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Ситроникс ИТ
Ситроникс Информационные Технологии


03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 1
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 1
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 1
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 1
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
02.06.2014 АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ 1
19.03.2014 Илья Масленкин назначен гендиректором Axios Systems в России и СНГ 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
30.05.2013 «Ситроникс ИТ Украина» перейдет под бренд «Энвижн Груп» 1
29.03.2013 МГТС меняет SAP на Oracle 1
26.03.2013 МТС завершила крупнейшее в СНГ внедрение Oracle 3
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
26.02.2013 «Энвижн Груп» модернизировала систему корпоративных коммуникаций МГТС 1
10.01.2013 АФК «Система» заключила мега-контракт с Microsoft 2
18.12.2012 «Астерос» полностью изменил свою структуру 1
11.12.2012 Новым ИТ-директором Подмосковья стала топ-менеджер "Ситроникса" 3
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM 1
02.11.2012 «Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008 1
25.10.2012 «Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен» 2
11.10.2012 Илья Массух вошел в совет директоров «Энвижн Груп» 1
25.09.2012 В «Ситроникс ИТ» создан центр компетенций по поддержке решений SAP 2
17.09.2012 СИБУР: первое внедрение CRM-платформы в нефтехимической отрасли РФ 2
14.09.2012 РТИ и «Энвижн Груп» завершили интеграцию своих активов 1
13.09.2012 Завершена первая фаза проекта по созданию системы видеонаблюдения на парламентских выборах Украины 2
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 3
04.09.2012 «Ситроникс ИТ» получил специализацию Oracle в области бизнес-аналитики 2
27.08.2012 «Ситроникс Башкортостан» обеспечил перевод 10 госуслуг в электронный вид для граждан республики 1
24.08.2012 «Ситроникс» создаст систему видеонаблюдения за выборами в Верховную Раду 1
14.08.2012 «Ситроникс» запустила wiki-энциклопедию для обучения ИТ-специалистов 2
07.08.2012 Защита от DDoS-атак: поле для творчества и фантазии 1
24.07.2012 Половину выручки «Ситрониксу» приносят заказы от «мамы» 1
18.07.2012 «Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России» 3
16.07.2012 «Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики» 1

Публикаций - 146, упоминаний - 303

Ситроникс ИТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 43
Ситроникс - Sitronics 561 30
NVision Group - Энвижн Груп 545 26
АФК Система ПАО 994 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
РТИ 122 16
Oracle Corporation 3342 13
Microsoft Corporation 11060 12
SAP SE 3211 11
Intracom Telecom 39 8
NVision Czech Republic 6 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
Ростелеком Связьинвест 695 5
Cisco Systems 2038 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 5
Астерос - Asteros 531 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Dell EMC 2397 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
IBM 3537 3
3733 3
Ланит ГК 1155 3
Микрон - Micron 365 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 3
АйТи 751 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
Verysell - Верисел 91 3
НКС - Национальные кабельные сети 76 2
VMware 1829 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Lenovo Group 1636 2
HP Inc. 2905 2
Merlion - Мерлион 273 2
HP - Hewlett-Packard 882 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
Башнефть ПАО АНК 90 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Альфа-Банк 1123 2
Росгосстрах 182 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Абсолют Банк 94 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Runa Capital 153 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РЖД Логистика 12 1
uBank 21 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Marshall Capital Partners 63 1
Вертолеты России 114 1
Альфа-Групп 319 1
Евросеть 884 1
Роснефть НК 367 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 520 1
Почта России ПАО 1572 1
eBay Inc 529 1
Prometheus Capital Partners 5 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
Hyundai Motor 145 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2201 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 15
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
ИТ-аутсорсинг 670 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 2
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 131 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
Безопасный город 347 1
Wiki - Вики - режим Википедии 34 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
Big Data - Большие данные 1136 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 6
Oracle Hyperion Planning 93 6
Oracle Siebel CRM 165 4
Oracle Hyperion 73 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
IBM Cognos BI 141 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Microsoft Dynamics NAV 173 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
IBM FileNet 55 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Oracle Fusion Middleware 162 1
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Nvidia GeForce GTX 2058 1
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
SAP Business All-in-One 40 1
SAP POS DM - SAP Point-of-Sale Data Management 3 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4253 1
Microsoft Windows 10 6629 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Microsoft Office 1934 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Microsoft SQL Server 793 1
Сушкевич Антон 56 9
Малофеев Константин 98 8
Глотов Алексей 24 8
Тараба Дмитрий 23 8
Щеголев Игорь 676 6
Асланян Сергей 75 5
Пьявкин Александр 12 4
Евтушенков Владимир 130 3
Массух Илья 192 2
Греф Герман 205 2
Орловский Виктор 229 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Воробьев Андрей 125 2
Соловьева Юлия 11 2
Попов Алексей 311 2
Эренбург Михаил 33 2
Дубовсков Андрей 82 2
Прозоровский Василий 40 2
Никифоров Николай 1126 2
Семенов Игорь 7 1
Низовский Григорий 16 1
Ананьин Алексей 60 1
Назаренко Сергей 2 1
Меднов Сергей 115 1
Миронова Елена 7 1
Постолатий Виталий 20 1
Петров Игорь 5 1
Зимин Дмитрий 8 1
Сидоров Дмитрий 4 1
Логвинов Олег 2 1
Тюркин Михаил 38 1
Ананьев Алексей 88 1
Осипов Алексей 12 1
Приданцев Сергей 82 1
Мардер Наум 100 1
Ивакин Роман 49 1
Строкович Антон 45 1
Шмулевич Марк 79 1
Генцис Александр 12 1
Кузовкин Алексей 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 40
Восточная Европа 1676 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 21
Украина 3361 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - Уфа 640 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Казахстан - Республика 2627 2
Украина - Киев 464 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Россия - Сочи 911 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Вологда 192 1
Россия - Ульяновск 292 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Хабаровск 620 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Иркутск 464 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
США - Чикаго 127 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Россия - Калуга 295 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 9 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Хабаровский край 416 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Эхо Москвы - радиостанция 48 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 7
Juniper Research 278 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Gartner 2190 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759756, в очереди разбора - 663446.
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