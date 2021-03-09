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Хозяева забрали у МТС президента

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, Текст: Игорь Королев
МТС сменила президента. Прежний глава компании Алексей Корня уходит к владельцам оператора – в АФК «Система». Новым главой МТС стал вице-президент компании Вячеслав Николаев.

Президент МТС ушел в вице-президенты АФК «Система»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о смене президента. 13 марта 2021 г. новым главой компании станет Вячеслав Николаев, который до настоящего момента занимал пост вице-президента МТС по клиентскому развитию, маркетингу и экосистемному развитию.

Николаев работал в МТС с 2004 г. В том числе в 2017 г. он стал вице-президентом по маркетингу, в 2019 г. – первым вице-президентом по клиентскому опыту и маркетингу. Нынешний глава МТС Алексей Корня переходит к контролирующему акционеру оператора – АФК «Система». Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению корпорации рекомендовал совету директоров утвердить Корню в качестве вице-президента АФК «Система».

Как и Николаев, Корня – старожил МТС: он работает в компании с 2004 г. В 2010 г. Корня стал вице-президентом по финансам и инвестициям, в 2018 г. – президентом МТС.

Как АФК «Система» забирала президентов у МТС

Уход руководителей МТС в АФК «Система» является многолетней традицией. Так, в 2008 г. президент МТС Леонид Меламед перешел на аналогичный пост в АФК «Система». Его позицию в МТС занял вице-президент оператора Михаил Шамолин.

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Новым главой МТС стал вице-президент компании Вячеслав Николаев

В 2011 г. уже Шамолин стал президентом АФК «Система», а в МТС возглавил Андрей Дубовсков, до той поры руководивший украинским подразделением МТС.

В 2018 г. произошла новая рокировка: Дубовсков возглавил АФК «Система», а президентом МТС стал Корня. Шамолин тогда же возглавил принадлежащую АФК «Система» лесопромышленную компанию Segezha Group.

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Прежний глава МТС Алексей Корня, как ожидается, станет вице-президентом АФК «Система»

В 2020 г. традиция заимствования АФК «Система» президентов у МТС была нарушена. Новым президентом АФК «Система» стал Владимир Чирахов, до той поры возглавлявший один из активов корпорации – торговую сеть «Детский мир». Дубовсков стал заместителем председателя совета директоров корпорации. В совет директоров АФК «Система» также входят Шамолин и Чирахов.

Зачем МТС меняет президента

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин полагает, что смена руководства МТС связана с желанием акционеров компании развивать экосистему. «Финансовые показатели «Яндекса» и Сбербанка показывают правильность выбранной ими стратегии на создание собственной экосистемы и запуск платных подписок, - говорит аналитик. – МТС, в первую очередь, нужен собственный банк, при том что имеющейся у компании МТС-банк не показывает впечатляющих результатов: у него 2 млн активных пользователей, тогда как у банка «Тинькофф» их 13 млн, у Сбербанка – 98 млн. Кроме того, МТС нужны создать собственные offline-2-online сервисы, а также улучшить работу имеющихся у компании онлайн-кинотеатров и программы лояльности».

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