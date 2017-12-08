Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор

«Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике ехнологии «Транзас», реализованные в концепции THESIS помогают в решении этих задач.Основой THESIS (Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions) является платформа, обеспечивающая вза

«Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ «Транзас» объявила об успешном проведении тестовых испытаний функциональной работоспособности технологических решений «е-Навигации». Это стало завершением второго этапа реализации проекта Национ

«Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global Компания «Транзас», разработчик инновационных решений на основе цифровых технологий, подписал соглашение о партнерстве с компанией Satcom Global, поставщиком глобальных спутниковых услуг для морской отра

«Транзас» и Japan Radio Company объявили о глобальном cтратегическом партнерстве «Транзас» и Japan Radio Company (JRC) объявили о заключении соглашения по стратегическому партнерству в области исследований, технологических разработок, дистрибуции и совместной реализации прое

«Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ Группа компаний «Транзас», производитель высокотехнологичного оборудования, программных приложений, интегрированных решений и сервисов на международном рынке морских информационных и навигационных технологий, п

«Транзас» оснастит радиооборудованием еще одно судно для «Ямал СПГ» «Транзас» объявил о подписании контракта на оснащение радионавигационным оборудованием еще одн

«Транзас» выпустил новую версию iPad-приложения для лоцманов Pilot Pro Компания «Транзас» выпустила новейшую версию Pilot Pro — приложения для iPad, предназначенного для профессиональных лоцманов и судоводителей. Об этом CNews сообщили в «Транзас». Обновленная версия

«Транзас» выпустил новую версию приложения iSailor Компания «Транзас» выпустила новейшую версию приложения iSailor – электронной картографической системы для интернет-планшетов и смартфонов. Обновленная iOS-версия популярной электронной картографической

Валерий Ермаков назначен гендиректором «Транзас» На должность генерального директора «Группы Транзас» назначен Валерий Ермаков. По словам Николая Лебедева, президента Группы «Транзас<

«Транзас» модернизировал навигационное оборудование, установленное на ледоколах «Росморпорта» Компания «Транзас» модернизировала навигационное оборудование, установленное на ледоколах ФГУП «Росморпорт», до последней версии ЭКНИС Navi-Sailor 4000. В рамках договора на судах была установлена новейш

«Транзас» вошел в состав некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Группа компаний «Транзас» присоединилась к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС», назначенному весной этого года постановлением правительства Российской Федерации федеральным сетевым оператором в сфере навигаци

«Транзас» ввела в эксплуатацию ПАК речной информационной системы «Днепр» Компания «Транзас» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса речной информационной системы на реке Днепр. Система входит в состав национальной речной информационной служ

«Группа Транзас» и «НИС» будут совместно продвигать навигационно-информационные решения на российском и зарубежном рынках Компания «Навигационно-информационные системы» («НИС») и «Группа Транзас» объединили усилия в целях модернизации транспортной инфраструктуры городов Российско

«Транзас» модернизирует электронно-картографические навигационные ИС на судах ВМФ Индии Компания Transas Marine Pacific приступила к модернизации электронно-картографических навигационных ин

«Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане Компания Transas Mediterranean подписала контракт с Управлением порта Абиджан на модернизацию ранее ус

В России создан геоинтерфейс Transas Globe информационного контекста - покрытия всего Земного шара детальными, не опосредованными картографическими условностями растровыми изображениями, интегрированными с глобальной цифровой моделью рельефа. Transas Globe предназначается не столько для просмотра собственно этого географического контекста, сколько для создания с его помощью разнообразной пользовательской информации, локализованной и

«Транзас» осуществил модернизацию СУДС Новороссийск Компания «Транзас» провела модернизацию двух радиотехнических постов «Пенай» и «Дооб» СУДС Новороссийск. В ходе модернизации на постах установлены модели радиолокационных станций датской фирмы Terma. Ант

«Транзас» приступила к разработке астрономического тренажера Специалисты компании «Транзас» приступили к разработке нового продукта - астрономического тренажёра. Окончание работ предварительно запланировано на конец второго квартала 2009 г. Астрономический тренажер предназнач

«Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново Группа компаний «Транзас» и ООО «ТТ-Инвест» заключили договор на поставку образовательного и развлекательного комплекса «Транс-Форс» в г. Иваново. Запуск комплекса запланирован на декабрь текущего года. Комплек

«Транзас» поставит тренажер для ATR-42 компании «ЮТэйр» Авиакомпания «ЮТэйр» подписала контракт с ЗАО «Транзас» на производство и поставку тренажера для иностранного воздушного судна ATR-42. Это первый опыт поставки отечественного тренажера для иностранного воздушного судна. ЗАО «Транзас»

«Транзас» поставил навигационный тренажер Университету водных коммуникаций Компания «Транзас» осуществила поставку многофункционального тренажерного класса NTPro 4000 для подготовки судоводителей в Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. В состав тр

«Транзас» подписал контракт с судостроительным заводом "Красное Сормово" Компания «Транзас» заключила контракт с нижегородским судостроительным заводом "Красное Сормово" (группа компаний МНП) на оснащение двух судов проекта 19619 для Каспийского морского пароходства Азербайдж

