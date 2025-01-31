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Бычков Игнат



31.01.2025 В России начинается серийный выпуск контроллера на процессорах «Эльбрус» для критической инфраструктуры 1
13.06.2024 «Ростех» разработал самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса» 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бычков Игнат и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
8235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1255 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1825 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 124 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9292 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 444 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6047 1
DDR - Double data rate 2730 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3822 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9994 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14401 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7886 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5307 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 35 1
Трушкин Константин 58 1
Воробьев Антон 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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