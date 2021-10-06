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Николаев Вячеслав
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Публикаций - 56, упоминаний - 64
Николаев Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
|Образование в России 341 1
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
|МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru