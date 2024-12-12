Воробьев Антон
Воробьев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 131 4
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Google Russia - Гугл Россия 178 1
|SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
|GitHub 814 1
|Alphabet 130 1
|Google LLC 11775 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|1С 8213 1
|Зельдец Игорь 22 1
|Трушкин Константин 58 1
|Бычков Игнат 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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