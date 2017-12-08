Разделы

Transas Транзас ГК Транзас Навигатор

УПОМИНАНИЯ


08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике

ехнологии «Транзас», реализованные в концепции THESIS помогают в решении этих задач.Основой THESIS (Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions) является платформа, обеспечивающая вза
24.11.2017 «Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ

«Транзас» объявила об успешном проведении тестовых испытаний функциональной работоспособности технологических решений «е-Навигации». Это стало завершением второго этапа реализации проекта Национ
15.03.2017 «Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global

Компания «Транзас», разработчик инновационных решений на основе цифровых технологий, подписал соглашение о партнерстве с компанией Satcom Global, поставщиком глобальных спутниковых услуг для морской отра
27.02.2017 «Транзас» и Japan Radio Company объявили о глобальном cтратегическом партнерстве

«Транзас» и Japan Radio Company (JRC) объявили о заключении соглашения по стратегическому партнерству в области исследований, технологических разработок, дистрибуции и совместной реализации прое
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ

Группа компаний «Транзас», производитель высокотехнологичного оборудования, программных приложений, интегрированных решений и сервисов на международном рынке морских информационных и навигационных технологий, п
21.10.2016 «Транзас» оснастит радиооборудованием еще одно судно для «Ямал СПГ»

«Транзас» объявил о подписании контракта на оснащение радионавигационным оборудованием еще одн
13.11.2015 «Транзас» выпустил новую версию iPad-приложения для лоцманов Pilot Pro

Компания «Транзас» выпустила новейшую версию Pilot Pro — приложения для iPad, предназначенного для профессиональных лоцманов и судоводителей. Об этом CNews сообщили в «Транзас». Обновленная версия
06.11.2015 «Транзас» выпустил новую версию приложения iSailor

Компания «Транзас» выпустила новейшую версию приложения iSailor – электронной картографической системы для интернет-планшетов и смартфонов. Обновленная iOS-версия популярной электронной картографической

23.10.2013 Валерий Ермаков назначен гендиректором «Транзас»

На должность генерального директора «Группы Транзас» назначен Валерий Ермаков. По словам Николая Лебедева, президента Группы «Транзас<
18.12.2012 «Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта»

Компания «Транзас» модернизировала навигационное оборудование, установленное на ледоколах ФГУП «Росморпорт», до последней версии ЭКНИС Navi-Sailor 4000. В рамках договора на судах была установлена новейш
22.11.2012 «Транзас» вошел в состав некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС»

Группа компаний «Транзас» присоединилась к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС», назначенному весной этого года постановлением правительства Российской Федерации федеральным сетевым оператором в сфере навигаци
09.10.2012 «Транзас» ввела в эксплуатацию ПАК речной информационной системы «Днепр»

Компания «Транзас» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса речной информационной системы на реке Днепр. Система входит в состав национальной речной информационной служ
22.06.2012 «Группа Транзас» и «НИС» будут совместно продвигать навигационно-информационные решения на российском и зарубежном рынках

Компания «Навигационно-информационные системы» («НИС») и «Группа Транзас» объединили усилия в целях модернизации транспортной инфраструктуры городов Российско
23.12.2010 «Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии

Компания Transas Marine Pacific приступила к модернизации электронно-картографических навигационных ин
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане

Компания Transas Mediterranean подписала контракт с Управлением порта Абиджан на модернизацию ранее ус
05.04.2010 В России создан геоинтерфейс Transas Globe

информационного контекста - покрытия всего Земного шара детальными, не опосредованными картографическими условностями растровыми изображениями, интегрированными с глобальной цифровой моделью рельефа. Transas Globe предназначается не столько для просмотра собственно этого географического контекста, сколько для создания с его помощью разнообразной пользовательской информации, локализованной и
28.07.2008 «Транзас» осуществил модернизацию СУДС Новороссийск

Компания «Транзас» провела модернизацию двух радиотехнических постов «Пенай» и «Дооб» СУДС Новороссийск. В ходе модернизации на постах установлены модели радиолокационных станций датской фирмы Terma. Ант
21.07.2008 «Транзас» приступила к разработке астрономического тренажера

Специалисты компании «Транзас» приступили к разработке нового продукта - астрономического тренажёра. Окончание работ предварительно запланировано на конец второго квартала 2009 г. Астрономический тренажер предназнач
18.07.2008 «Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново

Группа компаний «Транзас» и ООО «ТТ-Инвест» заключили договор на поставку образовательного и развлекательного комплекса «Транс-Форс» в г. Иваново. Запуск комплекса запланирован на декабрь текущего года. Комплек
14.07.2008 «Транзас» поставит тренажер для ATR-42 компании «ЮТэйр»

Авиакомпания «ЮТэйр» подписала контракт с ЗАО «Транзас» на производство и поставку тренажера для иностранного воздушного судна ATR-42. Это первый опыт поставки отечественного тренажера для иностранного воздушного судна. ЗАО «Транзас»
11.07.2008 «Транзас» поставил навигационный тренажер Университету водных коммуникаций

Компания «Транзас» осуществила поставку многофункционального тренажерного класса NTPro 4000 для подготовки судоводителей в Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. В состав тр
10.07.2008 «Транзас» подписал контракт с судостроительным заводом "Красное Сормово"

Компания «Транзас» заключила контракт с нижегородским судостроительным заводом "Красное Сормово" (группа компаний МНП) на оснащение двух судов проекта 19619 для Каспийского морского пароходства Азербайдж
07.07.2008 «Транзас» поставит системы навигации Simon Mokster Shipping

Компания "Транзас" подписала контракт с Ярославским судостроительным заводом на поставку радионавигационного оборудования для двух судов-снабженцев проекта IMT 955 SBV - DE. Оба корпуса спроектированы IM
27.06.2008 Компания «Транзас» интегрирует «Интеллект»

Специалистами компании «Транзас» произведена частичная интеграция системы поддержки принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях (Crisis Management System, CMS ) с платформой «Интеллект» компании ITV. Тепе
18.06.2008 «Транзас» поставит системы идентификации для Невы и Ладожского озера

Компанией «Транзас» заключен договор на поставку оборудования Автоматической идентификационной системы (АИС) для ГБУ «Волго-Балт» на реке Неве и Ладожском озере. В ходе реализации планируется установка пя
17.06.2008 «Транзас» оснастил танкер «Nasiba Zeynalova»

Компания «Транзас» оснастила судно «Nasiba Zeynalova», принадлежащее турецкой судоходной компании Palmali Shipping, комплектом радионавигационного оборудования, средствами внутрисудовой связи, электронно
10.06.2008 «Транзас» оборудовал последний сухогруз для Irinvestship Limited

акт приема-сдачи четвёртого многоцелевого сухогруза типа «Хазар» проекта RSD19, построенного для Irinvestship Limited (Иран) на Волгоградском судостроительном заводе (Группа компаний МНП). Компания «Транзас» оснастила все суда проекта полным комплектом радионавигационного оборудования. В комплект поставки для сухогруза «Iran Torkaman» вошли электронно-картографическая система Navi-Sailor 3
03.06.2008 «Транзас» защитит плавучее нефтехранилище «Лукойла» на Каспии

Компания «Транзас» осуществила поставку акустической системы дальнего радиуса действия LRAD1000 на плавучее нефтехранилище компании «Лукойл» в рамках проекта промышленного освоения шельфового месторожден
28.05.2008 ГК «Транзас» продолжит строительство сети комплексов «Транс-Форс»

Строительство федеральной сети комплексов «Транс-Форс», принадлежащих группе компаний «Транзас», продолжается: «Транс-Форс» появится в Сургуте и Уфе. В апреле 2008 г. были подписаны соответствующие контракты. Строительство обоих комплексов происходит на условиях лицензионного сог
28.03.2008 «Транзас» оснастил тренажерным комплексом норвежскую морскую школу

В North Cape Maritime School (Хоннингсваг, Норвегия) состоялась официальная церемония открытия полномасштабного навигационного тренажера «Транзас». Реализация проекта с бюджетом 15 миллионов норвежских крон заняла полтора года. Тренажер, разработанный согласно требованиям DNV (класс А), состоит из главного мостика с семью проекто
18.03.2008 «Транзас» оснастит сухогруз типа «Танаис» для Азово-Донского пароходства

17 марта компания «Транзас» подписала контракт с Волгоградским судостроительным заводом (группа компаний МНП) на оборудование головного сухогруза класса «Волго-Дон макс» типа «Танаис» проекта 007RSD07, строящегос
14.02.2008 «Транзас» поставил СУДС для нефтяного терминала в Грузии

Компания «Транзас» завершила работы по созданию СУДС нефтяного терминала в порту Кулеви, Грузия. В 2008
06.02.2008 «Транзас» оснастит музей истории ВМФ образовательным комплексом

ЗАО «Транзас», разработчик комплексов Транс-Форс, выиграло конкурс на проектирование, разработку, изготовление и поставку образовательного комплекса для музейно-мемориального комплекса истории ВМФ Р
31.01.2008 «Транзас» поставит авиатренажёры для «Ильюшин финанс Ко»

ЗАО «Транзас» реализует проект по разработке и поставке тренажёров для самолетов в соответствии с договором, который в конце 2007 года был заключен с компанией «Ильюшин финанс Ко» – крупнейшим росси
18.01.2008 «Транзас» установит ИНС на Palmali

Интегрированная навигационная система производства компании «Транзас», сертифицированная под Российский морской регистр, будет установлена на новых танкерах Palmali. 17 января 2007 года компания «Транзас», отечественный производитель систем навига
28.12.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажёр в МГА им. Ушакова

24 декабря 2007 года в Морской государственной академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) введён в строй навигационный тренажер с круговой визуализацией производства компании Транзас. Особенностью данного тренажера является цилиндрический экран с 360 градусами обзора, на который проецируется навигационная обстановка. Круговая визуализация позволяет создать более реа
28.12.2007 В 2008 году «Транзас» оборудует суда компании «Новошип» ЭКНИС

2007 году Транзас оборудовал полноразмерными ЭКНИС(Электронная картографическая навигационная информационная система) четыре судна компании «Новошип», всего же в рамках контракта запланировано переоснаще
24.12.2007 В порту Баутино введена в действие СУДС «Транзас»

19 декабря 2007 года в порту Баутино (республика Казахстан) была проведена Госкомиссия по приемке в эксплуатацию системы управления движением судов производства Транзас. Монтаж и пусконаладка программно-аппаратного комплекса были завершены 31 октября текущего года. Сертификация СУДС Баутино пройдет в 2008 году, после проведения испытаний системы и обуч
21.12.2007 «Транзас» оборудует десятое судно проекта 19619

19 декабря 2007 года компания «Транзас» подписала контракт с ОАО «Завод Красное Сормово» (группа МНП) на оснащение очередного судна проекта 19619, строящегося по заказу Азербайджанского государственного каспийского морского

05.12.2007 «Транзас» поставит новую ЭКС лоцманам Швеции

Компания «Транзас» разработала электронно-картографическую систему (ЭКС) для лоцманов Navi-Pilot 4000, созданную для повышения безопасности лоцманской проводки путем оперативного представления достоверно

