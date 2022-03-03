Популярную бесплатную почту 9 лет подряд можно было взломать, прислав единственный документ в OpenOffice т злоумышленнику получить полный доступ к содержимому аккаунта. Для этого достаточно заставить жертву открыть предварительный просмотр специально подготовленного приложения, говоря конкретнее — файла OpenOffice, заряженного вредоносным скриптом JavaScript. По сути, речь идет о форме межсайтового скриптинга (XSS), когда вредоносный код внедряется прямо на сервер уязвимого веб-приложения, нап

Проект OpenOffice вскоре закроется «с высокой степенью вероятности» Обсуждение закрытия OpenOffice Вице-президент Apache OpenOffice Дэннис Хамильтон (Dennis Hamilton) инициир

Итальянцы возвращаются с OpenOffice на MS Office 365 ради двукратной экономии Отказ от OpenOffice Администрация города Пезаро в Италии отказалась от использования пакета OpenOffice и перешла на Microsoft Office 365, сообщает ZDNet. Власти утверждают, что это решение позвол

OpenOffice на грани закрытия, разработчики разбежались Количество разработчиков бесплатного офисного пакета OpenOffice сократилось до 16 человек, причем в основном это сотрудники одной компании — IBM. В проекте осталось несколько наставников, способных вводить в курс дела новых разработчиков, и не ос

Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice йлов независимо от вида и версии приложения, в котором они были созданы. Согласно описанию на сайте OpenOffice.org, ODF претендует на то, чтобы быть более простым, более удобным и более понятны

Интерфейс OpenOffice существенно переработан Apache Foundation выпустила новый релиз OpenOffice 4.0, в котором наиболее заметным улучшением стала переработка пользовательского ин

rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS App сделал доступным Open Office на ChromeOS «Несколько месяцев назад мы запустили облачный сервис «OpenOffice для iPad», который вызвал фантастический интерес: за последние пять месяцев наш тр

Linux сэкономил Мюнхену 10 млн евро ую сборку" Ubuntu, адаптированную для использования в государственных учреждениях - со стоимостью двух технологически эквивалентных сценариев внедрения Windows: Windows c Microsoft Office и Windows c OpenOffice. Средняя экономия, по результатам оценки, составила более 10 млн евро или около $12,8 млн. Сценарии внедрения рассматривались на базе 11 000 рабочих станций мюнхенской администрации,

Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной ию в течение 4 квартала 2012 г. и 1 квартала 2013 г. Городская администрация Фрайбурга использовала OpenOffice.org в качестве альтернативы устаревшему пакету Microsoft Office 2000 в порядке экс

Немецкий город решил отказаться от OpenOffice в пользу MS Office х стандартов, устанавливающая ODF в качестве основного формата в администрации г. Фрайбург, была принята в июне 2007 г. Одновременно была осуществлена миграция с ранее используемого MS Office 2000 на OpenOffice 2007, который был установлен на 2500 ПК и тонких клиентов. В результате миграции возникли проблемы при обмене документами с внешними структурами, поэтому администрация г. Фрайбург вы

Мюнхен отказался от OpenOffice в пользу LibreOffice рейти на новый офисный пакет. ИТ-отдел администрации Мюнхена проводит стратегию миграции на Linux и OpenOffice с 2003 г. О замене Microsoft Office на OpenOffice.org было впервые объявлен

IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice IBM впервые заявила о намерении отдать код Lotus Symphony сообществу в июле 2011 г. после того, как OpenOffice.org перешёл в руки Apache Software Foundation. Окончательно решение о слиянии было

Free Software Foundation возражает финским чиновникам нирования горадминистрации Хельсинки представил публике отчёт по итогам пилотного проекта внедрения OpenOffice.org. В ходе эксперимента открытый пакет обнаружил несовместимость с рабочей средой

Финские чиновники отказались от миграции на OpenOffice нирования. Исследования завершились в конце 2011 г. и включали в себя три стадии: пробную установку OpenOffice на рабочих машинах, опрос пользователей и расчёт потенциальной стоимости развёртыв

Новый релиз IBM Lotus Symphony станет последним Основанный на открытом исходном коде OpenOffice.org, офисный пакет Lotus Symphony предлагает значительные изменения по сравнению с

Госучреждения Мюнхена практически завершили миграцию на Linux страция Мюнхена сумела отказаться от Windows и Microsoft Office на большинстве своих ПК, заменив их OpenOffice.org и дистрибутивом Linux собственной сборки. «Мюнхенская сборка» Linux, основанна

Новый раскол в Open Office: голодные разработчики основали свой проект Некоммерческая организация Team OpenOffice.org e.V. объявила о выходе кандидатского релиза пакета офисных приложений, базирую

OpenOffice.org будет существовать на пожертвования который удовлетворит интересы проекта. После разрыва с главным инвестором, Oracle, в июне 2011 г., OpenOffice решили продолжить свою деятельность как независимая ассоциация. "Разумеется, мы бы

IBM передает Apache исходники Lotus Symphony IBM объявила о намерении передать проекту Apache OpenOffice исходные коды IBM Lotus Symphony. Об этом заявил в списке рассылки OpenOffice

