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Apache OpenOffice

Apache OpenOffice

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.03.2022 Популярную бесплатную почту 9 лет подряд можно было взломать, прислав единственный документ в OpenOffice

т злоумышленнику получить полный доступ к содержимому аккаунта. Для этого достаточно заставить жертву открыть предварительный просмотр специально подготовленного приложения, говоря конкретнее — файла OpenOffice, заряженного вредоносным скриптом JavaScript. По сути, речь идет о форме межсайтового скриптинга (XSS), когда вредоносный код внедряется прямо на сервер уязвимого веб-приложения, нап
05.09.2016 Проект OpenOffice вскоре закроется «с высокой степенью вероятности»

Обсуждение закрытия OpenOffice Вице-президент Apache OpenOffice Дэннис Хамильтон (Dennis Hamilton) инициир
18.08.2015 Итальянцы возвращаются с OpenOffice на MS Office 365 ради двукратной экономии

Отказ от OpenOffice Администрация города Пезаро в Италии отказалась от использования пакета OpenOffice и перешла на Microsoft Office 365, сообщает ZDNet. Власти утверждают, что это решение позвол
24.04.2015 OpenOffice на грани закрытия, разработчики разбежались

Количество разработчиков бесплатного офисного пакета OpenOffice сократилось до 16 человек, причем в основном это сотрудники одной компании — IBM. В проекте осталось несколько наставников, способных вводить в курс дела новых разработчиков, и не ос
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice

йлов независимо от вида и версии приложения, в котором они были созданы. Согласно описанию на сайте OpenOffice.org, ODF претендует на то, чтобы быть более простым, более удобным и более понятны
24.07.2013 Интерфейс OpenOffice существенно переработан

Apache Foundation выпустила новый релиз OpenOffice 4.0, в котором наиболее заметным улучшением стала переработка пользовательского ин
04.02.2013 rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS

App сделал доступным Open Office на ChromeOS «Несколько месяцев назад мы запустили облачный сервис «OpenOffice для iPad», который вызвал фантастический интерес: за последние пять месяцев наш тр
27.11.2012 Linux сэкономил Мюнхену 10 млн евро

ую сборку" Ubuntu, адаптированную для использования в государственных учреждениях - со стоимостью двух технологически эквивалентных сценариев внедрения Windows: Windows c Microsoft Office и Windows c OpenOffice. Средняя экономия, по результатам оценки, составила более 10 млн евро или около $12,8 млн. Сценарии внедрения рассматривались на базе 11 000 рабочих станций мюнхенской администрации,
21.11.2012 Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной

ию в течение 4 квартала 2012 г. и 1 квартала 2013 г. Городская администрация Фрайбурга использовала OpenOffice.org в качестве альтернативы устаревшему пакету Microsoft Office 2000 в порядке экс
17.11.2012 Немецкий город решил отказаться от OpenOffice в пользу MS Office

х стандартов, устанавливающая ODF в качестве основного формата в администрации г. Фрайбург, была принята в июне 2007 г. Одновременно была осуществлена миграция с ранее используемого MS Office 2000 на OpenOffice 2007, который был установлен на 2500 ПК и тонких клиентов. В результате миграции возникли проблемы при обмене документами с внешними структурами, поэтому администрация г. Фрайбург вы
25.10.2012 Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice

рейти на новый офисный пакет. ИТ-отдел администрации Мюнхена проводит стратегию миграции на Linux и OpenOffice с 2003 г. О замене Microsoft Office на OpenOffice.org было впервые объявлен
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice

IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было
17.04.2012 Free Software Foundation возражает финским чиновникам

нирования горадминистрации Хельсинки представил публике отчёт по итогам пилотного проекта внедрения OpenOffice.org. В ходе эксперимента открытый пакет обнаружил несовместимость с рабочей средой
11.03.2012 Финские чиновники отказались от миграции на OpenOffice

