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NVision Czech Republic Sitronics Telecom Solutions Ситроникс Телеком Солюшнс Strom Telecom
Ситроникс Телекоммуникационные решения
СОБЫТИЯ
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|25.05.2012
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Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс»
Технологии», системный интегратор и ведущих поставщиков продуктов, решений и услуг в области информационных технологий, сообщила о назначении Александра Пьявкина на должность генерального директора «Ситроникс Телеком солюшнс». Александр Пьявкин сменил на этом посту Михаила Бондаренко, который покинул компанию по личным обстоятельствам. Ранее Александр Пьявкин занимал должность заместителя
|06.07.2010
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Михаил Бондаренко назначен гендиректором «Ситроникс Телеком Солюшнс»
Компания «Ситроникс» сообщила о назначении Михаила Бондаренко генеральным директором «Ситроникс Телеком Солюшнс» (СТС) и председателем совета директоров STS CZ. Ранее Михаил Бондаренко занимал должность заместителя генерального директора СТС по BSS/OSS. «Михаил Бондаренко встал
|24.11.2008
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В «Ситроникс Телекоммуникационные Решения» назначен директор департамента продаж в России и СНГ
Компания «Ситроникс Телекоммуникационные Решения», производитель телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, объявила о назначении Игоря Жижикина на пост директора по продажам и маркетин
|24.09.2008
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В руководстве «Ситроникс Телеком Солюшнс» новые назначения
Компания «Ситроникс Телеком Солюшнс», производитель телекоммуникационной инфраструктуры и информационны
|31.07.2008
|Sitronics Telecom Solutions представил новый продукт
|26.02.2008
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В «Ситроникс Телеком Солюшнс» назначен замгендиректора по исследованиям и разработкам
азначении Алексея Одинокова заместителем генерального директора по исследованиям и разработкам ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс». Ранее он занимал должность управляющего Центра Intel по разработк
|16.03.2007
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"Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях
. Игорь Хулак работает в «Ситроникс Телекоммуникационные решения. Чешская республика» (ранее — Strom Telecom) c 2005 года. Он принимал активное участие в подготовке приобретения 51% акций
|16.02.2007
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Strom telecom переименовали в Sitronics Telecom Solutions
Компания Strom telecom, входящая в состав «Ситроникс», меняет свое название на Sitronics Telecom Solut
|14.02.2007
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Microsoft и «Ситроникс» объявили о партнерстве в области биллинговых решений
Корпорация Microsoft и компания «Ситроникс Телекоммуникационные Решения. Чехия» (ранее STROM Telecom) объявили о партнерстве в области поставки готового биллингового решения для те
|26.01.2007
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«Ситроникс» объединил региональные офисы
«Ситроникс» объединил региональные офисы компаний Strom Telecom и Intracom Telecom, входящих в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуни
|29.05.2006
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МГТС запустил пилотную зону сети NGN на базе решений STROM telecom
«Московская городская телефонная сеть» объявляет о создании пилотной зоны сети связи следующего поколения (NGN) на базе технических решений компании STROM telecom, телекоммуникационного бизнес-направления концерна Sitronics. Запуск пилотного проекта является первым шагом в реализации стратегии модернизации технической инфраструктуры МГТС на
|09.03.2006
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CeBIT: STROM telecom представила новую продуктовую линию
В первый день работы крупнейшей международной выставки телекоммуникационных и информационных технологий CeBIT компания STROM telecom, производитель телекоммуникационного оборудования, информационных систем и технологий, входящая в состав Sitronics, представила свое решение для сетей нового поколения – продуктов
|13.02.2006
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3GSM: STROM telecom представила биллинговое решение
На выставке 3GSM в Барселоне компания STROM telecom представила собственное решение по учету различных типов услуг в единой системе, так называемый конвергентный биллинг. Такая система биллинга позволяет выставлять счета как за кл
|14.09.2004
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МТС меняет биллинг
сентябре компания начала расширенное тестирование платформы биллинга FORIS OSS-IN, обеспечивающей тарификацию вызовов в режиме реального времени. Это комплексное решение разработано чешской компанией STROM telecom. На новую систему уже переведена небольшая часть абонентов тарифных планов «Джинс» в московском регионе. На данный момент МТС обслуживает более 25,5 млн. абонентов, из них в Росси
|14.05.2004
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"Комстар - Объединенные Телесистемы": $2 млн. на первичную автоматизацию
В рамках операционной консолидации ресурсов "Комстар - Объединенные Телесистемы" вскоре начнется масштабный проект по внедрению системы FORIS OSS, разработанной компанией STROM Telecom. Стоимость данного проекта оценивается в сумму более $2 млн. Как рассказал журналистам генеральный директор "Комстар - Объединенные Телесистемы" Семен Рабовский, тендера на реализ
|18.06.2002
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STROM telecom подписала эксклюзивное соглашение о совместной продаже и возможном лицензионном производстве цифровых коммутационных систем MEDIO в Иране
Компания STROM telecom подписалa эксклюзивное соглашение с иранской компанией XiRA Corp. о совместной продаже и возможном лицензионном производстве цифровых коммутационных систем MEDIO в Иране. Также в
NVision Czech Republic и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланян Сергей 104 13
|Уткин Евгений 53 11
|Бондаренко Михаил 59 11
|Малофеев Константин 118 10
|Глотов Алексей 25 10
|Сушкевич Антон 67 10
|Тараба Дмитрий 27 10
|Павловский Павел 20 7
|Пьявкин Александр 14 5
|Хулак Игорь 5 5
|Красовский Александр 29 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Миньковский Михаил 25 4
|Евтушенков Владимир 217 4
|Гольцов Алексей 43 3
|Филиппов Сергей 36 3
|Ланина Ирина 18 3
|Максименко Евгений 6 3
|Вольпе Борис 92 3
|Гончарук Александр 92 3
|Красников Геннадий 73 2
|Хомченко Дмитрий 13 2
|Санарова Елена 9 2
|Солонин Виталий 90 2
|Нефедов Павел 46 2
|Чкареули Георгий 3 2
|Заболотнева Марина 8 2
|Белоус Юлия 7 2
|Batra Rajiv - Batra Rajeev - Батра Раджив 3 2
|Меламед Леонид 150 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Осипов Алексей 15 2
|Анкилов Константин 121 2
|Васадзе Леван 11 2
|Конусов Андрей 87 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
|Сивидов Алексей 40 1
|Агеев Максим 33 1
|Тарасенко Алексей 16 1
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