ФОРС - Центр разработки 659 11
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 29 7
Ростелеком 10077 6
МегаФон 9519 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9014 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1817 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13596 5
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 5
Yandex - Яндекс 8013 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1350 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 110 4
М2М телематика - НИС М2М 232 4
РТИ 146 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 167 3
Ниеншанц 122 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 37 3
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 2
SAP SE 5372 2
Microsoft Corporation 25014 2
Oracle Corporation 6793 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 2
Google LLC 12060 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 2
ESET - ESET Software 1138 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 2
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Питерская группа связистов 435 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 2
Электросвязь 268 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 75 7
ОСК - Красное Сормово 11 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 412 6
Palmali Shipping 6 6
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 4
Связной ГК 1375 4
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 4
Волгоградский судостроительный завод 6 4
Цезарь Сателлит 40 3
МКБ - Московский кредитный банк 600 3
BMW Group 461 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
Ямал СПГ 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1961 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 2
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 29 2
Газпром авиа 3 2
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 2
Окская судоверфь 4 2
eBay Inc 1627 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 469 1
Tesla Motors 415 1
Volvo Cars 253 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 406 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Airbnb 97 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Доброфлот 18 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 1
Teekay LNG 1 1
Евросеть 1412 1
Газпром ПАО 1380 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2783 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 11 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12376 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4688 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6168 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1252 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 37 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 88 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3279 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3226 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 332 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 412 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Минтранс РФ - Морская спасательная служба - Глобальный Морской Спасательно-Координационный Центр 1 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 763 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Российская палата судоходства - АСК - Ассоциация судоходных компаний - СОРОСС - Союз российских судовладельцев 3 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70126 37
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1444 34
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2908 20
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 33 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4721 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5770 16
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 31 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9948 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7104 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54691 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32762 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21702 12
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 413 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13138 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3899 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12608 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26469 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3157 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14209 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 6
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 421 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10806 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7750 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9084 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3944 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21472 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25162 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1693 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2286 6
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 791 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4243 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25370 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11990 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28536 5
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 673 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4384 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3872 5
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 21
Transas - Транс-Форс 15 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 13
Transas Navi-Sailor ECDIS - ЭКНИС 7 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 498 6
Microsoft Windows 2000 8665 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 487 4
Microsoft Windows 16084 4
Apple iPad 3894 2
Google Android 14438 2
Apple iOS 8053 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
NVision Барьер 695 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 248 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 24 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 898 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3381 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 594 1
Kaspersky OS 131 1
Apple - App Store 2960 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Яндекс.Навигатор 106 1
Apache Hadoop 443 1
Google Android Auto 41 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
Remoto 9 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 69 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 991 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Мужиков Николай 7 7
Осеевский Михаил 329 5
Гурко Александр 136 5
Лебедев Николай 4 4
Ермаков Валерий 133 3
Пономарёв Владимир 16 3
Михайлов Юрий 8 3
Гапешко Игорь 3 3
Калугин Сергей 168 2
Румянцева Ольга 62 2
Дмитриев Кирилл 112 2
Иванов Сергей 395 2
Кусков Денис 221 2
Урличич Юрий 52 2
Золочевский Иван 20 2
Васюков Григорий 14 2
Цуриков Игорь 3 2
Генералов Сергей 3 2
Секачев Владимир 2 2
Путин Владимир 3286 1
Усманов Алишер 301 1
Парфенов Игорь 51 1
Таврин Иван 119 1
Солдатенков Сергей 161 1
Шамолин Михаил 124 1
Holden David - Холден Дэвид 17 1
Потапов Александр 29 1
Самошкина Диана 33 1
Ткачук Лариса 53 1
Зенин Алексей 3 1
Сурков Владислав 73 1
Левашов Александр 90 1
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Мишустин Михаил 709 1
Галицкий Александр 107 1
Кудрин Алексей 124 1
Матвиенко Валентина 113 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 152182 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18156 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44799 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 13
Земля - планета Солнечной системы 10527 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2841 9
Европа 24482 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 794 8
Норвегия - Королевство 1819 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4040 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17745 7
Германия - Федеративная Республика 12844 7
Украина 7718 7
Турция - Турецкая республика 2448 7
Финляндия - Финляндская Республика 3636 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3171 6
Казахстан - Республика 5711 6
Швеция - Королевство 3654 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13463 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3004 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 97 5
Индия - Bharat 5598 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 4
Франция - Французская Республика 7937 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2578 4
Канада 4944 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 249 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 734 4
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 95 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7882 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 4
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 103 3
Беларусь - Белоруссия 5924 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2363 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 734 3
Сингапур - Республика 1886 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 613 3
Украина - Одесса 188 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19720 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53608 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30875 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5832 16
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 944 15
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2844 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6150 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8811 11
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 9
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 979 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3594 8
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7697 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16991 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2540 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6747 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50053 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 913 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10327 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25242 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5454 5
Аренда 2532 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3692 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5146 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11464 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4215 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8108 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1271 4
Энергетика - Energy - Energetically 5362 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14529 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1611 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5138 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10386 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 3
CNews Северо-Запад 24 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
News Corp - News Corporation 217 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11347 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
TAdviser - Центр выбора технологий 415 1
РИА Новости 959 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 3
ABI Research 234 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Frost & Sullivan 203 1
Рустелеком ТК 304 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 6
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 4
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 2
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 2
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 582 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 257 1
ТГУ - Томский государственный университет 199 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
Роскосмос РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 106 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 192 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
ЦНИИМФ - Центральный научно-исследовательский институт морского флота 1 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 59 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 11 1
СПГУВК ФГОУ ВПО - Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций 2 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Keio University - Университет Кэйо 30 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 20 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
РИФ - Российский Интернет Форум 86 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Земля из космоса 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Высокие технологии XXI века 78 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Навитех-Экспо 32 1
