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Германия
Гамбург


31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 13
06.12.2018 Nordex Group выбрала Software AG Cumulocity IoT для управления ветряными электростанциями 1
29.08.2018 CyberPower анонсировала линейку новых ИБП серии UTG 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
29.12.2016 Россияне придумали, как через USB взломать процессоры Intel 1
29.12.2016 Хакеры рассекретили настоящий планшетник для граждан Северной Кореи 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
18.03.2016 Интернет вещей даст новую жизнь PaaS 1
12.11.2015 IBM открыла новые дизайн-студии в Европе для развития сферы когнитивных вычислений 2
11.09.2015 У главного обвинителя «российских хакеров» нашлось пять «дыр» в антивирусе 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 1
20.05.2015 Выпущен браузер, который экономит четверть заряда смартфона 1
16.04.2015 BlaBlaCar купил своего главного конкурента 1
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
13.11.2014 Почему с SAP HANA бизнес быстрее? 1
11.09.2014 От банков до туалетов – большие данные меняют любой бизнес 1
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов 1
24.12.2013 Город будущего: от инноваций к практике 1
27.08.2013 Германия заключила крупнейший в Европе контракт на электронную идентификацию в аэропортах 1
07.12.2012 Google выпустил убийцу Instagram 1
22.11.2012 «Транзас» вошел в состав некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
18.07.2012 Call of Duty: Modern Warfare 3. Коллекция №2 1
19.06.2012 В 2012 г. Intel выпустит процессор с более чем 50 ядрами 1
06.06.2012 «Аэрофлот» расширил список городов, вылетая в которые можно зарегистрироваться при помощи мобильного телефона 1
26.03.2012 Twitter откроет штаб-квартиру в Берлине 1
14.12.2011 Миллиард за Call of Duty 1
18.11.2011 Modern Warfare 3: $775 млн. за пять дней 1
11.11.2011 Первые результаты Modern Warfare 3 1
08.11.2011 Call of Duty: Modern Warfare 3 в продаже 1
28.10.2011 Предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 3 1
23.10.2011 CoD: Modern Warfare 3. Системные требования и видео 1
02.09.2011 Call of Duty: Modern Warfare 3. Видео 1
10.08.2011 Call of Duty: Modern Warfare 3. Видео 1
23.07.2011 Modern Warfare 3. Скриншоты 1
24.06.2011 РСК анонсирует энергоэффективное решение для HPC с жидкостным охлаждением 1
21.06.2011 Intel планирует увеличить мощность суперкомпьютеров в 500 раз к 2020 г. 1
02.06.2011 Oracle передала OpenOffice.org под контроль Apache 2

Публикаций - 56, упоминаний - 72

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 4
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Microsoft Corporation 11127 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
RETN - Ретннет 11 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
IBM 3551 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Ланит ГК 1159 1
Ciena 40 1
CyberPower Systems 17 1
ICF - Intelligent Community Forum 2 1
Verizon 372 1
Deutsche Telekom 219 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
McKinsey & Company 121 1
Oracle Corporation 3356 1
Software AG 123 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
Правительство РФ 2207 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
AVR - Automatic Voltage Regulator - Автоматический регулятор напряжения - Встроенный стабилизатор напряжения 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - Ветротурбины - Ветроустановки - Ветростанции 3 1
Google Android 10751 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
SAP Business Suite 65 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
FireEye MPS - FireEye Malware Protection System 1 1
Microsoft DirectX 327 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
IBM Watson 105 1
CyberPower UTG - серия ИБП 2 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Adblock Browser 3 1
Microsoft Windows 10 6659 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPad 3263 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
CyberPower PowerPanel 1 1
Microsoft Windows NT 52 1
Software AG Cumulocity IoT 6 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 18 1
Apache OpenOffice 265 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 41 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Microsoft Office 1946 1
Nuvia Phoenix 20 1
Linux OS 4267 1
Мельников Александр 63 1
Ewald Stefan - Эвальд Стефан 1 1
Яхина Ирина 40 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 4 1
Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 2 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Чимиричкина Мария 30 1
Степанов Антон 56 1
Германия - Федеративная Республика 3657 19
Индия - Республика 2175 14
Россия - Российская федерация - РФ 57544 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 7
Европа 3774 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Франция - Французская Республика 2136 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Япония 2802 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Германия - Берлин 358 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Германия - Мюнхен 168 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Украина 3378 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Европа Западная 616 2
Германия - Лейпциг 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Германия - Дюссельдорф 34 1
Европа Центральная 106 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Франция - Париж 372 1
Китай - Шанхай 244 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Северная Америка 1413 1
Великобритания - Лондон 823 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Венгрия 294 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Сингапур - Республика 808 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ZDnet 381 1
Der Standard 2 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765624, в очереди разбора - 669310.
Создано именных указателей - 46354.
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