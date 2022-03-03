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Apache OpenOffice
- Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages
- ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.03.2022
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Популярную бесплатную почту 9 лет подряд можно было взломать, прислав единственный документ в OpenOffice
т злоумышленнику получить полный доступ к содержимому аккаунта. Для этого достаточно заставить жертву открыть предварительный просмотр специально подготовленного приложения, говоря конкретнее — файла OpenOffice, заряженного вредоносным скриптом JavaScript. По сути, речь идет о форме межсайтового скриптинга (XSS), когда вредоносный код внедряется прямо на сервер уязвимого веб-приложения, нап
|05.09.2016
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Проект OpenOffice вскоре закроется «с высокой степенью вероятности»
Обсуждение закрытия OpenOffice Вице-президент Apache OpenOffice Дэннис Хамильтон (Dennis Hamilton) инициир
|18.08.2015
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Итальянцы возвращаются с OpenOffice на MS Office 365 ради двукратной экономии
Отказ от OpenOffice Администрация города Пезаро в Италии отказалась от использования пакета OpenOffice и перешла на Microsoft Office 365, сообщает ZDNet. Власти утверждают, что это решение позвол
|24.04.2015
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OpenOffice на грани закрытия, разработчики разбежались
Количество разработчиков бесплатного офисного пакета OpenOffice сократилось до 16 человек, причем в основном это сотрудники одной компании — IBM. В проекте осталось несколько наставников, способных вводить в курс дела новых разработчиков, и не ос
|17.12.2014
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Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice
йлов независимо от вида и версии приложения, в котором они были созданы. Согласно описанию на сайте OpenOffice.org, ODF претендует на то, чтобы быть более простым, более удобным и более понятны
|24.07.2013
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Интерфейс OpenOffice существенно переработан
Apache Foundation выпустила новый релиз OpenOffice 4.0, в котором наиболее заметным улучшением стала переработка пользовательского ин
|04.02.2013
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rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS
App сделал доступным Open Office на ChromeOS «Несколько месяцев назад мы запустили облачный сервис «OpenOffice для iPad», который вызвал фантастический интерес: за последние пять месяцев наш тр
|27.11.2012
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Linux сэкономил Мюнхену 10 млн евро
ую сборку" Ubuntu, адаптированную для использования в государственных учреждениях - со стоимостью двух технологически эквивалентных сценариев внедрения Windows: Windows c Microsoft Office и Windows c OpenOffice. Средняя экономия, по результатам оценки, составила более 10 млн евро или около $12,8 млн. Сценарии внедрения рассматривались на базе 11 000 рабочих станций мюнхенской администрации,
|21.11.2012
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Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной
ию в течение 4 квартала 2012 г. и 1 квартала 2013 г. Городская администрация Фрайбурга использовала OpenOffice.org в качестве альтернативы устаревшему пакету Microsoft Office 2000 в порядке экс
|17.11.2012
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Немецкий город решил отказаться от OpenOffice в пользу MS Office
х стандартов, устанавливающая ODF в качестве основного формата в администрации г. Фрайбург, была принята в июне 2007 г. Одновременно была осуществлена миграция с ранее используемого MS Office 2000 на OpenOffice 2007, который был установлен на 2500 ПК и тонких клиентов. В результате миграции возникли проблемы при обмене документами с внешними структурами, поэтому администрация г. Фрайбург вы
|25.10.2012
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Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice
рейти на новый офисный пакет. ИТ-отдел администрации Мюнхена проводит стратегию миграции на Linux и OpenOffice с 2003 г. О замене Microsoft Office на OpenOffice.org было впервые объявлен
|24.05.2012
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IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice
IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было
|17.04.2012
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Free Software Foundation возражает финским чиновникам
нирования горадминистрации Хельсинки представил публике отчёт по итогам пилотного проекта внедрения OpenOffice.org. В ходе эксперимента открытый пакет обнаружил несовместимость с рабочей средой
|11.03.2012
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Финские чиновники отказались от миграции на OpenOffice
нирования. Исследования завершились в конце 2011 г. и включали в себя три стадии: пробную установку OpenOffice на рабочих машинах, опрос пользователей и расчёт потенциальной стоимости развёртыв
|31.01.2012
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Новый релиз IBM Lotus Symphony станет последним
Основанный на открытом исходном коде OpenOffice.org, офисный пакет Lotus Symphony предлагает значительные изменения по сравнению с
|28.12.2011
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Госучреждения Мюнхена практически завершили миграцию на Linux
страция Мюнхена сумела отказаться от Windows и Microsoft Office на большинстве своих ПК, заменив их OpenOffice.org и дистрибутивом Linux собственной сборки. «Мюнхенская сборка» Linux, основанна
|26.12.2011
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Новый раскол в Open Office: голодные разработчики основали свой проект
Некоммерческая организация Team OpenOffice.org e.V. объявила о выходе кандидатского релиза пакета офисных приложений, базирую
|14.10.2011
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OpenOffice.org будет существовать на пожертвования
который удовлетворит интересы проекта. После разрыва с главным инвестором, Oracle, в июне 2011 г., OpenOffice решили продолжить свою деятельность как независимая ассоциация. "Разумеется, мы бы
|18.07.2011
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IBM передает Apache исходники Lotus Symphony
IBM объявила о намерении передать проекту Apache OpenOffice исходные коды IBM Lotus Symphony. Об этом заявил в списке рассылки OpenOffice
|08.07.2011
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Правительство Бразилии поддержит OpenOffice и LibreOffice
Правительство Бразилии подписало соглашение о намерениях с Document Foundation и сообществом OpenOffice.org в рамках проекта Apache, в соответствии с которым оно взяло на себя обязательс
|15.06.2011
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Проект OpenOffice.org официально принят в инкубатор Apache
В понедельник 13 июня официально завершилось голосование по поводу принятия OpenOffice.org в “инкубатор” Apache Software Foundation. Было подано 41 голоса “за”, 5 “проти
|02.06.2011
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Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache
Недавнее заявление Oracle о прекращении развития OpenOffice.org в качестве коммерческого проекта получило свое логическое завершение: Oracle р
|18.04.2011
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Oracle прекращает коммерческую разработку Open Office
отором объявила о прекращении разработки коммерческого продукта Open Office и о передаче разработки OpenOffice.org под контроль сообщества. Во многих онлайновых СМИ это событие было однозначно
|21.02.2011
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В эстонском министерстве оценили экономию от OpenOffice
е ПО в масштабах министерства. В 2010 году на всех 1600 рабочих местах в министерстве и в подчиненных ему организациях и подразделениях по всей стране использовался свободный пакет офисных приложений OpenOffice.org. Приобретение проприетарного офисного ПО в аналогичный период обошлось бы в сумму от 1,4 до 2,8 млн евро, в зависимости от модели лицензирования. Стоимость обучения персонала сос
|27.01.2011
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Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3
Практически одновременно разработчики проектов OpenOffice.org и LibreOffice представили релизы своих офисных пакетов. Тот факт, что разница
|17.12.2010
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Облачный Office от Oracle бросает вызов Google и Microsoft
отку LibreOffice, опубликовало только релиз-кандидат версии 3.3. В настоящее время на сайте проекта OpenOffice.org и в веб-магазине Oracle доступна только предыдущая версия OpenOffice.org
|07.12.2010
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Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice
еская организация The Document Foundation (TDF), ведущая разработку LibreOffice, независимого форка OpenOffice.org, представила первый релиз-кандидат (RC1) версии 3.3 офисного пакета. В отличие
|11.11.2010
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The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice
л свое видение будущего LibreOffice, свободного офисного пакета, созданного как ответвление проекта OpenOffice.org. В документе TDF обозначает как ближайшие перспективы, так и долгосрочную стра
