ОЭЗ «Алабуга» и «К2тех» создали дата-центр и модернизировали сеть Wi-Fi для резидентов особой экономической зоны

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» завершила пилотный проект по миграции и модернизации инфраструктуры. Ранее резиденты получали телеком-сервисы (интернет, телефонию) из собственного дата-центра и серверного помещения «Алабуги», однако ОЭЗ развивается, резиденты потребляют все больше вычислительных мощностей, поэтому инфраструктуру требовалось усилить. Кроме того, нужно было развернуть ИТ-инфраструктуру в России, чтобы обеспечить ее надежность и бесперебойность в независимости от внешних факторов, а также непрерывность работы сервисов.

Для реализации проекта были привлечены эксперты ИТ-компании «К2тех». На стадии планирования специалисты провели обследование сети передачи данных и спроектировали решение на западном ПО, однако после ухода из России иностранных вендоров было принято решение выполнить проект на базе технологий российских и китайских производителей. Комплекс решений, внедренных после перепроектирования, позволил повысить пропускную способность сети с 1 Гбит до 10 Гбит и скорость предоставляемых сервисов для пользователей в 5-6 раз.

Сетевое оборудование из серверного помещения и ЦОД перенесли в новый, более крупный дата-центр, откуда ОЭЗ предоставляет услуги доступа в интернет и телефонии. Отказоустойчивая архитектура сети передачи данных соединила поселок «Три медведя», где проживают сотрудники предприятий, и стратегически важные объекты ОЭЗ. Тем самым, между объектами, которые пользуются корпоративной сетью Wi-Fi, скорость передачи данных была увеличена до 4 раз, а возможность расширения зоны покрытия заложена по умолчанию.

При создании инженерной инфраструктуры ЦОДа внедрили архитектурные и объемно-планировочные решения дата-центра и систему монтажных конструктивов; систему гарантированного и бесперебойного питания; систему кондиционирования и вентиляции мощностью 140 кВт; структурированную кабельную систему и оптические линии связи; автоматическую установку газового пожаротушения; систему технических средств охраны и оповещения; систему мониторинга микроклимата и инженерных систем ЦОДа.

Также была введена в эксплуатацию серверная ферма из 24 хостов виртуализации, которые обеспечивают необходимыми вычислительными мощностями всю ОЭЗ.

Следующим шагом «К2тех» настроил беспроводную сеть с авторизацией через гостевой портал, отвечающий требованиям регуляторов в части обеспечения информационной безопасности. Модернизированной сетью Wi-Fi пользуются все резиденты ОЭЗ — сотрудники производственных компаний, а также жители близлежащих жилых микрорайонов. Команда ОЭЗ совместно с ИТ-партнером провела пилоты по использованию разных систем телефонии, по результатам которых оптимальным решением команда определила российского вендора Flat Software. Решение позволило сохранить привычные пользователям виды обслуживания и качество связи. Резиденты были переведены в новый ландшафт, в котором была обеспечена возможность получения «белых» IP-адресов с сетевого оборудования ОЭЗ.

Финальным этапом проекта стал монтаж вычислительного оборудования в новом ЦОДе и внедрение программной ИТ-инфраструктуры, спроектированной на базе 10 продуктов российских производителей.

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Для безопасного управления средой виртуализации специалисты «К2тех» выбрали платформу zVirt от отечественного разработчика Orion soft, а также интегрировали ее с системой резервного копирования и восстановления данных «Кибер бэкап». В качестве альтернативы Microsoft Active Directory была развернута система управления службой каталогов ALD Pro на ОС Astra Linux. Внедрение командой «К2тех» ALD Pro в инфраструктуру «Алабуги» стало одной из первых инсталляций российского продукта на рынке. Для замещения почтовой службы MS Exchange была выбрана отечественная CommuniGate Pro с клиентским приложением SamoWare. Альтернативой MS Office выступил офисный пакет «Р7-Офис». Графический редактор MS Visio заменили на «Автограф». Кроме того, в рамках проекта требовалось внедрение системы виртуализации рабочих мест с возможностью поддержки графических ускорителей, для чего была выбрана платформа VDI Termidesk.

Безопасность ИТ-ландшафта обеспечивается за счет двух пар межсетевых экранов, которые позволяют изолировать нежелательный трафик или приложения, а также предоставить безопасный доступ к локальным сервисам из любой точки интернета.

«Большая часть наших резидентов — это высокотехнологичные производственные компании, перед которыми стоит важнейшая задача в масштабах всей страны — создание импортозамещенной продукции для разных отраслей промышленности. От того, в каких условиях ведется проектная деятельность, зависит результат их работы, поэтому требования к качеству внутренних сервисов и инфраструктуре ОЭЗ очень высоки. Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень услуг и скорость их предоставления, мы приняли решение о модернизации инфраструктуры. Мы смотрим в перспективу, поэтому реализовали инфраструктурный проект на базе современных и надежных ИТ-решений, в которых будем уверены на протяжении всего срока эксплуатации. Важно, что в процессе реализации проекта вендоры шли навстречу в части доработки некоторых опций. В этом несомненное преимущество от работы с российскими производителями», — сказал Артем Кузнецов, старший архитектор ИТ-инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга»

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В результате реализации проекта небольшая серверная ОЭЗ превратилась в полноценный мощный ЦОД мощностью около 220кВт. Развернутая ИТ-инфраструктура рассчитана на 1,5 тыс. пользователей с возможностью дальнейшего масштабирования. В ближайших планах «Алабуги» — расширение инфраструктуры еще на 3 тыс. пользователей, и до 10 тыс. в перспективе.

«В условиях, когда западные компании ушли из России, в промышленности возрос запрос на проекты по локализации ИT-инфраструктуры. Важнейшая задача производственных предприятий сегодня — не просто перейти на отечественные продукты, но создать устойчивую управляемую инфраструктуру. Каждый проект, который мы реализуем, имеет свою уникальную стратегию, к реализации которой мы подходим комплексно. Нам важно не просто интегрировать ИТ-решение, но и убедиться, что софт не изолирован от бизнеса, что он интегрирован в деятельность заказчика и приносит запланированные эффекты», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2тех» Игорь Зельдец.