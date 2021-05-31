Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Гамбург
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 72
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство РФ 2207 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
|Мельников Александр 63 1
|Ewald Stefan - Эвальд Стефан 1 1
|Яхина Ирина 40 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 4 1
|Brahmawar Sanjay - Брахмавар Санджай 2 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Степанов Антон 56 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
|ZDnet 381 1
|Der Standard 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765624, в очереди разбора - 669310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765624, в очереди разбора - 669310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru