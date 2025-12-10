Ростелеком - Булат НИЦ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Российская компания «БУЛАТ» разрабатывает и производит высокотехнологичное инфраструктурное оборудование для построения телекоммуникационных и ИТ-систем, а также внедряет под ключ интеграционные проекты. «БУЛАТ» создает базис для реализации общенациональной программы импортозамещения в госструктурах, сфере образования и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также работает над другими инфраструктурными задачами в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
