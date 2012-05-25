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NVision Czech Republic Sitronics Telecom Solutions Ситроникс Телеком Солюшнс Strom Telecom

NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom

Ситроникс Телекоммуникационные решения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.05.2012 Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс»

Технологии», системный интегратор и ведущих поставщиков продуктов, решений и услуг в области информационных технологий, сообщила о назначении Александра Пьявкина на должность генерального директора «Ситроникс Телеком солюшнс». Александр Пьявкин сменил на этом посту Михаила Бондаренко, который покинул компанию по личным обстоятельствам. Ранее Александр Пьявкин занимал должность заместителя

06.07.2010 Михаил Бондаренко назначен гендиректором «Ситроникс Телеком Солюшнс»

Компания «Ситроникс» сообщила о назначении Михаила Бондаренко генеральным директором «Ситроникс Телеком Солюшнс» (СТС) и председателем совета директоров STS CZ. Ранее Михаил Бондаренко занимал должность заместителя генерального директора СТС по BSS/OSS. «Михаил Бондаренко встал

24.11.2008 В «Ситроникс Телекоммуникационные Решения» назначен директор департамента продаж в России и СНГ

Компания «Ситроникс Телекоммуникационные Решения», производитель телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, объявила о назначении Игоря Жижикина на пост директора по продажам и маркетин
24.09.2008 В руководстве «Ситроникс Телеком Солюшнс» новые назначения

Компания «Ситроникс Телеком Солюшнс», производитель телекоммуникационной инфраструктуры и информационны
31.07.2008 Sitronics Telecom Solutions представил новый продукт
26.02.2008 В «Ситроникс Телеком Солюшнс» назначен замгендиректора по исследованиям и разработкам

азначении Алексея Одинокова заместителем генерального директора по исследованиям и разработкам ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс». Ранее он занимал должность управляющего Центра Intel по разработк
16.03.2007 "Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях

. Игорь Хулак работает в «Ситроникс Телекоммуникационные решения. Чешская республика» (ранее — Strom Telecom) c 2005 года. Он принимал активное участие в подготовке приобретения 51% акций

16.02.2007 Strom telecom переименовали в Sitronics Telecom Solutions

Компания Strom telecom, входящая в состав «Ситроникс», меняет свое название на Sitronics Telecom Solut
14.02.2007 Microsoft и «Ситроникс» объявили о партнерстве в области биллинговых решений

Корпорация Microsoft и компания «Ситроникс Телекоммуникационные Решения. Чехия» (ранее STROM Telecom) объявили о партнерстве в области поставки готового биллингового решения для те
26.01.2007 «Ситроникс» объединил региональные офисы

«Ситроникс» объединил региональные офисы компаний Strom Telecom и Intracom Telecom, входящих в состав бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуни
29.05.2006 МГТС запустил пилотную зону сети NGN на базе решений STROM telecom

«Московская городская телефонная сеть» объявляет о создании пилотной зоны сети связи следующего поколения (NGN) на базе технических решений компании STROM telecom, телекоммуникационного бизнес-направления концерна Sitronics. Запуск пилотного проекта является первым шагом в реализации стратегии модернизации технической инфраструктуры МГТС на
09.03.2006 CeBIT: STROM telecom представила новую продуктовую линию

В первый день работы крупнейшей международной выставки телекоммуникационных и информационных технологий CeBIT компания STROM telecom, производитель телекоммуникационного оборудования, информационных систем и технологий, входящая в состав Sitronics, представила свое решение для сетей нового поколения – продуктов
13.02.2006 3GSM: STROM telecom представила биллинговое решение

На выставке 3GSM в Барселоне компания STROM telecom представила собственное решение по учету различных типов услуг в единой системе, так называемый конвергентный биллинг. Такая система биллинга позволяет выставлять счета как за  кл
14.09.2004 МТС меняет биллинг

сентябре компания начала расширенное тестирование платформы биллинга FORIS OSS-IN, обеспечивающей тарификацию вызовов в режиме реального времени. Это комплексное решение разработано чешской компанией STROM telecom. На новую систему уже переведена небольшая часть абонентов тарифных планов «Джинс» в московском регионе. На данный момент МТС обслуживает более 25,5 млн. абонентов, из них в Росси
14.05.2004 "Комстар - Объединенные Телесистемы": $2 млн. на первичную автоматизацию

В рамках операционной консолидации ресурсов "Комстар - Объединенные Телесистемы" вскоре начнется масштабный проект по внедрению системы FORIS OSS, разработанной компанией STROM Telecom. Стоимость данного проекта оценивается в сумму более $2 млн. Как рассказал журналистам генеральный директор "Комстар - Объединенные Телесистемы" Семен Рабовский, тендера на реализ
18.06.2002 STROM telecom подписала эксклюзивное соглашение о совместной продаже и возможном лицензионном производстве цифровых коммутационных систем MEDIO в Иране

Компания STROM telecom подписалa эксклюзивное соглашение с иранской компанией XiRA Corp. о совместной продаже и возможном лицензионном производстве цифровых коммутационных систем MEDIO в Иране. Также в


Публикаций - 156, упоминаний - 208

NVision Czech Republic и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 126
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 32
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 27
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
NVision Group - Энвижн Груп 699 23
Квазар-Микро - КМ 166 18
РТИ 155 18
Eastwind - Восточный Ветер 82 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 14
Ростелеком 10948 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Microsoft Corporation 25775 10
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 10
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 9
МегаФон 10742 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Oracle Corporation 7074 8
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
SAP SE 5601 6
Cisco Systems 5372 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Amdocs 140 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 6
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Vodafone Group 1412 5
Lenovo Motorola 3566 5
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
36,6 - аптечная сеть 96 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
SWK Group - Stadtwerke Krefeld - Stadtwerke Feldkirch - SWK Mobil GmbH 3 2
Разгуляй 40 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Белый Ветер 365 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
ABN AMRO 100 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
Maykor - Автотанк-Сервис 7 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Администрация Краснодарского края 64 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
WiMAX Forum 69 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 39
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 26
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 23
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 30
Eastwind - EW SMS Center - EW SMSC - EW SMS Gateway - EW SMS Firewall 18 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 3
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 3
МТС Джинс 0 3
Ситроникс - OmniMAX 5 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Microsoft Dynamics 1197 3
Eastwind - EW Contact Center 8 2
Eastwind - EW DigiTel 3 2
Eastwind - EW USSD - Центр Вспомогательной Передачи Данных 8 2
Eastwind - EW Express Paid 2 2
PTC Inc - Intralink 5 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 55 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Sharp Aquos 74 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 1
Ростелеком - Электронный доктор 4 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Eastwind - EW Call Register 5 1
Асланян Сергей 104 13
Уткин Евгений 53 11
Бондаренко Михаил 59 11
Малофеев Константин 118 10
Глотов Алексей 25 10
Сушкевич Антон 67 10
Тараба Дмитрий 27 10
Павловский Павел 20 7
Пьявкин Александр 14 5
Хулак Игорь 5 5
Красовский Александр 29 4
Щеголев Игорь 699 4
Миньковский Михаил 25 4
Евтушенков Владимир 217 4
Гольцов Алексей 43 3
Филиппов Сергей 36 3
Ланина Ирина 18 3
Максименко Евгений 6 3
Вольпе Борис 92 3
Гончарук Александр 92 3
Красников Геннадий 73 2
Хомченко Дмитрий 13 2
Санарова Елена 9 2
Солонин Виталий 90 2
Нефедов Павел 46 2
Чкареули Георгий 3 2
Заболотнева Марина 8 2
Белоус Юлия 7 2
Batra Rajiv - Batra Rajeev - Батра Раджив 3 2
Меламед Леонид 150 2
Дубовсков Андрей 89 2
Осипов Алексей 15 2
Анкилов Константин 121 2
Васадзе Леван 11 2
Конусов Андрей 87 1
Кожевников Михаил 25 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Сивидов Алексей 40 1
Агеев Максим 33 1
Тарасенко Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 76
Чехия - Чешская Республика 1349 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Греция - Греческая Республика 1017 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 14
Европа Восточная 3138 14
Украина 7928 14
Европа 24964 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Индия - Bharat 5870 10
Ближний Восток 3154 9
Чехия - Прага 207 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Украина - Киев 1151 6
Уганда - Республика 92 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 3
США - Джорджия - Атланта 265 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Нидерланды 3746 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Конго - Демократическая Республика 102 2
Югославия 74 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Английский язык 7030 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
ЕПС - Единый план счетов 194 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
CNews TV 747 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
In-Stat/MDR 74 1
Российский рынок ERP 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Рустелеком ТК 305 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
Универзитет у Београду - Белградский университет 5 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
АмГУ - Амурский государственный университет 11 1
SHU - Sheffield Hallam University - Университет Шеффилд Холлэм 2 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CeBIT 614 3
Международный женский день - 8 марта 418 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Billing and OSS Telecom Forum 12 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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