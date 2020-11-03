Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситроникс ИТ
Ситроникс Информационные Технологии
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Публикаций - 146, упоминаний - 303
Ситроникс ИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Сушкевич Антон 56 9
|Малофеев Константин 98 8
|Глотов Алексей 24 8
|Тараба Дмитрий 23 8
|Щеголев Игорь 676 6
|Асланян Сергей 75 5
|Пьявкин Александр 12 4
|Евтушенков Владимир 130 3
|Массух Илья 192 2
|Греф Герман 205 2
|Орловский Виктор 229 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Соловьева Юлия 11 2
|Попов Алексей 311 2
|Эренбург Михаил 33 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Семенов Игорь 7 1
|Низовский Григорий 16 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Меднов Сергей 115 1
|Миронова Елена 7 1
|Постолатий Виталий 20 1
|Петров Игорь 5 1
|Зимин Дмитрий 8 1
|Сидоров Дмитрий 4 1
|Логвинов Олег 2 1
|Тюркин Михаил 38 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Осипов Алексей 12 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Мардер Наум 100 1
|Ивакин Роман 49 1
|Строкович Антон 45 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Генцис Александр 12 1
|Кузовкин Алексей 69 1
|CNews Analytics 1988 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 7
|Juniper Research 278 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Gartner 2190 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759756, в очереди разбора - 663446.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759756, в очереди разбора - 663446.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru