Ростелеком Булат НИЦ

Ростелеком - Булат НИЦ

Российская компания «БУЛАТ» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты. «БУЛАТ» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

СОБЫТИЯ

10.12.2025 Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 г. построены на отечественном оборудовании 2
12.11.2025 В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson 2
06.11.2025 В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE 1
21.10.2025 Рунет укрепляет суверенитет: инфраструктура доменных зон переводится на российские серверы 1
16.10.2025 Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования 1
04.09.2025 Минпромторг подтвердил российское происхождение коммутаторов «Ростелекома» 1
27.08.2025 Пять первых базовых станций связи от отечественной компании «Булат» запущены в отдаленных уголках Пермского края 1
14.08.2025 «Ростелеком» построил социальную мобильную связь на отечественных решениях в 11 селах Дагестана 1
10.06.2025 Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти 1
02.06.2025 Т2 показала комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети 1
10.04.2025 В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G 1
22.11.2024 Россиян все-таки допустят до 5G. Операторам могут дать льготные кредиты на строительство сетей нового поколения, но лишь в 16 городах 1
04.09.2024 Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии 6
21.05.2024 «Ростелеком» представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE 1
14.02.2024 «Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года 1
13.02.2024 Компания «Булат» получила положительные результаты тестирования прототипа отечественной базовой станции GSM/LTE 1
18.07.2023 Россияне выпустили дешевый лазерный принтер с супернизкой стоимостью печати 1
31.05.2023 «Ростелеком» заполучил контроль над производителем телеком-оборудования, из которого только что вышел «Ростех» 1
30.05.2023 «Ростелеком» займется производством видеокамер, роутеров и маршрутизаторов 1
15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха» 4
03.05.2023 Власти оштрафовали системообразующее ИТ-предприятие на 80 миллионов. «Ростех» вышел из числа совладельцев через три дня 6
14.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» включен в перечень системообразующих предприятий России 1
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 4
01.04.2022 «Булат» концерна «Автоматика» вошел в реестр ИТ-компаний 3
10.03.2022 Концерн «Автоматика» подтвердил российское происхождение интеллектуального счетчика электроэнергии «Булат-32» 2
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии 4
25.09.2020 «Автоматика» представила высокопроизводительное оборудование для сетей связи 2
23.08.2019 «МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei 2
31.05.2019 Сергей Хрупов -

Сегодня приоритет создания и наличия команды пассионариев гораздо выше

 1
14.05.2019 Выбраны производители смартфонов на российской ОС для чиновников 2
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 2
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 1
19.01.2017 «Эльбрусы» станут основой антишпионского ИКТ-решения «Ростеха» 2
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома» 2
10.06.2016 В России создали собственную СХД 7
07.06.2016 ОПК представила новое телеком-оборудование для построения доверенных сетей связи 2
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1

Публикаций - 39, упоминаний - 76

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 18
Huawei 4221 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 7
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14227 7
Ростех - РТ-Информ 143 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 6
МТС - Иртея 78 5
Ростех - Автоматика Концерн 1744 5
Qtech - Кьютэк 182 5
Intel Corporation 12541 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
МегаФон 9894 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 3
ИКС 392 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 3
Infinera 36 2
Coriant 17 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 57 2
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 2
Крок - Croc 1814 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
Т8 НТЦ 104 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Сател 163 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Ростех - Вертолеты России 175 4
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 2
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 10 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 1 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Газпром ПАО 1416 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
Вотрон 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5231 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Linux Foundation 189 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23167 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73177 19
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3287 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31964 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4007 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9314 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57357 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28943 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13065 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25544 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34016 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26084 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25701 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14891 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Видеокамера - Camcorder 2326 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 964 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6688 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8783 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2055 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 5
НТР - Новые телеком-решения 33 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 167 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 2
Citrix XenServer 94 2
Linux OS 10896 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 2
Microsoft Windows 16328 2
Jinga Joy 4 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Microsoft Windows 11 712 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
FreePik 1435 1
Ростелеком - РТТ НПО - RTSW Ethernet-коммутатор 1 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 287 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 22 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 1
Комаров Александр 23 7
Осеевский Михаил 332 4
Ерошок Иван 3 3
Моторко Андрей 72 3
Кимяшова Екатерина 2 2
Покровский Иван 132 2
Копосов Максим 73 2
Заботкин Алексей 8 1
Хозин Леонид 11 1
Кузин Сергей 13 1
Козаченко Игорь 2 1
Шелепова Виктория 2 1
Сенатская Ирина 4 1
Салтыков Николай 1 1
Нуриев Тофик 1 1
Ромодина Татьяна 1 1
Спицына Ирина 1 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Сергеев Сергей 161 1
Кабанов Владимир 178 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Хрупов Сергей 5 1
Изумрудов Олег 41 1
Легостаева Светлана 96 1
Черфас Денис 4 1
Газизов Камиль 67 1
Якунин Александр 49 1
Булатов Дмитрий 3 1
Набиуллина Эльвира 110 1
Мальков Алексей 9 1
Дмитриев Алексей 63 1
Логинов Александр 47 1
Торбахов Александр 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 156840 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18210 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18568 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45707 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 3
Япония 13547 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
Европа 24634 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 2
Украина 7793 2
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 46 1
Ирландия - Республика 1025 1
Польша - Республика 2001 1
Китай - Тайвань 4136 1
Нидерланды 3631 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8113 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 223 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 1
Швеция - Королевство 3715 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Казахстан - Республика 5792 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1243 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55025 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5309 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31903 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6366 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10297 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Английский язык 6876 2
Список системообразующих предприятий РФ 312 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17406 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Льготы - Льготные кредиты 155 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25997 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15119 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10532 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Физика - Physics - область естествознания 2835 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Ведомости 1233 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406127, в очереди разбора - 733479.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

