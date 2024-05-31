«К2Тех» и SILA Union подписали соглашение о партнерстве

Компании «К2Тех», участник ИТ-рынка в сфере системной интеграции, и SILA Union, разработчик решения по моделированию бизнес-архитектуры, стали технологическими партнерами. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

С помощью программного обеспечения SILA Union создается цифровой двойник компании-заказчика, отражающий ее деятельность в различных взаимосвязанных плоскостях: бизнес-процессы, организационная структура, ИТ-архитектура, стратегия, KPI, риски, регламенты. Цифровой двойник на базе ПО SILA Union обеспечивает поддержку полного цикла совершенствования организации на всех этапах — проектирование, мониторинг, автоматизация в единой информационной среде, помогая повышать эффективность бизнеса, снижать затраты и принимать обоснованные стратегические решения. Решение включено в реестр российского ПО и соответствует требованиям по защите конфиденциальной информации.

«К2Тех планирует реализовывать проекты по внедрению цифровых двойников на базе ПО SILA Union для увеличения эффективности процессов мониторинга, анализа и прогнозирования. В результате это позволит принимать более эффективные управленческие решения и повысит производительность компаний в химической, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности, в секторах энергетики, машиностроения, финсектора, ритейла и других ключевых отраслях России. Партнерство К2Тех и SILA Union даст возможность ускорить и упростить процесс внедрения цифровых двойников, в том числе адаптировать решения SILA Union под запросы заказчиков, обеспечивать бесшовную миграцию на ПО вендора, его совместимость с имеющимися системами и сервисную поддержку после внедрения», – сказал Игорь Зельдец, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех».

«Партнерство с «К2Тех» позволит реализовать еще большее количество масштабных и серьезных проектов. Благодаря многолетнему опыту интегратора новые компании-заказчики получат мощную поддержку для реализации множества различных задач от моделирования бизнес- и ИТ-архитектуры компании до проектирования СМК на базе единой цифровой среды SILA Union», – отметила Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union.

«Направление разработки цифровых двойников – один из наиболее перспективных способов оптимизации бизнес-процессов. Особенно ценной для нас является универсальность и глубина функциональных возможностей решения SILA Union, как с точки зрения встроенных инструментов, так и отсутствия конкретной отраслевой принадлежности», – сказал Антон Воробьев, руководитель направления «Инновационные решения» «К2Тех».

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ООО «СИЛА Юнион» – российская компания-разработчик одноименного программного продукта SILA Union для моделирования бизнес-процессов, бизнес- и ИТ-архитектуры, стратегического управления, управления орг.изменениями, построения цифрового двойника организация и комплексного проектирования цифровой трансформации.

«К2Тех» – участник ИТ-рынка в сфере системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 17 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.