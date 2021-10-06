Николаев Вячеслав

В МТС назначен директор по рекламным технологиям 1

Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 1

Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов 1

МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 2

МТC объявляет решения Совета директоров 1

МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 2

МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 2

МТС будет раздавать SAP из своих облаков 2

МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 2

МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны 1

В МТС назначен директор по клиентскому опыту 2

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1

МТС назначила директора центра Big Data 1

Хозяева забрали у МТС президента 2

МТС и Spotify договорились о партнерстве в России 1

МТС выходит на рынок умных авто 1

МТC и Dentsu Aegis Network Russia создадут совместные рекламные продукты 1

МТС выходит на рынок развлекательных мероприятий 1

МТС начинает федеральные продажи персональных базовых станций 1

МТС отменит лимиты на пакеты интернета в роуминге 1

МТС запускает тариф с абсолютно безлимитным интернетом 1