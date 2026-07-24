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Николаев Вячеслав

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
11.09.2025 Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном» 1
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру 1
20.12.2024 МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
03.12.2024 Илья Филатов назначен первым вице-президентом МТС по финансовым сервисам 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 1
05.06.2024 Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп» 1
18.04.2024 «Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года 2
20.03.2024 МТС и группа «Эталон» займутся разработкой цифровых решений для «умных» зданий 1
24.11.2023 Алексей Катунин назначен на должность вице-президента МТС по финансам 1
16.11.2023 Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1
09.10.2023 Избран председатель совета директоров «МТС медиа» 1
04.10.2023 МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов 1
24.07.2023 МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна 1
23.05.2023 Игорь Зарубинский назначен на должность вице-президента по развитию инфраструктуры МТС 1
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей 1
11.05.2023 Вячеслав Николаев: карьера управленца и топ-менеджера 5
11.04.2023 МТС не смогла уйти из Армении: власти запретили 1
30.03.2023 МТС осталась без яиц. Оператор меняет фирменный стиль впервые за 17 лет 1
31.01.2023 МТС запустила платформу для создания коммуникационных сервисов 1
29.12.2022 МТС и «Тинькофф» объявили о технологическом партнерстве 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
07.12.2022 Руководителем розничной сети МТС назначен Андрей Губанов 1
24.11.2022 МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях 1
22.11.2022 МТС запустила собственный магазин приложений 1
19.08.2022 МТС закроет салоны связи и сократит продажи SIM-карт 2
13.07.2022 МТС будет развивать сервисы для частного и делового туризма 1
12.07.2022 АФК «Система» сменила президента и распрощалась с Чубайсом 1
27.06.2022 МТС объявляет решения совета директоров 1
23.06.2022 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров 1
18.05.2022 МТС объявила рекомендации cовета директоров по размеру дивидендов за 2021 год 1
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств» 1
14.04.2022 МТС будет развивать решения для умного дома на базе компании «Гольфстрим» 1
14.04.2022 Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном 1
25.03.2022 Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании 3
24.03.2022 Президент МТС увеличил долю владения в компании 3
18.03.2022 МТС назначила нового вице-президента по персоналу 1
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 1
15.02.2022 МТС и «Газпром-Медиа» заключили стратегическое партнерство 1

Публикаций - 104, упоминаний - 115

Николаев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 103
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
МегаФон 10742 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 7
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9215 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 3
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 2
МТС Авто - МТС АйКар 14 2
SAP SE 5601 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Ucom - Юком 22 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
РТИ 155 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 2
К Телеком - Исеть Телеком 97 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Альфа-Банк 1979 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Газпром нефть 725 3
Альфа-Групп 745 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Cubichall 3 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 2
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 2
X5 Group - Чижик 61 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
iTech Capital 17 2
Айбизнесбанк 4 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 11 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 11
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 8
МТС Big Data 324 4
МТС - Мой МТС 165 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 3
МТС Умный дом 8 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Google Android 15243 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МТС Магазин - Shop.MTS 40 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Azure 1526 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 57 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Ericsson Cloud Core - Ericsson Cloud Packet Core - Ericsson Dual-Mode Cloud Core - Ericsson Cloud Native Infrastructure - Ericsson Cloud SDN 5 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 1
МТС Workzen 5 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Сбер - SberPortal 32 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС 3G-сеть 121 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
Евтушенков Владимир 217 10
Евтушенков Феликс 30 9
Мишин Игорь 9 6
Юмашев Валентин 10 6
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 6
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 6
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 6
Каменский Андрей 10 5
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 5
Корня Алексей 80 5
Воронин Павел 196 4
Засурский Артём 10 4
Камалов Фарид 6 4
Галактионова Инесса 120 4
Эрнст Константин 17 3
Зиборова Ольга 18 3
Филатов Илья 12 3
Ханин Александр 51 3
Фридман Михаил 146 2
Есаян Александр 7 2
Барсегян Алексей 6 2
Кузьмичев Алексей 54 2
Минин Михаил 10 2
Чирахов Владимир 9 2
Сосницкий Юрий 2 2
Авен Петр 67 2
Титинков Сергей 2 2
Корсунский Викентий 2 2
Хан Герман 56 2
Мудрецова Татьяна 16 2
Есаян (братья) 10 2
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 2
Каршков Сергей 5 2
Бодягина Лариса 8 2
Митрофанова Софья 19 2
Казорин Дмитрий 4 2
Семенихин Роман 4 2
Бальмонт Елена 5 2
Алиев Ровшан 4 2
Путин Владимир 3454 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 88
Армения - Республика 2449 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
Украина 7928 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 8
Европа 24963 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 4
Южная Корея - Республика 7051 4
Швеция - Королевство 3781 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Испания - Королевство 3839 4
Кипр - Республика 636 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Казахстан - Республика 6047 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Канада 5081 3
Болгария - Республика 799 3
Нидерланды 3745 3
Латвия - Латвийская Республика 836 3
Люксембург Великое Герцогство 446 3
Египет - Арабская Республика 1100 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Греция - Греческая Республика 1017 3
Монако Княжество 107 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Норвегия - Королевство 1857 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 3
Спорт - Футбол 776 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 3
Forbes - Форбс 1002 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Newsweek 39 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Инфобизнес 24 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Рустелеком ТК 305 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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