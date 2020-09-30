Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, и «Булат», быстрорастущий российский дизайн-центр оборудования для цифровой экономики, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании объединяют усилия для развития отечественного производства устройств интернета вещей, в частности, приборов учета электроэнергии, тепла и природного газа.

«Имеющиеся мощности "Микрона" позволяют производить ряд компонентов для устройств интернета вещей. В сотрудничестве с "Булатом" мы планируем развивать линейку интеллектуальных приборов учета для применения в промышленных системах IoT», – отметила генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

«Повышение уровня локализации компонентной базы наших изделий, максимальное использование новейших отечественных разработок являются магистральным направлением развития нашей компании. Расширение промышленной кооперации с ведущими российскими компаниями – наш главный приоритет на этом пути», – сказал директор департамента перспективных проектов компании «Булат» Сергей Сергеев.

В периметр соглашения входит реализация технической политики по унификации изделий, создание дорожной карты по разработке и внедрению в производство новых отечественных изделий; предоставление информации о производимых и разрабатываемых изделиях (в том числе модели элементов для использования в САПР); привлечение организаций фундаментальной и прикладной науки в области физики материалов и полупроводников, предприятий радиоэлектронной промышленности по вопросам учета требований «Булата» при планировании исследований, разработки и производства новых изделий.

По условиям соглашения компании совместно определяют перечень электронной компонентной базы «Микрона» для применения в существующей линейке оборудования «Булат», в том числе интеллектуальных счетчиков «Булат-32» с целью импортозамещения.

Первый прототип интеллектуального счетчика электрической энергии «Булат-24» на отечественном микроконтроллере представлен в демо-зоне «Элемента» на VI международном форуме «Микроэлектроника 2020», который проходит с 28 сентября по 3 октября 2020 г.

Отечественная компонентная база – основа технологической независимости и информационной безопасности страны в условиях цифровой трансформации экономики и общества. Развитие устройств и систем на основе отечественной ЭКБ является одним из ключевых направлений стратегии развития РЭП.

Другие материалы рубрики

Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов

Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника

Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров

В России на базе чипов Nvidia создали сервер для улучшения видео на лету

Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан

Рынок процессоров для смартфонов рухнул на четверть и замер в ожидании тотального передела

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Техноблог

Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра