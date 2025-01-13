Зельдец Игорь
Зельдец Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Милых Валерий 7 5
|Сварник Павел 19 3
|Кондаков Сергей 4 2
|Шуткина Юлия 15 2
|Яшин Андрей 12 2
|Маковский Максим 14 2
|Захаров Владимир 22 2
|Песков Дмитрий 106 1
|Гольцов Александр 77 1
|Сараев Александр 6 1
|Воробьев Валерий 9 1
|Бондаренко Юрий 2 1
|Томлянович Степан 6 1
|Vopat Matthew - Вопат Мэтью 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Заикин Андрей 30 1
|Кузнецов Артем 12 1
|Чемашкин Федор 2 1
|Тимофеев Александр 16 1
|Иванов Виктор 21 1
|Герасименко Александр 6 1
|Николаев Сергей 14 1
|Телевинов Сергей 16 1
|Комаровский Павел 3 1
|Санин Александр 30 1
|Гук Андрей 33 1
|Силкина Елена 15 1
|Воробьев Антон 6 1
|Тимофеев Кирилл 6 1
|Семенкин Максим 8 1
|Григорьев Максим 43 1
|Рудов Антон 10 1
|Жданеев Олег 1 1
|Ксензик Николай 1 1
|Пестунов Александр 6 1
|Шишкин Андрей 12 1
|Власюк Максим 8 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
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