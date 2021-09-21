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Дубовсков Андрей


21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 3
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 2
06.09.2018 ДИТ Москвы и АФК «Система» запускают инклюзивный образовательный проект для особенных детей 1
01.06.2018 Гендиректором МГТС стал экс-руководитель «Ситроникса» 2
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 4
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
18.12.2017 В МТС назначен вице-президент по управлению персоналом 1
28.11.2017 Гендиректором «Билайна» стал ветеран МТС, выходец с Украины 1
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 1
05.06.2017 «Билайн» переманил главного маркетолога МТС 1
02.06.2017 Минкомсвязи, операторы и производители оборудования обсудили перспективы развития сетей 5G 1
31.03.2017 Президент МТС заработал $1,1 млн на курсе акций собственной компании 1
10.01.2017 «Билайн» может продать свои башни за $700 млн 1
24.11.2016 Глава Vimpelcom заменил гендиректора «Мегафона» в списке самых дорогих топ-менеджров России 3
17.11.2016 Выручка МТС за 9 месяцев 2016 г. выросла на 2,8% 1
11.02.2016 «Связной» отсудил у МТС миллиард 1
14.01.2016 Сергей Рубцов назначен гендиректором «МТС Туркменистан» 1
18.12.2015 МТС и «ВымпелКом» ускорят мобильный интернет за счет объединения радиочастот LTE в 20 регионах России 1
18.12.2015 Впервые в России сотовики будут использовать 4G-частоты «на двоих» 1
27.11.2015 «Мегафон» готовится к продаже сотовых вышек 1
15.09.2015 Впервые в России отменена плата за местные звонки и SMS 1
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 2
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров 1
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 1
23.06.2015 Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков 1
13.05.2015 Совет директоров МГТС объявил рекомендации по размеру дивидендов за 2014 г. 1
15.04.2015 МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 г. 1
24.02.2015 «МТС Украина» выиграла лицензию на 3G 2
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС 1
19.12.2014 «Билайн» и МТС вместе построят LTE-сети в 36 регионах. СПИСОК 1
19.12.2014 «ВымпелКом» и МТС будут совместно развивать и эксплуатировать сети LTE в России 1
16.09.2014 Директором МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири назначена Ольга Устинова 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
23.06.2014 Избран новый состав совета директоров МГТС 2

Публикаций - 82, упоминаний - 104

Дубовсков Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 78
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 20
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 16
АФК Система ПАО 995 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Ростелеком Связьинвест 699 4
Ситроникс - Sitronics 562 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
РТИ 122 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Panasonic 1152 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SAP CIS - САП СНГ 755 1
СМАРТС Пенза-GSM 9 1
Интеллект Телеком 35 1
Movavi 21 1
Синтерра - Synterra 565 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Alibaba Group 298 1
Microsoft Corporation 11110 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 1
SAP SE 3216 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Микрон - Micron 365 1
Рустелеком ТК 197 1
ТелеСвязь 11 1
KPMG - КПМГ 131 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Кораблик 33 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Black Star 4 2
Concept Group 7 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Cosmos Hotel Group 11 2
Полипластик 11 2
Траско - Trasko 27 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Меркури - Mercury 29 2
Alium - Алиум 2 2
Mascotte 20 2
Wildberries 128 2
Столичные аптеки 11 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Princeville Capital 4 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 2 1
Новамедика 4 1
Sapato.ru 18 1
Trellas Enterprises 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Pandao 21 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
Интер РАО ПАО 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Роснано 456 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Администрация Президента РФ 268 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Правительство Москвы 653 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Яндекс.Маркет 439 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Alibaba Tmail 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Корня Алексей 73 5
Евтушенков Владимир 130 4
Евтушенков Феликс 15 3
Шамолин Михаил 102 3
Ершов Андрей 45 3
Меламед Леонид 62 3
Ушацкий Андрей 100 2
Таврин Иван 83 2
Глотов Алексей 24 2
Курьянов Павел 3 2
Говорухин Иван 7 2
Захаров Дмитрий 35 2
Мелингер Станислав 12 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Киселев Александр 60 2
Адян Сергей 2 2
Игнатов Андрей 10 2
Путин Владимир 1826 2
Ерофеев Александр 9 2
Виноградов Александр 16 2
Гончарук Александр 26 2
Перфилов Алексей 4 2
Рыстенко Михаил 57 2
Асратян Петр 35 2
Шляпин Евгений 16 2
Хренков Владимир 18 2
Чирахов Владимир 8 2
Зотов Николай 2 2
Меламед Александр 39 2
Хрычев Михаил 4 2
Ковалев Сергей 18 2
Ревяшко Андрей 18 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Ясаков Михаил 7 2
Сардарян Роберт 19 2
Плетнев Артем 9 2
Августон Иван 11 2
Боев Сергей 23 2
Кочарян Роберт 8 1
Трохин Александр 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Украина 3374 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 5
Казахстан - Республика 2637 4
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Европа 3766 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Армения - Республика 688 1
Израиль 722 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Пензенская область 347 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
The Bell - Издание 34 1
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