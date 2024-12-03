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Илья Филатов назначен первым вице-президентом МТС по финансовым сервисам

МТС объявляет о назначении Ильи Филатова на должность члена правления, первого вице-президента по финансовым сервисам с 3 декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Илья Филатов работает в банковском секторе с 1996 г., в том числе занимал руководящие посты в банке «Уралсиб». В 2014 г. он перешел в «МТС Банк». С марта 2015 г. Илья Филатов назначен председателя правления «МТС Банка». В августе 2019 г. он вошел в состав правления МТС в должности вице-президента по финансовым сервисам. В новой должности Илья Филатов возглавит финтех-направление ‒ одну из ключевых и наиболее быстрорастущих бизнес-вертикалей цифровой экосистемы МТС.

«Я рад поздравить Илью Филатова с заслуженным назначением, которым подчеркивается возрастающую роль направления финтех в периметре экосистемы. Только за последний год МТС Банк продемонстрировал рекордную прибыль, в стратегических планах увеличение показателя в 2-2,5 раза в течение нескольких лет. В этом году банку успешно удалось провести IPO, которое стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Стратегическое видение, многолетний опыт Ильи Филатова в реализации сложных проектов в банкинге и ИТ позволит нам усилить управленческую команду цифровой экосистемы», - сказал президент МТС Вячеслав Николаев.

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