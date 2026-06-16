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Индексная книга (каталог) CNews*
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Микроэлектроника международный форум

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Власти ввели балльную систему для признания российским оборудования по производству чипов 1
16.03.2026 В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем 1
13.11.2025 Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства 1
14.10.2025 Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса 1
29.09.2025 Российскую силовую электронику будут делать на кремниевых пластинах из Китая. Отечественные могут появиться позже 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
11.10.2023 Российская микроэлектроника перейдет на топологию 28 нм. Много это или мало? 1
10.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в 2023 г. в России ожидается 20% прирост производства электроники 1
28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
06.10.2022 Власти зальют миллиардами серийный выпуск российских ноутбуков, смартфонов, планшетов и ПК 1
13.09.2022 Российскую электронику оживят по-новому. Стратегия воскрешения почти готова 1
20.01.2021 Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов 1
30.10.2020 «Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО 2
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 2
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 1
30.09.2020 «Микрон» и «Булат» выпустят первый российский интеллектуальный счетчик электроэнергии 1
30.09.2020 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс» 1
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 1
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 2
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 1
03.12.2010 Консолидированная выручка «Ситроникса» выросла за девять месяцев 2010 г. на 9% 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Микроэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Intel Corporation 12811 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 2
РТИ Микроэлектроника 20 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 10 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 37 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 36 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 15 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 24 1
Овен 25 1
Планар НПО 25 1
Кремниевые пластины 12 1
Samsung Electronics 11065 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25775 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Чип и Дип 12 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 11
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
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Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 4
Linux OS 11533 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 2
Linux - Debian GNU 567 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 13 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 20 1
ИВК Крипто СКЗИ - средство криптографической защиты 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
FreePik 1841 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 17 1
Nagios 18 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 37 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Шпак Василий 279 8
Опанасенко Всеволод 139 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
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Кондрашов Захар 5 1
Андреев Валерий 25 1
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Воробьев Антон 7 1
Семенов Михаил 41 1
Бычков Игнат 3 1
Панчул Юрий 1 1
Бормашов Виталий 1 1
Кудинов Антон 2 1
Дзодзикова Фатима 3 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Шадаев Максут 1210 1
Иванов Олег 153 1
Чубайс Анатолий 222 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Паршин Максим 323 1
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Титов Борис 64 1
Трушкин Константин 60 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
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Азия - Азиатский регион 5920 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Английский язык 7030 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
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Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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