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Oracle Sun Microsystems Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH

Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода 1
05.09.2016 Проект OpenOffice вскоре закроется «с высокой степенью вероятности» 1
24.04.2015 OpenOffice на грани закрытия, разработчики разбежались 1
14.10.2011 OpenOffice.org будет существовать на пожертвования 1
02.06.2011 Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache 1
14.10.2010 Oracle продолжит поддержку OpenOffice 1
28.05.2010 Рынок офисных платформ: что привнесет Microsoft Office 2010 1
25.05.2006 Офисное ПО: ищем альтернативу 1
13.03.2002 Разработчик StarOffice создал новую фирму и программный продукт 1
28.02.2002 Офисный пакет StarOffice станет платным 1
03.10.2001 Sun выпустила бета-версию StarOffice 6.0 1
31.08.2001 Sun анонсировала новый StarOffice 1
31.08.2001 Sun представила новую версию StarOffice 1
11.11.1999 Sun истратил $73.5 млн. на покупку Star Division 1
10.11.1999 Более миллиона пользователей загрузили пакет Sun StarOffice за два месяца 1
04.11.1999 За первый квартал 2000 финансового года чистая прибыль Sun Microsystems составила $274,8 млн. 3
20.10.1999 Sun покупает Forte Software за $540 млн 1
15.10.1999 Sun способна победить Microsoft в борьбе офисных пакетов 1
10.09.1999 Sun Microsystems переносит офисные приложения в сеть 1
08.09.1999 Sun представляет Sun Ray - сетевой компьютер 1
01.09.1999 Sun выпускает бесплатный пакет офисных приложений Star Office 1
31.08.1999 Sun покупает Star Division 1
23.08.1999 Sun покупает Star Division 1
17.12.1998 Star Division предложила бесплатный офисный пакет StarOffice 5.0 1
09.12.1998 Star Division намерена конкурировать с Microsoft 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Oracle и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 17
Microsoft Corporation 25653 12
Oracle Corporation 7039 7
IBM - International Business Machines Corp 9662 6
Red Hat 1367 3
SoftMaker 4 2
Canonical 220 2
OpenText - Micro Focus - Novell 878 2
Google LLC 12567 2
TDF - The Document Foundation 46 2
VerdiSoft 1 1
VistaSource 2 1
Yandex - Яндекс 9037 1
Intel Corporation 12749 1
TerraLink - ТерраЛинк 291 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Corel Corporation 341 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
UPS 215 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Apache Software Foundation - ASF 227 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2212 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12846 3
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1737 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2906 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10078 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5543 1
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JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 158 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11627 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3551 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 141 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2805 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 261 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 519 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1358 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 781 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22650 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6300 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 17
Linux OS 11348 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 11
Microsoft Office 4109 10
Microsoft Windows 16741 9
Apache OpenOffice 490 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 277 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 623 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 902 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 3
IBM OS/2 - eComStation 80 3
Apple macOS 2379 2
Oracle Java - язык программирования 3430 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Apache OpenOffice Writer 53 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 2
Oracle - Sun Ray 31 1
Hancom Group - Hancom Office 8 1
Papyrus Office 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 629 1
Oracle - Sleepycat Software - Berkeley DB - BDB 13 1
SoftMaker Office 4 1
Oracle InnoDB 18 1
Linux KDE Plasma 259 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 289 1
Microsoft Windows XP 2430 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 664 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Apple iPhone 6 4861 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1503 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 1
Microsoft Windows 95 428 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1020 1
Hamilton Dennis - Хамильтон Дэннис 1 1
Cavanaugh Kevin - Каванах Кевин 4 1
Screven Edward - Скривен Эдвард 8 1
Kowalski Luke - Ковальски Люк 1 1
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 1
Boerries Marco - Боэррис Марко 2 1
Jagielski Jim - Ягельский Джим 6 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Ипатов Вадим 84 1
Кубликова Ирина 28 1
Рамендик Михаил 19 1
Стаханов Евгений 21 1
Германия - Федеративная Республика 13100 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18874 3
Южная Корея - Республика 6997 2
Россия - РФ - Российская федерация 163775 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 1
Азия - Азиатский регион 5873 1
Япония 13735 1
США - Калифорния 4803 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Германия - Гамбург 185 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56830 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52783 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1897 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1869 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5867 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6622 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8001 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1504 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15768 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 1
Английский язык 6981 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5946 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3743 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2141 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 1
Аренда 2644 1
ExtremeTech 40 1
The Network 8 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
CeBIT 614 1
LinuxWorld 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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