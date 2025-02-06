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Правительство РФ Военно-промышленная комиссия

Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия


06.02.2025 Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден 1
24.12.2024 Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны 1
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
31.10.2024 Началась процедура банкротства производителя трансформаторов, принадлежавшего «Роснано» 1
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи 1
31.08.2023 В России не хватает частот для сотовой связи: Минцифры нашло решение 1
19.10.2022 Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть 1
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона» 1
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1
10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано» 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 2
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 4
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
18.09.2020 Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
08.06.2020 Минпромторг хочет обнулить НДС для российской радиоэлектроники вопреки мнению Правительства. Аргументы 2
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 3
14.05.2020 Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 1
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
01.11.2019 Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке 1
21.12.2017 В Госдуме прошел «круглый стол» о развитии BIM-технологий 1
19.07.2017 В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ 1
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений 2
16.08.2016 Фирма «1С» проведет третий «Бизнес-форум 1С:ERP» в Москве 1
01.07.2016 ОПК готова поставить автобусы «Гемоэкспресс» для донорских операций в Казахстан и Белоруссию 1
27.06.2016 «Росэлектроника» ищет стратегических партнеров в сфере медицины 1
02.06.2016 «Ланит-Урал» в составе консорциума «Цифровое предприятие» представил импортонезависимую интеграционную платформу для ОПК 1
30.05.2016 «Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит» 1
15.04.2016 «РТ-Информ» участвует в создании «цифровых предприятий» 1
10.02.2016 ОПК представила проект ударного мультикоптерного комплекса на выставке «Роботизация Вооруженных Сил РФ» 1
29.09.2015 23 октября в Москве пройдет «Бизнес-форум 1С:ERP» 1
18.09.2015 «1С» приглашает на Бизнес-форум 1С:ERP 2015 1
06.07.2015 Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО 1

Публикаций - 88, упоминаний - 104

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1162 9
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 7
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 7
МегаФон 8888 5
АФК Система ПАО 1797 5
Ростелеком 9720 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1304 3
8246 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
Microsoft Corporation 24648 2
Qualcomm Technologies 1826 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Прогноз 1652 2
SAS Institute 973 2
РТИ 145 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 900 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Amazon Inc - Amazon.com 3006 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
OneWeb - WorldVU 36 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Honeywell 282 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 3
Газпром ПАО 1342 3
Связной ГК 1371 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 32 2
Почта России ПАО 2118 1
Tesla Motors 397 1
Boeing 1009 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Физприбор - Московский завод 8 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
SoftBank Group 259 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Ренталь 2 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Альфа-Банк 1774 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Альфа-Групп 697 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1858 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 10
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3338 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5454 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 442 3
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 54 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
НАИКС - Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве 2 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 22
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 6
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Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 868 6
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3024 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11085 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2943 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 4
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 4
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5375 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1123 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 321 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2700 3
DDR - Double data rate 2735 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2756 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1059 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1582 6
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4977 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 3
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
1С:ERP Управление предприятием 557 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 169 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 465 3
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 3
Linux OS 9983 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Реестр добросовестных экспортеров 199 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 720 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 1
НТЦ Модуль - NM Card - нейросетевой вычислитель 2 1
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 1
Honeywell APC - Honeywell Advanced Process Control - Honeywell Advanced Composites 3 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 1
Nvidia Jetson Xavier NX 13 1
Путин Владимир 3182 19
Борисов Юрий 117 14
Иванов Сергей 388 14
Рогозин Дмитрий 101 13
Путилин Владислав 14 11
Кузнецова Светлана 16 7
Трухманов Александр 9 7
Яфраков Михаил 9 7
Петросов Владимир 9 7
Данилова Марина 9 7
Ефанова Людмила 9 7
Чугунова Тамара 9 7
Шабурин Hиколай 9 7
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Перминов Анатолий 130 3
Фрадков Михаил 160 3
Мантуров Денис 106 3
Муравник Владимир 4 3
Бочкарев Олег 4 3
Нуралиев Борис 290 3
Катырин Сергей 13 3
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Мишустин Михаил 680 2
Никифоров Николай 1136 2
Евдокимов Андрей 82 2
Шарошкин Иван 2 2
Янковский Александр 4 2
Щеголев Игорь 698 2
Осыко Михаил 2 2
Балуевский Юрий 22 2
Московский Алексей 6 2
Бурутин Александр 5 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 19
Земля - планета Солнечной системы 10387 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 6
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14211 4
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 812 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 2
Германия - Федеративная Республика 12697 2
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Россия - УФО - Челябинская область 1217 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 3
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 2
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 103 1
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МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 164 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
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