Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NVision Czech Republic
Sitronics Telecom Solutions
Ситроникс Телеком Солюшнс
Strom Telecom
Ситроникс Телекоммуникационные решения
Публикаций - 150, упоминаний - 230
NVision Czech Republic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланян Сергей 96 13
|Уткин Евгений 44 11
|Малофеев Константин 98 10
|Бондаренко Михаил 55 10
|Тараба Дмитрий 23 10
|Сушкевич Антон 59 10
|Глотов Алексей 24 10
|Павловский Павел 16 5
|Миньковский Михаил 23 4
|Красовский Александр 29 4
|Евтушенков Владимир 186 4
|Щеголев Игорь 684 4
|Пьявкин Александр 12 3
|Филиппов Сергей 28 3
|Вольпе Борис 77 3
|Ланина Ирина 17 3
|Гончарук Александр 88 3
|Гольцов Алексей 36 3
|Красников Геннадий 66 2
|Нефедов Павел 44 2
|Чкареули Георгий 3 2
|Солонин Виталий 85 2
|Санарова Елена 8 2
|Осипов Алексей 13 2
|Васадзе Леван 9 2
|Анкилов Константин 94 2
|Меламед Леонид 145 2
|Дубовсков Андрей 83 2
|Карась Сергей 11 1
|Дурыгин Виктор 9 1
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
|Баранов Дмитрий 9 1
|Хомченко Дмитрий 10 1
|Сивидов Алексей 39 1
|Агеев Максим 30 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Чуракова Елена 10 1
|Аристархов Дмитрий 14 1
|Андреев Сергей 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru