Правительство РФ Военно-промышленная комиссия
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3182 19
|Борисов Юрий 117 14
|Иванов Сергей 388 14
|Рогозин Дмитрий 101 13
|Путилин Владислав 14 11
|Кузнецова Светлана 16 7
|Трухманов Александр 9 7
|Яфраков Михаил 9 7
|Петросов Владимир 9 7
|Данилова Марина 9 7
|Ефанова Людмила 9 7
|Чугунова Тамара 9 7
|Шабурин Hиколай 9 7
|Адамов Андрей 8 6
|Куликов Сергей 29 4
|Кириенко Сергей 149 4
|Чубайс Анатолий 212 3
|Чемезов Сергей 142 3
|Талыбов Азер 5 3
|Покровский Иван 118 3
|Зверев Андрей 59 3
|Собянин Сергей 385 3
|Перминов Анатолий 130 3
|Фрадков Михаил 160 3
|Мантуров Денис 106 3
|Муравник Владимир 4 3
|Бочкарев Олег 4 3
|Нуралиев Борис 290 3
|Катырин Сергей 13 3
|Урличич Юрий 52 3
|Мишустин Михаил 680 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Евдокимов Андрей 82 2
|Шарошкин Иван 2 2
|Янковский Александр 4 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Осыко Михаил 2 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Московский Алексей 6 2
|Бурутин Александр 5 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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