Индексная книга (каталог) CNews*
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Николаев Вячеслав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 104, упоминаний - 115
Николаев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 217 10
|Евтушенков Феликс 30 9
|Мишин Игорь 9 6
|Юмашев Валентин 10 6
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 6
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 6
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 6
|Каменский Андрей 10 5
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 5
|Корня Алексей 80 5
|Воронин Павел 196 4
|Засурский Артём 10 4
|Камалов Фарид 6 4
|Галактионова Инесса 120 4
|Эрнст Константин 17 3
|Зиборова Ольга 18 3
|Филатов Илья 12 3
|Ханин Александр 51 3
|Фридман Михаил 146 2
|Есаян Александр 7 2
|Барсегян Алексей 6 2
|Кузьмичев Алексей 54 2
|Минин Михаил 10 2
|Чирахов Владимир 9 2
|Сосницкий Юрий 2 2
|Авен Петр 67 2
|Титинков Сергей 2 2
|Корсунский Викентий 2 2
|Хан Герман 56 2
|Мудрецова Татьяна 16 2
|Есаян (братья) 10 2
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 2
|Каршков Сергей 5 2
|Бодягина Лариса 8 2
|Митрофанова Софья 19 2
|Казорин Дмитрий 4 2
|Семенихин Роман 4 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Алиев Ровшан 4 2
|Путин Владимир 3454 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.