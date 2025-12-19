Разделы

Лебедев Николай


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Кинопоиск» представил персональные титры для пользователей и предложил им поставить оценку своему киногоду 1
23.10.2013 Валерий Ермаков назначен гендиректором «Транзас» 1
22.11.2012 «Транзас» вошел в состав некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
14.06.2007 Инновации России: в зоне «Нойдорф» станет больше резидентов 1
25.12.2006 8 хайтек-компаний готовы к переезду в ОЭЗ «Нойдорф» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лебедев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 4
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 2
ХайТэк - Hi-Tech 225 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 1
МегаФон 9937 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1618 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
Осеевский Михаил 333 2
Ермаков Валерий 136 1
Осипов Василий 1 1
Гурко Александр 136 1
Михайлов Юрий 8 1
Борейшо Алексей 1 1
Аронов Александр 2 1
Mikkonen Kari - Микконен Кари 7 1
Мишустин Михаил 737 1
Стрельцов Юрий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 3
Россия - РФ - Российская федерация 157223 2
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1817 1
Германия - Гамбург 184 1
Сингапур - Республика 1906 1
Нидерланды - Роттердам 44 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Ирландия - Республика 1025 1
Нидерланды 3635 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 1
Швеция - Королевство 3716 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Турция - Турецкая республика 2494 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Китай - Шанхай 807 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 1
Норвегия - Королевство 1831 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Аренда 2584 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
