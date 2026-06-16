Индексная книга (каталог) CNews*
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Микроэлектроника международный форум
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 25
Микроэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
|Шпак Василий 279 8
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Евдокимов Андрей 95 2
|Кондрашов Захар 5 1
|Андреев Валерий 25 1
|Горшков Александр 16 1
|Воробьев Антон 7 1
|Семенов Михаил 41 1
|Бычков Игнат 3 1
|Панчул Юрий 1 1
|Бормашов Виталий 1 1
|Кудинов Антон 2 1
|Дзодзикова Фатима 3 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Иванов Олег 153 1
|Чубайс Анатолий 222 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Паршин Максим 323 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Титов Борис 64 1
|Трушкин Константин 60 1
|Махсон Михаил 14 1
|Бочаров Олег 28 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Иванова Елена 83 1
|Грищенков Александр 17 1
|Свинаренко Андрей 15 1
|Копосов Максим 74 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Данцев Олег 4 1
|Асланян Сергей 104 1
|Покровский Иван 136 1
|Сорокин Павел 9 1
|Смирнов Павел 48 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Фролов Денис 73 1
|Манасуев Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.