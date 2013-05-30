«Ситроникс ИТ Украина» перейдет под бренд «Энвижн Груп» продуктов и услуг, например, будет расширена линейка предложений для государственных организаций и промышленных предприятий, сообщили CNews в «Энвижн Груп». Напомним, что в сентябре 2012 г. компания «Ситроникс Информационные технологии», включая подразделение в Украине, вошла в объединенную компанию «Энвижн Груп». Уже будучи в составе «Энвижн», украинская команда реализовала ряд крупных про

«Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008 Компания «Ситроникс Информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен» Компания «Ситроникс Информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

Продемонстрирована работа портала для наблюдения за выборами в Верховную Раду огии Украина», а также украинские телекоммуникационные операторы. В рамках презентации специалисты «Ситроникса ИТ» продемонстрировали варианты доступа на портал с помощью стандартной формы авто

В «Ситроникс ИТ» создан центр компетенций по поддержке решений SAP Компания «Ситроникс Информационные Технологии» получила статус SAP Partner Centre of Expertise, подтвер

«Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» получил специализацию Oracle в области бизнес-аналитики Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

«Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России» Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

«Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики» Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

«Ситроникс ИТ» строит сеть цифрового телевидения для МТС Компанией «Ситроникс ИТ» завершены основные этапы построения сети цифрового телевидения для компании «Мобильные ТелеСистемы»: на данный момент сеть объединяет 150 городов России. «Ситроникс ИТ» про

Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе» микроэлектроники в России и странах СНГ, сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента компании «Ситроникс Информационные Технологии». Теперь управлять всем бизнес-направлением будет Мария Ю

«Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

Выручка «Ситроникса ИТ» за первый квартал 2012 г. увеличилась на 44% Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс» Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и ведущих поставщиков продуктов, р

Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона группы компаний - функции продаж и маркетинга у нас вынесены на уровень управляющей компании, а в "Ситроникс ИТ" сосредоточены производственные и технологические ресурсы. Несмотря на физическо

«Ситроникс ИТ» оптимизировал разработку ПО с помощью частного «облака» Microsoft Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

«Ситроникс ИТ» внедрил «Портал совета директоров» для АФК «Система» Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

Выручка «Ситроникс ИТ» за 2011 г. выросла на 39% Компания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила консолидированные финансовые результаты за четв

"Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 видеомониторинга 91,4 тыс избирательных участков по всей России "Ростелеком" подписал с компаниями "Ситроникс ИТ" и "Крафтвей" контракты на поставку оборудования для видеонаблюдения на избирате

«Ситроникс ИТ» построил систему бюджетирования для бизнес-школы «Сколково» на базе Oracle Hyperion Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила о завершении проекта по автоматизации процессов

«Ника» помогает «Пролоджикс» оптимизировать расходы на автопарк Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила о внедрении решения «Ника» для автоматизированн

«Ситроникс ИТ» построил виртуальную инфраструктуру для «БашНИПИнефти» Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» открыл направление по контролю качества интеграционных решений и заказного ПО Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» и «Вингс» внедряют систему цифрового телевидения в сети «Enter Связной» «Ситроникс Информационные Технологии» и компания «Вингс» сообщили о старте проекта по внедрени

«Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила об успешной реализации проекта по автоматизации

Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture Компании ABBYY, «Ситроникс Информационные Технологии» (Ситроникс ИТ) и IBM объявили об успешном завершении про

В «Ситроникс ИТ» — новый глава Департамента телекоммуникационных решений Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» открыл центр тестирования Prometric Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» обновил лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы» Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси» Группа компаний «Медси» (дочерняя компания АФК «Система»), сеть коммерческих клиник, оказывающих полный спектр медицинских услуг, и компания «Ситроникс информационные технологии» («Ситроникс ИТ»), системный интегратор и поставщик решений и услуг в области ИТ, сообщили о старте проекта по внедрению в сети клиник решения SAP CRM для управления бизнесом и предоставления услу

«Ситроникс ИТ» обновил лицензии ФСБ на разработку средств шифрования и защиты данных Компания «Ситроникс информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

«Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС Компания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила об успешном внедрении системы IndoorTV класса D

«Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти» Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития» Компания Axios Systems, мировой разработчик решений для управления ИТ-услугами (ITSM), и «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у

МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов и услуг в об

Выручка «Ситроникса ИТ» в четвертом квартале 2010 г. выросла на 50% Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

Гендиректором «Ситроникс ИТ» в России назначена Мария Юргелас Компания «Ситроникс Информационные Технологии» – системный интегратор и поставщик продуктов, решений и