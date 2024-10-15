«МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs»

Новый продукт – цифровое рабочее пространство Squadus PRO – готовит к выпуску «МойОфис». Это расширенная версия Squadus, дополненная модулями для организации совместной работы с документами в режиме реального времени в онлайне, теперь стала «напоминать Google Docs».

Расширенная версия для совместной онлайн-работы

Разработчик ООО «Новые облачные технологии», работающая под брендом «МойОфис», объявила о выпуске нового продукта для совместной работы в онлайне с документами и коммуникации Squadus PRO — расширенной версии единого цифрового пространства Squadus. Продукт позволяет пользователю совместно с коллегами работать над файлами (текст, таблицы, презентации) и вносить комментарии и правки в режиме реального времени без лишних переключений между приложениями. Помимо работы с внутренними форматами «МойОфис», реализована возможность редактировать в исходном документе форматы MS Word, Excel, а также LibreOffice и OpenOffice.

Как рассказала CNews Елена Бардина, руководитель отдела продуктового маркетинга «МойОфис», ориентировочно продукт поступит в продажу в ноябре 2024 г. Уже начиная с 15 октября 2024 г. любая компания может обратиться в «МойОфис» за дистрибутивами и получить их с тестовой лицензией, бесплатной до 60 дней. Информацию о этом действующим клиентам и потенциальным заказчикам компания дает в рассылках и на сайте компании, там же можно оставить заявку на тестирование.

Новые функции – веб-редакторы и хранилище – были добавлены в Squadus PRO к уже имеющимся функциям Squadus (корпоративный мессенджер, система коммуникаций, ВКС, календарь). Раньше в Squadus пользователь тоже мог редактировать документ, а затем отправить копию коллеге.

Фото: «МойОфис» Squadus PRO позволяет пользователю совместно с коллегами работать над файлами, а также вносить комментарии и правки в режиме реального времени

Как неофициально пояснили CNews в «МойОфис», сейчас в Squadus PRO работа с файлами похожа на работу в Google Docs: над документом могут совместно работать в онлайн-режиме одновременно несколько человек. Для совместной работы над документом в приложение и внедрено хранилище: документ в момент совместной работы над ним находится в хранилище.

Пользователи могут также управлять правами доступа в одном окне без лишних переключений между разными приложениями. Таким образом, Squadus PRO обеспечивает бесшовность бизнес-процессов и сокращает время на подготовку и согласование документов. В нем также реализованы end-to-end шифрование, защита соединений и двухфакторная аутентификация. Кроме того, мониторинг и администрирование доступа к данным из единого центра дополнительно гарантируют безопасность коммерческих и персональных данных.

Продукт доступен на веб-платформе и в настольном приложении.

Как Google Docs, но иначе

Squadus PRO обеспечивает контроль над данными благодаря хранению информации на серверах организации (On-premise) или доверенного партнера. Этим он выгодно отличается от популярных иностранных решений, где существует высокий риск утечки информации и все данные хранятся на иностранных серверах.

Как отмечает Елена Бардина, например, Google Docs – это онлайн-офис, а Squadus PRO – это корпоративное решение, «единое окно» для работы сотрудника со всеми документами и коммуникации внутри организации, куда включены и ВКС, и корпоративный месседжер, а теперь и работа с документами онлайн.

Как рассказала Елена Бардина, созданный продукт это аналог комплексного продукта MS Teams и SharePoint, а также отдельные модули, разработанные компанией «МойОфис».

Решение для средних и крупных компаний

По словам Елены Бардиной Squadus PRO — это корпоративное решение для средних и крупных организаций со штатом от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Это решение направлено на оптимизацию CAPEX (за счет снижения расходов на дорогое оборудование и отказа от покупки лишних лицензий) и OPEX (за счет сокращения издержек на администрировании продукта).

Сейчас продукт будет распространяться исключительно on-premise, однако в планах развития поставки по SaaS-модели. Также для клиентов «Мой Офис» доступна возможность апгрейда текущего Squadus до версии PRO на специальных условиях.

Продукт создавался не с нуля, а на базе Squadus, поэтому на его разработку до текущего состояния ушло четыре с половиной года. Разработка именно Squadus PRO стартовала в IV квартале 2023 г. В группу разработки Squadus и Squadus PRO вошло около 100 человек.

Одно ПО, чтобы править всеми

Squadus PRO предоставляет ИТ-директору возможность единого администрирования, что позволяет решать ключевые задачи.

Прежде всего, поскольку все сотрудники работают в одном инструменте, не нужно приобретать дополнительные лицензии. Все настройки программы на компьютерах пользователей осуществляются на стороне сервера.

Затем, для крупной организации с удаленными филиалами удобно, что при подключении нового пользователя администратору достаточно только выдать ПК с предустановленным Squadus PRO – и сотрудник уже может начинать работу в общем пространстве. Если ПК сломается, то вместо него будет выдан другой, перенос данных с компьютера на компьютер и перенастройка не потребуются. Все данные находятся в одном месте, и только руководитель или ИТ-директор определяет степень доступа каждого из сотрудников.

Наконец ПО совместимо с различными ИБ-системами для мониторинга и предотвращения инцидентов.