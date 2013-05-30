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Ситроникс ИТ Ситроникс Информационные Технологии

Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 28 дел, на cумму 375 139 014 ₽*

Судебные дела (28) на сумму 375 139 014 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 237 167 783 ₽*
в качестве ответчика (19) на сумму 140 577 524 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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30.05.2013 «Ситроникс ИТ Украина» перейдет под бренд «Энвижн Груп»

продуктов и услуг, например, будет расширена линейка предложений для государственных организаций и промышленных предприятий, сообщили CNews в «Энвижн Груп». Напомним, что в сентябре 2012 г. компания «Ситроникс Информационные технологии», включая подразделение в Украине, вошла в объединенную компанию «Энвижн Груп». Уже будучи в составе «Энвижн», украинская команда реализовала ряд крупных про
02.11.2012 «Ситроникс ИТ» подтвердил соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001:2008

Компания «Ситроникс Информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

25.10.2012 «Ситроникс ИТ» автоматизировал бюджетное планирование в сети магазинов «Леруа Мерлен»

Компания «Ситроникс Информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

24.10.2012 Продемонстрирована работа портала для наблюдения за выборами в Верховную Раду

огии Украина», а также украинские телекоммуникационные операторы. В рамках презентации специалисты «Ситроникса ИТ» продемонстрировали варианты доступа на портал с помощью стандартной формы авто
25.09.2012 В «Ситроникс ИТ» создан центр компетенций по поддержке решений SAP

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» получила статус SAP Partner Centre of Expertise, подтвер
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

04.09.2012 «Ситроникс ИТ» получил специализацию Oracle в области бизнес-аналитики

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
18.07.2012 «Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
16.07.2012 «Ситроникс ИТ» построил мобильный ЦОД для «Высшей школы экономики»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
12.07.2012 «Ситроникс ИТ» строит сеть цифрового телевидения для МТС

Компанией «Ситроникс ИТ» завершены основные этапы построения сети цифрового телевидения для компании «Мобильные ТелеСистемы»: на данный момент сеть объединяет 150 городов России. «Ситроникс ИТ» про
11.07.2012 Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе»

микроэлектроники в России и странах СНГ, сообщила об изменениях в составе топ-менеджмента компании «Ситроникс Информационные Технологии». Теперь управлять всем бизнес-направлением будет Мария Ю
04.06.2012 «Ситроникс ИТ» получил новые отраслевые специализации Oracle

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
30.05.2012 Выручка «Ситроникса ИТ» за первый квартал 2012 г. увеличилась на 44%

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
25.05.2012 Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и ведущих поставщиков продуктов, р
10.05.2012 Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона

группы компаний - функции продаж и маркетинга у нас вынесены на уровень управляющей компании, а в "Ситроникс ИТ" сосредоточены производственные и технологические ресурсы. Несмотря на физическо
26.04.2012 «Ситроникс ИТ» оптимизировал разработку ПО с помощью частного «облака» Microsoft

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
25.04.2012 «Ситроникс ИТ» внедрил «Портал совета директоров» для АФК «Система»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
19.04.2012 Выручка «Ситроникс ИТ» за 2011 г. выросла на 39%

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила консолидированные финансовые результаты за четв
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012

видеомониторинга 91,4 тыс избирательных участков по всей России "Ростелеком" подписал с компаниями "Ситроникс ИТ" и "Крафтвей" контракты на поставку оборудования для видеонаблюдения на избирате
02.04.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему бюджетирования для бизнес-школы «Сколково» на базе Oracle Hyperion

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила о завершении проекта по автоматизации процессов
19.03.2012 «Ника» помогает «Пролоджикс» оптимизировать расходы на автопарк

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила о внедрении решения «Ника» для автоматизированн
12.01.2012 «Ситроникс ИТ» построил виртуальную инфраструктуру для «БашНИПИнефти»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

20.12.2011 «Ситроникс ИТ» открыл направление по контролю качества интеграционных решений и заказного ПО

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

05.12.2011 «Ситроникс ИТ» и «Вингс» внедряют систему цифрового телевидения в сети «Enter Связной»

«Ситроникс Информационные Технологии» и компания «Вингс» сообщили о старте проекта по внедрени
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» сообщила об успешной реализации проекта по автоматизации
24.10.2011 Розничная сеть МТС автоматизировала документооборот с помощью IBM FileNet и ABBYY FlexiCapture

Компании ABBYY, «Ситроникс Информационные Технологии» (Ситроникс ИТ) и IBM объявили об успешном завершении про
13.10.2011 В «Ситроникс ИТ» — новый глава Департамента телекоммуникационных решений

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

04.10.2011 «Ситроникс ИТ» открыл центр тестирования Prometric

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

26.09.2011 «Ситроникс ИТ» обновил лицензии ФСТЭК России на защиту конфиденциальной информации

