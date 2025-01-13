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Зельдец Игорь



13.01.2025 ИТ-решения и технологии 2024, которые будут актуальны и в 2025 1
Рынок ИТ: итоги 2023 2
25.09.2024 Только 22% промышленных компаний заместили ПО для работы с данными более чем на 70% 1
13.09.2024 «К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой 1
12.08.2024 «К2Тех» присоединилась к ассоциации «ФинТех» 1
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

 1
31.05.2024 «К2Тех» и SILA Union подписали соглашение о партнерстве 1
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.05.2024 «К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний 1
13.05.2024 «КуйбышевАзот» перевел критические бизнес-процессы на российскую ERP-систему «1С» 1
29.03.2024 Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех» 1
06.02.2024 «ГалоПолимер» переводит производственные процессы на отечественную цифровую платформу 1
20.12.2023 Химики получили карту с цифровыми решениями задач отрасли 3
06.12.2023 Исследование «К2тех»: только у 13% российских компаний есть четкий план по импортозамещению 1
22.11.2023 ОЭЗ «Алабуга» и «К2тех» создали дата-центр и модернизировали сеть Wi-Fi для резидентов особой экономической зоны 1
11.01.2022 «Крок» представила чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП 1
08.12.2021 Промышленные предприятия заморозили цифровизацию на время пандемии 1
08.12.2021 Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г. 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Зельдец Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 130 15
Крок - Croc 1777 7
Softline - Софтлайн 2810 4
8213 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 4
SAP SE 5276 3
Oracle Corporation 6687 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Ланит Интеграция 190 3
Microsoft Corporation 24624 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Цифра ГК 2426 2
НАГ - NAG 12 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
ИКС 318 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
Orion soft - Орион софт - 103 2
Cisco Systems 5114 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
SAS Institute 971 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 23 1
AT&T Inc 1679 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
Сонет 169 1
SoftwareONE Group 105 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ГалоПолимер 8 5
КуйбышевАзот 16 4
Газпром нефть 618 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 226 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Транснефть 299 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Daikin Industries 46 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис 4 1
ФосАгро 126 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Росхимреактив 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Управляемость - Manageability 1731 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 90 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 3
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
Умные платформы 1682 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 77 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
1С:Корпорация 48 1
IVA Connect 33 1
ХайТэк - ВКурсе 21 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
IVA GPT 13 1
IVA MS - система управления и мониторинга 6 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 15 1
Милых Валерий 7 5
Сварник Павел 19 3
Кондаков Сергей 4 2
Шуткина Юлия 15 2
Яшин Андрей 12 2
Маковский Максим 14 2
Захаров Владимир 22 2
Песков Дмитрий 106 1
Гольцов Александр 77 1
Сараев Александр 6 1
Воробьев Валерий 9 1
Бондаренко Юрий 2 1
Томлянович Степан 6 1
Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
Иванов Сергей 388 1
Заикин Андрей 30 1
Кузнецов Артем 12 1
Чемашкин Федор 2 1
Тимофеев Александр 16 1
Иванов Виктор 21 1
Герасименко Александр 6 1
Николаев Сергей 14 1
Телевинов Сергей 16 1
Комаровский Павел 3 1
Санин Александр 30 1
Гук Андрей 33 1
Силкина Елена 15 1
Воробьев Антон 6 1
Тимофеев Кирилл 6 1
Семенкин Максим 8 1
Григорьев Максим 43 1
Рудов Антон 10 1
Жданеев Олег 1 1
Ксензик Николай 1 1
Пестунов Александр 6 1
Шишкин Андрей 12 1
Власюк Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Япония 13282 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Южная 850 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 1
Тихий океан - Океания 76 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Канада 4881 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 38 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 2
Химическая промышленность - Chemical industry 272 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Типография - полиграфическое производственное предприятие 131 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Металлообработка 42 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 199 1
Made in China - Сделано в Китае 33 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
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Markets&Markets Research 112 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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