Правительство Бразилии поддержит OpenOffice и LibreOffice Правительство Бразилии подписало соглашение о намерениях с Document Foundation и сообществом OpenOffice.org в рамках проекта Apache, в соответствии с которым оно взяло на себя обязательс

Проект OpenOffice.org официально принят в инкубатор Apache В понедельник 13 июня официально завершилось голосование по поводу принятия OpenOffice.org в “инкубатор” Apache Software Foundation. Было подано 41 голоса “за”, 5 “проти

Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache Недавнее заявление Oracle о прекращении развития OpenOffice.org в качестве коммерческого проекта получило свое логическое завершение: Oracle р

Oracle прекращает коммерческую разработку Open Office отором объявила о прекращении разработки коммерческого продукта Open Office и о передаче разработки OpenOffice.org под контроль сообщества. Во многих онлайновых СМИ это событие было однозначно

В эстонском министерстве оценили экономию от OpenOffice е ПО в масштабах министерства. В 2010 году на всех 1600 рабочих местах в министерстве и в подчиненных ему организациях и подразделениях по всей стране использовался свободный пакет офисных приложений OpenOffice.org. Приобретение проприетарного офисного ПО в аналогичный период обошлось бы в сумму от 1,4 до 2,8 млн евро, в зависимости от модели лицензирования. Стоимость обучения персонала сос

Проекты OpenOffice.org и LibreOffice представили версии 3.3 Практически одновременно разработчики проектов OpenOffice.org и LibreOffice представили релизы своих офисных пакетов. Тот факт, что разница

Облачный Office от Oracle бросает вызов Google и Microsoft отку LibreOffice, опубликовало только релиз-кандидат версии 3.3. В настоящее время на сайте проекта OpenOffice.org и в веб-магазине Oracle доступна только предыдущая версия OpenOffice.org

Организация The Document Foundation выпустила релиз-кандидат LibreOffice еская организация The Document Foundation (TDF), ведущая разработку LibreOffice, независимого форка OpenOffice.org, представила первый релиз-кандидат (RC1) версии 3.3 офисного пакета. В отличие

The Document Foundation анонсировал направления развития LibreOffice л свое видение будущего LibreOffice, свободного офисного пакета, созданного как ответвление проекта OpenOffice.org. В документе TDF обозначает как ближайшие перспективы, так и долгосрочную стра

Проект OpenOffice.org покидает более тридцати участников Более тридцати участников OpenOffice.org объявили в открытом письме об уходе из проекта с целью присоединения к консорц

Совет OpenOffice.org обсудил вопрос о конфликте интересов при одновременном участии в OpenOffice.org и LibreOffice В четверг 14 октября во время очередной сессии Совета сообщества (Community Council) OpenOffice.org был поднят вопрос о возможности одновременного участия его отдельных членов в

Microsoft нанесла удар по OpenOffice. ВИДЕО Корпорация Microsoft разместила на своем сайте видеоролик A Few Perspectives on OpenOffice.org, в котором привела отзывы клиентов, перешедших к использованию Microsoft Offic

Oracle продолжит поддержку OpenOffice Корпорация Oracle заявила о намерении продолжить поддержку бесплатного пакета офисных программ OpenOffice в полном объеме. «Разработчики Oracle продолжат развитие данного проекта в его тек

Школьный округ в штате Джорджия отказывается от OpenOffice.org на 20 000 компьютеров положенного в штате Джорджия недалеко от Атланты, решило заменить офисный пакет Microsoft Office на OpenOffice.org на 20 000 компьютерах. До этого в школах округа использовался офисный пакет Mi

Подведены итоги первой недели существования LibreOffice Некоммерческая организация The Document Foundation, ведущая разработку форка OpenOffice.org, опубликовала итоги первой недели своего существования. Бета-версия офисного п

У OpenOffice.org официально появился форк tion прошла уже неделя, и теперь, наконец, прояснился характер отношения этой организации к проекту OpenOffice.org. Объявив о выпуске бета-версии офисного пакета LibreOffice , разработчики The

Разработчики OpenOffice отделились от Oracle Участники проекта OpenOffice.org объявили о формировании сообщества под названием The Document Foundation, кото

Разработана поддержка шрифта Брайля для OpenOffice.org Исследователи Лёвенского католического университета (Бельгия) объявили о создании модуля для OpenOffice.org, обеспечивающего поддержку шрифта Брайля. Модуль Odt2braille позволяет распечатывать документы на принтерах Брайля, а также экспортировать офисные документы в виде файлов, предна

Вышла новая версия OpenOffice.org pro Компания «Инфра-Ресурс» объявила о том, что OpenOffice.org pro 3.2.1, созданный на базе OpenOffice.org, лицензии GNU LGPL, доступе

Редакции OpenOffice.org: решения на любой вкус Бывают и другие причины. Мы хотели бы рассмотреть наиболее известные альтернативные редакции пакета OpenOffice.org, который является стандартом в мире СПО в области работы с офисными документам