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

19.09.2011 Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

13.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрил системы хранения данных и резервного копирования для «Комстар-Регионы»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

01.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси»

Группа компаний «Медси» (дочерняя компания АФК «Система»), сеть коммерческих клиник, оказывающих полный спектр медицинских услуг, и компания «Ситроникс информационные технологии» («Ситроникс ИТ»), системный интегратор и поставщик решений и услуг в области ИТ, сообщили о старте проекта по внедрению в сети клиник решения SAP CRM для управления бизнесом и предоставления услу
25.08.2011 «Ситроникс ИТ» обновил лицензии ФСБ на разработку средств шифрования и защиты данных

Компания «Ситроникс информационные технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

01.08.2011 «Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила об успешном внедрении системы IndoorTV класса D
30.06.2011 «Ситроникс ИТ» построил мобильный дата-центр на базе решений Cisco, HP и EMC для «Башнефти»

Компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
25.05.2011 Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития»

Компания Axios Systems, мировой разработчик решений для управления ИТ-услугами (ITSM), и «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов, решений и у
27.04.2011 МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса

Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), компания «Ситроникс Информационные Технологии», системный интегратор и поставщик продуктов и услуг в об
26.04.2011 Выручка «Ситроникса ИТ» в четвертом квартале 2010 г. выросла на 50%

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» — системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

26.01.2011 Гендиректором «Ситроникс ИТ» в России назначена Мария Юргелас

Компания «Ситроникс Информационные Технологии» – системный интегратор и поставщик продуктов, решений и

14.01.2011 На базе УЦ «Ситроникс ИТ» открылся центр тестирования ИТ-специалистов Pearson VUE

Системный интегратор «Ситроникс Информационные Технологии» сообщил о получении статуса авторизованного партнера ком

Публикаций - 164, упоминаний - 307

Ситроникс ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 38
Oracle Corporation 7074 35
NVision Group - Энвижн Груп 699 34
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 27
Квазар-Микро - КМ 166 26
SAP SE 5601 21
Ростелеком 10948 20
РТИ 155 19
Microsoft Corporation 25775 14
Cisco Systems 5372 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
9594 10
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 10
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
Dell EMC 5180 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Broadcom - VMware 2610 6
HP Inc. 5883 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 5
Apple Inc 13156 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
АйТи 1519 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Oracle Siebel Systems 519 4
Ситроникс Башкортостан 12 4
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 11
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 5
Разгуляй 40 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Евросеть 1421 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
36,6 - аптечная сеть 96 3
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Альфа-Банк 1979 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
uBank 21 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 3
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 3
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WiMAX Forum 69 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 10
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 13
Oracle Hyperion 259 12
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 7
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 5
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 5
Oracle Hyperion Essbase 47 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 3
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 3
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 3
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 2
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 2
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 2
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 2
Microsoft Office 4170 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
HPE ProLiant 409 2
Форсайт Prognoz Platform 97 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Юргелас Мария 42 13
Сушкевич Антон 67 12
Асланян Сергей 104 12
Ясинский Владимир 18 11
Малофеев Константин 118 10
Глотов Алексей 25 10
Тараба Дмитрий 27 10
Пьявкин Александр 14 9
Бурлюк Кирилл 6 6
Щеголев Игорь 699 6
Попов Алексей 339 6
Красовский Александр 29 4
Сапельников Сергей 109 4
Володин Андрей 22 4
Ланина Ирина 18 4
Бычковский Максим 4 4
Евтушенков Владимир 217 4
Вольпе Борис 92 4
Эренбург Михаил 39 4
Костин Олег 8 3
Болсуновский Михаил 13 3
Заболотнева Марина 8 3
Белоус Юлия 7 3
Брагинский Матвей 9 3
Огурцова Надежда 3 3
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 3
Никифоров Николай 1138 3
Миньковский Михаил 25 3
Бушуев Алексей 9 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Ухлинов Леонид 61 3
Чучелов Андрей 44 3
Соловьев Игорь 53 2
Шмулевич Марк 90 2
Прозоровский Василий 40 2
Черемных Андрей 30 2
Уткин Евгений 53 2
Филиппов Сергей 36 2
Чкареули Георгий 3 2
Водянов Владимир 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
Европа Восточная 3138 29
Украина 7928 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Чехия - Чешская Республика 1349 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 11
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Греция - Греческая Республика 1017 7
Украина - Киев 1151 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Казахстан - Республика 6048 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Израиль 2856 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Украина - Одесса 196 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 2
Япония 13807 2
Польша - Республика 2031 2
Канада 5082 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews TV 747 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Российская газета 290 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
IDC - International Data Corporation 4975 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Российский рынок ERP 24 1
Gartner - Гартнер 3658 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Fortune Global 100 142 1
Pearson VUE 55 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
Микроинформ 36 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Oracle AppsForum 24 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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