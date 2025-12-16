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Google Docs Google Office Бесплатный онлайн-офис Текстовый редактор
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- ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений
- TDF - The Document Foundation
- TDF LibreOffice - пакет офисных программ
- Microsoft Office, Microsoft Office 365
- Apache OpenOffice
- Новые облачные технологии - МойОфис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.12.2025
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Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов
Документы», доступная для скачивания в большинстве крупнейших магазинов приложений, включая Google Play. «МойОфис Документы Мобильные» представляет собой отечественную альтернативу западным сервисам Google Docs и Microsoft Office 365. На вопрос редакции CNews, подходит ли эта утилита для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), представители компании «МойО
|28.11.2025
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Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают
аузер, используя «ядро» LibreOffice. За Collabora Office стоит компания Collabora. Свой продукт она позиционирует как замену не только локальному пакету Microsoft Office, но также и облачным сервисам Google Docs и Office 365, ныне известному как Microsoft 365. Collabora Текстовый редактор Writer в составе Collabora Office Это стало возможным благодаря объединению серверного и браузерного ко
|21.03.2025
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Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео
Google Docs по-европейски Франция и Германия представили Docs – европейскую альтернативу Google Docs собственной разработки. Как пишет TechSpot, над сервисом совместно работали немецкие и французские власти. Сервис может использоваться в облаке или режиме офлайн и, что важно, имеет
|15.10.2024
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«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»
с коллегами работать над файлами, а также вносить комментарии и правки в режиме реального времени Как неофициально пояснили CNews в «МойОфис», сейчас в Squadus PRO работа с файлами похожа на работу в Google Docs: над документом могут совместно работать в онлайн-режиме одновременно несколько человек. Для совместной работы над документом в приложение и внедрено хранилище: документ в момент со
|03.07.2024
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Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные
Шах и мат, Google и Microsoft Компания Proton, создала защищенный сервис Proton Docs, представляющий собой альтернативу Google Docs и Microsoft 365, ранее известному как Office 365. Это сервис для онлайн-работы с документами, как индивидуальной, так и совместной, в центре которого – максимальная защищенность и б
|04.10.2023
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Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365
работчик платформы видеоконференцсвязи Zoom запустит собственный аналог сервиса «Google документы» (Google Docs). Продукт, анонсированный компанией в рамках мероприятия Zoomtopia 2023, получит
|11.08.2023
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В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск
кументам для совместной работы и файлам, загруженным в облако. «После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», – заявил один из собеседников издания. Фо
|04.05.2023
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Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs
вами, чтобы воспользоваться видеохостингом YouTube, почтой Gmail, онлайн-офисом «Документы Google» (Google Docs) или другими сервисами Google на своем персональном компьютере, пользователю буде
|06.04.2023
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В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK
ционной инфраструктуре. О предстоящей миграции на сервис российской компании сообщило Минцифры Амурской области, уточнив, что новый мессенджер должен заменить чиновникам Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др. Кроме того, продуктом VK уже пользуются около 1000 государственных гражданских служащих Новгородской области, отметил в беседе с изданием глава управления пресс-с
|10.02.2023
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Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников
оративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые блокируют доступ к Google Drive и Google Docs. В 2022 г. спрос на сервисы и аппаратно программные комплексы такого рода серьезн
|15.04.2022
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Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs
ийский облачный пакет офисных редакторов, который будет полезен и для домашнего использования, и для бизнеса. Все сервисы интегрированы с Google, что позволяет совместно работать с онлайн-документами Google Docs. Есть поддержка файлов, созданных в MS Office, Open Office и других офисных пакетах. Пакет включает аналог программы Word для работы с текстом Writer, приложение для работы с табли
|16.01.2022
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Google Документы читают, что пишут пользователи – чего стоит опасаться?
Знаете ли вы, что приложение Google Документы всегда читает контент, который в нем пишут? Попробуем разобраться, почему та
|03.11.2021
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В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах»
нию Microsoft, некоторые компоненты Loop появятся в Teams, Office и OneNote в ноябре 2021 г. Самостоятельное приложение Loop будет запущено позднее. Издание The Verge называло Loop (тогда еще Fluid) «Google Docs на стероидах», отмечая, что сервис Microsoft стремится избавиться от устоявшегося подхода к совместной работе над документами, который предполагает наличие некой условной цепочки де
|23.07.2021
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В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов
а сервере, на котором работает Etherpad, что позволит производить любые манипуляции с данными. Опасности подвергаются также системы, доступные с самого сервера. Etherpad часто называют «альтернативой Google Docs». Это многопользовательский опенсорсный редактор, позволяющий одновременное редактирование одного и того же документа множеством людей. В 2008 г. Google выкупил Etherpad для интегра
|25.05.2021
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В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно
Обновление Google Docs В редакторе текстовых документов из набора веб-приложений Google Docs («До
|26.04.2021
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«Яндекс» создал «убийцу» Google Docs
Российский ответ Google Docs Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил веб-сервис для совместной работы над
|10.03.2020
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Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc
Состав нового сервиса В настоящее время известно, что ByteDance Office Tools будет включать в себя как минимум четыре облачных сервиса. В их число входят в первую очередь Docs в качестве альтернативы Google Docs (редактор текстовых документов) и Sheets, который заменит Google Sheets (редактор электронных таблиц). Вместе с ними ByteDance планирует запустить аналог Google Keep (сервис создани
|07.05.2019
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«Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs
г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа.
