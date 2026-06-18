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Ростех Вертолеты России У-УАЗ Улан-Удэнский авиационный завод

Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.06.2026 У-УАЗ внедрил на складе прозрачную систему контроля и мотивации персонала на базе Axelot WMS 2
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1
01.10.2018 IoT World Summit Russia 1
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux 1
27.02.2017 «РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux 1
26.10.2016 «РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем 1
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России» 1
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома» 1
11.02.2016 «Вертолеты России» переходят с Windows на Linux и с Cisco на «Булат» 1
16.05.2014 В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год 1
03.10.2011 Холдинг «Вертолеты России» реформирует закупочную деятельность 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 6
Ростех - РТ-Информ 147 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2946 3
Huawei 4491 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 283 1
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 1
Ростелеком 10842 1
Dell EMC 5164 1
Cisco Systems 5345 1
Microsoft Corporation 25670 1
9463 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 1
Selectel - Селектел 523 1
Neoflex - Неофлекс 254 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 137 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 220 1
Moxa - Моха 34 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 1
Ростех - КРЭТ - РПЗ - Раменский приборостроительный завод 9 1
ИнфоПро ГК - InfoPro 4 1
Ростелеком - Булат НИЦ 50 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 43 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 219 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
Интерсвязь 28 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
Ростех - Вертолеты России 180 10
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 7
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 5
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 2
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 2
Ростех - Вертолеты России - ВСК - Вертолетная сервисная компания 6 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 29 2
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 4 1
Западный центр судостроения - ВСЗ - Выборгский судостроительный завод 4 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Ростех - Вертолеты России - СМПП - Ступинское машиностроительное производственное предприятие 3 1
Агросила сельскохозяйственный холдинг 1 1
Monsanto 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3124 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
Petronas 6 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Миррико - Mirrico 9 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 10 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ББТ - Балтийский Балкерный Терминал 1 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 2
Мэрия города Иннополис 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3796 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3178 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2302 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4921 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 512 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63907 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27964 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25046 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33047 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12686 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12030 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35609 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2030 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10522 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22350 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7034 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8540 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8115 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4331 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4721 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 1
Стандартизация - Standardization 2320 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3600 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2311 1
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2843 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9769 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21472 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3872 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2023 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5177 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1808 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12903 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12659 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34188 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2370 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7769 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3173 1
Linux OS 11391 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 308 3
Microsoft Windows 16763 2
Axelot WMS - Axelot YMS 83 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 564 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 706 1
Microsoft Outlook 1498 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1826 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 183 1
CUPS - Common Unix Printing System 25 1
Samba 160 1
Citrix XenServer 94 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
Газизов Камиль 68 3
Носов Михаил 18 2
Литвинов Александр 2 1
Савенков Алексей 1 1
Rashid Sharul - Рашид Шаруль 1 1
Путин Владимир 3442 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Хайруллин Айрат 108 1
Борисов Юрий 122 1
Петров Дмитрий 77 1
Мантуров Денис 124 1
Рогозин Дмитрий 104 1
Григорьева Людмила 2 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
Шагалеев Руслан 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 164123 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 7
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 279 5
Индия - Bharat 5831 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54377 1
Европа 24890 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1419 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3404 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13747 1
Южная Корея - Республика 7003 1
Азия - Азиатский регион 5879 1
Сингапур - Республика 1939 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 666 1
Испания - Королевство 3816 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 1
Малайзия 915 1
Южная Корея - Сеул 374 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 127 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 113 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 680 7
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6126 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6097 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3930 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6647 1
Аудит - аудиторский услуги 3366 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2489 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11346 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5693 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1641 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3533 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3362 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33268 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8751 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 329 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 482 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 224 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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