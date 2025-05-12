Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Германия Гамбург

Германия - Гамбург

СОБЫТИЯ


12.05.2025 Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах 1
26.03.2025 ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows 1
12.01.2024 Градостроительный симулятор New Cycle представляет новый геймплейный трейлер 1
29.12.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в процессорах Apple 1
10.08.2023 Правообладатели победили. Заблокирован сайт знаменитого скандального ПО для скачивания роликов с YouTube 1
27.04.2023 Россияне — на втором месте в мировом рейтинге разработчиков PostgreSQL 1
28.12.2022 На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США 1
30.11.2022 Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены 1
08.08.2022 Специалисты Smart Engines научили ИИ распознавать многослойные микроструктуры человеческого мозга 1
29.12.2021 В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft 1
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах 1
22.11.2021 В Германии начался массовый бойкот Windows 3
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 4
06.12.2018 Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями 1
29.08.2018 CyberPower анонсировала линейку новых ИБП серии UTG 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
18.01.2017 На форуме в Давосе применяют «пулеметы-глушилки» для защиты от дронов 1
29.12.2016 Россияне придумали, как через USB взломать процессоры Intel 1
29.12.2016 Хакеры рассекретили настоящий планшетник для граждан Северной Кореи 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
18.03.2016 Интернет вещей даст новую жизнь PaaS 1
29.12.2015 Немцы строят "автобаны" для велосипедов 1
12.11.2015 IBM открыла новые дизайн-студии в Европе для развития сферы когнитивных вычислений 1
11.09.2015 У главного обвинителя «российских хакеров» нашлось пять «дыр» в антивирусе 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 1
20.05.2015 Выпущен браузер, который экономит четверть заряда смартфона 1
16.04.2015 BlaBlaCar купил своего главного конкурента 1
04.12.2014 Сверхпроводимость при комнатной температуре 1
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
13.11.2014 Почему с SAP HANA бизнес быстрее? 1
11.09.2014 От банков до туалетов – большие данные меняют любой бизнес 1
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов 1
24.12.2013 Город будущего: от инноваций к практике 1
27.08.2013 Германия заключила крупнейший в Европе контракт на электронную идентификацию в аэропортах 1
11.07.2013 От Антарктики оторвался огромный кусок 1
16.04.2013 Энергия от водорослей: построен автономный многоквартирный дом 1

Публикаций - 185, упоминаний - 199

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 33
Microsoft Corporation 25775 12
Microsoft - Activision Blizzard 511 10
Новый диск 963 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Google LLC 12690 8
Infinity Ward 86 7
Sledgehammer Games 54 7
SAP SE 5601 6
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
Vodafone Group 1412 5
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Cisco Systems 5372 4
Oracle Corporation 7074 4
E-Plus 84 3
UMAX Technologies - UMAX Computer Corporation - UMAX Data Systems - Umax Systems GmbH - Yamada - Vaova 59 3
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 3
ST Engineering - Airbus Group - Elbe Flugzeugwerke 4 3
Avision - Авижн Инк 24 3
Samsung Electronics 11065 3
Apple Inc 13156 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Lenovo Motorola 3566 3
Deutsche Telekom 954 3
RETN - Real Time Network - Ретннет 22 2
Deutsche Telekom - T-Online 81 2
Xoro Eectronics 81 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Lighthouse Interactive Game Publishing B.V. 18 2
HP Software - Persist Technologies 6 2
Zayo Group - AboveNet Communications - Metromedia Fiber Network 34 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Airbus Freighter Conversion GmbH, AFC 2 2
AerCap 3 2
eBay Inc 1640 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Гранит 57 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 8 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
Uberspace 3 1
Warner 540 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
SIX Group - SIX Swiss Exchange - SWX Swiss Exchange - Swiss Stock Exchange - Швейцарская биржа - SIX Interbank Clearing - Swiss Interbank Clearing - Швейцарский межбанковский клиринг 10 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Техносервис 8 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
101Hotels.com 456 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Harley-Davidson 30 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Oman Air 1 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Acciona - Nordex 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Администрация Гонконга 13 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
Greenpeace - Гринпис 130 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Förderkreis Internet-Wirtschaft München - Союз поддержки развития интернет-экономики Мюнхена 1 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 32
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 32
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 31
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 29
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 29
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 29
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Оцифровка - Digitization 5185 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 7
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 13
Microsoft Windows 16882 11
MAS Elektronik AG - HardLink 23 10
Linux OS 11533 9
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 6
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Google Android 15244 4
Microsoft Office 4170 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 30 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 3
Apple iOS 8583 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Apple iPhone 6 4861 3
Apache OpenOffice 490 3
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 2
Mustek ScanExpress 5 2
Intel MIC - Intel Many Integrated Core 6 2
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Apple iPad 4012 2
Nuvia Phoenix 147 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple macOS 2419 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 2
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 5 2
Caspar Johannes - Каспар Йоханнес 2 2
Chapman Henry - Чепмен Генри 2 2
Фурсенко Андрей 128 2
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 1
Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 3 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Шмелев Алексей 24 1
Гуров Александр 8 1
Демченко Олег 29 1
Чимиричкина Мария 30 1
Степанов Антон 71 1
Черкашин Павел 38 1
Кузьмин Константин 9 1
Боровко Роман 22 1
Engel Andreas - Энгел Андреас 1 1
Жданов Юрий 11 1
Бурков Дмитрий 15 1
Кличко Владимир 2 1
Бовыкин Сергей 3 1
Pasche Jonas - Паше Йонас 2 1
Табаков Вадим 6 1
Кравченко Эдуард 1 1
Самарин Дмитрий 2 1
Данкверт Сергей 4 1
Ветлугин Сергей 2 1
Delisle Georg - Делисле Георг 1 1
Гордин Дионис 20 1
Gabriel Zigmund - Габриел Зигмунд 1 1
Cavanaugh Kevin - Каванах Кевин 4 1
Дружинин Егор 3 1
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 1
Лебедев Николай 5 1
Чукалина Марина 4 1
Подоплекин Юрий 1 1
Eustace Alan - Юстас Алан 12 1
Levin Gerald - Левин Джералд 14 1
Давыденко Александр 5 1
Кулипанов Геннадий 2 1
Германия - Федеративная Республика 13221 118
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Европа 24964 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Европа Восточная 3138 35
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 33
Великобритания - Лондон 2432 31
Германия - Бавария - Мюнхен 485 27
Германия - Берлин 732 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Франция - Французская Республика 8177 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Индия - Bharat 5870 16
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
США - Нью-Йорк 3180 14
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 14
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 13
Сомали - Могадишо 14 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Нидерланды 3746 12
Нидерланды - Амстердам 630 11
Швеция - Стокгольм 410 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Италия - Милан 166 10
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 10
Испания - Мадрид 178 9
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Япония 13807 8
Германия - Штутгарт 70 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Польша - Республика 2031 7
Дания - Копенгаген 155 7
Япония - Токио 1020 7
Дания - Королевство 1337 6
Швеция - Королевство 3782 6
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 31
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
ZDnet 663 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Nature 832 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
EurekAlert 291 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Flight International 64 2
MSNBC - телеканал 89 2
Times 661 2
TNW - The Next Web 90 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
N+1 - Издание 188 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TorrentFreak (TF) 159 2
Der Standard 3 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
Physical Review Letters 164 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
Upside Today 59 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Washington Times 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AP - Associated Press 2007 1
Windowslatest 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Gartner - Гартнер 3658 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Федеральное физико-техническое ведомство - Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия 5 1
TUHH - TU Hamburg - Technische Universität Hamburg - Hamburg University of Technology - Гамбургский технический университет - Технический университет Гамбурга 1 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
UiB - University of Bergen - Бергенский университет 2 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще