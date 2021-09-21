Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дубовсков Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 104
Дубовсков Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корня Алексей 73 5
|Евтушенков Владимир 130 4
|Евтушенков Феликс 15 3
|Шамолин Михаил 102 3
|Ершов Андрей 45 3
|Меламед Леонид 62 3
|Ушацкий Андрей 100 2
|Таврин Иван 83 2
|Глотов Алексей 24 2
|Курьянов Павел 3 2
|Говорухин Иван 7 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Киселев Александр 60 2
|Адян Сергей 2 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Путин Владимир 1826 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Виноградов Александр 16 2
|Гончарук Александр 26 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Асратян Петр 35 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Хренков Владимир 18 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Зотов Николай 2 2
|Меламед Александр 39 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Плетнев Артем 9 2
|Августон Иван 11 2
|Боев Сергей 23 2
|Кочарян Роберт 8 1
|Трохин Александр 18 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|The Bell - Издание 34 1
|23ABC News 55 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru