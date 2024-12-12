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Воробьев Антон



12.12.2024 «К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ 1
29.11.2024 «К2Тех» и O2Consulting сосредоточатся на изучении и популяризации лучших практик применения ИИ для бизнеса 1
02.07.2024 «К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic 1
31.05.2024 «К2Тех» и SILA Union подписали соглашение о партнерстве 1
14.01.2022 Впервые раскрыты реальные доходы Google в России 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Воробьев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 131 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
GitHub 814 1
Alphabet 130 1
Google LLC 11775 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Yandex - Яндекс 7340 1
8213 1
O2 Consulting - O2Consulting 12 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 124 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
DDR - Double data rate 2730 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Android 13994 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Google Gmail 946 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 1
Зельдец Игорь 22 1
Трушкин Константин 58 1
Бычков Игнат 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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