«Транзас» поставит системы навигации Simon Mokster Shipping Компания "Транзас" подписала контракт с Ярославским судостроительным заводом на поставку радионавигационного оборудования для двух судов-снабженцев проекта IMT 955 SBV - DE. Оба корпуса спроектированы IM

Компания «Транзас» интегрирует «Интеллект» Специалистами компании «Транзас» произведена частичная интеграция системы поддержки принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях (Crisis Management System, CMS ) с платформой «Интеллект» компании ITV. Тепе

«Транзас» поставит системы идентификации для Невы и Ладожского озера Компанией «Транзас» заключен договор на поставку оборудования Автоматической идентификационной системы (АИС) для ГБУ «Волго-Балт» на реке Неве и Ладожском озере. В ходе реализации планируется установка пя

«Транзас» оснастил танкер «Nasiba Zeynalova» Компания «Транзас» оснастила судно «Nasiba Zeynalova», принадлежащее турецкой судоходной компании Palmali Shipping, комплектом радионавигационного оборудования, средствами внутрисудовой связи, электронно

«Транзас» оборудовал последний сухогруз для Irinvestship Limited акт приема-сдачи четвёртого многоцелевого сухогруза типа «Хазар» проекта RSD19, построенного для Irinvestship Limited (Иран) на Волгоградском судостроительном заводе (Группа компаний МНП). Компания «Транзас» оснастила все суда проекта полным комплектом радионавигационного оборудования. В комплект поставки для сухогруза «Iran Torkaman» вошли электронно-картографическая система Navi-Sailor 3

«Транзас» защитит плавучее нефтехранилище «Лукойла» на Каспии Компания «Транзас» осуществила поставку акустической системы дальнего радиуса действия LRAD1000 на плавучее нефтехранилище компании «Лукойл» в рамках проекта промышленного освоения шельфового месторожден

ГК «Транзас» продолжит строительство сети комплексов «Транс-Форс» Строительство федеральной сети комплексов «Транс-Форс», принадлежащих группе компаний «Транзас», продолжается: «Транс-Форс» появится в Сургуте и Уфе. В апреле 2008 г. были подписаны соответствующие контракты. Строительство обоих комплексов происходит на условиях лицензионного сог

«Транзас» оснастил тренажерным комплексом норвежскую морскую школу В North Cape Maritime School (Хоннингсваг, Норвегия) состоялась официальная церемония открытия полномасштабного навигационного тренажера «Транзас». Реализация проекта с бюджетом 15 миллионов норвежских крон заняла полтора года. Тренажер, разработанный согласно требованиям DNV (класс А), состоит из главного мостика с семью проекто

«Транзас» оснастит сухогруз типа «Танаис» для Азово-Донского пароходства 17 марта компания «Транзас» подписала контракт с Волгоградским судостроительным заводом (группа компаний МНП) на оборудование головного сухогруза класса «Волго-Дон макс» типа «Танаис» проекта 007RSD07, строящегос

«Транзас» поставил СУДС для нефтяного терминала в Грузии Компания «Транзас» завершила работы по созданию СУДС нефтяного терминала в порту Кулеви, Грузия. В 2008

«Транзас» оснастит музей истории ВМФ образовательным комплексом ЗАО «Транзас», разработчик комплексов Транс-Форс, выиграло конкурс на проектирование, разработку, изготовление и поставку образовательного комплекса для музейно-мемориального комплекса истории ВМФ Р

«Транзас» поставит авиатренажёры для «Ильюшин финанс Ко» ЗАО «Транзас» реализует проект по разработке и поставке тренажёров для самолетов в соответствии с договором, который в конце 2007 года был заключен с компанией «Ильюшин финанс Ко» – крупнейшим росси

«Транзас» установит ИНС на Palmali Интегрированная навигационная система производства компании «Транзас», сертифицированная под Российский морской регистр, будет установлена на новых танкерах Palmali. 17 января 2007 года компания «Транзас», отечественный производитель систем навига

«Транзас» поставил навигационный тренажёр в МГА им. Ушакова 24 декабря 2007 года в Морской государственной академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) введён в строй навигационный тренажер с круговой визуализацией производства компании Транзас. Особенностью данного тренажера является цилиндрический экран с 360 градусами обзора, на который проецируется навигационная обстановка. Круговая визуализация позволяет создать более реа

В 2008 году «Транзас» оборудует суда компании «Новошип» ЭКНИС 2007 году Транзас оборудовал полноразмерными ЭКНИС(Электронная картографическая навигационная информационная система) четыре судна компании «Новошип», всего же в рамках контракта запланировано переоснаще

В порту Баутино введена в действие СУДС «Транзас» 19 декабря 2007 года в порту Баутино (республика Казахстан) была проведена Госкомиссия по приемке в эксплуатацию системы управления движением судов производства Транзас. Монтаж и пусконаладка программно-аппаратного комплекса были завершены 31 октября текущего года. Сертификация СУДС Баутино пройдет в 2008 году, после проведения испытаний системы и обуч

«Транзас» оборудует десятое судно проекта 19619 19 декабря 2007 года компания «Транзас» подписала контракт с ОАО «Завод Красное Сормово» (группа МНП) на оснащение очередного судна проекта 19619, строящегося по заказу Азербайджанского государственного каспийского морского