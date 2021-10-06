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Николаев Вячеслав


06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1
09.09.2021 Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов 1
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 2
02.07.2021 МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 2
04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 2
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 2
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 2
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 2
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 1
19.05.2021 МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны 1
26.04.2021 В МТС назначен директор по клиентскому опыту 2
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены 1
16.04.2021 В МТС назначен вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу 1
30.03.2021 МТС открыла центр 5G в Санкт-Петербурге 1
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1
19.03.2021 МТС назначила директора центра Big Data 1
09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 2
12.08.2020 МТС и Spotify договорились о партнерстве в России 1
23.06.2020 МТС выходит на рынок умных авто 1
16.03.2020 МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа» 1
12.02.2020 МТС запустила онлайн-площадку с ИТ-продуктами для микробизнеса и самозанятых 1
17.09.2019 МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты 1
13.09.2018 МТС представила рекламную digital-платформу для продвижения СМБ 1
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов 1
12.02.2018 МТС выходит на рынок развлекательных мероприятий 1
12.02.2018 МТС за 3,6 миллиарда купила сайты по продаже билетов 1
23.01.2018 МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2 и «Ведомости» приступили к тестированию Mobile Connect 1
14.07.2017 МТС представила тариф и опцию «Забугорище» для тарификации звонков и интернета за рубежом 1
05.07.2017 МТС сделала безлимитными соцсети, мессенджеры и онлайн-трансляции 1
30.06.2017 В МТС назначен новый вице-президент по маркетингу 1
11.08.2016 МТС начинает федеральные продажи персональных базовых станций 1
30.05.2016 МТС отменит лимиты на пакеты интернета в роуминге 1
17.05.2016 МТС запускает тариф с абсолютно безлимитным интернетом 1
09.03.2016 МТС обнуляет интернет-трафик для соцсетей на новых тарифах линеек Smart и Ultra 1
02.03.2016 МТС снижает цены на звонки, SMS и интернет в роуминге в Беларуси и Казахстане 1
30.10.2015 МТС снижает цены на международный роуминг в Армении 1
01.10.2015 МТС: Летом 2015 г. число абонентов мобильной связи, выехавших за рубеж, снизилось на 13% 1

Публикаций - 56, упоминаний - 64

Николаев Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Facebook 3767 2
Microsoft Corporation 11127 2
SAP SE 3216 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Yandex - Яндекс 4101 2
АФК Система ПАО 996 2
ИИ-Технологии 9 1
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Основа Телеком 55 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Тензор 44 1
Рустелеком ТК 197 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Deloitte - Делойт 187 1
NEC 427 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
СКБ Контур 416 1
Avast Software 120 1
Telegram Group 702 1
Ericsson 862 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Abbyy 796 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Twitter 2204 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Samsung Electronics 5702 1
МТС банк 254 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
МТС Медиа 8 3
Buran Venture Capital 8 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 2
Cubichall 3 2
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Детский мир Казахстан 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Кораблик 33 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Национальный банк Траст 96 1
Gambit Esports 6 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Газпром нефть 382 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Яндекс.Такси 271 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Qiwi 783 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Big Data - Большие данные 1136 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 27 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Symbian OS 781 1
МТС Деньги 42 1
МТС Big Data 11 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
МТС Workzen 3 1
МТС Маркетолог 6 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
Snapchat 89 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Skype 1473 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iOS 5742 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Dell Mobile Connect 15 1
Корня Алексей 73 3
Каменский Андрей 8 3
Мишин Игорь 5 3
Минин Михаил 2 2
Зиборова Ольга 10 2
Сосницкий Юрий 2 2
Воронин Павел 9 2
Тихонова Кристина 44 2
Филатов Андрей 99 2
Солонин Сергей 82 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Шабдурасулов Игорь 2 1
Приданцев Сергей 82 1
Чирахов Владимир 8 1
Хренков Владимир 18 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Плотников Сергей 7 1
Титинков Сергей 1 1
Смирнов Сергей 19 1
Волохов Александр 1 1
Усольцев Алексей 1 1
Куропятников Андрей 2 1
Юмашев Валентин 6 1
Донских Мария 1 1
Казарин Станислав 100 1
Викентий Корсунский 1 1
Булатов Кирилл 18 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Flemming Regina von - Флемминг Регина фон 3 1
Кантор Виктор 4 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Коряковский Евгений 1 1
Дубовсков Андрей 82 1
Никифоров Николай 1126 1
Ершов Андрей 45 1
Ушацкий Андрей 100 1
Евтушенков Феликс 15 1
Ханин Александр 42 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Испания - Королевство 1257 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Франция - Французская Республика 2136 4
Греция - Греческая Республика 324 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 3
Турция - Турецкая республика 954 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Италия - Итальянская Республика 1396 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Армения - Республика 689 3
Болгария - Республика 306 3
Египет - Арабская Республика 369 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Венгрия 294 2
Литва - Литовская Республика 330 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Канада 1307 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Черногория 86 2
Португалия - Португальская Республика 318 2
Чехия - Чешская Республика 497 2
Украина 3378 2
Таиланд - Королевство 361 2
Кипр - Республика 247 2
Швеция - Королевство 757 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Нидерланды 976 2
Румыния 344 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Крайний Север 93 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Образование в России 341 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews Analytics 1991 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
AI Russia Awards 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
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