Создан первый в мире робот с чувством осязания. Он уже работает на складах

Американская корпорация Amazon в рамках программы «Доставка будущего» в инновационном центре в Дортмунде представила робота-грузчика, его уже начали использовать на своих складах. Робот Vulcan может определять товары на ощупь. Руководство компании планирует в долгосрочной перспективе полностью автоматизировать процесс погрузки/разгрузки товаров в своих логистических центрах.

Новая разработка

Американская корпорация Amazon представила первого робота в мире с чувством осязания, сообщает пресс-служба корпорации. Робот Vulcan уже работает в центрах выполнения заказов в Спокане (США) и Гамбурге (Германия), а в ближайшие годы появится в Европе и Великобритании.

Со слов разработчиков Amazon, умный робот-грузчик Vulcan — не первый наш робот, способный перемещать предметы. Но благодаря своему осязанию — способности понимать, когда и как он контактирует с предметом — он открывает новые возможности для оптимизации рабочих процессов.

Как заявил директор по робототехники в Amazon Адам Парнесс (Adam Parness), «Vulcan представляет собой прорыв в области робототехники и физического искусственного интеллекта (ИИ)». Он заявил: «Мы живем в золотой век робототехники. ИИ-технологии помогают роботам чувствовать и взаимодействовать с физическим миром».

Аmazon На складах Amazon начали использовать умного робота-грузчика с чувством осязания для автоматизации процесса погрузки товаров

Amazon – американская компания, крупнейшая в мире на рынке электронной коммерции. Была основана в 1994 г. предпринимателем Джеффом Безосом (Jeff Bezos), ставшим благодаря Amazon одним из богатейших людей планеты.

Руководитель в Amazon отметил, что в 2025 г. качественные данные для обучения ИИ-моделей играют ключевую роль. С помощью специально созданного механического рычага Vulcan способен точно захватывать предметы из контейнеров. Сам же ИИ позволяет роботу Vulcan точно размещать или убирать миллионы различных товаров на полках, что крайне важно для таких компаний, как Amazon, доставляющих около 400 млн товаров.

Vulcan, как описывает Парнесс, работает в режиме реального времени, не запоминая все характеристики предметов. Это достигается благодаря встроенным камерам и датчикам. Камеры помогают находить нужный предмет в заданном месте, а датчики позволяют роботу чувствовать» силу, необходимую для контакта, чтобы не повредить объект. У коробки с чаем одна плотность и вес, у запакованной автомобильной шины совсем другие характеристики. Наименьший размер объекта, который может перемещать Vulcan, сопоставим с размером USB-накопителя. Такая ИИ-система идеальна для задач вроде сортировки или размещения товаров, например, в логистике Amazon.

По информации Amazon, роботы Vulcan особенно эффективны для задач на верхних и нижних полках, снижая физическую нагрузку на работников и риск травм. Сам же робот действует со скоростью, сравнимой с человеком, и работает до 20 часов в день.

Умный робот-грузчик Vulcan поддерживается облачным сервисом Amazon Web Services (AWS). ИИ-технологии используется для предварительного расчета того, сможет ли робот захватить определенный предмет, а если что-то пойдет не так, оператор будет проинформирован об ошибке.

Внедрение нового робота

В центрах обработки заказов Amazon в штате Вашингтон тестируются шесть роботов Vulcan. Они успешно разместили 500 тыс. единиц товара, отправленных клиентам по США. Благодаря ИИ, камерам и датчикам роботы работают в реальном времени, точно обрабатывая до 75% уникальных товаров на складе.

Аmazon Умный робот-грузчик Vulcan

В 2025 г. количество роботов Vulcan в Вашингтоне планируется увеличить до 50 единиц. Руководство Amazon намерена расширить применение Vulcan и в США, а также Германии к 2026 г. Планов по продаже технологии в настоящее время нет.

Работающие в логистических центрах Amazon сотрудники, которые каждый день расставляют товары на полках, будут и дальше нужны. План Amazon заключается в том, чтобы люди и машины работали бок о бок.

Преимущества технологии

Роботизация склада может быть полезна для различных отраслей промышленности, включая производство, логистику, торговлю и другие. Несколько причин, почему это может быть выгодно: повышение эффективности работы склада; cнижение затрат на рабочую силу; улучшение условий труда; увеличение точности и надежности; возможность расширения бизнеса; интеграция с другими ИТ-системами.

Однако стоит отметить, что роботизация склада требует значительных инвестиций в оборудование и программное обеспечение (ПО), а также обучения персонала для работы с новыми технологиями. Поэтому перед принятием решения о внедрении роботов необходимо провести тщательный анализ всех возможных преимуществ и рисков.

Роботы на складе могут выполнять практически любые задачи: сортировать грузы по направлениям, перемещать коробки или паллеты между различными зонами склада и даже формировать микс-паллеты. Каждый робот помогает снизить операционные расходы на обработку грузов как в отдельной зоне, так и на складе в целом. Благодаря роботам складские работники могут следовать принципу «товар к человеку»: сотрудник остается на одном месте, а роботы доставляют ему нужные грузы.

Сортировка грузов — одна из самых трудоемких задач на складе. Обычно один человек может отсортировать не более 250–350 грузов в час. Для того чтобы отсортировать, к примеру, 10 тыс. грузов за час, потребуется около 30–40 сотрудников. Внедрение роботов помогает сократить количество персонала и повысить производительность труда.