нирования. Исследования завершились в конце 2011 г. и включали в себя три стадии: пробную установку OpenOffice на рабочих машинах, опрос пользователей и расчёт потенциальной стоимости развёртыв
31.01.2012 Новый релиз IBM Lotus Symphony станет последним

Основанный на открытом исходном коде OpenOffice.org, офисный пакет Lotus Symphony предлагает значительные изменения по сравнению с
28.12.2011 Госучреждения Мюнхена практически завершили миграцию на Linux

страция Мюнхена сумела отказаться от Windows и Microsoft Office на большинстве своих ПК, заменив их OpenOffice.org и дистрибутивом Linux собственной сборки. «Мюнхенская сборка» Linux, основанна
26.12.2011 Новый раскол в Open Office: голодные разработчики основали свой проект

Некоммерческая организация Team OpenOffice.org e.V. объявила о выходе кандидатского релиза пакета офисных приложений, базирую
14.10.2011 OpenOffice.org будет существовать на пожертвования

который удовлетворит интересы проекта. После разрыва с главным инвестором, Oracle, в июне 2011 г., OpenOffice решили продолжить свою деятельность как независимая ассоциация. "Разумеется, мы бы
18.07.2011 IBM передает Apache исходники Lotus Symphony

IBM объявила о намерении передать проекту Apache OpenOffice исходные коды IBM Lotus Symphony. Об этом заявил в списке рассылки OpenOffice

08.07.2011 Правительство Бразилии поддержит OpenOffice и LibreOffice

Правительство Бразилии подписало соглашение о намерениях с Document Foundation и сообществом OpenOffice.org в рамках проекта Apache, в соответствии с которым оно взяло на себя обязательс
15.06.2011 Проект OpenOffice.org официально принят в инкубатор Apache

В понедельник 13 июня официально завершилось голосование по поводу принятия OpenOffice.org в “инкубатор” Apache Software Foundation. Было подано 41 голоса “за”, 5 “проти
02.06.2011 Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache

Недавнее заявление Oracle о прекращении развития OpenOffice.org в качестве коммерческого проекта получило свое логическое завершение: Oracle р
18.04.2011 Oracle прекращает коммерческую разработку Open Office

отором объявила о прекращении разработки коммерческого продукта Open Office и о передаче разработки OpenOffice.org под контроль сообщества. Во многих онлайновых СМИ это событие было однозначно

21.02.2011 В эстонском министерстве оценили экономию от OpenOffice

е ПО в масштабах министерства. В 2010 году на всех 1600 рабочих местах в министерстве и в подчиненных ему организациях и подразделениях по всей стране использовался свободный пакет офисных приложений OpenOffice.org. Приобретение проприетарного офисного ПО в аналогичный период обошлось бы в сумму от 1,4 до 2,8 млн евро, в зависимости от модели лицензирования. Стоимость обучения персонала сос
27.01.2011 Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3

Практически одновременно разработчики проектов OpenOffice.org и LibreOffice представили релизы своих офисных пакетов. Тот факт, что разница

17.12.2010 Облачный Office от Oracle бросает вызов Google и Microsoft

отку LibreOffice, опубликовало только релиз-кандидат версии 3.3. В настоящее время на сайте проекта OpenOffice.org и в веб-магазине Oracle доступна только предыдущая версия OpenOffice.org

07.12.2010 Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice

еская организация The Document Foundation (TDF), ведущая разработку LibreOffice, независимого форка OpenOffice.org, представила первый релиз-кандидат (RC1) версии 3.3 офисного пакета. В отличие
11.11.2010 The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice

л свое видение будущего LibreOffice, свободного офисного пакета, созданного как ответвление проекта OpenOffice.org. В документе TDF обозначает как ближайшие перспективы, так и долгосрочную стра
02.11.2010 Проект OpenOffice.org покидает более тридцати участников

Более тридцати участников OpenOffice.org объявили в открытом письме об уходе из проекта с целью присоединения к консорц
18.10.2010 Совет OpenOffice.org обсудил вопрос о конфликте интересов при одновременном участии в OpenOffice.org и LibreOffice

В четверг 14 октября во время очередной сессии Совета сообщества (Community Council) OpenOffice.org был поднят вопрос о возможности одновременного участия его отдельных членов в

15.10.2010 Microsoft нанесла удар по OpenOffice. ВИДЕО

Корпорация Microsoft разместила на своем сайте видеоролик A Few Perspectives on OpenOffice.org, в котором привела отзывы клиентов, перешедших к использованию Microsoft Offic
14.10.2010 Oracle продолжит поддержку OpenOffice

Корпорация Oracle заявила о намерении продолжить поддержку бесплатного пакета офисных программ OpenOffice в полном объеме. «Разработчики Oracle продолжат развитие данного проекта в его тек
08.10.2010 Школьный округ в штате Джорджия отказывается от OpenOffice.org на 20 000 компьютеров

положенного в штате Джорджия недалеко от Атланты, решило заменить офисный пакет Microsoft Office на OpenOffice.org на 20 000 компьютерах. До этого в школах округа использовался офисный пакет Mi
07.10.2010 Подведены итоги первой недели существования LibreOffice

Некоммерческая организация The Document Foundation, ведущая разработку форка OpenOffice.org, опубликовала итоги первой недели своего существования. Бета-версия офисного п
06.10.2010 У OpenOffice.org официально появился форк

tion прошла уже неделя, и теперь, наконец, прояснился характер отношения этой организации к проекту OpenOffice.org. Объявив о выпуске бета-версии офисного пакета LibreOffice , разработчики The

29.09.2010 Разработчики OpenOffice отделились от Oracle

Участники проекта OpenOffice.org объявили о формировании сообщества под названием The Document Foundation, кото
25.08.2010 Разработана поддержка шрифта Брайля для OpenOffice.org

Исследователи Лёвенского католического университета (Бельгия) объявили о создании модуля для OpenOffice.org, обеспечивающего поддержку шрифта Брайля. Модуль Odt2braille позволяет распечатывать документы на принтерах Брайля, а также экспортировать офисные документы в виде файлов, предна
04.08.2010 Вышла новая версия OpenOffice.org pro

Компания «Инфра-Ресурс» объявила о том, что OpenOffice.org pro 3.2.1, созданный на базе OpenOffice.org, лицензии GNU LGPL, доступе
08.06.2010 Редакции OpenOffice.org: решения на любой вкус

Бывают и другие причины. Мы хотели бы рассмотреть наиболее известные альтернативные редакции пакета OpenOffice.org, который является стандартом в мире СПО в области работы с офисными документам
02.06.2010 Крупнейшая организация социальной поддержки Австралии сочла OpenOffice.org слишком дорогим

ife Without Barriers, LWB), оказывающая социальную помощь незащищенным слоям населения, решила, что OpenOffice.org может стать серьезным препятствием на пути консолидации и дальнейшего развития

