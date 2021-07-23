Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 202, упоминаний - 366
Google Docs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чеглаков Андрей 40 6
|Комиссаров Дмитрий 157 6
|Ипатов Вадим 80 5
|Басов Алексей 79 4
|Опанасенко Всеволод 101 3
|Липич Григорий 48 3
|Шадаев Максут 384 3
|Лигачев Глеб 60 3
|Артемьев Игорь 66 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Елистратов Николай 90 3
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
|Путин Владимир 1821 3
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
|Захаров Юрий 13 3
|Безруков Андрей 26 3
|Кирсанов Алексей 24 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Жаров Александр 165 3
|Савюк Виктор 22 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Дуров Павел 216 3
|Малахов Михаил 10 3
|Песков Дмитрий 65 2
|Клименко Герман 31 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Богачев Игорь 172 2
|Бетсис Павел 84 2
|Филатов Андрей 99 2
|Бойко Елена 151 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 2
|Носков Константин 201 2
|Селютин Александр 57 1
|Демидов Михаил 120 1
|Селиванов Максим 18 1
|Писарев Михаил 12 1
|Краснюков Андрей 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru