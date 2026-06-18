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Ростех Вертолеты России У-УАЗ Улан-Удэнский авиационный завод
СОБЫТИЯ
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Газизов Камиль 68 3
|Носов Михаил 18 2
|Литвинов Александр 2 1
|Савенков Алексей 1 1
|Rashid Sharul - Рашид Шаруль 1 1
|Путин Владимир 3442 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Борисов Юрий 122 1
|Петров Дмитрий 77 1
|Мантуров Денис 124 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Григорьева Людмила 2 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 2 1
|Шагалеев Руслан 8 1
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