ныне известному как Microsoft 365. Collabora Текстовый редактор Writer в составе Collabora Office Это стало возможным благодаря объединению серверного и браузерного ко

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео Google Docs по-европейски Франция и Германия представили Docs – европейскую альтернативу Google Docs собственной разработки. Как пишет TechSpot, над сервисом совместно работали немецкие и французские власти. Сервис может использоваться в облаке или режиме офлайн и, что важно, имеет

«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs» с коллегами работать над файлами, а также вносить комментарии и правки в режиме реального времени Как неофициально пояснили CNews в «МойОфис», сейчас в Squadus PRO работа с файлами похожа на работу в Google Docs: над документом могут совместно работать в онлайн-режиме одновременно несколько человек. Для совместной работы над документом в приложение и внедрено хранилище: документ в момент со

Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные Шах и мат, Google и Microsoft Компания Proton, создала защищенный сервис Proton Docs, представляющий собой альтернативу Google Docs и Microsoft 365, ранее известному как Office 365. Это сервис для онлайн-работы с документами, как индивидуальной, так и совместной, в центре которого – максимальная защищенность и б

Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365 работчик платформы видеоконференцсвязи Zoom запустит собственный аналог сервиса «Google документы» (Google Docs). Продукт, анонсированный компанией в рамках мероприятия Zoomtopia 2023, получит

В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск кументам для совместной работы и файлам, загруженным в облако. «После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», – заявил один из собеседников издания. Фо

Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs вами, чтобы воспользоваться видеохостингом YouTube, почтой Gmail, онлайн-офисом «Документы Google» (Google Docs) или другими сервисами Google на своем персональном компьютере, пользователю буде

В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK ционной инфраструктуре. О предстоящей миграции на сервис российской компании сообщило Минцифры Амурской области, уточнив, что новый мессенджер должен заменить чиновникам Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др. Кроме того, продуктом VK уже пользуются около 1000 государственных гражданских служащих Новгородской области, отметил в беседе с изданием глава управления пресс-с

Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников оративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые блокируют доступ к Google Drive и Google Docs. В 2022 г. спрос на сервисы и аппаратно программные комплексы такого рода серьезн

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs ийский облачный пакет офисных редакторов, который будет полезен и для домашнего использования, и для бизнеса. Все сервисы интегрированы с Google, что позволяет совместно работать с онлайн-документами Google Docs. Есть поддержка файлов, созданных в MS Office, Open Office и других офисных пакетах. Пакет включает аналог программы Word для работы с текстом Writer, приложение для работы с табли

Google Документы читают, что пишут пользователи – чего стоит опасаться? Знаете ли вы, что приложение Google Документы всегда читает контент, который в нем пишут? Попробуем разобраться, почему та

В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах» нию Microsoft, некоторые компоненты Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре 2021 г. Самостоятельное приложение Loop будет запущено позднее. Издание The Verge называло Loop (тогда еще Fluid) «Google Docs на стероидах», отмечая, что сервис Microsoft стремится избавиться от устоявшегося подхода к совместной работе над документами, который предполагает наличие некой условной цепочки де

В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов а сервере, на котором работает Etherpad, что позволит производить любые манипуляции с данными. Опасности подвергаются также системы, доступные с самого сервера. Etherpad часто называют «альтернативой Google Docs». Это многопользовательский опенсорсный редактор, позволяющий одновременное редактирование одного и того же документа множеством людей. В 2008 г. Google выкупил Etherpad для интегра

В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно Обновление Google Docs В редакторе текстовых документов из набора веб-приложений Google Docs («До

«Яндекс» создал «убийцу» Google Docs Российский ответ Google Docs Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил веб-сервис для совместной работы над

Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc Состав нового сервиса В настоящее время известно, что ByteDance Office Tools будет включать в себя как минимум четыре облачных сервиса. В их число входят в первую очередь Docs в качестве альтернативы Google Docs (редактор текстовых документов) и Sheets, который заменит Google Sheets (редактор электронных таблиц). Вместе с ними ByteDance планирует запустить аналог Google Keep (сервис создани

«Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа.

«Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа. Тогда же «Лаборато

Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office Google Office Облачный сервис Google Docs для редактирования документов и таблиц обзавелся полноценной поддержкой документо

Microsoft закрывает «убийцу» Google Docs, созданного вместе с Facebook t Office. Все внесенные изменения сохраняются сразу в облако.Предполагалось, что с помощью Docs.com пользователи Facebook будут делиться файлами друг с другом. Сервис должен был составить конкуренцию Google Docs. О запуске Docs.com объявил лично Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на конференции Facebook. Сайт был рассчитан в основном на использование частными пользователями, в первую очередь

Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs ет его похожим на iA Writer и другие подобные приложения. Основная же задача Paper — обеспечить возможность одновременной работы с документом несколькими лицами.Paper будет конкурировать с Evernote и Google Docs сервисами, которые имеют функцию совместной работы с заметками и документами. Дизайн Стартовый экран Paper содержит четыре плитки. Первые три служат для создания документа с заранее

Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила новое веб-приложение под названием Paper, которое должно стать конкурентом Ever

Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства офисных приложений (включая мобильные и облачные) в СНГ, до 20% в Бразилии и Латинской Америке и до 10% в Европе. Пакет «МойОфис» представляет собой аналог облачных приложений Microsoft Office 365 и Google Docs — платформу совместного редактирования документов и хранения файлов, а также полный набор офисных приложений для Windows, OS X, Linux, включая Windows XP, и мобильных платформ Andro