Публикаций - 490, упоминаний - 694

Apache OpenOffice и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 228
IBM - International Business Machines Corp 9699 66
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 61
Oracle Corporation 7074 57
Google LLC 12690 53
Red Hat 1378 49
OpenText - Micro Focus - Novell 880 40
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 31
TDF - The Document Foundation 46 29
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 26
Apple Inc 13156 24
Intel Corporation 12811 22
9594 21
Canonical 221 19
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 12
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Adobe Systems 1597 11
Ростелеком 10948 10
SAP SE 5601 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Nvidia Corp 4002 9
Yandex - Яндекс 9216 9
HP Inc. 5883 9
Corel Corporation 341 9
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 8
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 25 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Directum - Директум 1268 8
АйТи 1519 8
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 7
Dell EMC 5180 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Новые облачные технологии (НОТ) 485 7
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 6
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 6
Lenovo Group 2447 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Почта России ПАО 2370 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Верный - торговая сеть 326 4
Резонанс НПП 407 4
Boeing 1031 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Sequoia Capital 115 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
КонсультантПлюс 161 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 1
Vector Capital 15 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
Пенсионный фонд Украины 8 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
Apache Software Foundation - ASF 231 18
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 11
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 10
OSI - Open Source Initiative 80 5
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 4
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Демократическая политическая партия США 122 3
OIN - Open Invention Network 24 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
LATA - Latvian Open Technology Association - Латвийская ассоциация открытых технологий 1 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 235
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 193
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 88
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 270 85
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 83
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 47
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 35
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 27
Стандартизация - Standardization 2339 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 25
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 23
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 21
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 113 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 17
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Linux OS 11533 245
Microsoft Office 4170 215
Microsoft Windows 16882 166
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 93
Mozilla Firefox - браузер 1951 90
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 56
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 52
Linux KDE Plasma 265 45
Microsoft Office 2007 265 42
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 41
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 38
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 38
Oracle Java - язык программирования 3469 37
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 37
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 35
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 129 34
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 33
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 33
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 29
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 27
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 27
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 26
Microsoft Windows 2000 8678 25
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 25
Microsoft Windows XP 2431 24
Apache OpenOffice Writer 53 23
Google Android 15244 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 21
Apple macOS 2419 21
Linux - Debian GNU 567 20
Microsoft Windows 7 2007 20
Apache OpenOffice Impress 29 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 19
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 19
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 19
Apple iOS 8583 18
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 18
Microsoft Outlook 1506 18
Рамендик Михаил 19 11
Поносов Александр 69 9
Комиссаров Дмитрий 248 9
Новодворский Алексей 114 9
Путин Владимир 3454 8
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 8
Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Смирнов Алексей 269 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 5
Smith Brad - Смит Брэд 104 5
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 5
Гребнев Егор 41 5
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 5
Шершульский Владислав 22 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 4
Алкснис Виктор 70 4
Suárez-Potts Louis - Суарес-Поттс Луи 4 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Никитин Максим 27 3
Карпушин Николай 6 3
McNealy Scott - Макнили Скот 49 3
Schmid Josef - Шмид Йозеф 3 3
Reiter Dieter - Рейтер Дитер 3 3
Ude Christian - Уде Кристиан 4 3
Рейман Леонид 1065 3
Мельникова Анастасия 440 3
Артамонова Анна 183 2
Яппаров Тагир 110 2
Козырев Алексей 328 2
Звягина Наталья 64 2
Давыдов Александр 54 2
Висящев Андрей 64 2
Прянишников Николай 316 2
Иванников Виктор 23 2
Ожигин Денис 15 2
Закоржевский Вячеслав 94 2
Макаров Станислав 118 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 144
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Европа 24964 44
Германия - Федеративная Республика 13221 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 30
Германия - Бавария - Мюнхен 485 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Бразилия - Федеративная Республика 2520 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Индия - Bharat 5870 13
Украина 7928 13
США - Массачусетс 517 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Нидерланды 3746 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Испания - Королевство 3840 8
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Бельгия - Королевство 1192 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 6
Испания - Эстремадура 9 5
Дания - Королевство 1337 5
Швеция - Королевство 3782 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Китай - Тайвань 4245 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 24
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 6
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ZDnet 663 11
Vnunet 224 6
Silicon 494 5
cw360 84 5
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The Register - The Register Hardware 1784 4
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
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ComputerWorld 144 2
Quartz 25 2
InformationWeek 241 2
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Newsis 2 1
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Gartner - Гартнер 3658 10
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Informa - Ovum - Omdia 156 1
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Javelin Strategy & Research 10 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - AMR Research 48 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ПВИ - Псковский Вольный институт 2 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
British Library - Британская библиотека 30 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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