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Ситроникс ИТ Ситроникс Информационные Технологии
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 28 дел, на cумму 375 139 014 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.05.2013
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«Ситроникс ИТ Украина» перейдет под бренд «Энвижн Груп»
продуктов и услуг, например, будет расширена линейка предложений для государственных организаций и промышленных предприятий, сообщили CNews в «Энвижн Груп». Напомним, что в сентябре 2012 г. компания «Ситроникс Информационные технологии», включая подразделение в Украине, вошла в объединенную компанию «Энвижн Груп». Уже будучи в составе «Энвижн», украинская команда реализовала ряд крупных про
|02.11.2012
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«Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008
Компания «Ситроникс Информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|25.10.2012
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«Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен»
Компания «Ситроникс Информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|24.10.2012
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Продемонстрирована работа портала для наблюдения за выборами в Верховную Раду
огии Украина», а также украинские телекоммуникационные операторы. В рамках презентации специалисты «Ситроникса ИТ» продемонстрировали варианты доступа на портал с помощью стандартной формы авто
|25.09.2012
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В «Ситроникс ИТ» создан центр компетенций по поддержке решений SAP
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» получила статус SAP Partner Centre of Expertise, подтвер
|11.09.2012
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«Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|04.09.2012
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«Ситроникс ИТ» получил специализацию Oracle в области бизнес-аналитики
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|18.07.2012
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«Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|16.07.2012
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«Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|12.07.2012
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«Ситроникс ИТ» строит сеть цифрового телевидения для МТС
Компанией «Ситроникс ИТ» завершены основные этапы построения сети цифрового телевидения для компании «Мобильные ТелеСистемы»: на данный момент сеть объединяет 150 городов России. «Ситроникс ИТ» про
|11.07.2012
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Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе»
микроэлектроники в России и странах СНГ, сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента компании «Ситроникс Информационные Технологии». Теперь управлять всем бизнес-направлением будет Мария Ю
|04.06.2012
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«Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|30.05.2012
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Выручка «Ситроникса ИТ» за первый квартал 2012 г. увеличилась на 44%
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|25.05.2012
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Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и ведущих поставщиков продуктов, р
|10.05.2012
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Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона
группы компаний - функции продаж и маркетинга у нас вынесены на уровень управляющей компании, а в "Ситроникс ИТ" сосредоточены производственные и технологические ресурсы. Несмотря на физическо
|26.04.2012
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«Ситроникс ИТ» оптимизировал разработку ПО с помощью частного «облака» Microsoft
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|25.04.2012
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«Ситроникс ИТ» внедрил «Портал совета директоров» для АФК «Система»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|19.04.2012
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Выручка «Ситроникс ИТ» за 2011 г. выросла на 39%
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила консолидированные финансовые результаты за четв
|10.04.2012
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"Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012
видеомониторинга 91,4 тыс избирательных участков по всей России "Ростелеком" подписал с компаниями "Ситроникс ИТ" и "Крафтвей" контракты на поставку оборудования для видеонаблюдения на избирате
|02.04.2012
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«Ситроникс ИТ» построил систему бюджетирования для бизнес-школы «Сколково» на базе Oracle Hyperion
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила о завершении проекта по автоматизации процессов
|19.03.2012
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«Ника» помогает «Пролоджикс» оптимизировать расходы на автопарк
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила о внедрении решения «Ника» для автоматизированн
|12.01.2012
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«Ситроникс ИТ» построил виртуальную инфраструктуру для «БашНИПИнефти»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|20.12.2011
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«Ситроникс ИТ» открыл направление по контролю качества интеграционных решений и заказного ПО
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|05.12.2011
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«Ситроникс ИТ» и «Вингс» внедряют систему цифрового телевидения в сети «Enter Связной»
«Ситроникс Информационные Технологии» и компания «Вингс» сообщили о старте проекта по внедрени
|21.11.2011
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«Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила об успешной реализации проекта по автоматизации
|24.10.2011
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Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture
Компании ABBYY, «Ситроникс Информационные Технологии» (Ситроникс ИТ) и IBM объявили об успешном завершении про
|13.10.2011
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В «Ситроникс ИТ» — новый глава Департамента телекоммуникационных решений
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|04.10.2011
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«Ситроникс ИТ» открыл центр тестирования Prometric
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|26.09.2011
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«Ситроникс ИТ» обновил лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|19.09.2011
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Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|13.09.2011
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«Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|01.09.2011
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«Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси»
Группа компаний «Медси» (дочерняя компания АФК «Система»), сеть коммерческих клиник, оказывающих полный спектр медицинских услуг, и компания «Ситроникс информационные технологии» («Ситроникс ИТ»), системный интегратор и поставщик решений и услуг в области ИТ, сообщили о старте проекта по внедрению в сети клиник решения SAP CRM для управления бизнесом и предоставления услу
|25.08.2011
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«Ситроникс ИТ» обновил лицензии ФСБ на разработку средств шифрования и защиты данных
Компания «Ситроникс информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|01.08.2011
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«Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила об успешном внедрении системы IndoorTV класса D
|30.06.2011
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«Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти»
Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|25.05.2011
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Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития»
Компания Axios Systems, мировой разработчик решений для управления ИТ-услугами (ITSM), и «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
|27.04.2011
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МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса
Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов и услуг в об
|26.04.2011
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Выручка «Ситроникса ИТ» в четвертом квартале 2010 г. выросла на 50%
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|26.01.2011
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Гендиректором «Ситроникс ИТ» в России назначена Мария Юргелас
Компания «Ситроникс Информационные Технологии» – системный интегратор и поставщик продуктов, решений и
|14.01.2011
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На базе УЦ «Ситроникс ИТ» открылся центр тестирования ИТ-специалистов Pearson VUE
Системный интегратор «Ситроникс Информационные Технологии» сообщил о получении статуса авторизованного партнера ком
Ситроникс ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Юргелас Мария 42 13
|Сушкевич Антон 67 12
|Асланян Сергей 104 12
|Ясинский Владимир 18 11
|Малофеев Константин 118 10
|Глотов Алексей 25 10
|Тараба Дмитрий 27 10
|Пьявкин Александр 14 9
|Бурлюк Кирилл 6 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Попов Алексей 339 6
|Красовский Александр 29 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Володин Андрей 22 4
|Ланина Ирина 18 4
|Бычковский Максим 4 4
|Евтушенков Владимир 217 4
|Вольпе Борис 92 4
|Эренбург Михаил 39 4
|Костин Олег 8 3
|Болсуновский Михаил 13 3
|Заболотнева Марина 8 3
|Белоус Юлия 7 3
|Брагинский Матвей 9 3
|Огурцова Надежда 3 3
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Миньковский Михаил 25 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Соловьев Игорь 53 2
|Шмулевич Марк 90 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Черемных Андрей 30 2
|Уткин Евгений 53 2
|Филиппов Сергей 36 2
|Чкареули Георгий 3 2
|Водянов Владимир 36 2
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