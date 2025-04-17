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Кондаков Сергей



17.04.2025 Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
01.08.2011 «Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС 1
13.04.2009 В «Оптиме» новое назначение 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Кондаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2923 2
Крок - Croc 1782 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
SAP SE 5317 1
Cisco Systems 5143 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Microsoft Corporation 24781 1
Intel Corporation 12269 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Oracle Corporation 6749 1
SAS Institute 983 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
AT&T Inc 1683 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Цифра ГК 2456 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
НАГ - NAG 19 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
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Wings Solutions - Вингс 8 1
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Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
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Siemens AG - Siemens Group 2599 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 52 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Теко НПК 430 1
Газпром нефть 633 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Татнефть 229 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Транснефть 306 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Daikin Industries 46 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1546 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5907 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2916 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5044 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3482 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1315 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 134 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
IoT Analytics 4 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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