|02.11.2010
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Проект OpenOffice.org покидает более тридцати участников
Более тридцати участников OpenOffice.org объявили в открытом письме об уходе из проекта с целью присоединения к консорц
|18.10.2010
|
Совет OpenOffice.org обсудил вопрос о конфликте интересов при одновременном участии в OpenOffice.org и LibreOffice
В четверг 14 октября во время очередной сессии Совета сообщества (Community Council) OpenOffice.org был поднят вопрос о возможности одновременного участия его отдельных членов в
|15.10.2010
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Microsoft нанесла удар по OpenOffice. ВИДЕО
Корпорация Microsoft разместила на своем сайте видеоролик A Few Perspectives on OpenOffice.org, в котором привела отзывы клиентов, перешедших к использованию Microsoft Offic
|14.10.2010
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Oracle продолжит поддержку OpenOffice
Корпорация Oracle заявила о намерении продолжить поддержку бесплатного пакета офисных программ OpenOffice в полном объеме. «Разработчики Oracle продолжат развитие данного проекта в его тек
|08.10.2010
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Школьный округ в штате Джорджия отказывается от OpenOffice.org на 20 000 компьютеров
положенного в штате Джорджия недалеко от Атланты, решило заменить офисный пакет Microsoft Office на OpenOffice.org на 20 000 компьютерах. До этого в школах округа использовался офисный пакет Mi
|07.10.2010
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Подведены итоги первой недели существования LibreOffice
Некоммерческая организация The Document Foundation, ведущая разработку форка OpenOffice.org, опубликовала итоги первой недели своего существования. Бета-версия офисного п
|06.10.2010
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У OpenOffice.org официально появился форк
tion прошла уже неделя, и теперь, наконец, прояснился характер отношения этой организации к проекту OpenOffice.org. Объявив о выпуске бета-версии офисного пакета LibreOffice , разработчики The
|29.09.2010
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Разработчики OpenOffice отделились от Oracle
Участники проекта OpenOffice.org объявили о формировании сообщества под названием The Document Foundation, кото
|25.08.2010
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Разработана поддержка шрифта Брайля для OpenOffice.org
Исследователи Лёвенского католического университета (Бельгия) объявили о создании модуля для OpenOffice.org, обеспечивающего поддержку шрифта Брайля. Модуль Odt2braille позволяет распечатывать документы на принтерах Брайля, а также экспортировать офисные документы в виде файлов, предна
|04.08.2010
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Вышла новая версия OpenOffice.org pro
Компания «Инфра-Ресурс» объявила о том, что OpenOffice.org pro 3.2.1, созданный на базе OpenOffice.org, лицензии GNU LGPL, доступе
|08.06.2010
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Редакции OpenOffice.org: решения на любой вкус
Бывают и другие причины. Мы хотели бы рассмотреть наиболее известные альтернативные редакции пакета OpenOffice.org, который является стандартом в мире СПО в области работы с офисными документам
|02.06.2010
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Крупнейшая организация социальной поддержки Австралии сочла OpenOffice.org слишком дорогим
ife Without Barriers, LWB), оказывающая социальную помощь незащищенным слоям населения, решила, что OpenOffice.org может стать серьезным препятствием на пути консолидации и дальнейшего развития
Apache OpenOffice и организации, системы, технологии, персоны:
|ZDnet 663 11
|Vnunet 224 6
|Silicon 494 5
|cw360 84 5
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Ars Technica 450 4
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
|AP - Associated Press 2007 2
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
|Fortune 211 2
|ComputerWorld 144 2
|Quartz 25 2
|InformationWeek 241 2
|Silicon.com 364 2
|РС Рro 91 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Groklaw 20 2
|Linux Today 6 2
|ExtremeTech 40 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
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|Ведомости 1466 2
|Phoronix 59 1
|Windowslatest 14 1
|Der Standard 3 1
|Открытые системы ИД 176 1
|The Globe and Mail 73 1
|InfoWorld 56 1
|PCPro 53 1
|Times 661 1
|BetaNews 50 1
|Guardian Unlimited 15 1
|Newsis 2 1
|O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|IDG - CSO 36 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
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