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В Правительстве сменился куратор микроэлектроники

Курировать микроэлектронику в Правительстве России вместо Юрия Борисова будет Денис Мантуров, которого 15 июля 2022 г. назначили заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли. Борисов, в свою очередь, займет должность гендиректора госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Обмен креслами

В Правительстве России сменился куратор отрасли микроэлектроники, теперь ею будет заниматься Денис Мантуров. Это произошло 15 июля 2022 г. — одновременно с тем, что Президент России Владимир Путин подписал указ о генеральном директоре госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос». Им он отправил в отставку Дмитрия Рогозина, пребывавшего на этом посту с 2018 г., и отдал управление организацией Юрию Борисову, который ранее курировал направление электроники в Правительстве. Указы опубликованы на сайте Кремля.

Дениса Мантурова в этот же день назначили заместителем председателя Правительства — министром промышленности и торговли. Указ вступает в силу со дня его подписания.

На сайте Правительства указаны отрасли, которые будет курировать Мантуров, среди них — радиоэлектроника, микроэлектроника, суперкомпьютерные технологии, фотоника.

Трудовая биография Дениса Мантурова

Денису Мантурову 53 года, он окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «социология», а в 1997 г. – аспирантуру МГУ. Также он обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ), а в 2006 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте России по специальности «юриспруденция». В 2022 г. он окончил докторантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы, став доктором экономических наук.

В 1990-х Мантуров работал в российско-индийской компании частных авиаперевозок «Аэрорепкон», в 1996 г. создал компанию «Белл лайн центр столичный», ставшую первым дилером сотового оператора «Билайн». Затем он был заместителем гендиректора Улан-Удэнского авиационного завода, коммерческим директором Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля. замглавы «Госинкора» и гендиректором ОПК «Оборонпром».

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Денис Мантуров будет совмещать две должности

Первую должность в правительстве он получил в 2007 г., когда стал заместителем министра промышленности и энергетики, а затем замминистра промышленности и торговли. С 2012 г. Мантуров занимал пост главы Минпромторга, а 12 июля 2022 г. после подписания Президентом указа об увеличении числа заместителей премьер-министра России с 10 до 11, стал еще и вице-премьером. Сейчас он будет совмещать две должности. При этом 14 июля 2022 г. число вице-премьеров снова было сокращено до 10.

Трудовой путь Юрия Борисова

До 2021 г. микроэлектронику в Правительстве в качестве вице-премьера курировал Юрий Борисов. 65-летний Борисов — выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень доктора технических наук, заведует кафедрой электроники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». С 1998 по 2004 гг. Борисов возглавлял научно-технический центр «Модуль», затем был начальником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности.

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Затем Борисов занимал посты замглавы Минпромторга, первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и замглавы Минобороны. С мая 2018 г. — вице-премьер.

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В марте 2021 г. Юрий Борисов лишился части полномочий

В марте 2021 г. часть смежных полномочий – по формированию долгосрочного спроса на продукцию отечественной гражданской радиоэлектронной промышленности — была возложена на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он стал отвечать за приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники, в частности следил за реализацией дорожной карты, в рамках которой определяются сквозные проекты и отбираются «якорные» заказчики — крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми Правительство собирается заключать соглашения.

Остальные функции в сфере развития российской радиоэлектроники, производства и разработки продукции, до сих пор оставались в ведении Юрия Борисова, вместе с ОПК и космосом.

Анжела Патракова

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