В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs Весной 2015 г. откроется публичный доступ к отечественному сервису «МойОфис» - аналогу облачных приложений Microsoft Office 365 и Google Docs. О предстоящем запуске проекта CNews рассказал его руководитель, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров. Сервис «МойОфис» разрабатывается с 2013 г

Mail.ru запустила «убийцу» Google Docs на движках Microsoft лицах Excel. Онлайн-редакторы электронных таблиц Mail.ru (вверху) и Microsoft OneDrive (внизу) Таким образом, в результате запуска онлайн-офиса, Mail.ru Group стала прямым конкурентом облачных офисов Google Docs, принадлежащего Microsoft онлайн-офиса OneDrive (ранее известного как SkyDrive), а также облачного пакета Apple iCloud. «Яндекс», будучи российским конкурентом Mail.ru Group, более

Mail.ru запустила аналог Google Docs рматов помимо .doc и .docx, а также появление инструментария для работы с электронными таблицами и презентациями. Запустив онлайн-редактор, Mail.ru Group становится прямым конкурентом облачных офисов Google Docs, принадлежащего Microsoft OneDrive (ранее известному как SkyDrive) и облачного пакета Apple iCloud. Документ сложной верстки в онлайн-редакторах Mail.ru (вверху), Microsoft OneDrive

Таинственный программист объяснил, как легко «положить» чужой сайт с помощью Google Docs ог программиста» (A Programmer's Blog), скрывающийся под ником chr13, описал способ организации DDoS-атаки на произвольный сайт с помощью штатной функциональности редактора электронных таблиц сервиса Google Docs. Интересно, что это описание - первая и к нынешнему моменту единственная запись в его блоге. Как сообщает автор блога, для организации DDoS-атак можно применять функцию =image("link

«Яндекс» запустил помесь чата и Google Docs ивые письма» выглядят сейчас Интересно, что глава команды разработчиков Citrea Виктор Грищенко еще в начале 2012 г. в разговоре с CNews называл в числе аналогов своего проекта «покойный Google Wave», Google Docs и Hackpad. По его словам, если Google Docs ориентирован на WYSIWYG-представление документа (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получаешь»), то Citrea делает акце

Фрилансер за месяц создал аналог Google Docs крытым Microsoft Office, ни с открытыми LibreOffice и OpenOffice.org. Автор Joeffice утверждает, что набор возможностей офисных приложений будет минималистичным. Такой концепции придерживается сервис Google Docs, с которым проект в конечном итоге и рассчитывает помериться силами. Губард надеется, что альфа-релиз заинтересует других разработчиков, которые смогут помочь ему с улучшением проек

«Яндекс» дал денег русскому аналогу Google Docs на совещаниях или организацию «живого текста» в реальном времени на сайтах, в частности, онлайн-СМИ. Говоря о существующих аналогах Citrea, Грищенко упоминает севрис Hackpad, «покойный Google Wave» и Google Docs. При этом он подчеркивает, что каждый из этих продуктов занимает собственную нишу. В частности, если Google Docs ориентирован на WYSIWYG-представление документа (What You See

Apple закрывает «убийцу» Google Docs iWork, сервис позволял осуществлять совместную работу над документами с другими пользователями iWork, а также с пользователями Microsoft Office, работающими за Windows. Сервис задумывался как аналог Google Docs, однако, в отличие от Google Docs, iWork.com представлял собой лишь просмотрщик документов с возможностью комментирования, а не редактор. При этом сервис позволял легко выпол

IBM запустила аналог Google Docs и Office 365 IBM официально приступила к бета-тестированию облачного сервиса IBM Docs для работы с документами, электронными таблицами и презентациями через веб-интерфейс, сообщает ZDNet. Как и Google Docs и Office 365, сервис позволяет осуществлять коллективную работу над документами. Однако он предлагает и уникальную особенность - возможность сотрудников с разными должностными обяза

Обновилось приложение Google Docs для Android В конце лета бесплатное приложение Google Docs обзавелось поддержкой 46 языков, а свежее обновление до версии 1.0.27 ориентировано в первую очередь на пользователей планшетной версии Android Honeycomb 3.0 и выше. В режиме пр

Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка По данным аналитиков Forrester Research, на сегодняшний день Google Docs используется 8% ИТ-отделов для повышения производительности труда, а 9% применяют Google Apps для совместной работы. В качестве обоснования наличия ненулевой доли сервисов Google в

Оффлайн-версия Google Docs ожидается летом Версия Google Docs, пригодная для запуска в оффлайн-режиме, должна появиться уже этим летом, сообщил старший вице-президент по Chrome Сундар Пичаи (Sundar Pichai) во время состоявшейся на прошлой неде

Приложение SAP StreamWork интегрировали с Google Docs Компания SAP AG объявила о том, что усовершенствовала свое приложение SAP StreamWork, интегрировав его с Google Docs. Благодаря интеграции c Google Apps Marketplace, о котором SAP объявила в декабре 2010 г., пользователи приложения SAP StreamWork смогут совместно создавать, редактировать и использ

Владельцам iPad открылись новые функции в Google Docs Компания Google объявила в своем блоге о том, что адаптировала настольную версию веб-сервиса Google Docs под iPad. Теперь онлайновый редактор текстовых документов позволяет выполнять форматирование, управлять шрифтами и стилями, а редактор электронных таблиц - вставлять формулы. Для то

Google объединяет Docs и Microsoft Office - плагина для Microsoft Office, позволяющего осуществлять совместную работу над текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями в настольном пакете Microsoft Office и облачном сервисе Google Docs. Как сообщается в блоге компании, плагин был выложен 22 ноября. Однако вскоре компания удалила его, сославшись на то, что необходимое число тестеров было набрано за несколько часов.