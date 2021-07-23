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Google Docs
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23.07.2021 В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов 2
23.06.2021 Полнофункциональный онлайн-офис: миссия выполнима? 10
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 12
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 4
31.03.2021 Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей 1
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 2
12.05.2020 Microsoft научилась писать письма за своих пользователей 1
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 1
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc 1
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
10.10.2019 Eset: банковский троян использовал Youtube для кражи криптовалюты 1
27.09.2019 Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне 1
13.08.2019 В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs 1
03.05.2019 Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер 2
15.04.2019 Вице-президент Mozilla рассказал, как Google сживал со свету Firefox, притворяясь другом 1
15.04.2019 «Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs 1
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office 13
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
20.12.2018 Microsoft написала новое приложение в Office для Windows 10 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
01.11.2018 Google снизит в России цены на свое облачное хранилище 1
08.10.2018 Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 1
05.07.2018 «Яндекс» рассекретил тайны пользователей Google 4
03.07.2018 Чужую почту на Gmail может читать любой разработчик для Android 4
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
11.08.2017 Avast определила наиболее «прожорливые» приложения для смартфонов на Android 1
09.06.2017 Microsoft закрывает «убийцу» Google Docs, созданного вместе с Facebook 2
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1
20.03.2017 «Додо Пицца» оптимизировала обслуживание клиентов с помощью платформы Oktell 1
13.12.2016 Цифровая трансформация меняет способ «потребления» систем хранения 1
20.10.2016 Горячая замена: актуальные российские ИТ-платформы 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
08.09.2016 Презентация Apple: что нам показали в этот раз? 1
29.08.2016 В России разработана облачная система, объединяющая модули BPM, WMS, MES и CRM 1
05.08.2016 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs 1

Публикаций - 202, упоминаний - 366

Google Docs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 61
Google LLC 7135 37
Новые облачные технологии (НОТ) 227 13
VK - Mail.ru Group 2482 12
Apple Inc - Эппл Рус 7685 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 11
Yandex - Яндекс 4100 9
SAP SE 3208 7
Samsung Electronics 5641 7
3728 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 5
Telegram Group 702 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 5
DigitalOcean 16 4
Facebook 3765 4
TrueConf - ТруКонф 252 4
Т-Платформы 274 4
GS Group - General Satellite 145 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Abbyy 793 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Прогноз 195 3
Акадо Телеком - Комкор 606 3
Сервис Плюс 97 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Астерос - Asteros 531 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
Atrinity - Атринити 21 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Астерос Сервис 9 3
Luxoft - Люксофт 233 2
Nginx - Энджайникс 100 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
OpenText 160 2
Amazon Inc - Amazon.com 1469 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Почта России ПАО 1570 2
Аэрофлот 492 2
Роснефть НК 367 2
LinkedIn 520 2
Kickstarter 95 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
British Airways - British Midland International 39 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
TMT Investments 81 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Visa International 1345 1
Альфа-Банк 1123 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Tesla Motors 241 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Volvo Cars 155 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Федеральное казначейство России 766 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 4 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Администрация Президента РФ 267 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Правительство РФ 2200 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
3G - Стандарт мобильной связи 3714 1
Google Android 10750 41
Apple iOS 5741 29
Microsoft Windows 10 6622 16
Microsoft Office 1926 16
Новые облачные технологии - МойОфис 311 14
Google Gmail 602 13
Microsoft Office 365 769 12
Linux OS 4249 12
Google Chrome - браузер 1117 10
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 10
Apple macOS 922 9
Google YouTube - Видеохостинг 1710 9
JavaScript - Язык программирования 627 7
Apple macOS X 901 7
Microsoft Windows 851 7
Microsoft Windows 8 1228 7
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 7
Microsoft Excel 435 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Microsoft Office 2007 95 6
Microsoft Windows 7 1662 6
VK - Mail.ru Одноклассники 856 5
Microsoft PowerPoint 396 5
Google Sheets 18 5
Microsoft Office Online 25 5
Microsoft Edge - Браузер 971 5
Microsoft Azure 1171 5
Rakuten Viber 429 5
Microsoft Word 344 4
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 4
Tizen OS - Linux 215 4
VK - Mail.ru Облако 77 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 177 4
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 4
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 3
Чеглаков Андрей 40 6
Комиссаров Дмитрий 157 6
Ипатов Вадим 80 5
Басов Алексей 79 4
Опанасенко Всеволод 101 3
Липич Григорий 48 3
Шадаев Максут 384 3
Лигачев Глеб 60 3
Артемьев Игорь 66 3
Ермолаев Артем 340 3
Елистратов Николай 90 3
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
Путин Владимир 1821 3
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
Захаров Юрий 13 3
Безруков Андрей 26 3
Кирсанов Алексей 24 3
Никифоров Николай 1126 3
Жаров Александр 165 3
Савюк Виктор 22 3
Тихонов Андрей 33 3
Дуров Павел 216 3
Малахов Михаил 10 3
Песков Дмитрий 65 2
Клименко Герман 31 2
Гуральников Сергей 161 2
Богачев Игорь 172 2
Бетсис Павел 84 2
Филатов Андрей 99 2
Бойко Елена 151 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Гаттаров Руслан 117 2
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 2
Носков Константин 201 2
Селютин Александр 57 1
Демидов Михаил 120 1
Селиванов Максим 18 1
Писарев Михаил 12 1
Краснюков Андрей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Украина 3353 5
Бразилия - Федеративная Республика 1122 5
Европа 3736 4
Россия - Пятигорск 76 3
Латинская Америка 722 3
Россия - Архангельск 204 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Индия - Республика 2165 3
Казахстан - Республика 2622 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Япония 2771 2
Россия - Республика Коми 410 1
Турция - Турецкая республика 951 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Румыния 342 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Германия - Берлин 355 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Великобритания - Лондон 816 1
Ближний Восток 1471 1
Африка 1486 1
Бельгия - Королевство 396 1
Россия - Республика Крым 625 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 8
The Verge - Издание 448 3
ZDnet 381 2
Ведомости 259 2
РИА Новости 654 2
NYT - The New York Times 506 1
GigaOM 61 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Finacial Times 2 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Toutiao 3 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Bloomberg 785 1
The Wall Street Journal 709 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2711 3
Gartner 2189 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Sensor Tower 8 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
NPD Group 81 1
UI - Universitas Indonesia - Университет Индонезия 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews AWARDS 291 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
CNews APPWards 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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