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NVision Czech Republic
Sitronics Telecom Solutions
Ситроникс Телеком Солюшнс
Strom Telecom


Ситроникс Телекоммуникационные решения


26.03.2007 "Ситроникс" назначил нового первого вице-президента
16.03.2007 "Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях
16.02.2007 Strom telecom переименовали в Sitronics Telecom Solutions
26.01.2007 «Ситроникс» объединил региональные офисы
14.05.2004 "Комстар - Объединенные Телесистемы": $2 млн. на первичную автоматизацию

Публикаций - 150, упоминаний - 230

NVision Czech Republic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 829 97
АФК Система ПАО 1612 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 33
Intracom Telecom 61 27
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 24
NVision Group - Энвижн Груп 625 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 19
РТИ 127 17
Eastwind - Восточный Ветер 63 15
Квазар-Микро 135 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 10
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 78 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 8
Микрон - Micron 572 8
Microsoft Corporation 20967 7
Ericsson 2273 6
Ростелеком - Связьинвест 1654 6
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 6
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 6
Cisco Systems 4625 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 6
Oracle Corporation 5800 6
CBOSS 113 5
IBM 8662 5
Nokia Corporation 5231 5
Lenovo Motorola 3318 5
Vodafone Group 1267 5
Siemens AG - Сименс Россия 2221 5
ГКС - Группа компаний Систематика 244 5
Amdocs 123 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 4
Intel Corporation 10779 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 4
HP Inc. 5098 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 4
Комстар ОТС - Телмос 99 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 409 4
SAP SE 4367 4
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 4
АФК Система - Система Масс-медиа 64 3
РОСНО СК 163 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 3
Marshall Capital Partners 65 3
Prometheus Capital Partners 5 2
Аэрофлот 614 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 2
LinkedIn 546 2
Башнефть ПАО АНК 94 2
ВТБ Банк Москвы 432 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
ВТБ24 621 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
Альфа-Групп 581 1
Coca-Cola Company 232 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 1
Белый Ветер 213 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
ABN AMRO 62 1
Газпром ПАО 745 1
Hyundai Motor 256 1
Credit Suisse 105 1
Tesla Motors 259 1
Boeing 895 1
ПСБ - Промсвязьбанк 634 1
РТС - Фондовая биржа 317 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Skoda - Škoda Auto 33 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 84 1
Уралсиб Банк 425 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Президент Российской Федерации 1716 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2009 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1235 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1838 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 316 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 2
WiMAX Forum 51 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 7
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 247 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3954 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1807 3
ИТ-аутсорсинг 842 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4193 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3067 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2849 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
Безопасный город 382 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6272 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3165 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 49 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 20
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 5
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 755 3
Eastwind Billing System 16 3
Eastwind DigiTel 3 2
Eastwind Contact Center 7 2
Intel x86 - архитектура процессора 1269 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2128 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 2
СПАРК-Интерфакс 112 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 28 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
HPE Integrity Superdome X - серия серверов 7 1
Eastwind Call Register 5 1
Java - Язык программирования 2387 1
EastWind Roaming Data Exchanger 1 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 10 1
Microsoft Windows Live Hotmail 242 1
EastWind IVR 1 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 120 1
EastWind Data Expert 2 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 56 1
Ситроникс Датериум МЦОД - Sitronics Daterium - мобильные центры обработки данных 4 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 239 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 72 1
Rover - RoverBook Discovery 9 1
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 8 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
Amdocs Compact Convergence 1 1
Amdocs App Store 1 1
Amdocs BSS 2 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 107 1
Oracle Siebel CRM 191 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
Асланян Сергей 96 13
Уткин Евгений 44 11
Малофеев Константин 98 10
Бондаренко Михаил 55 10
Тараба Дмитрий 23 10
Сушкевич Антон 59 10
Глотов Алексей 24 10
Павловский Павел 16 5
Миньковский Михаил 23 4
Красовский Александр 29 4
Евтушенков Владимир 186 4
Щеголев Игорь 684 4
Пьявкин Александр 12 3
Филиппов Сергей 28 3
Вольпе Борис 77 3
Ланина Ирина 17 3
Гончарук Александр 88 3
Гольцов Алексей 36 3
Красников Геннадий 66 2
Нефедов Павел 44 2
Чкареули Георгий 3 2
Солонин Виталий 85 2
Санарова Елена 8 2
Осипов Алексей 13 2
Васадзе Леван 9 2
Анкилов Константин 94 2
Меламед Леонид 145 2
Дубовсков Андрей 83 2
Карась Сергей 11 1
Дурыгин Виктор 9 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Баранов Дмитрий 9 1
Хомченко Дмитрий 10 1
Сивидов Алексей 39 1
Агеев Максим 30 1
Тарасенко Алексей 16 1
Кузовкин Алексей 154 1
Чуракова Елена 10 1
Аристархов Дмитрий 14 1
Андреев Сергей 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 23
Чехия - Чешская Республика 973 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 20
Европа Восточная 2806 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 9
Ближний Восток 2482 9
Чехия - Прага 131 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 8
Индия - Республика 4072 8
Африка - Африканский регион 2660 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 7
Украина - Киев 906 6
Украина 5523 6
Азия - Азиатский регион 3149 6
Греция - Греческая Республика 631 6
Испания - Каталония - Барселона 696 4
Германия - Федеративная Республика 7775 4
Уганда - Республика 53 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1381 3
Россия - СФО - Новосибирск 2908 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 3
Япония 7885 3
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 61 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 3
Латинская Америка 1340 3
Россия - ПФО - Казань 1882 3
США - Джорджия - Атланта 182 3
Румыния 547 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1566 2
Италия - Итальянская Республика 2816 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 2
Казахстан - Республика 4122 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 2
Узбекистан - Республика 1251 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 109 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 616 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1466 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 13
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 6
Стрим-ТВ - телекомпания 111 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
CNews TV 476 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 3
Juniper Research 419 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
In-Stat/MDR 63 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 6
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 1
РАН - Российская академия наук 935 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 117 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 20 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 50 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 3
CeBIT 406 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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