|15.04.2019
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«Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs
г. Изначально целью было создать продукт, готовый к эксплуатации в частном облаке на стороне организации, а также современную альтернативу конкурентным офисным сервисам, таким как Microsoft Office и Google Docs. Весной 2015 г. был открыт публичный доступ к отечественному сервису, а в октябре 2015 г. коммерческие версии пакета офисных приложений стали доступны для заказа. Тогда же «Лаборато
|11.04.2019
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Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office
Google Office Облачный сервис Google Docs для редактирования документов и таблиц обзавелся полноценной поддержкой документо
|09.06.2017
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Microsoft закрывает «убийцу» Google Docs, созданного вместе с Facebook
t Office. Все внесенные изменения сохраняются сразу в облако.Предполагалось, что с помощью Docs.com пользователи Facebook будут делиться файлами друг с другом. Сервис должен был составить конкуренцию Google Docs. О запуске Docs.com объявил лично Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на конференции Facebook. Сайт был рассчитан в основном на использование частными пользователями, в первую очередь
|05.08.2016
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Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
ет его похожим на iA Writer и другие подобные приложения. Основная же задача Paper — обеспечить возможность одновременной работы с документом несколькими лицами.Paper будет конкурировать с Evernote и Google Docs сервисами, которые имеют функцию совместной работы с заметками и документами. Дизайн Стартовый экран Paper содержит четыре плитки. Первые три служат для создания документа с заранее
|16.10.2015
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Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs
Аналог Evernote и Google Docs Компания Dropbox, известная, прежде всего, благодаря своему одноименному облачному сервису, запустила новое веб-приложение под названием Paper, которое должно стать конкурентом Ever
|16.06.2015
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Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства
офисных приложений (включая мобильные и облачные) в СНГ, до 20% в Бразилии и Латинской Америке и до 10% в Европе. Пакет «МойОфис» представляет собой аналог облачных приложений Microsoft Office 365 и Google Docs — платформу совместного редактирования документов и хранения файлов, а также полный набор офисных приложений для Windows, OS X, Linux, включая Windows XP, и мобильных платформ Andro
|05.03.2015
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В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs
Весной 2015 г. откроется публичный доступ к отечественному сервису «МойОфис» - аналогу облачных приложений Microsoft Office 365 и Google Docs. О предстоящем запуске проекта CNews рассказал его руководитель, гендиректор компании «Новые облачные технологии» (НОТ) Дмитрий Комиссаров. Сервис «МойОфис» разрабатывается с 2013 г
|23.09.2014
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Mail.ru запустила «убийцу» Google Docs на движках Microsoft
лицах Excel. Онлайн-редакторы электронных таблиц Mail.ru (вверху) и Microsoft OneDrive (внизу) Таким образом, в результате запуска онлайн-офиса, Mail.ru Group стала прямым конкурентом облачных офисов Google Docs, принадлежащего Microsoft онлайн-офиса OneDrive (ранее известного как SkyDrive), а также облачного пакета Apple iCloud. «Яндекс», будучи российским конкурентом Mail.ru Group, более
|26.06.2014
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Mail.ru запустила аналог Google Docs
рматов помимо .doc и .docx, а также появление инструментария для работы с электронными таблицами и презентациями. Запустив онлайн-редактор, Mail.ru Group становится прямым конкурентом облачных офисов Google Docs, принадлежащего Microsoft OneDrive (ранее известному как SkyDrive) и облачного пакета Apple iCloud. Документ сложной верстки в онлайн-редакторах Mail.ru (вверху), Microsoft OneDrive
|11.03.2014
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Таинственный программист объяснил, как легко «положить» чужой сайт с помощью Google Docs
ог программиста» (A Programmer's Blog), скрывающийся под ником chr13, описал способ организации DDoS-атаки на произвольный сайт с помощью штатной функциональности редактора электронных таблиц сервиса Google Docs. Интересно, что это описание - первая и к нынешнему моменту единственная запись в его блоге. Как сообщает автор блога, для организации DDoS-атак можно применять функцию =image("link
|11.07.2013
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«Яндекс» запустил помесь чата и Google Docs
ивые письма» выглядят сейчас Интересно, что глава команды разработчиков Citrea Виктор Грищенко еще в начале 2012 г. в разговоре с CNews называл в числе аналогов своего проекта «покойный Google Wave», Google Docs и Hackpad. По его словам, если Google Docs ориентирован на WYSIWYG-представление документа (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получаешь»), то Citrea делает акце
|24.05.2013
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Фрилансер за месяц создал аналог Google Docs
крытым Microsoft Office, ни с открытыми LibreOffice и OpenOffice.org. Автор Joeffice утверждает, что набор возможностей офисных приложений будет минималистичным. Такой концепции придерживается сервис Google Docs, с которым проект в конечном итоге и рассчитывает помериться силами. Губард надеется, что альфа-релиз заинтересует других разработчиков, которые смогут помочь ему с улучшением проек
|11.04.2012
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«Яндекс» дал денег русскому аналогу Google Docs
на совещаниях или организацию «живого текста» в реальном времени на сайтах, в частности, онлайн-СМИ. Говоря о существующих аналогах Citrea, Грищенко упоминает севрис Hackpad, «покойный Google Wave» и Google Docs. При этом он подчеркивает, что каждый из этих продуктов занимает собственную нишу. В частности, если Google Docs ориентирован на WYSIWYG-представление документа (What You See
|11.03.2012
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Apple закрывает «убийцу» Google Docs
iWork, сервис позволял осуществлять совместную работу над документами с другими пользователями iWork, а также с пользователями Microsoft Office, работающими за Windows. Сервис задумывался как аналог Google Docs, однако, в отличие от Google Docs, iWork.com представлял собой лишь просмотрщик документов с возможностью комментирования, а не редактор. При этом сервис позволял легко выпол
|19.01.2012
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IBM запустила аналог Google Docs и Office 365
IBM официально приступила к бета-тестированию облачного сервиса IBM Docs для работы с документами, электронными таблицами и презентациями через веб-интерфейс, сообщает ZDNet. Как и Google Docs и Office 365, сервис позволяет осуществлять коллективную работу над документами. Однако он предлагает и уникальную особенность - возможность сотрудников с разными должностными обяза
|06.10.2011
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Обновилось приложение Google Docs для Android
В конце лета бесплатное приложение Google Docs обзавелось поддержкой 46 языков, а свежее обновление до версии 1.0.27 ориентировано в первую очередь на пользователей планшетной версии Android Honeycomb 3.0 и выше. В режиме пр
|30.09.2011
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Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка
По данным аналитиков Forrester Research, на сегодняшний день Google Docs используется 8% ИТ-отделов для повышения производительности труда, а 9% применяют Google Apps для совместной работы. В качестве обоснования наличия ненулевой доли сервисов Google в
|20.05.2011
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Оффлайн-версия Google Docs ожидается летом
Версия Google Docs, пригодная для запуска в оффлайн-режиме, должна появиться уже этим летом, сообщил старший вице-президент по Chrome Сундар Пичаи (Sundar Pichai) во время состоявшейся на прошлой неде
|02.02.2011
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Приложение SAP StreamWork интегрировали с Google Docs
Компания SAP AG объявила о том, что усовершенствовала свое приложение SAP StreamWork, интегрировав его с Google Docs. Благодаря интеграции c Google Apps Marketplace, о котором SAP объявила в декабре 2010 г., пользователи приложения SAP StreamWork смогут совместно создавать, редактировать и использ
|13.12.2010
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Владельцам iPad открылись новые функции в Google Docs
Компания Google объявила в своем блоге о том, что адаптировала настольную версию веб-сервиса Google Docs под iPad. Теперь онлайновый редактор текстовых документов позволяет выполнять форматирование, управлять шрифтами и стилями, а редактор электронных таблиц - вставлять формулы. Для то
|24.11.2010
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Google объединяет Docs и Microsoft Office
- плагина для Microsoft Office, позволяющего осуществлять совместную работу над текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями в настольном пакете Microsoft Office и облачном сервисе Google Docs. Как сообщается в блоге компании, плагин был выложен 22 ноября. Однако вскоре компания удалила его, сославшись на то, что необходимое число тестеров было набрано за несколько часов.
|18.11.2010
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Google Docs научился работать с iPhone, iPad и Android
Компания Google объявила об обновлении сервиса Google Docs для мобильных устройств - отныне он поддерживает возможность редактирования документов. Сервис Google Docs был запущен в 2006 г. после приобретения компании Upstartle, разраб
Google Docs и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеглаков Андрей 63 7
|Комиссаров Дмитрий 248 6
|Курьянов Сергей 162 6
|Ипатов Вадим 84 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Басов Алексей 117 4
|Бейдер Александр 75 4
|Бушмелев Сергей 44 4
|Путин Владимир 3454 4
|Дуров Павел 329 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
|Паршин Максим 323 3
|Лигачев Глеб 120 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Рыжиков Сергей 112 3
|Hendel Thomas - Хендель Томас 14 3
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 3
|Захаров Юрий 15 3
|Иванова Елена 83 3
|Кирсанов Алексей 24 3
|Безруков Андрей 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|Тихонов Андрей 43 3
|Савюк Виктор 41 3
|Малахов Михаил 10 3
|Макаров Станислав 118 3
|Демидов Михаил 134 3
|Липич Григорий 65 3
|Якимчук Сергей 30 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Житнюк Павел 34 3
|Эйхлер Ольга 5 3
|Холодкова Наталья 3 3
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Жаров Александр 183 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Филатов Андрей 117 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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